ISW: Военната индустрия тласка икономиката на Русия, но цената се плаща от населението

Все по-осезаеми стават последиците за руското общество от продължаващия приоритет, който Кремъл дава на военно-промишления комплекс (ВПК). По време на среща с президента Владимир Путин на 12 януари първият вицепремиер Денис Мантуров отчете ръст на промишленото производство през 2025 г., като подчерта, че основният двигател на този растеж е именно секторът на отбранителната индустрия, предава News.bg.

Това отбелязва Институтът за изследване на войната (ISW) в свой анализ. Според института ключова роля за увеличаването на производството играе Фондът за индустриално развитие на руското правителство, който подпомага местните производители чрез нисколихвени заеми.

Мантуров съобщи, че в момента руският военно-промишлен комплекс осигурява заетост на около 3,8 милиона души, като само през последните три години в сектора са били привлечени допълнително около 800 000 работници.

ISW обаче подчертава, че този фокус върху ВПК има сериозна цена за обикновените руснаци. Банковият сектор прехвърля нарастващия кредитен натиск върху потребителите, а недостигът на работна ръка и конкуренцията между отбранителната и гражданската индустрия водят до повишаване на средните заплати. Това, от своя страна, допринася за ускоряване на инфлацията и значително покачване на цените.

В резултат на спада в търсенето редица големи руски производители на граждански стоки са преминали към четиридневна работна седмица и са обявили съкращения през втората половина на 2025 г.

Допълнителен натиск върху населението оказва и решението на президента Путин от ноември 2025 г. за увеличаване на данъка върху добавената стойност от 20 на 22 процента. Така по-голяма част от финансовата тежест на войната в Украйна се прехвърля директно върху вътрешния пазар и потребителите.

Според ISW засилването на икономическия натиск от страна на Запада, в съчетание с продължаващата военна подкрепа за Украйна, остава ключово за промяна в стратегическите изчисления на Владимир Путин. Анализаторите смятат, че това може да го принуди да избира между поддържането на максималистичните си военни цели и по-нататъшното влошаване на жизнения стандарт в Русия.

Междувременно руското министерство на отбраната съобщи, че балистичната ракета със среден обсег „Орешник“, изстреляна в нощта срещу 9 януари, е поразила украинско предприятие от отбранителната промишленост в Лвов, което съответства на наличните визуални доказателства.

ISW отбелязва още, че десетки танкери от т.нар. „сенчест флот“ край бреговете на Венецуела през последните месеци са сменили флага си на руски, докато западните партньори на Украйна продължават да доставят оръжие и военно оборудване.

Към 12 януари нито руските, нито украинските сили са отчели напредък по фронтовата линия.