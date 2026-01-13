Новини
Координационният център за еврото отчита първи данни за ценовата динамика

Координационният център за еврото отчита първи данни за ценовата динамика

13 Януари, 2026

Проверките на НАП и КЗП са в различни сектори, включително хранителни магазини, паркинги и услуги. Инспекторите следят цените на стоките и услугите към момента на проверката, а в петдневен срок, търговецът трябва да предостави информация за цените преди първи януари

Мария Атанасова

Очаква се Координационният център за еврото да изнесе нови данни за динамиката на цените на пазара у нас след въвеждането на новата валута.

Междувременно за 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с увеличението на цените. Наложените санкции са за 60 хиляди лева.

Проверките на НАП и КЗП са в различни сектори, включително хранителни магазини, паркинги и услуги. Инспекторите следят цените на стоките и услугите към момента на проверката, а в петдневен срок, търговецът трябва да предостави информация за цените преди първи януари.

Проверки на НАП и КЗП във връзка със спазването на Закона за въвеждане на еврото продължават в цялата страна.


  • 1 Последния Софиянец

    12 2 Отговор
    Най големият нарушител е държавата.Таксите се дигнаха двойно.

    08:28 13.01.2026

  • 2 Настопроценти

    10 2 Отговор
    Първите данни за ценовата динамика са за масово поскъпване на всички стоки и услуги.

    08:30 13.01.2026

  • 3 Сега

    12 2 Отговор
    Владо "кошницата" ще ни каже, че всичко е "цветя и рози" !

    08:32 13.01.2026

  • 4 кой му дреме

    4 1 Отговор
    а де са данните

    08:35 13.01.2026

  • 5 Дневник

    6 3 Отговор
    Трета седмица в еврозоната. Евра има само по телевизура. Всичко е приключило успешно. Цените са само двойни.

    08:36 13.01.2026

  • 6 Тома

    4 2 Отговор
    И като следят цените някой да се е стреснал защото всичко в тази държава е пунтамара

    08:38 13.01.2026

  • 7 честен ционист

    2 2 Отговор
    Един прах за пране е 21 евро.

    08:40 13.01.2026

  • 8 Общ текст, одобрен за медиите

    5 2 Отговор
    Всичкото поскъпване е напълно обосновано или не се дължи на еврото, не се наблюдава и не се констатира. Текът над 10 000 проверки в търговско обекти, проверяващите не са намерили нито една евро банкнота.

    08:42 13.01.2026

  • 9 Хохо Бохо

    2 2 Отговор
    Ма кви проверки? Вие луди ли сте? Математика без граници, таксата беше 10лв преди нова година сега е 8 евро......до пролетта ще е 10 евро. Десет де десет. Що не ороверят как ще се обосноват за поскъпването?

    08:49 13.01.2026

  • 10 Най-грозните банкноти

    2 2 Отговор
    откакто сме държава.
    То вече не сме, де.

    08:50 13.01.2026

  • 11 на село

    1 2 Отговор
    КОГА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЩЕ Е В ГРИПНА ВАКАНЦИЯ?!

    08:52 13.01.2026

  • 12 Механик

    2 0 Отговор
    И как е "динамиката"? Положителна, нали??
    Браво!

    08:56 13.01.2026

