Пеевски поиска оставката на Васил Терзиев: Кмете, София е в криза!

Пеевски поиска оставката на Васил Терзиев: Кмете, София е в криза!

13 Януари, 2026 08:09 1 414 78

Месеци наред столицата на България, най-големият град, в който живеят една шеста от хората в тази страна, градът, посещаван от над милион български и чуждестранни туристи годишно, тъне в боклук и мръсотия! Кой разпореди това безобразие?!?

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Месеци наред столицата на България, най-големият град, в който живеят една шеста от хората в тази страна, градът, посещаван от над милион български и чуждестранни туристи годишно, тъне в боклук и мръсотия! Кой разпореди това безобразие?!? Това написа в писмо до медиите лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

По думите му отговорът е много лесен - кметът на София Васил Терзиев.

"Кмете, София е в криза с боклука! За този провал изходът е един - незабавна оставка! Още днес ние ще сезираме МОСВ/ РИОСВ - София и МЗ/ РЗИ - София за спешна оценка на риска за живота и здравето на хората - за незаконните сметища, за несъбраните битови и промишлени отпадъци и нарушенията на Закона за управление на отпадъците и Закона за здравето. Време е за действия", допълва той.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    43 4 Отговор
    Какво ми стана с хоремаците ?

    08:11 13.01.2026

  • 3 Българин

    23 51 Отговор
    София се развиваше чудесно, когато управляваха кметовете на ДПС - Софиянски, Бойко и Фандъкова! За това хората ги уважават и се гордеят с тях.А тоя десарски син, се опитва да съсипе всичко, но хората виждат и няма да търпят дълго!

    Коментиран от #5, #47

    08:11 13.01.2026

  • 4 Трол

    31 19 Отговор
    Криза с боклука в София няма.

    08:12 13.01.2026

  • 5 Гост

    33 4 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Ма направо диди фалита да го праим кмет

    08:13 13.01.2026

  • 6 хараре

    26 4 Отговор
    "Кмете, София е в криза!" Пеевски сега ли се сети,къде е спал??! Шашава история!

    08:14 13.01.2026

  • 7 Боклук

    50 5 Отговор
    Пак се появи

    08:15 13.01.2026

  • 8 ДС Терзиев

    13 10 Отговор
    Тук не е Москва.

    Коментиран от #10

    08:15 13.01.2026

  • 9 Авсд

    56 10 Отговор
    Ако Пеевски му иска оставката, значи трябва да остане! Няма да предадем София на мафията!

    08:15 13.01.2026

  • 10 честен ционист

    14 12 Отговор

    До коментар #8 от "ДС Терзиев":

    Прав си, тук е като в западнал руски едномилионик от сорта на Самара и Саратов.

    Коментиран от #16, #75

    08:16 13.01.2026

  • 11 За сметка на това

    21 3 Отговор

    До коментар #1 от "пеев сфиневски":

    Обичаме свинско, ама пеевско-свинското е за предпочитане.

    08:17 13.01.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    29 5 Отговор
    ХАХА, СОФИЯ И СЕГА СЕ ЧИСТИ ОТ
    СИК , ВИС2 И МУЛТИГРУП
    ..... ПЕЕВСКИ ДА СЕ ОПЛАЧИ НА ОРТАЦИТЕ СИ
    В ТАБАК ТРАФИК ( ЕДНО ВРЕМЕ БЕШЕ ЛАФКА):)
    ......

    08:18 13.01.2026

  • 13 Нямаме пари за почистване

    12 3 Отговор
    за избори 3 в 1 да 🤦‍♂️

    08:18 13.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ГиХи

    9 14 Отговор
    Кикита сменете си кметя щот ша ва издъни на изборите

    08:19 13.01.2026

  • 16 Гост

    19 8 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Никога не си бил там, нали?! И представа си нямаш, как изглеждат тези два града, в сравнение със София.

    Коментиран от #34

    08:20 13.01.2026

  • 17 Иванов

    17 4 Отговор
    Нали Вълчо мина към него, поплакал му е в скута.
    Даа, в този скут, в който почти всички са седели, според пух!

    08:20 13.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 мъкаааа

    4 7 Отговор
    Кмете, София е в 1Ги4за!Същата работа.Сметиунищожение на хората.

    08:22 13.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Обективната истина

    27 9 Отговор
    Криза с боклука в София няма. 10 платени лумпени занесоха по една торба боклук пред общината. И слугите телевизии ги снимат. Е, няма да има двойни пари за мафията

    Коментиран от #73

    08:23 13.01.2026

  • 23 ШЕФА

    36 3 Отговор
    Народе,този престъпник не трябва ли да е в затвора с Винету,нали заради тези двамата сме последни в света по всичко,защото всичко откраднаха,а наглеца иска,дава акъл,предлага ? Ние сме дъното на целият свят !!!!!!!!

    Коментиран от #25, #30, #55

    08:24 13.01.2026

  • 24 Бай Араб

    8 22 Отговор
    Колкото повече дни Терзиев е кмет ,толкова по зле за София, скоро температурите ще се повишат,за сега студа пречи на огромна зараза да тръгне по минувачите.

    08:24 13.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 фАНТОМасс

    28 4 Отговор
    И болшинството хора не искат Пеевски , но той ни се натрапва от всякъде ! Тогава ?

    08:26 13.01.2026

  • 27 танкист

    1 0 Отговор
    Кмете,в София съм по риза!

    08:26 13.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Скорцени

    3 7 Отговор
    гей зи зомбитата и те говорят от името на "народа" за "народа" ...къде го тоя народ бе ??къде са тия хора ??

    08:27 13.01.2026

  • 30 Боруна Лом

    9 4 Отговор

    До коментар #23 от "ШЕФА":

    Само в Русия е по-зле от при нас

    08:27 13.01.2026

  • 31 Бай Араб

    9 15 Отговор
    Асен Василев прибира парите за сметосъбирането ,това е причината . Кмета не трябва да е от ПП .

    08:27 13.01.2026

  • 32 Отто скоРЦЕНИ

    10 3 Отговор

    До коментар #25 от "Скорцени":

    Номер 23 си е прав , но няма как това да стане , докато имаме БЪЛГАРСКИ съд , полиция и прокуратура , които са напълно ОВЛАДЯНИ , ПОДЧИНЕНИ и СТРАХЛИВО - слугински наведени пред ББ и ДП !

    08:29 13.01.2026

  • 33 ОСТАВКА БЕ ДЕБЕЛ!

    22 4 Отговор
    ОСТАВКА!МАХАЙ СЕ ОТ РОДИНАТА НИ!!!

    08:29 13.01.2026

  • 34 честен ционист

    8 3 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    Изглеждат досущ като Челябинск и Омск, където също съм бил.

    Коментиран от #59

    08:29 13.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Софиянец шоп

    13 4 Отговор
    Ей пич ,я се грижи за твоята провинция ,ние тук с Терзиев или магаре ,все ще се оправим ! Ходи си у Бояна и си гледай кравите

    08:30 13.01.2026

  • 37 Даниел Немитов

    20 4 Отговор
    Абе то, цяла България е в криза след вашето 20 годишно управление! Ти, Пеевски, защо не си подадеш оставката?!

    08:30 13.01.2026

  • 38 Кореняк софиянец

    18 5 Отговор
    Криза с боклука в София няма. Дебелия кога е излязал на улицата да я види? Оня куция чалгар също? Телевизиите лъжат

    08:31 13.01.2026

  • 39 Бай Араб

    4 14 Отговор
    ПП е проруска банда в българския Парламент. Протестите за сваляне на правителството бяха платени.

    08:32 13.01.2026

  • 40 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 2 Отговор
    ПЕЕВСКИ Е СЪЗДАДЕН ОТ МАЙКА СИ - БАЩА И ШЕФ НА ДЦ ВРАЦА УБИЛ ГОРУНЯ
    ....
    БАЩАТА НА АДВОКАТА МУ (КОЙТО ДАЖЕ СИ Е СМЕНИЛ ИМЕТО ЗА ДА НЕ СЕ ЗНАЕ ЧЕ Е СИН НА ПАРАСКЕВ ПАРАСКЕВОВ , ЗАМ ДИРЕКТОР НА ДАНС )
    ....
    И ТЪРГОВЕЦА НА ОРЪЖИЯ И СМЪРТ ДС АГЕНТА ПЕТЪР МАНДЖУКОВ
    ..... КОЙТО ИМА РАДИОСТАНЦИЯ В ХОЛАНДИЯ С КЛОН И В УКРАЙНА (32 СТАНЦИИ)
    С ТУРСКИЯ ЖУРНАЛИСТ ХРИСТО ГРОЗЕВ И КАРЛ ФОН ХАБСБУРГ :)

    08:32 13.01.2026

  • 41 ТО МАЛЧУГАН И ТЕБЕ

    10 2 Отговор
    Никой те не иска. Ама на народната ЯСЛА е добре. Не че Терзиев става. На 90,% не ставате.

    08:32 13.01.2026

  • 42 Мата Хари

    12 2 Отговор
    Кога го видя тоя манекен на улицата, тогава да ми говори

    08:33 13.01.2026

  • 43 Коментар

    19 1 Отговор
    Щом толкова иска да управлява града, Пеевски да се кандидатира за кмет и да спечели гласовете на софиянци.

    Коментиран от #63

    08:33 13.01.2026

  • 44 Пълен Провал

    5 14 Отговор
    Прав е....

    08:33 13.01.2026

  • 45 Авджия

    9 2 Отговор
    Дайте ми чифтето!

    08:33 13.01.2026

  • 46 Данко Харсъзина

    17 4 Отговор
    Пеевски не може да иска оставката на когото и да било. Най - малко на столичния кмет. В момента е никой. Ако раята излезе да гласува, може да глътне вода.

    08:34 13.01.2026

  • 47 пипи

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Нещо за агент Буда да кажеш?

    08:35 13.01.2026

  • 48 Оправи....

    13 2 Отговор
    Оправи БТ, Лавка.... /списъка е дълъг/ па седна или посегна и София да оправяш.

    Коментиран от #50

    08:35 13.01.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 1 Отговор

    До коментар #48 от "Оправи....":

    ШИШИ ПРАВИ ТОЙ ПО МИЛИОН ЕВРО НА ДЕН
    ....
    САМО ОТ КОНТРОЛА НА ЦИГАРИТЕ И ТЮТЮНА
    И ОСТАНАЛИТЕ СИ РАЗПРЕДЕЛЯТ ОЩЕ ПО 2 МИЛИОНА ЕВРО НА ДЕН
    ........
    САМО ОГЪНЯ НА КЛАДАТА МОЖЕ ДА ИЗЧИСТИ ГРЕШНАТА МУ ДУША :)

    08:38 13.01.2026

  • 51 влък

    4 0 Отговор
    Време е за действия!-казала пчелата на майския бръмбар.

    08:39 13.01.2026

  • 52 Парадокс БГ

    9 4 Отговор
    Кметът Васил Терзиев работи усилено за София и не заслужава този вид публични нападки. Управлението на столицата е сложна задача, а проблемите с отпадъците са системни и изискват координация на много институции, не само на кмета. Вместо критики, трябва да се фокусираме върху конструктивни решения и подкрепа за тези, които действително работят за по-чист и по-справедлив град.

    Коментиран от #72

    08:47 13.01.2026

  • 53 Кккккккк

    5 1 Отговор
    Лош,лош ама майче не е толкова лош.Евала

    08:48 13.01.2026

  • 54 Лахна

    2 0 Отговор
    Със свинско

    08:49 13.01.2026

  • 55 Моряка

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "ШЕФА":

    Вярно е,че сме на дъното,но народа направи новата ракия и си мълчи.Свикнал е 500 години.Ф.Димитров и Костов съсипаха България.ама даже и не са съдени.Тиквата и Прасето окрадаха България,но даже не са съдени.Върхушката на Съдебната система с телата си защитават Тиквата и Прасето,но още даже не са уволнени.Всичките заедно съсипаха армията,но армията си мълчи.Даже Луджев,главният палач.на армията си е жив и здрав.Народе???

    08:50 13.01.2026

  • 56 Озадачен

    5 2 Отговор
    Какво бе, Шиши? На Терзиев не му минават твоите номера, а? Боли много и затова се разгрухтя?

    08:53 13.01.2026

  • 57 МВР служител

    4 1 Отговор
    Трябва хората от Ново начало да направят граждански арест на това прасе и да приключат свинщините. Тези от ДАНС, които се правиха, че не виждате злоупотребата му с власт ще пишат скоро показания на Гемето

    08:55 13.01.2026

  • 58 Мнение

    5 3 Отговор
    Кметът на София е сто пъти по добър от вещицата Фандъкова, която обгрижваше роми десет години и превърна София в кочина

    08:56 13.01.2026

  • 59 Охо русофил

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "честен ционист":

    Охо русофил, ти си обиколил Русия-та и сега се хвалиш нещо! Ми ходи си там бе! Какво ни занимаваш с глупостите си! Ние говорим как ще се оправи София от мръсотията, пък ти ни занимаваш с Русия-та! Какво ме интересува Русия и САЩ, аз гледам България на какъв хал е!

    08:56 13.01.2026

  • 60 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    ШИШИ ИЗПОЛЗВА ДПС ЗА ДА ПРИКРИВА ОПГ-ТО НА ТРАФИКАНТИТЕ НА ОРЪЖИЯ И ЦИГАРИ ОТ ДС
    ......
    А БОКО ИЗПОЛЗВА ГЕРБ ЗА ДА ПРИКРИВА ОПГ СИК :)

    08:57 13.01.2026

  • 61 истинското дясно

    1 3 Отговор
    Ще гласувам за Пеевски защото е най евроатлантически и е за капитализъм и и управлява точно както се изисква от човек с такава ориентация.Който е за нато,брюксел,сащ и капитализъм да подкрепи
    Пеевски.Другите изповядват същото и затова ще управляват в коалиция.Само преди изборите малко спорят за места и позиции.

    08:58 13.01.2026

  • 62 Шишилизация

    3 3 Отговор
    Да се чете "Искам да шишилизирам и София"!

    Коментиран от #76

    08:59 13.01.2026

  • 63 Е па

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Коментар":

    те тогава софиянци ще го ядат и ще разберат кон боб яде ли и свиня на хоро играе ли!?

    09:00 13.01.2026

  • 64 Асен

    0 1 Отговор
    А може би Шиши преживява катарзис като тебе?

    09:01 13.01.2026

  • 65 браво

    2 2 Отговор
    Дидко се е завърнал от Дубай, че утре ще има заседание на НС. Браво на тоз депутатин, браво! А бе, чакай да го питам - тези дни американските служби нахлуха в дома на един американски сенатор и намериха много кокаин и милиони долари кеш. На сателитния му телефон са засечени много разговори с Дубай. Официалната информация е, че сенаторът е прал пари, ама много пари. Каква е връзката му с Дубай не знам, обаче ние там имаме много изявени българи. А бе, интересни неща стават по света и затова е важно човек да се скрие в политиката. Обаче той и сенаторът се беше скрил, ама го хванаха... Обърка се тоя свят, много се обърка. И много пари да имаш не е лесно.

    09:02 13.01.2026

  • 66 Факт

    2 0 Отговор
    Дописници във фактибг получават партийни заплати!

    09:02 13.01.2026

  • 67 избора на българите

    1 3 Отговор
    Пеевски получава само 53% на изборите.Ако иска конституционни промени ще трябва коалиция.Гащите са свалени скута е готов,кафето е сервирано....

    09:03 13.01.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 бай Митко

    0 1 Отговор
    Моля ви се, тоя не го показвайте, че целият ми ден се проваля! Като го видя и се завивам през глава! Гнус ме е! Пък колкото до Терзиев, по добър е от Фандъкова, но не им играе по свирката и е неудобен за Боко и Шиши!

    09:04 13.01.2026

  • 70 Верно ли още някой защитава кмета...

    0 1 Отговор
    Има коментари в защита на мишкавия кмет...това верно ли е, това са неговите хора на запла по 10 хиляди месечно. Там отиват парите за боклука, на тия със заплатите е добре ,даже е много чисто за тях. Но заразата е за всички, така че да мислят и да крадат, не всичко е пари в този живот.

    09:04 13.01.2026

  • 71 К.К

    3 0 Отговор
    Намерил се КОЙ да иска оставка! Хората на многохилядни протести, от 2013год. Ти искат оставката, а ти се правиш на " ударен с мокър парцал по главата". Апропо, този хаос в София, е организиран лично от теб и твоите лакеи, затова, хората ти го казаха- махай се от политиката и въобще от България! На народа му писна от теб, алчен, нискочел негоднико!

    09:04 13.01.2026

  • 72 Тома

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Парадокс БГ":

    Най-видимият резултат от усилената работа на ДСТерзиев е сметището, което успя да сътвори в Княжеската градина.
    Поклон за постижението на тоя гений😂😂😂

    09:04 13.01.2026

  • 73 Да. нали имат връзка търсят подкрепа

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Обективната истина":

    С неуспелия телевизионер
    Че белким го подкрепят да продължи псувнята
    Мина това време
    Кой от къде е
    Там да го видим дали ще го търпи родата
    Има стар виц
    Няма мазоли на ръцете на арменеца

    09:07 13.01.2026

  • 74 провинциалис

    0 0 Отговор
    делянчо не пипаи васко тои е партизанско чедо и син на ДС избран от демократична софия - позор за пп дб

    09:07 13.01.2026

  • 75 Охо русофил

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Охо русофил, ти си обиколил Русия-та и сега се хвалиш нещо! Ми ходи си там бе! Какво ни занимаваш с глупостите си! Ние говорим как ще се оправи София от мръсотията, пък ти ни занимаваш с Русия-та! Какво ме интересува Русия и САЩ, аз гледам България на какъв хал е!

    09:07 13.01.2026

  • 76 Тома

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Шишилизация":

    Споко, София си е на ДС.
    Едни сигурни ръце, нали?

    09:08 13.01.2026

  • 77 леле

    0 0 Отговор
    Намери се кой да иска оставка заради чистотата в София. Не знам защо си спомних какво оставиха след себе си антипротестиращите, които феномена бе довел от цяла България. Това бяха тонове боклуци, за които той тогава не каза нито дума. Някак хич не намери за нужно да се извини на столична община, че се налага да му ринат боклуците. Терзиев си е за оставка отвсякъде, обаче Пеевски отдавна трябваше да е подал неговата и да не ни занимава със себе си.

    09:08 13.01.2026

  • 78 Факти

    0 0 Отговор
    Гледате Пеевски кой атакува и гласувате за него. Лесно е. На изборите пускайте за ПП.

    09:10 13.01.2026

