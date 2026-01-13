Минус 15 градуса отчетоха термометрите в Кнежа

Днес се очакват превалявания. През деня от запад бързо ще се заоблачава. Около обяд в Северозапада, а до вечерта и в останалите райони на Северна и Източна България, ще има валежи от сняг. В Предбалкана преваляванията ще преминават в дъжд и ще се образуват поледици.

И въпреки очакваните валежи през деня, бързо ще се затопли и максималните температури днес ще са в границите от минус 1 до около 3–4 градуса.

В планините около обяд облаците ще започнат бързо да се увеличават. Следобед на места ще превали сняг, по-интензивно по северните склонове на Стара планина. Ще се затопли и температурата на 1500 метра ще достига около 0 градуса. Снежната покривка е между 30 и 120 сантиметра.