Колумбийските бунтовници призоваха за „национално споразумение” след намесата на САЩ

Най-голямата останала бунтовническа група в Колумбия призова за "национално споразумение” за преодоляване на политическите конфликти в южноамериканската страна, в момент, когато Армията за национално освобождение (АНО) е изправена пред перспективата за атаки от страна на правителствата на Колумбия и САЩ, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

В изявление, публикувано вчера в "Екс", групировката заяви, че след изборите в Колумбия тази година групата обяви, че би искала да работи с новото правителство на страната за изготвяне на споразумения, насочени към преодоляване на бедността, защита на екосистемите и "преодоляване" на търговията с наркотици в селските райони.

Изявлението беше направено след съобщения, че правителствата на Колумбия и САЩ търсят начини за съвместни операции срещу групировката, която колумбийският президент Густаво Петро описа като "наркотрафиканти, предрешени като партизани", отбелязва АП.

Натискът върху АНО се засили от началото на този месец, когато САЩ заловиха бившия президент на Венецуела Николас Мадуро и го прехвърлиха в САЩ, за да бъде съден заедно със съпругата си Силия Флорес по обвинения в наркотероризъм и трафик на кокаин.

В обвинителният акт срещу Мадуро по делото в Ню Йорк пише, че е осигурявал защита на АНО на територията на Венецуела и е сътрудничил на групата в трафика на кокаин.

След американската акция от 3 януари властите в Колумбия предприемат стъпки за отслабване на позициите на групата във Венецуела.

Миналата седмица колумбийският министър на вътрешните работи Армандо Бенедети заяви, че президентът Петро и американският президент Доналд Тръмп са обсъдили АНО и ролята ѝ в трафика на наркотици по време на телефонен разговор, който е намалил напрежението между двамата лидери. Според Бенедети президентите са обсъдили възможността за съвместни операции срещу бунтовническата организация.

В интервю за колумбийската радиостанция "Блу" (Blu) Бенедети заяви, че "въпросът (за АНО) е, че те трябва да бъдат атакувани, когато се оттеглят" в лагерите във Венецуела.

Петро заяви в съобщение, публикувано в "Екс", че АНО трябва да се откаже от трафика на наркотици и набирането на непълнолетни, ако иска да бъдат възобновени мирните преговори. Президентът призова също така бунтовническата група да спре да използва лагерите във Венецуела, или да се изправи пред "съвместни действия", в които ще се включи и венецуелското правителство.

Колумбийското правителство преустанови мирните преговори с АНО миналата година, след като групировката предприе офанзива в североизточния регион Кататумбо, която принуди над 50 000 души да напуснат домовете си.