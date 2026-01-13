Новини
Свят »
Русия »
ISW: Военната индустрия тласка икономиката на Русия, но цената се плаща от населението

ISW: Военната индустрия тласка икономиката на Русия, но цената се плаща от населението

13 Януари, 2026 09:40 819 29

  • русия-
  • украйна-
  • военна индустрия-
  • икономика

Приоритетът на Кремъл към ВПК засилва инфлацията, натиска потребителите и задълбочава социално-икономическите проблеми

ISW: Военната индустрия тласка икономиката на Русия, но цената се плаща от населението - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Все по-осезаеми стават последиците за руското общество от продължаващия приоритет, който Кремъл дава на военно-промишления комплекс (ВПК). По време на среща с президента Владимир Путин на 12 януари първият вицепремиер Денис Мантуров отчете ръст на промишленото производство през 2025 г., като подчерта, че основният двигател на този растеж е именно секторът на отбранителната индустрия, предава News.bg.

Това отбелязва Институтът за изследване на войната (ISW) в свой анализ. Според института ключова роля за увеличаването на производството играе Фондът за индустриално развитие на руското правителство, който подпомага местните производители чрез нисколихвени заеми.

Мантуров съобщи, че в момента руският военно-промишлен комплекс осигурява заетост на около 3,8 милиона души, като само през последните три години в сектора са били привлечени допълнително около 800 000 работници.

ISW обаче подчертава, че този фокус върху ВПК има сериозна цена за обикновените руснаци. Банковият сектор прехвърля нарастващия кредитен натиск върху потребителите, а недостигът на работна ръка и конкуренцията между отбранителната и гражданската индустрия водят до повишаване на средните заплати. Това, от своя страна, допринася за ускоряване на инфлацията и значително покачване на цените.

В резултат на спада в търсенето редица големи руски производители на граждански стоки са преминали към четиридневна работна седмица и са обявили съкращения през втората половина на 2025 г.

Допълнителен натиск върху населението оказва и решението на президента Путин от ноември 2025 г. за увеличаване на данъка върху добавената стойност от 20 на 22 процента. Така по-голяма част от финансовата тежест на войната в Украйна се прехвърля директно върху вътрешния пазар и потребителите.

Според ISW засилването на икономическия натиск от страна на Запада, в съчетание с продължаващата военна подкрепа за Украйна, остава ключово за промяна в стратегическите изчисления на Владимир Путин. Анализаторите смятат, че това може да го принуди да избира между поддържането на максималистичните си военни цели и по-нататъшното влошаване на жизнения стандарт в Русия.

Междувременно руското министерство на отбраната съобщи, че балистичната ракета със среден обсег „Орешник“, изстреляна в нощта срещу 9 януари, е поразила украинско предприятие от отбранителната промишленост в Лвов, което съответства на наличните визуални доказателства.

ISW отбелязва още, че десетки танкери от т.нар. „сенчест флот“ край бреговете на Венецуела през последните месеци са сменили флага си на руски, докато западните партньори на Украйна продължават да доставят оръжие и военно оборудване.

Към 12 януари нито руските, нито украинските сили са отчели напредък по фронтовата линия.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    9 6 Отговор
    Цяната на прах за пране у клуба на богатите, която Ганчо плаща днес е EUR 21. За каква цена говорите у Русия?

    09:42 13.01.2026

  • 2 Вашето мнение

    13 5 Отговор
    Борбата с нацизма няма цена

    Коментиран от #5, #12

    09:43 13.01.2026

  • 3 ахахаха

    12 5 Отговор
    вчера са загубили още 4 села украинците, актуални загуби около 1200 на ден.

    09:43 13.01.2026

  • 4 Ха ха ха ха

    7 10 Отговор
    На Кремъл не му пука за руското населени, на нас ли да ни пука? Какво общо имаме ние с някакви евразийски орки на 8000 км оттук?

    09:45 13.01.2026

  • 5 Един

    6 11 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Нацитата са в Москва.

    09:45 13.01.2026

  • 6 Вашето мнение

    15 5 Отговор
    Това, което не ви казват, Русия сцепи целокупното натю и това е причината тръмп да се мъчи да се изсули от цялата работа.

    09:46 13.01.2026

  • 7 ЕСССР

    10 2 Отговор
    Другарката Урсула тласка ЕСССР, към пропаста с цената на живота на европролетариата!

    09:47 13.01.2026

  • 8 100

    4 10 Отговор
    Накрая ще им се наложи да ядат оръжия. Да им е вкусно. Пари за оръжия са пари на вятъра. Похабен ресурс, който носи разходи без приходи и ползи.

    09:47 13.01.2026

  • 9 Антитрол

    4 8 Отговор
    Русия върви към пълен фалит и разпад. И тук е пълно със смахнати тролове.

    Коментиран от #17

    09:52 13.01.2026

  • 10 АБВ

    10 2 Отговор
    "ISW отбелязва още, че десетки танкери от т.нар. „сенчест флот“ край бреговете на Венецуела през последните месеци са сменили флага си на руски, докато западните партньори на Украйна продължават да доставят оръжие и военно оборудване."

    Елементарни манипулации. Руският сенчест флот няма работа около Венецуела. Той е зает да транспортира нефт и газ до Китай, Индия, Турция и т.н. Около Венецуела оперира венецуелски сенчест флот, които изнася венецуелския петрол, поставен под санкции от САЩ. Този институт внушава, че на света съществува сенчест флот, собственост само и единствено на Русия, което е предназначено за масовата и необразована аудитория, непритежаваща елементарни географски познания и пълно отсъствие на логическо мислене.

    09:53 13.01.2026

  • 11 хехе

    8 4 Отговор
    Оф западняците пак се зажалили за руската икономика вместо да се кефят, че според тях отива на кино.

    09:53 13.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Въпрос

    9 3 Отговор
    Някой може ли да обясни, защо тази обективна медия) престана да информира,какво се случва в Покровск и Мирноград?Последно имаше 5 човека руснаци там по техни данни.

    Коментиран от #16

    09:56 13.01.2026

  • 14 а в еврогазия кой плаща

    7 3 Отговор
    Урсула,Макарон,Мерц ? що не пишите факти, сега и дедо ви ще влаща в евраци даже.
    Спрете да пиете Кока кола !
    .

    09:56 13.01.2026

  • 15 ахааа

    7 2 Отговор
    бе а кажете първо ЕС кочината на какво заприлича

    09:56 13.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 облъчен

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Антитрол":

    отивай да чакаш за 5-ти бустър

    10:00 13.01.2026

  • 18 АБВ

    7 1 Отговор
    Този нещастен институт не отчета най-важното обстоятелство, характеризиращо Русия днес. А то е - Русия днес не се управлява от идеологизирани, но сенилни старци от 60-70-80-те години, не се управлява от глупака Горбачов или пияндурника Елцин. Русия днес е деидеологизирана капиталистическа държава с пазарна икономика, начело на която са националисти и олигарси, които знаят какво е национален и личен интерес.

    10:00 13.01.2026

  • 19 Дзеле

    4 1 Отговор
    Сега очакваме и дойче зеле да избълва някоя простотия като вчерашната ,как популистите в Европа били в шок визирайки Орбан след Венецуела.Трябваха им само 2-3 дни докато им спуснат опорките след думите на Тръмп.Смях.Статия в стил никой не е..ва политиците в Европа и се чудим как да направим така,че да изглеждат по-малко смешни и жалки

    10:04 13.01.2026

  • 20 си дзън

    1 4 Отговор
    Военната индустрия тласка икономиката на Русия към дупката.

    10:08 13.01.2026

  • 21 Ексклузивно на мига!!!

    0 4 Отговор
    След смъртта на Путин очаквайте над1000 часа еротични филми със негово участие
    Главно със африканци и кюрди

    10:09 13.01.2026

  • 22 Интересно

    3 0 Отговор
    Къде изчезна Джамбазки?Такива фантастични статии пишеше,гореше в статиите си просто.Дано Лукас му е предложил договор за написване продължение на Междузвездни войни.Човека имаше въображение.Само си представете как пристига жълто-синята имперска совалка и от нея слиза наследника на Вейдър целия облечен в зелено....под екзалтираните викове слава на stormtroopers .Ех....какъв успех ще пожъне в Европа филма

    Коментиран от #26

    10:13 13.01.2026

  • 23 Боко

    2 0 Отговор
    isw да го гълтате след аналлл проникновейшън 👌🤮

    10:15 13.01.2026

  • 24 Атлантист+

    0 1 Отговор
    Неприятно - все се изнамирва по нещо, което спасява икономиката на Русия. Докога?

    10:15 13.01.2026

  • 25 дядо поп

    4 0 Отговор
    Да бе , защото превъоръжаването на Европа и безумните помощи към Украйна ги плаща някой друг.

    10:22 13.01.2026

  • 26 него го пускат

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Интересно":

    da twori само при падане на градове "без стратегическо значение"..

    10:27 13.01.2026

  • 27 Ридъл

    1 0 Отговор
    АЙЕСДАБЪЛЮ познайте къде може да си заврете тая статия?

    10:33 13.01.2026

  • 28 Тома

    1 0 Отговор
    А ситуацията в Украйна е много по-добра, всичко плащат страните от Златния милиард, от украинците се иска само кръвен данък.
    Една дреболия, като цена!

    10:34 13.01.2026

  • 29 Свободен

    0 0 Отговор
    Трудни времена за нашите копейки!
    Само бабите се хващат на заплахите им!
    За останалите хора са си обикновени дрипльовци-алкохолици!

    11:06 13.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания