Новини
България »
Минус 15 градуса отчетоха термометрите в Кнежа

Минус 15 градуса отчетоха термометрите в Кнежа

13 Януари, 2026 09:37 844 14

  • кнежа-
  • зима-
  • студ

Днес се очакват превалявания

Минус 15 градуса отчетоха термометрите в Кнежа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес се очакват превалявания. През деня от запад бързо ще се заоблачава. Около обяд в Северозапада, а до вечерта и в останалите райони на Северна и Източна България, ще има валежи от сняг. В Предбалкана преваляванията ще преминават в дъжд и ще се образуват поледици.

И въпреки очакваните валежи през деня, бързо ще се затопли и максималните температури днес ще са в границите от минус 1 до около 3–4 градуса.

В планините около обяд облаците ще започнат бързо да се увеличават. Следобед на места ще превали сняг, по-интензивно по северните склонове на Стара планина. Ще се затопли и температурата на 1500 метра ще достига около 0 градуса. Снежната покривка е между 30 и 120 сантиметра.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 13 Отговор
    Запах Руccкого мира

    09:41 13.01.2026

  • 2 Хихи

    9 6 Отговор
    Тая сутрин изкязоха само тия с жигулите и старите тойоти😅

    Коментиран от #3

    09:45 13.01.2026

  • 3 Иванов

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хихи":

    И тези със старите мерцедеси също наизлязохме. Аз моя 15 годишен мечок не го спирам. Всеки ден си пърпоря безпроблемно ;) Поздрави!

    09:57 13.01.2026

  • 4 Кнежа

    11 2 Отговор
    Нищо не е. При минус 15-20 градуса си ходим по къси ръкави. Щом не е минус 35-40, значи е прохладничко.

    09:59 13.01.2026

  • 5 В Кнежа си е студено

    9 1 Отговор
    Но циганките им са огън!

    Коментиран от #6, #8

    10:11 13.01.2026

  • 6 Кнежа

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "В Кнежа си е студено":

    Андре циганки са си. Добре, че не са толкова много.

    Коментиран от #7

    10:25 13.01.2026

  • 7 Кнежа

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Кнежа":

    Абее, а на Андре

    10:26 13.01.2026

  • 8 таксиджия 🚖

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "В Кнежа си е студено":

    В приложенията за запознанства българки от ромския етнос, почти няма. Защото още на 14 са уредени с мъж от махалата. Знае се коя за кой е.

    Тук таме някоя 20 годишна се появи и толкова много я харесват, че тя не може да реши с кого да се мачне.

    Коментиран от #9

    10:28 13.01.2026

  • 9 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "таксиджия 🚖":

    ВАЖНОТО Е ДА Е ПРЕМИНАЛА
    „ВАЛЦИ„ И КАС.АПАРАТ ДА ОЧИТА В ЕВРО...

    10:36 13.01.2026

  • 10 има и оцелели

    1 0 Отговор
    В Киев -20.чувството е за победа на Зеленски.

    10:42 13.01.2026

  • 11 Ами зима

    2 0 Отговор
    е, не виждам изненда в това че е струдено. И преди е имало такива температури и занапред ще има. Не виждам никакв авензация, никакво чудо. Ако някой от журналата си мисли, че по тези географски ширини това е нещо необичайно - ами явно са прпуснали (и) часовете то география.

    10:47 13.01.2026

  • 12 Защо снимката

    3 0 Отговор
    на колата е със софийска регистрация, а не плевенска?

    Коментиран от #14

    10:52 13.01.2026

  • 13 Кмета на Киiв

    1 0 Отговор
    А статия за температурите и парното в Kиiв и Львiв защо няма?

    11:04 13.01.2026

  • 14 венелин мар

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Защо снимката":

    Кнежа е Врачанска бе ...............

    11:05 13.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове