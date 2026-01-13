Андрей Райчев: В момента у нас има три потенциала - президентът, Бойко Борисов и "сините"

Новини
България »
13 Януари, 2026 09:40 1 609 48

  • андрей райчев-
  • георги лозанов-
  • румяна коларова

Световната геополитика е много възпалена, а България е малка страна и трябва да направим стратегия, така че някой успешно да кара влака

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Медийният експерт Георги Лозанов отбеляза в ефира на Нова ТВ, че най-важният въпрос е, дали изборите ще променят пейзажа или отново ще се въпроизведе моделът на управление, срещу който първо се протестира, а после се реставрира.

"Всичко зависи от това дали протестната енергия ще се превърне в политически вот. Това е "черният лебед". Също и дали ще има субекти, с които площадът да се идентифицира и да привлече досега колебаещите се и негласуващите. Гражданският вот, ако влезе в играта, реформаторски настроените ще могат да променят нещо. Три типа вот ни определят досега - клиентелистки, контролиран и купен", подчерта Лозанов.

На свой ред социологът Андрей Райчев смята, че купеният вот се преувеличава - той е не повече от 10%.

"Имаше един милион левоцентристи, над милион центристи и половин милион десни. В зависимост от баланса, получавахме крайния резултат. Сега не е така - нещо липсва. Последната стъпка на Румен Радев е след връщането на третия мандат и преди назначаването на служебен премиер - ако тогава не слезе от президентския пост, няма да го направи. Световната геополитика е много възпалена, а България е малка страна и трябва да направим стратегия, така че някой успешно да кара влака. В момента у нас има три потенциала - президентът, Бойко Борисов и "сините", коментира Райчев.

От своя страна политологът Румяна Коларова счита, че е назрял моментът за промяна, а въпросът е дали ще се появи нов политически субект преди евентуални предсрочни избори.

"Всички, които разчитат или очакват влизането на президента на партийния терен, искат смяна на действащите лица. За мен това не води до промяна на нищо, защото вече се е случвало. Повече от 20 години повтаряме клишето "смяна на модела". При фрагментирана политическа система като нашата, един субект нищо не решава. Ситуацията, която не се определя от външните обстоятелствата, а от съотношението на силите в парламента, това трябва да се промени. Начинът на действие следва да се промени", заяви тя.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гласове от зайчарника в Банкя

    21 3 Отговор
    Бацо вече не е много потентен😉

    Коментиран от #47

    09:43 13.01.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    28 0 Отговор
    БЪЛГАРИЯ НЕ Е МАЛКА СТРАНА❗
    Стига сте лъгали децата❗
    България е ПО-ГОЛЯМА от Белгия и Нидерландия ЗАЕДНО❗
    Да сте чули някъде " Белгия е малка страна!"
    или "Нидерландия е малка страна!"❓

    09:43 13.01.2026

  • 3 трясъ

    9 7 Отговор
    В момента ,в България има шок от това евро. Възрастните хора са под инвестиционен натиск. С малките си пенсии се чудят,какво да правят.Това обърква бългаското бъдеще. Ниските доходи спират икономиката да се развива.

    Коментиран от #6, #9

    09:44 13.01.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 1 Отговор
    ТОЯ РАЙЧЕВ ,
    МИ ПАДНА В ОЧИТЕ КОГАТО РАЗБРАХ ЧЕ ИМА ФИРМА
    С БИВШ ЦАРСКИ МИНИСТЪР , КОЙТО ПЪК ВЪРТИ ПАРИ НА ПАШАТА ОТ СИК :)

    Коментиран от #11

    09:46 13.01.2026

  • 5 ура,,ура

    17 3 Отговор
    Тулупа и да спечели изборите няма как да управлява. Ще му трябват патерици. Но едва ли са останали още балъци. Така че тази партия бавно си отива.

    Коментиран от #21

    09:46 13.01.2026

  • 6 Кирил

    17 0 Отговор

    До коментар #3 от "трясъ":

    На софия ходил ли си? Разходи се по бул черни връх и ще видиш ,че всяка 5та кола е под 200к. В Монако не съм виждал толкова скъпи коли на едно място.

    Коментиран от #8, #18

    09:46 13.01.2026

  • 7 Ъхъ!!!

    12 1 Отговор
    Ха -ха- ха - ха!!! Райчев, пий ги тия хапчета редовно, бе!

    09:48 13.01.2026

  • 8 провинциалист

    0 5 Отговор

    До коментар #6 от "Кирил":

    Чети внимателно, човекът говори за България, а не за София.

    Коментиран от #19

    09:48 13.01.2026

  • 9 прас

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "трясъ":

    Няма такова нещо. Никой не се оплаква от еврото. Сега ще започнат да си кътат хората валута... Влезе в джоба на българина и само бидони с монети, незнайно къде и как "натрупани" изсипват в БНБ не знам си кои. Бидони с монети могат да имат само съмнителни

    Коментиран от #12

    09:49 13.01.2026

  • 10 Трол

    10 1 Отговор
    Г-н Пеевски е с най-сериозен потенциал поради натрупаната енергия под формата на мастни киселини.

    Коментиран от #15

    09:49 13.01.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 0 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    "Винаги търсещ истината, Сашо директно посочи социологът като най-ясен пример за това какво ни донесе прехода.
    "Г-н Райчев, кажи ми, моля ти се какво е твоето участие в голф начинанието "Блек Сий Рама", в "Галъп" и в пийпълметрията?"

    Социологът не скри, че е съсобственик на всички тези места, заедно с Кънчо Стойчев, а на едното място и с Красимир Гергов.
    Според Диков, Райчев е типичен пример на една от фигурите на българския преход. Един (НЕ)обикновен социолог, който забогатява.
    "Навсякъде по света е недопустимо хем да си социолог в агенция, хем да си бизнесмен. Още по недопустимо е хем да мериш рейтингите, хем да си съсобственик с най-мощният рекламодател и може би собственик в сянка на най-големите медии.
    Ето това е българският преход!", отсече Диков.
    На въпроса как е псотроил голф игрището и с какви пари са придобили тази земя, Райчев отвърна:
    "Вие нямате право да питате. Всичко е съвсем законно, но вие не сте човекът, на когото да давам обяснения."❗

    09:53 13.01.2026

  • 12 прес

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "прас":

    Който има евро е съмнителен. Евро ползват само доказани престъпници.

    09:55 13.01.2026

  • 13 Андрей

    6 1 Отговор
    В България има само един октопод, който е с осем пипала.

    09:56 13.01.2026

  • 14 Леля Румяна е права

    4 4 Отговор
    Няма нова идея, няма нова подкрепа за идея. Има лутащо се стадо, търсещо пастир да ги остриже напролет. Кандидати има, но един от друг по-некадърни.

    Кои са сините, не разбрах? Може би розовите?

    09:56 13.01.2026

  • 15 химика

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Трол":

    Мастната киселина се получава сед преработка на естествените мазнини. На г-н Пеевски мазнините са естествени, но никой не му ги преработва.

    09:59 13.01.2026

  • 16 избора на народа

    7 0 Отговор
    Искаме Зафиров за президент а Киселова за вице.Моля коалицията за подкрепа.

    10:00 13.01.2026

  • 17 Гост

    4 1 Отговор
    Въйййй, бащ па Баце ли?

    10:02 13.01.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Кирил":

    Само да пишеш на български ли ти е трудно-
    "на софия..." вместо "Във София..." .....🤔
    или и да мислиш❓
    Какво ще рече " всяка пета кола е под 200к" -
    че другите четири са все по над 200к ли 🤔❓
    Ти само пред Парламента и министерствата ли висиш или нямаш представа от цените🤔❓

    Коментиран от #20

    10:02 13.01.2026

  • 19 Кирил

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "провинциалист":

    София е българия мойче, ако не си се светнал е време да зарежеш мотиката и да се набичиш в студентски град.

    10:10 13.01.2026

  • 20 Кирил

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    На софията е правилно за да ме разбере местното население от горно-нанадолнище. Иначе би следвало да се напише "В София" а не "Във София" - това трябва да си го научил 1ви клас.

    Коментиран от #24, #29

    10:12 13.01.2026

  • 21 оня с коня

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "ура,,ура":

    няма никакво значение дали наричаш Борисов "Толуп" щом това те прави щастлив- все пак сме в демократична държава,проблемът ти е че се кахъриш как ще Управлява ББ въпреки че спечели изборите,пък да няма с кого да се коалира.Всъщност тая Опорка не е твоя а си я "откраднал",защото още преди няколко години съвсем "Предизборно" имаше подобна:"Не си хабете вота за Борисов,защото няма с кого да се коалира и респективно да управлява".Заключаваш и че на ББ ще му трябват "Патерици" за да състави евентуално Правителство,пък вече нямало Балъци...А да призовеш някакси за Масово гласуване за борисов за да може да управлява Сам без нужда от коалиция?Е не го правиш сега,но айде следващия път не забравяй!:)

    Коментиран от #38

    10:15 13.01.2026

  • 22 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    АБЕ ОХЛЮВ,ТИ ОТ КОИ СИ?

    10:25 13.01.2026

  • 23 Никой

    2 1 Отговор
    Какво е това - "медиен експерт".

    Някак не се връзва - 150 000 човека изгонихме ГЕРБ - а сега - ГЕРБ били отново.

    10:25 13.01.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Кирил":

    Споко , хората и в Горно нанадолнище са по умни от теб❗ И селото също като София се пише с Главна буква, а и без тире- Горно нанадолнище,
    да знаеш де😉
    А написах НАРОЧНО "ВЪВ" за да схванеш ГРЕШНОПИСА си, ама автред го е сменил . Моя грешка, че не съм го проверил❗

    Коментиран от #30

    10:26 13.01.2026

  • 25 Марк

    2 4 Отговор
    Аз смятам, че единствената партия с потенциал е Величие!

    И обяснявам защо мисля така:

    Ивелин Михайлов е единствения от тези политици, който наистина мисли за хората, за народа и действа, и не говори само празни приказки като останалите!

    Аз смятам, че Величие на тези избори ще имат поне двойно повече проценти, отколкото на предните(макар че не знаем колко точно са били ощетени на предните избори), но да кажем, че сега ще има около 10 %, и ще продължава да расте и да става сила!

    Резидентът за мен е хлъзгав и неясен, и въобще не го виждам като вероятен спасител. Освен това той няма да си напусне преждевременно поста, това са фантазии на някои хора.
    Но дори и в даден момент да се включи и да направи партия - ще бъде като царя...

    А бай Гойко е вече изпята песен и за него гласуват само неговите хора.

    Коментиран от #32

    10:26 13.01.2026

  • 26 Хе-хе

    1 0 Отговор
    Дайте Ружа, бе! Тоя и Руми Коларова вече са вкаменелости! Знак, че има някаква промяна ще бъде, когато тези дежурни политолози социолози, хараланци и буруджийки престанат да се явяват пред общественото мнение! Аман! Аман, аман от експерти!

    10:27 13.01.2026

  • 27 Деций

    3 1 Отговор
    Андрей Венцел Райчев се е объркал,като слага Борисов за президент.От 90 г до сега само експерименти с президентската институция,хайде стига толкова.Сега остана и този противен и арогантен ПРИМАТ, да седне в президентският стол.Не се ли чувствате унизени с наличието на подобни индивиди в политиката?И после защо останалият свят имал негативно мнение за нас,а какво да бъде ори положение ,че откровени тъпаци "видят" нацията и са принизили всичко до собственото си ниво.

    10:27 13.01.2026

  • 28 Гост

    2 1 Отговор
    бойко борисоф го махнахме, не го искаме него щото автоматично получаваме мъжът му пеефски. Не става! Дай друг вариант

    10:29 13.01.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Кирил":

    До втората част , за колите де, не можа ли да стигнеш🤔❓
    Или не можа да разбереш смисъла на написан от друг човек текст❗

    10:29 13.01.2026

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Споко , хората и в Горно нанадолнище са по- умни от теб❗

    10:31 13.01.2026

  • 31 Абе, кой

    3 0 Отговор
    го интересува какво пак лъже т.н. социолог, а всъщност бизнесмен, член на БСП, отлично платен лизач на ГЕрП и
    неслучайно мн забогатял от политдалавери Андрешко Райчев. Тоя е отдавна изпята, изтъркана и вече безинтересна песен.

    10:32 13.01.2026

  • 32 Хе-хе

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Марк":

    За всичко не знам, но поне в едно сте прав, цитат - ,,Ивелин Михайлов е единствения от тези политици, който действа, и не говори само празни приказки като останалите!"
    По отношение на изборните ,,практики" ме впечатли, че информацията, подавана от Ивелин Михайлов не е напринципа на общите врясъци - ,,Лажат, крадат, купуват гласове, фалшифицират...", а с безукорна конкретика къде, кога, в коя секция, кой, по какъв начин, колко и за кого е надписвал, дописвал, протоколирал, давал преференции и откровено фалшифицирал! на изборите в Пазарджик най вече наблюсателите на Величие бяха в основата да се види това, което се видя! Не знам как успяват, някой им дава информация, включително и от ЦИК, но е така! Не като Елена Йончева и Бойко Рашков като говореха за огромните злоупотреби на Герб, Борисов и ПФ Валери Симеонов с оградата по границата и почти нищо конкретно! Оная замина за Брюксел и приключи в ДПС!

    10:36 13.01.2026

  • 33 Откровен

    2 0 Отговор
    На тоя голфов милионер,когато дава прогнози,ако му вържат ръцете зад гърба...щще има само да мууччи и гледа страшно...

    10:36 13.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Лошото е , че

    1 0 Отговор
    пак сме на път да дадем властта на Радев и ППДБ, което означава пак служебни правителства, безвремие, застой, нищоправене и кражби и далавери.

    Боко пак ще прави сглобки с Радев.

    ППДБ пак ще се изкарват алфата и омегата, а отзад ще прибират с двете ръце.

    Единствените извън тази схема са ДПС. Те са единствената опозиция.

    10:37 13.01.2026

  • 36 ТРИ ПОТЕНЦИАЛА.

    0 2 Отговор
    НЕ. САМО ЕДИН ЗА СЕГА. РУМЕН Е ТОВА. ДРУГИТЕ ГИ ВИДЯХМЕ ПОЧУВСТВАХМЕ ГО НА ГЪРБА СИ. И МЛАДИТЕ НАРОДА ГО ДЕМОНСТРИРА. БЕЗ ДРУГИТЕ ДВА СИНИ. ТУУУЛУПИ И ШИШКАВИ.

    10:39 13.01.2026

  • 37 Аз предлагам ДВ

    1 1 Отговор
    проф. Даниел Вълчев е идеален кандидат !!!

    10:41 13.01.2026

  • 38 Ура,,Ура

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "оня с коня":

    Обърканите, които ще гласуват за тулупа все повече намаляват. Така че свиквайте с новите условия и най вече с нови и млади хора в политиката. Колкото и да ти се иска времето на ГЕРБ си отива.

    10:41 13.01.2026

  • 39 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    АНДРО , НЕ СЕ ИZЛАГАЙ ................... МИСТЪР МУНЧО НЯМА НИКАКЪВ ПОТЕНЦИАЛ .................. ТОЙ Е ЕДИН "ФАЛШИВ ГЕРОЙ" .................. ФАКТ !

    10:44 13.01.2026

  • 40 А според мен...

    2 0 Отговор
    ...в България продължава от лятото голямата говорилня или по-точно голямото разтягане на локумите. Всичко това доказва, че в политиката скоро няма да има промяна, ГЕРБ ще има висок резултат над останалите, Радев няма да направи партия сега, еврото ще замени успешно лева, а споровете мафията, за далавери, за кой крив кой прав, за честност, ще продължават на изтърканата плоча. Прочее-честност. "Човешката честност е като месечната женска течност, и двете пречат". Това не съм го измислил аз, чух го в един БГ филм от 70-те.

    10:45 13.01.2026

  • 41 Някой

    1 1 Отговор
    Радев не може да участва на следващите избори. Той е текущ президент и не може едновременно да участва в кампания за партия. Докато не дойде нов президент, не може да участва с партия в избори. Дори да са 2 в 1 изборите заедно и за президент, то той продължава да е такъв. Не знам приблизително кога се падат президентски избори, но едва ли тази година може да участва в кампания на партия за избори.
    Иска или не, това е.

    10:45 13.01.2026

  • 42 Мими

    1 0 Отговор
    Зафиров ме подмокря.Истински водач и интелект

    10:48 13.01.2026

  • 43 Патил

    0 1 Отговор
    И тоя като всички.

    10:49 13.01.2026

  • 44 Българин

    2 0 Отговор
    Чифута Райчев се опитва да субсидира герп и боико като му прави реклама ама му е много мазен курбана и агнето да е в казана и вълка сит.

    10:49 13.01.2026

  • 45 Ха ха

    1 0 Отговор
    Тъпотии.Докъто и последния комунист от власт не падне не чакайте добро за България.От 89 година до ден днешен ни управляват комунисти деца на комунисти и дс доностници тази свинщина докъто не се набута в затвора няма добро.Шумкарите са взели власта с кражби и с кражби ще си отидат.

    10:52 13.01.2026

  • 46 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Тези тримцата са бистрили политиката като пиеници в селска кръчма. Боже, накъде отива тази държава...

    10:57 13.01.2026

  • 47 Баба Гицка

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гласове от зайчарника в Банкя":

    Отиди да те пробва.После ще правиш такива умозаключения

    11:02 13.01.2026

  • 48 Патриоти

    1 0 Отговор
    Сладолед се лиже од сласт, жена се лиже од страст, а г.... з се лиже за власт!

    11:03 13.01.2026

