Пожар избухна в землището на село Ябълково, община Кюстендил.
Това каза говорителят на Областната дирекция на МВР Кюстендил Катя Табачка.
На място са три екипа на пожарната.
Засега няма опасност за населението и близкото село.
"Огънят е обхванал сухи треви и храсти", посочи Табачка.
1 оня с коня
и бързо се превръщаме във пепел.
И никой не разбра дори,
защо не зърваме небето светло.
Мълчим Българийо, мълчим,
задавени и все обезличени.
С невиждащи за Бог очи,
невярващи и премирени.
Търпим Българийо, търпим,
не щем да се събудим от кошмара.
Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
и йощ тътрим... влачим си самара.
17:28 22.08.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Лошите руснаци казват, самолета да стои колкото трябва, до изгасянето на пожарите.
За кратко време с този самолет, ситуацията е овладяна. Ес има подобни самолети, по-малко ефективни,
но наема тогава за тях е 130хил евро на летателен час, а лошите руснаци ни го пращат безплатно.
По това време министър на бедствията и авариите е Емел Етем.
Тя внася предложение за закупуването на такъв самолет и предложението така си остава
17:28 22.08.2025
3 🌈🦦🍇
17:28 22.08.2025
4 Слава на евроатлантическа България
Вече е ясно, че пожарите са целенасочини и предизвикани умишлено от европейските институции.
18:11 22.08.2025