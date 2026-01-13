Координационният център за еврото отчита първи данни за ценовата динамика

Очаква се Координационният център за еврото да изнесе нови данни за динамиката на цените на пазара у нас след въвеждането на новата валута.



Междувременно за 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с увеличението на цените. Наложените санкции са за 60 хиляди лева.

Проверките на НАП и КЗП са в различни сектори, включително хранителни магазини, паркинги и услуги. Инспекторите следят цените на стоките и услугите към момента на проверката, а в петдневен срок, търговецът трябва да предостави информация за цените преди първи януари.

Проверки на НАП и КЗП във връзка със спазването на Закона за въвеждане на еврото продължават в цялата страна.