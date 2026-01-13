Трифонов за нападението над посолството ни в Скопие: Ще гледате ЕС през крив макарон

„Ще гледате Европейския съюз през крив макарон“ – с тези думи лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов изрази възмущение от вандалския акт в Скопие, при който бе счупено стъкло на българското посолство.
"Не знам дали знаете, но някакъв човек в Северна Македония се е приближил до входната стъклена врата на българската дипломатическа мисия в Скопие, счупил стъклото и си тръгнал. Има го заснет на охранителните камери. Може би ще си кажете: какво пък толкоз - едно стъкло. Е, да де, ама въпросът не е в счупеното стъкло, а в отношението. Обикновено искаш да счупиш стъклото на този, дето не го харесваш, или пък направо си го мразиш", пише Трифонов във Facebook.
Преди много години съм бил в Скопие и никога няма да забравя как се стъписах, когато видях пред българското посолство, на отсрещната стена, огромен надпис с големи черни букви: „БУГАРИ МРЕТЕ“. Оттогава досега нищо не се е променило. Много приказки са изприказвани, много опити са направени, и то основно от България, но подобряване на отношението на македонците към нас няма - и това е. „БУГАРИ МРЕТЕ“ си стои и македонците не щат да го изтрият.
Ами добре. Като не искате - добре. Мъдрият български народ има подходяща поговорка: „На сила хубост не става“. Тогава, щом не щете, вие ще си стоите в Северна Македония, ще гледате глупавите, гнусни черни надписи, ще чупите от време на време по някое стъкло, ще мечтаете скришом да имате български паспорти, ще идвате по възможност на море в Слънчев бряг, ще пращате децата си да учат в България и ще гледате Европейския съюз през крив макарон. Щото, обективно погледнато, вие точно това заслужавате.
Пропуснах да кажа, че през това време аз ще продължавам с огромен кеф да пея български народни песни от Пиринския край.
Ще има и още
......пък ако има още кой да му се връзва на приказките, толкоз по зле .....за нас, не за тях.
А иначе добре са го съчинили сценаристите, хареса ми.
09:00 13.01.2026
Кои хеликоптери? Трите медицински Леонардо!? 😃
