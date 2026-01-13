Първан Симеонов: Румен Радев постъпва военно – ще стои в окопа и изведнъж ще скочи на нож

„Не се вижда никаква възможност в рамките на това Народно събрание да се състави кабинет. Оттук нататък трябва да се мисли кога ще е датата на изборите. Това е по-сложен въпрос предвид факта, че не знаем колко време ще отнеме съставянето на служебен кабинет. Затова и датата, която се спомена – 29 март, ми се струва оптимистична“, коментира в „Тази сутрин“ социологът от „Тренд“ Димитър Ганев.
По думите му без отговор на въпроса ще има ли партийна инициатива на президента Румен Радев, трудно може да се направи прогнози за следваща конфигурация в парламента. Според него ще получим отговор на този въпрос до две седмици.
„На 29 март сменяме времето и не е най-удачният избор. След това влизаме във Великден и отиваме на 19 април евентуално като втора възможна дата“, коментира от своя страна социологът Първан Симеонов от „Мяра“.
По думите му в момента има само два въпроса - скача ли Радев на политическата сцена и ще бъде ли с мнозинство или близо до мнозинството.
„Има известна логика да остави всички и да свикнат с мисълта, че няма да е и този път. И точно в последния момент да вземе да скочи, ползвайки някоя готова регистрация. В последния момент няма време много да го удрят, защото съм сигурен, че някои определени медии вече са заредили оръдията“, коментира Симеонов.
„Имам чувството, че Радев постъпва военно – ще стои в окопа и изведнъж ще скочи на нож“, допълни той.
„На терена се търси политическа алтернатива не от днес или от вчера. За проценти е трудно да говорим, но ако има нов политически субект, оглавен от президента, ще има по-висока избирателна активност. Тя се вдига, когато има нов субект на сцената, показва изборната история“, каза Димитър Ганев.
По думите му обаче това не означава, че всички тези, които ще излязат да гласуват, задължително ще предпочетат новата партия.
„Със сигурност ще има мобилизация на хора, които не харесват и не приемат алтернативата на Румен Радев. Те ще се мобилизират да гласуват за негов опонент. Но разбира се, като относителен дял, най-голяма част от тези нови избиратели, които ще излязат да гласуват, ще припознаят новата формация. Не можем да отговорим все още на въпроса колко ще са тези хора“, коментира социологът.
Според Първан Симеонов няма да е грешка за Румен Радев, ако не скочи сега, защото може да има още шансове и то по-сериозни.
„Сега обаче има импулс. Ако реши в посока слизане на политическия терен, най-вероятно ще развие бърз финален спринт със силна мажоритарна кампания, която е центрирана около неговия образ“, смята Симеонов.
Според него обаче по-интересното е какво ще се случи след това, защото може да се формира парламент, в който да се наложи ПП-ДБ и формацията на Радев да имат колаборация.
„Главният въпрос е ще успее ли президентът да мобилизира антивот срещу ГЕРБ и Делян Пеевски. Ако той успее да го направи, без да попречи много на ПП-ДБ, може да се окаже в следващ парламент, че ще има условия за антикорупционно мнозинство между сили, които иначе не биха си говорили“, на мнение е социологът.
Според него Бойко Борисов ще се опита да излезе от изолацията и сянката на Пеевски било през ПП-ДБ, било през президента.
„Ако Пеевски бъде победен от Радев и ПП-ДБ, той може да се включи към победителите в последния момент. Но напоследък ПП казват ГЕРБ без Борисов“, посочи Първан Симеонов.
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #3, #17
09:20 13.01.2026
2 танкист
Коментиран от #21
09:22 13.01.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #16
09:24 13.01.2026
5 провинциалист
09:25 13.01.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ГЛАВЧЕВ ОЩЕ ИМА ФИРМА С ПАШАТА ОТ СИК - ДЪЩЕРЯ МУ Я ВЪРТИ :)
... ДЕТО Е ПОЛУЧАВАЛА ПАРЦЕЛИ ОТ ФАНДЪКОВА В МАЛИНОВА ДОЛИНА И ЗАМЕНКИ :)
.......
АМИ ТО В "ДОМОВАТА КНИГА" НЕ ОСТАНАХА ДАЖЕ МАЙМУНИ :)
09:26 13.01.2026
7 Ура,,Ура
Коментиран от #33
09:27 13.01.2026
8 БОЦ - ко
Майко, българин си ме родила,
Но повярвай - няма сила,
Де от "матушка" да ме откаже,
От теб тя по-скъпа ми е даже !
Коментиран от #14
09:27 13.01.2026
9 !!!?
Коментиран от #22
09:27 13.01.2026
10 пътник
09:28 13.01.2026
11 ще стои в окопа и изведнъж ще скочи
Дойде време пак да скочи и останалото от територията да приключи.
09:30 13.01.2026
12 само питам
09:32 13.01.2026
13 то е повлияно и от големците на по
09:32 13.01.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #8 от "БОЦ - ко":ЛЮБИМАТА ФИРМА НА ДЖУДЖЕТО БОЦ - КО ,
ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ
ПРИ ПРИВАТИЗАЦИЯТА Е ОТКРАДНАЛА БЪЛГАРСКИ АКТИВИ
ЗА 1 МИЛИАРД ДОЛАРА В РУСИЯ
И ГИ Е ИЗПРАЛА В КИПЪР :)
.....
А НА ПЪРВАНОВИ ДОБРЕВИ ЗА ПОДАРИЛИ ХОТЕЛИ
В БЕЛЧИН - РОДНОТО СЕЛО НА ПРИВАТИЗАТОРА НА ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ПЕШЕВ
......
КВО ЗНАЧЕНИЕ ИМА ДАЛИ СИ РУСОФИЛ ИЛИ НЕ :)
Коментиран от #23
09:33 13.01.2026
16 Моряка
До коментар #4 от "Последния Софиянец":А бе момчето ми,години наред подкрепяш всеки жълтопаветник и все си в кебапчийницата.Почвам да те съжалявам.Кебапчетата ли не са с месо,малко им буташ ли,или толкова ти е акъла.Впрочием акъл за тази работа не ти трябва.Само бегло погледни физиономиите на досегашните парламентаристи.
09:37 13.01.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Партията "Боташ" не беше ли тази дето обеща мЕлЕони тонове тонове НЕруски газ и НЕруски петрол, ако подпишем договор за доставки през Боташ🤔❓
И къде е този НЕруски газ и НЕруски петрол 🤔❓
А сега Президентът Ви е виновен, че САШтинските енергоносители ги НЯМА🤔❗
Коментиран от #27
09:39 13.01.2026
18 По пет на нож
Коментиран от #30
09:39 13.01.2026
19 оня с коня
Коментиран от #35
09:40 13.01.2026
20 Хе-хе
09:42 13.01.2026
21 Кратко
До коментар #2 от "танкист":Първан е ПР на "демократичните". Ганев е социолог, професионалист.
09:43 13.01.2026
22 Хе-хе
До коментар #9 от "!!!?":В авиацита опит за изпълнение на такава команда най често води но Л-39 на Граф Игнатиево!
09:49 13.01.2026
24 Аз съм
09:53 13.01.2026
25 ту-туу
09:54 13.01.2026
27 Х@Й за
До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Радвф ОЛЛЕ!
09:58 13.01.2026
30 Може
До коментар #18 от "По пет на нож":Да мачка таралеж…..
10:00 13.01.2026
33 Гост
До коментар #7 от "Ура,,Ура":Сърбежа им е постоянен! Не знаят какво става, ама плащанията, тоест Господарите си търсят тяхното и им набиват шушоните всеки ден! От толкова напрежение им присъдата кренвиршите! Абе, не е лесно, страх тресе Територията, фуража е на свършване, добитъка е в потрес!!
10:15 13.01.2026
34 Хахахаха
10:31 13.01.2026
35 конника без глава
До коментар #19 от "оня с коня":И кои са "руските партии"? Да нямаш предвид на оня намагнитения Малинов, щото в парламентето са само проекти на другите посолства и патериците им?
10:39 13.01.2026
36 ДОЧУТО
-НЯМА ЛИ ГО В ОКОПА?
-НЕ,НЯМА ГО...!
-АМИ митко-$€кр€ тар ката НЕ ти ГО Е ВЪРНАЛ, КАЗА ,ЧЕ ЩЕ ГО СМАЗВА С ВАЗЕЛИН ЗА ЗАДНИ НУЖДИ!
10:44 13.01.2026
37 бай Ставри
10:59 13.01.2026