Кога Радев връчва мандата на ПП - ДБ?

13 Януари, 2026 07:46 1 409 41

  • румен радев-
  • мандат-
  • пп-дб

При провал и на втория мандат, според Конституцията, държавният глава трябва да избере на коя парламентарна сила да връчи третия мандат

Кога Радев връчва мандата на ПП - ДБ? - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предстои да стане ясно кога ще бъде връчен втория проучвателен мандат за съставяне на правителство в 51-о Народно Събрание. По закон президентът Румен Радев трябва да го връчи на втората политическа сила – ПП-ДБ.

Вчера ГЕРБ –СДС получиха и върнаха неизпълнен първия проучвателен мандат.

В президентството се яви премиерът в оставка Росен Желязков, който след връщането на папката заяви, че за ГЕРБ-СДС е много важно изборите да са възможно най-скоро и предложиха те да са на 29 март.

От своя страна президентът Румен Радев отбеляза, че правителството в оставка трябва да продължи да изпълнява задълженията си в пълен обем, защото и от тях зависи провеждането на честни избори.

При провал и на втория мандат, според Конституцията, държавният глава трябва да избере на коя парламентарна сила да връчи третия мандат. Ако и той се окаже неуспешен, президентът назначава служебно правителство. След това той трябва да определи и дата за предсрочни избори, които да се проведат в срок до два месеца.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Шопо

    9 7 Отговор
    На изборите ПП и ДБ ще са под чертата

    Коментиран от #5

    07:49 13.01.2026

  • 4 джамбази пyмака

    5 9 Отговор
    1300 години безмислено съществевание

    07:49 13.01.2026

  • 5 ако изборите променяха нещо щеса забране

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    кои ще им ходи на избори?

    предните ги избраха със 38 %

    сега ще са още по малко

    Коментиран от #20, #27

    07:54 13.01.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    6 12 Отговор
    А кога тази руска пионка ще върне портрета на Захари Стоянов, мразения от от Русия БЪЛГАРИН, който не се посвени да направи дисекция на имперските желания и намерения на "освободителя"???

    Коментиран от #29

    07:54 13.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Трол

    5 9 Отговор
    Може и да имаме правителство на ППДБ.

    07:57 13.01.2026

  • 11 БАЙ ганя

    3 3 Отговор
    Тооо филм сме го гледауи мноооо пати омразна ми едно и тоже ..сите са маскари в да си апнем мало сланина от медала и мисля хмммммхммм аммм ам ...

    07:57 13.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Краварска медия

    8 1 Отговор
    На тия призовки тряба да им връчват

    08:00 13.01.2026

  • 16 Време е

    2 7 Отговор
    за Алтернатива за България !

    Коментиран от #22

    08:02 13.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Шопо

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "ако изборите променяха нещо щеса забране":

    При 30% избирателна активност няма демокрация, това е диктатура на малцинството.

    08:04 13.01.2026

  • 21 Странна

    4 0 Отговор
    бездарна драскачка! И кога връчва. Срам си за името си.

    08:13 13.01.2026

  • 22 Ахахахахахах

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Време е":

    А може и ГОР, Евролевица, Атака.....

    Коментиран от #24

    08:14 13.01.2026

  • 23 ма ДУРО

    3 2 Отговор
    "Бащата", който се отказа от децата си, наричайки ги "ШАРЛАТАНИ", отново ще си хортува с тях, сякаж нищо не е било....

    08:14 13.01.2026

  • 24 А бе,

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ахахахахахах":

    ходи пазарувай за ресто !

    08:16 13.01.2026

  • 25 глоги

    3 0 Отговор
    Кога президентът Радев ЩЕ връчИ мандата на ПП - ДБ?

    Коментиран от #38

    08:17 13.01.2026

  • 26 ристю

    2 0 Отговор
    Глюкоизмер трябва вече.

    08:18 13.01.2026

  • 27 Амии

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "ако изборите променяха нещо щеса забране":

    Само фен на ГЕРБ/ДПС, може да призовава да не се гласува! Защото при висока избирателна активност, се обезсмисля купен и корпоративен вот... А двете братски партии , разчитат основно на това. С малко гласове, висока процента!...

    Коментиран от #35

    08:18 13.01.2026

  • 28 Мафия ни управлява

    2 0 Отговор
    Политически игрички и трикове на назначените от мафията ,,политици" !?

    08:20 13.01.2026

  • 29 Или

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "АГАТ а Кристи":

    Едни казват, руска пионка, други пък, че бил американски агент... Истината, май е че е истински патриот, българин- Последна Надежда за спасение на Родината!!!

    Коментиран от #34

    08:21 13.01.2026

  • 30 Пак ще ни излъжат

    3 1 Отговор
    Пак същото ! Мотаене ,мотаене ! И после пак същите мошеници ( политици) !

    08:22 13.01.2026

  • 31 Данчо Ментата

    2 1 Отговор
    Пак ще ви излъжем,хей !

    08:22 13.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ний ша Ва упрайм

    1 1 Отговор
    тия трееше чакат на опашка пред портите му вчера не да се губи време! Сега ша са му изсипят една тумба паразити на празни приказки! Само му губят времето на Президента.

    08:34 13.01.2026

  • 34 АГАТ а Кристи

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Или":

    МНОООГО "руснаци" сте тук...
    В Русия да бях - НЯМАШЕ да сте толкова.
    Плюете връз българските герой, благодарение на които днес дишате !
    Майце продавци...

    08:42 13.01.2026

  • 35 провинциалист

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Амии":

    "при висока избирателна активност, се обезсмисля купен и корпоративен вот" - само дето при пазарна икономика пазарът диктува продажбите - при висока избирателна активност просто ще се купуват повече вот, за да се "саморегулира пазарът" и ситуацията ще е даже по-лоша, защото ОПГ-тата ще имат претенции за легитимност поради масовия вот.

    08:45 13.01.2026

  • 36 Перо

    2 1 Отговор
    Кое налага да се протака процеса от Мунчо? Първото връчване на мандата отмина, защо не се знае датата за второто?

    Коментиран от #41

    08:46 13.01.2026

  • 37 Азът

    2 0 Отговор
    Всъщност въобще не е важно кога ще се връчват мандатите. На всички е ясно, че отиваме на поредните безсмислени предсрочни избори. Важното обаче е друго, ще пожелае ли някой от домовата книга поста служебен премиер или волю неволю тази задача ще се падне на Желязков?!

    08:52 13.01.2026

  • 38 Когато

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "глоги":

    Дойде времето.

    Чака ни и третият мандат - голям избор от партии- мераклии да управляват

    08:56 13.01.2026

  • 39 самата истина

    1 0 Отговор
    Всичко е договорена и нагла лъжа между политиците у нас - без изключение. И протестите, които изведнъж станаха масови, и оставката, и абсолютно ненужното мотаене с месеци на мандатите. С една единствена цел - да няма редовно правителство и никой да не носи отговорност за десетките кризи, в които ни набутаха управляващите, най-вече тази с еврото. Утре всеки ще се оправдава, че не е виновен, защото той не е бил на власт тогава. По всяка вероятност правителство няма да има и след изборите и ще има нови - правителство чак до септември. Дотогава мизерия, бедност, липса на бюджет, главоломен растеж на цени /които вече скочиха много/, никаква индексация на доходи. Естествено - има си причина - няма правителство. Пълна договорка на "елита" срещу народа. Дотогава разни назначени кретени, на които и Народен съд им е малко, ще обикалят по студията да ни уверяват, как проверявали строго някой да не е закръглил цените с 2-3 стотинки, докато същите скочиха между 30 и 50%, някой направо със сто. Отидете на лекар или зъболекар да видите какво е - 100-200% увеличение. Пълна анархия, беззаконие, провал и безотговорност. Нищо чудно и във война да ни вкарат. Военните ангажименти отново се подписват при липса на правителство и яснота кой какви отговорности поема и защо.

    09:01 13.01.2026

  • 40 Некои указания

    1 0 Отговор
    Gелязков да изпълнява задълженията си, но да не приема международни ангажименти, за които не е упълномощен. Никакви желаещи не могат да бъдат министрите в оставка.

    09:02 13.01.2026

  • 41 Срам

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Перо":

    Защото и Минчо и съветниците му са слуги на Мафията !!!!

    09:07 13.01.2026

