Кога Радев връчва мандата на ПП - ДБ?

Предстои да стане ясно кога ще бъде връчен втория проучвателен мандат за съставяне на правителство в 51-о Народно Събрание. По закон президентът Румен Радев трябва да го връчи на втората политическа сила – ПП-ДБ.

Вчера ГЕРБ –СДС получиха и върнаха неизпълнен първия проучвателен мандат.

В президентството се яви премиерът в оставка Росен Желязков, който след връщането на папката заяви, че за ГЕРБ-СДС е много важно изборите да са възможно най-скоро и предложиха те да са на 29 март.

От своя страна президентът Румен Радев отбеляза, че правителството в оставка трябва да продължи да изпълнява задълженията си в пълен обем, защото и от тях зависи провеждането на честни избори.

При провал и на втория мандат, според Конституцията, държавният глава трябва да избере на коя парламентарна сила да връчи третия мандат. Ако и той се окаже неуспешен, президентът назначава служебно правителство. След това той трябва да определи и дата за предсрочни избори, които да се проведат в срок до два месеца.