Минус 15 градуса отчетоха термометрите в Кнежа

Днес се очакват превалявания. През деня от запад бързо ще се заоблачава. Около обяд в Северозапада, а до вечерта и в останалите райони на Северна и Източна България, ще има валежи от сняг. В Предбалкана преваляванията ще преминават в дъжд и ще се образуват поледици.
И въпреки очакваните валежи през деня, бързо ще се затопли и максималните температури днес ще са в границите от минус 1 до около 3–4 градуса.
В планините около обяд облаците ще започнат бързо да се увеличават. Следобед на места ще превали сняг, по-интензивно по северните склонове на Стара планина. Ще се затопли и температурата на 1500 метра ще достига около 0 градуса. Снежната покривка е между 30 и 120 сантиметра.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
09:41 13.01.2026
2 Хихи
Коментиран от #3
09:45 13.01.2026
3 Иванов
До коментар #2 от "Хихи":И тези със старите мерцедеси също наизлязохме. Аз моя 15 годишен мечок не го спирам. Всеки ден си пърпоря безпроблемно ;) Поздрави!
09:57 13.01.2026
4 Кнежа
09:59 13.01.2026
5 В Кнежа си е студено
Коментиран от #6, #8
10:11 13.01.2026
6 Кнежа
До коментар #5 от "В Кнежа си е студено":Андре циганки са си. Добре, че не са толкова много.
Коментиран от #7
10:25 13.01.2026
7 Кнежа
До коментар #6 от "Кнежа":Абее, а на Андре
10:26 13.01.2026
8 таксиджия 🚖
До коментар #5 от "В Кнежа си е студено":В приложенията за запознанства българки от ромския етнос, почти няма. Защото още на 14 са уредени с мъж от махалата. Знае се коя за кой е.
Тук таме някоя 20 годишна се появи и толкова много я харесват, че тя не може да реши с кого да се мачне.
Коментиран от #9
10:28 13.01.2026
9 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
До коментар #8 от "таксиджия 🚖":ВАЖНОТО Е ДА Е ПРЕМИНАЛА
„ВАЛЦИ„ И КАС.АПАРАТ ДА ОЧИТА В ЕВРО...
10:36 13.01.2026
10 има и оцелели
10:42 13.01.2026
11 Ами зима
10:47 13.01.2026
12 Защо снимката
Коментиран от #14
10:52 13.01.2026
13 Кмета на Киiв
11:04 13.01.2026
14 венелин мар
До коментар #12 от "Защо снимката":Кнежа е Врачанска бе ...............
11:05 13.01.2026