Кога Радев връчва мандата на ПП - ДБ?

Предстои да стане ясно кога ще бъде връчен втория проучвателен мандат за съставяне на правителство в 51-о Народно Събрание. По закон президентът Румен Радев трябва да го връчи на втората политическа сила – ПП-ДБ.
Вчера ГЕРБ –СДС получиха и върнаха неизпълнен първия проучвателен мандат.
В президентството се яви премиерът в оставка Росен Желязков, който след връщането на папката заяви, че за ГЕРБ-СДС е много важно изборите да са възможно най-скоро и предложиха те да са на 29 март.
От своя страна президентът Румен Радев отбеляза, че правителството в оставка трябва да продължи да изпълнява задълженията си в пълен обем, защото и от тях зависи провеждането на честни избори.
При провал и на втория мандат, според Конституцията, държавният глава трябва да избере на коя парламентарна сила да връчи третия мандат. Ако и той се окаже неуспешен, президентът назначава служебно правителство. След това той трябва да определи и дата за предсрочни избори, които да се проведат в срок до два месеца.
3 Шопо
Коментиран от #5
07:49 13.01.2026
4 джамбази пyмака
07:49 13.01.2026
5 ако изборите променяха нещо щеса забране
До коментар #3 от "Шопо":кои ще им ходи на избори?
предните ги избраха със 38 %
сега ще са още по малко
Коментиран от #20, #27
07:54 13.01.2026
6 АГАТ а Кристи
Коментиран от #29
07:54 13.01.2026
10 Трол
07:57 13.01.2026
11 БАЙ ганя
07:57 13.01.2026
15 Краварска медия
08:00 13.01.2026
16 Време е
Коментиран от #22
08:02 13.01.2026
20 Шопо
До коментар #5 от "ако изборите променяха нещо щеса забране":При 30% избирателна активност няма демокрация, това е диктатура на малцинството.
08:04 13.01.2026
21 Странна
08:13 13.01.2026
22 Ахахахахахах
До коментар #16 от "Време е":А може и ГОР, Евролевица, Атака.....
Коментиран от #24
08:14 13.01.2026
23 ма ДУРО
08:14 13.01.2026
24 А бе,
До коментар #22 от "Ахахахахахах":ходи пазарувай за ресто !
08:16 13.01.2026
25 глоги
Коментиран от #38
08:17 13.01.2026
26 ристю
08:18 13.01.2026
27 Амии
До коментар #5 от "ако изборите променяха нещо щеса забране":Само фен на ГЕРБ/ДПС, може да призовава да не се гласува! Защото при висока избирателна активност, се обезсмисля купен и корпоративен вот... А двете братски партии , разчитат основно на това. С малко гласове, висока процента!...
Коментиран от #35
08:18 13.01.2026
28 Мафия ни управлява
08:20 13.01.2026
29 Или
До коментар #6 от "АГАТ а Кристи":Едни казват, руска пионка, други пък, че бил американски агент... Истината, май е че е истински патриот, българин- Последна Надежда за спасение на Родината!!!
Коментиран от #34
08:21 13.01.2026
30 Пак ще ни излъжат
08:22 13.01.2026
31 Данчо Ментата
08:22 13.01.2026
33 Ний ша Ва упрайм
08:34 13.01.2026
34 АГАТ а Кристи
До коментар #29 от "Или":МНОООГО "руснаци" сте тук...
В Русия да бях - НЯМАШЕ да сте толкова.
Плюете връз българските герой, благодарение на които днес дишате !
Майце продавци...
08:42 13.01.2026
35 провинциалист
До коментар #27 от "Амии":"при висока избирателна активност, се обезсмисля купен и корпоративен вот" - само дето при пазарна икономика пазарът диктува продажбите - при висока избирателна активност просто ще се купуват повече вот, за да се "саморегулира пазарът" и ситуацията ще е даже по-лоша, защото ОПГ-тата ще имат претенции за легитимност поради масовия вот.
08:45 13.01.2026
36 Перо
Коментиран от #41
08:46 13.01.2026
37 Азът
08:52 13.01.2026
38 Когато
До коментар #25 от "глоги":Дойде времето.
Чака ни и третият мандат - голям избор от партии- мераклии да управляват
08:56 13.01.2026
39 самата истина
09:01 13.01.2026
40 Некои указания
09:02 13.01.2026
41 Срам
До коментар #36 от "Перо":Защото и Минчо и съветниците му са слуги на Мафията !!!!
09:07 13.01.2026