Трифонов за нападението над посолството ни в Скопие: Ще гледате ЕС през крив макарон

13 Януари, 2026 08:53 572 18

Преди много години съм бил в Скопие и никога няма да забравя как се стъписах, когато видях пред българското посолство, на отсрещната стена, огромен надпис с големи черни букви: „БУГАРИ МРЕТЕ“. Оттогава досега нищо не се е променило

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Ще гледате Европейския съюз през крив макарон“ – с тези думи лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов изрази възмущение от вандалския акт в Скопие, при който бе счупено стъкло на българското посолство.

"Не знам дали знаете, но някакъв човек в Северна Македония се е приближил до входната стъклена врата на българската дипломатическа мисия в Скопие, счупил стъклото и си тръгнал. Има го заснет на охранителните камери. Може би ще си кажете: какво пък толкоз - едно стъкло. Е, да де, ама въпросът не е в счупеното стъкло, а в отношението. Обикновено искаш да счупиш стъклото на този, дето не го харесваш, или пък направо си го мразиш", пише Трифонов във Facebook.

Преди много години съм бил в Скопие и никога няма да забравя как се стъписах, когато видях пред българското посолство, на отсрещната стена, огромен надпис с големи черни букви: „БУГАРИ МРЕТЕ“. Оттогава досега нищо не се е променило. Много приказки са изприказвани, много опити са направени, и то основно от България, но подобряване на отношението на македонците към нас няма - и това е. „БУГАРИ МРЕТЕ“ си стои и македонците не щат да го изтрият.

Ами добре. Като не искате - добре. Мъдрият български народ има подходяща поговорка: „На сила хубост не става“. Тогава, щом не щете, вие ще си стоите в Северна Македония, ще гледате глупавите, гнусни черни надписи, ще чупите от време на време по някое стъкло, ще мечтаете скришом да имате български паспорти, ще идвате по възможност на море в Слънчев бряг, ще пращате децата си да учат в България и ще гледате Европейския съюз през крив макарон. Щото, обективно погледнато, вие точно това заслужавате.

Пропуснах да кажа, че през това време аз ще продължавам с огромен кеф да пея български народни песни от Пиринския край.


България
  • 1 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Нападателят е луд клошар.Няма смисъл да се преекспонира.

    08:54 13.01.2026

  • 2 Кирил

    13 1 Отговор
    чалгар

    08:55 13.01.2026

  • 3 Пич

    9 3 Отговор
    Трифонов е никой, но Радев да праща хеликоптерите!!! Шефа така прави!!!

    Коментиран от #16

    08:56 13.01.2026

  • 4 Народа

    12 3 Отговор
    Граждански арест и затвор за диктаторите Пеевски и Борисов. Само тогава България ще тръгне да се развива отново и хората ще бъдат свободни

    08:56 13.01.2026

  • 5 муцунка

    5 1 Отговор
    3-фонов:- Ще гледате ЕС през крив макарон,може и през прав,такъв.

    08:56 13.01.2026

  • 6 честен ционист

    7 5 Отговор
    Македония няма никаква нужда, или полза от ЕС. Така и така си пътуват навсякъде, имат по-голямо лоби от Ганчо в САЩ и Русия, а Китай ги ухажва все повече. Ганчо с тези евраци е нишо по различно от един косовски шиптър с евраци.

    08:57 13.01.2026

  • 7 Сръбска скара

    7 1 Отговор
    След приемането на Румъния и България и неуспешните опити с Турция, ЕС няма да понесе още една балканска държава.

    08:57 13.01.2026

  • 8 гръндж

    3 1 Отговор
    Ох,по кожено яке съм. Току-що се измъкнах от банята.

    08:58 13.01.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор
    Точно казано.

    08:59 13.01.2026

  • 10 ПРАВ СИ, СЛАФЧО...!

    2 2 Отговор
    Докато ги приемем... то ние самите,ще го разпаднем тоз ЕС,като всички други съюзи,в които сме членували...!

    08:59 13.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ще има и още

    6 1 Отговор
    Личи си, че сценаристите му са се поосвободили от други служебни ангажименти. Защото той всъщност нищо не измисля - всяка негова дума е по сценарий.
    ......пък ако има още кой да му се връзва на приказките, толкоз по зле .....за нас, не за тях.
    А иначе добре са го съчинили сценаристите, хареса ми.

    09:00 13.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Аман

    3 1 Отговор
    Този голям мъж, Славиту.Добре знае Сърбия стои зад всички провокации, от Македония.Никога не се репчи на Сърбия.За това се иска мъжество, ама диван-пашс откъде да го има това мъжество.

    09:01 13.01.2026

  • 15 Георги

    3 0 Отговор
    обаче ако итн вземе властта ще гледат ЕС от космоса. Помните ли?

    09:07 13.01.2026

  • 16 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Кои хеликоптери? Трите медицински Леонардо!? 😃

    09:08 13.01.2026

  • 17 Ура,,Ура

    1 1 Отговор
    На тоя сбъркан човечец като му видя снимката само и въобще не чета какви ги дрънка.

    09:08 13.01.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Македоните са истински българи. Мразят всичко и всички. Най-много себе си и най-близките си. Раждат се с омраза и умират с още по голяма омраза.

    09:08 13.01.2026

