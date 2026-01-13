Новини
България »
Първан Симеонов: Румен Радев постъпва военно – ще стои в окопа и изведнъж ще скочи на нож

Първан Симеонов: Румен Радев постъпва военно – ще стои в окопа и изведнъж ще скочи на нож

13 Януари, 2026 09:16 1 146 37

  • първан симеонов-
  • димитър ганев-
  • румен радев-
  • политически проект

На терена се търси политическа алтернатива не от днес или от вчера. За проценти е трудно да говорим, но ако има нов политически субект, оглавен от президента, ще има по-висока избирателна активност

Първан Симеонов: Румен Радев постъпва военно – ще стои в окопа и изведнъж ще скочи на нож - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Не се вижда никаква възможност в рамките на това Народно събрание да се състави кабинет. Оттук нататък трябва да се мисли кога ще е датата на изборите. Това е по-сложен въпрос предвид факта, че не знаем колко време ще отнеме съставянето на служебен кабинет. Затова и датата, която се спомена – 29 март, ми се струва оптимистична“, коментира в „Тази сутрин“ социологът от „Тренд“ Димитър Ганев.

По думите му без отговор на въпроса ще има ли партийна инициатива на президента Румен Радев, трудно може да се направи прогнози за следваща конфигурация в парламента. Според него ще получим отговор на този въпрос до две седмици.

„На 29 март сменяме времето и не е най-удачният избор. След това влизаме във Великден и отиваме на 19 април евентуално като втора възможна дата“, коментира от своя страна социологът Първан Симеонов от „Мяра“.

По думите му в момента има само два въпроса - скача ли Радев на политическата сцена и ще бъде ли с мнозинство или близо до мнозинството.

„Има известна логика да остави всички и да свикнат с мисълта, че няма да е и този път. И точно в последния момент да вземе да скочи, ползвайки някоя готова регистрация. В последния момент няма време много да го удрят, защото съм сигурен, че някои определени медии вече са заредили оръдията“, коментира Симеонов.

„Имам чувството, че Радев постъпва военно – ще стои в окопа и изведнъж ще скочи на нож“, допълни той.

„На терена се търси политическа алтернатива не от днес или от вчера. За проценти е трудно да говорим, но ако има нов политически субект, оглавен от президента, ще има по-висока избирателна активност. Тя се вдига, когато има нов субект на сцената, показва изборната история“, каза Димитър Ганев.

По думите му обаче това не означава, че всички тези, които ще излязат да гласуват, задължително ще предпочетат новата партия.

„Със сигурност ще има мобилизация на хора, които не харесват и не приемат алтернативата на Румен Радев. Те ще се мобилизират да гласуват за негов опонент. Но разбира се, като относителен дял, най-голяма част от тези нови избиратели, които ще излязат да гласуват, ще припознаят новата формация. Не можем да отговорим все още на въпроса колко ще са тези хора“, коментира социологът.

Според Първан Симеонов няма да е грешка за Румен Радев, ако не скочи сега, защото може да има още шансове и то по-сериозни.

„Сега обаче има импулс. Ако реши в посока слизане на политическия терен, най-вероятно ще развие бърз финален спринт със силна мажоритарна кампания, която е центрирана около неговия образ“, смята Симеонов.

Според него обаче по-интересното е какво ще се случи след това, защото може да се формира парламент, в който да се наложи ПП-ДБ и формацията на Радев да имат колаборация.

„Главният въпрос е ще успее ли президентът да мобилизира антивот срещу ГЕРБ и Делян Пеевски. Ако той успее да го направи, без да попречи много на ПП-ДБ, може да се окаже в следващ парламент, че ще има условия за антикорупционно мнозинство между сили, които иначе не биха си говорили“, на мнение е социологът.

Според него Бойко Борисов ще се опита да излезе от изолацията и сянката на Пеевски било през ПП-ДБ, било през президента.

„Ако Пеевски бъде победен от Радев и ПП-ДБ, той може да се включи към победителите в последния момент. Но напоследък ПП казват ГЕРБ без Борисов“, посочи Първан Симеонов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    12 13 Отговор
    Партия "Боташ", едва ли има особена перспектива, но нека "скочи". Лошо няма. Ще обере простия електорат на копейките, мечовете и червените. Те преди бяха при Волен, Зулуса и при Лъжата.

    Коментиран от #3, #17

    09:20 13.01.2026

  • 2 танкист

    10 5 Отговор
    Не му трябва да скача на нож,вече има достатъчно добри снайперни оръжия.

    Коментиран от #21

    09:22 13.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    4 9 Отговор
    Обадиха ми се да ме питат дали ще вляза в новата партия на Президента.

    Коментиран от #16

    09:24 13.01.2026

  • 5 провинциалист

    12 1 Отговор
    За собствена партия Радев е говорил толкова, колкото е говорил за собствена партия и Азис. Като се има предвид броя любители на казармата в България и броя любители на чалгата, за партия на Радев е безпредметно да се говори. А кой от двамата на какво ще скочи е един доста по-пикантен въпрос.

    09:25 13.01.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 4 Отговор
    ГЮРОВ ОТ БНБ - ВЪРЗАН С БАЛКАНСТРОЙ И ГЛАВБУЛГАРСТРОЙ - ЛЮБИМИТЕ ФИРМИ НА Б.Б
    ......
    ГЛАВЧЕВ ОЩЕ ИМА ФИРМА С ПАШАТА ОТ СИК - ДЪЩЕРЯ МУ Я ВЪРТИ :)
    ... ДЕТО Е ПОЛУЧАВАЛА ПАРЦЕЛИ ОТ ФАНДЪКОВА В МАЛИНОВА ДОЛИНА И ЗАМЕНКИ :)
    .......
    АМИ ТО В "ДОМОВАТА КНИГА" НЕ ОСТАНАХА ДАЖЕ МАЙМУНИ :)

    09:26 13.01.2026

  • 7 Ура,,Ура

    17 5 Отговор
    Всеки божи ден по купените телевизии едни и същи анализатори и политолози се правят на гадатели и ясновидци какво е щял да прави Радев. Аман бе! Не ви ли писна? От две години дъвчете една и съща дъвка.

    Коментиран от #33

    09:27 13.01.2026

  • 8 БОЦ - ко

    11 5 Отговор
    На сина Решетников и кохортата му :

    Майко, българин си ме родила,
    Но повярвай - няма сила,
    Де от "матушка" да ме откаже,
    От теб тя по-скъпа ми е даже !

    Коментиран от #14

    09:27 13.01.2026

  • 9 !!!?

    10 8 Отговор
    При фатмака грешна заповед няма...Напред, кръгом и пак Напред !!!?

    Коментиран от #22

    09:27 13.01.2026

  • 10 пътник

    9 7 Отговор
    "...да скочи..."-по заповед на Кремъл при липса на самостоятелно мислене.Но това е пред-известно на българската общественост и затова е вероятно и да не се случи.

    09:28 13.01.2026

  • 11 ще стои в окопа и изведнъж ще скочи

    11 6 Отговор
    Така е - той скочи преди 4 години и доведе гей дружинка "Детелинка". Оттогава до ден днешен - тотален погром.
    Дойде време пак да скочи и останалото от територията да приключи.

    09:30 13.01.2026

  • 12 само питам

    6 2 Отговор
    да не стане като в чили по времето напиночек во време оно затова внимаваите

    09:32 13.01.2026

  • 13 то е повлияно и от големците на по

    0 4 Отговор
    големите страни . юса , РФ , Китай , Индия , Турска . Главнокомадващия си е така малко според договори , натовщини , зависимости , обвързаности . сега и украинския и той е малко с черни дрехи и брада . петро се обръсваше . сплотява хората . дава пример . затова има и вице . едрия бизнес се ползва за съветници . нагласят си бъдещите 2-3 месеца .

    09:32 13.01.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 5 Отговор

    До коментар #8 от "БОЦ - ко":

    ЛЮБИМАТА ФИРМА НА ДЖУДЖЕТО БОЦ - КО ,
    ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ
    ПРИ ПРИВАТИЗАЦИЯТА Е ОТКРАДНАЛА БЪЛГАРСКИ АКТИВИ
    ЗА 1 МИЛИАРД ДОЛАРА В РУСИЯ
    И ГИ Е ИЗПРАЛА В КИПЪР :)
    .....
    А НА ПЪРВАНОВИ ДОБРЕВИ ЗА ПОДАРИЛИ ХОТЕЛИ
    В БЕЛЧИН - РОДНОТО СЕЛО НА ПРИВАТИЗАТОРА НА ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ПЕШЕВ
    ......
    КВО ЗНАЧЕНИЕ ИМА ДАЛИ СИ РУСОФИЛ ИЛИ НЕ :)

    Коментиран от #23

    09:33 13.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Моряка

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    А бе момчето ми,години наред подкрепяш всеки жълтопаветник и все си в кебапчийницата.Почвам да те съжалявам.Кебапчетата ли не са с месо,малко им буташ ли,или толкова ти е акъла.Впрочием акъл за тази работа не ти трябва.Само бегло погледни физиономиите на досегашните парламентаристи.

    09:37 13.01.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Партията "Боташ" не беше ли тази дето обеща мЕлЕони тонове тонове НЕруски газ и НЕруски петрол, ако подпишем договор за доставки през Боташ🤔❓
    И къде е този НЕруски газ и НЕруски петрол 🤔❓
    А сега Президентът Ви е виновен, че САШтинските енергоносители ги НЯМА🤔❗

    Коментиран от #27

    09:39 13.01.2026

  • 18 По пет на нож

    1 7 Отговор
    Давай Румба Излез от окопа и покажи какво можеш като Натовски офицер

    Коментиран от #30

    09:39 13.01.2026

  • 19 оня с коня

    7 2 Отговор
    Добре оприличава Първан С. действията на радев като "военни"- стои си в Окопа и изведнъж скача "На нож",но някакси забравя да коментира съвсем Реалната Вероятност че след скока на Радев от окопа да се окаже че Войната е свършила!Прави впечатление че Първан без притеснение си служи и с Изтъркани в годините Клишета като например че Борисов щял да се опита да излезе от "Изолация".А може ли да посочи Политолога ПОНЕ ЕДНА Партия в НС,която да не е в Изолация?И пак за кой ли път Първан внушава Версията как на следващи Избори за Евентуалната Партия на Радев ще се появят Чисто нови Избиратели,които не са гласували досега...СМЕШНА И НАИВНА е тази Първанова версия на "Нероден Петко",като реалността е че Радев ще се опита да КРАДЕ Електорат от Руските партии,за което обаче ще бъде удрян през ръцете от Лидерите им!

    Коментиран от #35

    09:40 13.01.2026

  • 20 Хе-хе

    2 3 Отговор
    Вчера Румен Желязков призова Росен Радев да отива по бързо на избори, за да се прехвърлят неудобствата от еврото и поскъпването на служебен премиер или някаква следваща власт! След което юнакът на Белия кон ще стане президент и спаси народа за пореден път!

    09:42 13.01.2026

  • 21 Кратко

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "танкист":

    Първан е ПР на "демократичните". Ганев е социолог, професионалист.

    09:43 13.01.2026

  • 22 Хе-хе

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "!!!?":

    В авиацита опит за изпълнение на такава команда най често води но Л-39 на Граф Игнатиево!

    09:49 13.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Аз съм

    7 3 Отговор
    Стига сте пробутвали насила тоя ушат шапкар! Не е никакъв, не става! Щял да скача, да подхвръква, да се мята и премята! Аман!

    09:53 13.01.2026

  • 25 ту-туу

    6 1 Отговор
    Ужасни коментари на т-п-те социолози и политолози - т-р-ей мързеливи

    09:54 13.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Х@Й за

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Радвф ОЛЛЕ!

    09:58 13.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Може

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "По пет на нож":

    Да мачка таралеж…..

    10:00 13.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ура,,Ура":

    Сърбежа им е постоянен! Не знаят какво става, ама плащанията, тоест Господарите си търсят тяхното и им набиват шушоните всеки ден! От толкова напрежение им присъдата кренвиршите! Абе, не е лесно, страх тресе Територията, фуража е на свършване, добитъка е в потрес!!

    10:15 13.01.2026

  • 34 Хахахаха

    1 0 Отговор
    ВВС-то не лежат в окопи, бе платен axмак.

    10:31 13.01.2026

  • 35 конника без глава

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "оня с коня":

    И кои са "руските партии"? Да нямаш предвид на оня намагнитения Малинов, щото в парламентето са само проекти на другите посолства и патериците им?

    10:39 13.01.2026

  • 36 ДОЧУТО

    2 0 Отговор
    -Д€$И, КЪДЕ МИ Е ГУМЕНИЯТ НОЖ?
    -НЯМА ЛИ ГО В ОКОПА?
    -НЕ,НЯМА ГО...!
    -АМИ митко-$€кр€ тар ката НЕ ти ГО Е ВЪРНАЛ, КАЗА ,ЧЕ ЩЕ ГО СМАЗВА С ВАЗЕЛИН ЗА ЗАДНИ НУЖДИ!

    10:44 13.01.2026

  • 37 бай Ставри

    0 0 Отговор
    Авиатор "на нож" не тръгва. Някога е имало такива, които са тръгвали "на таран", но това не е сегашния случай.

    10:59 13.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове