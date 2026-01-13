Андрей Райчев: В момента у нас има три потенциала - президентът, Бойко Борисов и "сините"

Медийният експерт Георги Лозанов отбеляза в ефира на Нова ТВ, че най-важният въпрос е, дали изборите ще променят пейзажа или отново ще се въпроизведе моделът на управление, срещу който първо се протестира, а после се реставрира.

"Всичко зависи от това дали протестната енергия ще се превърне в политически вот. Това е "черният лебед". Също и дали ще има субекти, с които площадът да се идентифицира и да привлече досега колебаещите се и негласуващите. Гражданският вот, ако влезе в играта, реформаторски настроените ще могат да променят нещо. Три типа вот ни определят досега - клиентелистки, контролиран и купен", подчерта Лозанов.

На свой ред социологът Андрей Райчев смята, че купеният вот се преувеличава - той е не повече от 10%.

"Имаше един милион левоцентристи, над милион центристи и половин милион десни. В зависимост от баланса, получавахме крайния резултат. Сега не е така - нещо липсва. Последната стъпка на Румен Радев е след връщането на третия мандат и преди назначаването на служебен премиер - ако тогава не слезе от президентския пост, няма да го направи. Световната геополитика е много възпалена, а България е малка страна и трябва да направим стратегия, така че някой успешно да кара влака. В момента у нас има три потенциала - президентът, Бойко Борисов и "сините", коментира Райчев.

От своя страна политологът Румяна Коларова счита, че е назрял моментът за промяна, а въпросът е дали ще се появи нов политически субект преди евентуални предсрочни избори.

"Всички, които разчитат или очакват влизането на президента на партийния терен, искат смяна на действащите лица. За мен това не води до промяна на нищо, защото вече се е случвало. Повече от 20 години повтаряме клишето "смяна на модела". При фрагментирана политическа система като нашата, един субект нищо не решава. Ситуацията, която не се определя от външните обстоятелствата, а от съотношението на силите в парламента, това трябва да се промени. Начинът на действие следва да се промени", заяви тя.