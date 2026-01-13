Пеевски поиска оставката на Васил Терзиев: Кмете, София е в криза!

Месеци наред столицата на България, най-големият град, в който живеят една шеста от хората в тази страна, градът, посещаван от над милион български и чуждестранни туристи годишно, тъне в боклук и мръсотия! Кой разпореди това безобразие?!? Това написа в писмо до медиите лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.
По думите му отговорът е много лесен - кметът на София Васил Терзиев.
"Кмете, София е в криза с боклука! За този провал изходът е един - незабавна оставка! Още днес ние ще сезираме МОСВ/ РИОСВ - София и МЗ/ РЗИ - София за спешна оценка на риска за живота и здравето на хората - за незаконните сметища, за несъбраните битови и промишлени отпадъци и нарушенията на Закона за управление на отпадъците и Закона за здравето. Време е за действия", допълва той.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид
08:11 13.01.2026
3 Българин
Коментиран от #5, #47
08:11 13.01.2026
4 Трол
08:12 13.01.2026
5 Гост
До коментар #3 от "Българин":Ма направо диди фалита да го праим кмет
08:13 13.01.2026
6 хараре
08:14 13.01.2026
7 Боклук
08:15 13.01.2026
8 ДС Терзиев
Коментиран от #10
08:15 13.01.2026
9 Авсд
08:15 13.01.2026
10 честен ционист
До коментар #8 от "ДС Терзиев":Прав си, тук е като в западнал руски едномилионик от сорта на Самара и Саратов.
Коментиран от #16, #75
08:16 13.01.2026
11 За сметка на това
До коментар #1 от "пеев сфиневски":Обичаме свинско, ама пеевско-свинското е за предпочитане.
08:17 13.01.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СИК , ВИС2 И МУЛТИГРУП
..... ПЕЕВСКИ ДА СЕ ОПЛАЧИ НА ОРТАЦИТЕ СИ
В ТАБАК ТРАФИК ( ЕДНО ВРЕМЕ БЕШЕ ЛАФКА):)
......
08:18 13.01.2026
13 Нямаме пари за почистване
08:18 13.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ГиХи
08:19 13.01.2026
16 Гост
До коментар #10 от "честен ционист":Никога не си бил там, нали?! И представа си нямаш, как изглеждат тези два града, в сравнение със София.
Коментиран от #34
08:20 13.01.2026
17 Иванов
Даа, в този скут, в който почти всички са седели, според пух!
08:20 13.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 мъкаааа
08:22 13.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Обективната истина
Коментиран от #73
08:23 13.01.2026
23 ШЕФА
Коментиран от #25, #30, #55
08:24 13.01.2026
24 Бай Араб
08:24 13.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 фАНТОМасс
08:26 13.01.2026
27 танкист
08:26 13.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Скорцени
08:27 13.01.2026
30 Боруна Лом
До коментар #23 от "ШЕФА":Само в Русия е по-зле от при нас
08:27 13.01.2026
31 Бай Араб
08:27 13.01.2026
32 Отто скоРЦЕНИ
До коментар #25 от "Скорцени":Номер 23 си е прав , но няма как това да стане , докато имаме БЪЛГАРСКИ съд , полиция и прокуратура , които са напълно ОВЛАДЯНИ , ПОДЧИНЕНИ и СТРАХЛИВО - слугински наведени пред ББ и ДП !
08:29 13.01.2026
33 ОСТАВКА БЕ ДЕБЕЛ!
08:29 13.01.2026
34 честен ционист
До коментар #16 от "Гост":Изглеждат досущ като Челябинск и Омск, където също съм бил.
Коментиран от #59
08:29 13.01.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Софиянец шоп
08:30 13.01.2026
37 Даниел Немитов
08:30 13.01.2026
38 Кореняк софиянец
08:31 13.01.2026
39 Бай Араб
08:32 13.01.2026
40 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
БАЩАТА НА АДВОКАТА МУ (КОЙТО ДАЖЕ СИ Е СМЕНИЛ ИМЕТО ЗА ДА НЕ СЕ ЗНАЕ ЧЕ Е СИН НА ПАРАСКЕВ ПАРАСКЕВОВ , ЗАМ ДИРЕКТОР НА ДАНС )
....
И ТЪРГОВЕЦА НА ОРЪЖИЯ И СМЪРТ ДС АГЕНТА ПЕТЪР МАНДЖУКОВ
..... КОЙТО ИМА РАДИОСТАНЦИЯ В ХОЛАНДИЯ С КЛОН И В УКРАЙНА (32 СТАНЦИИ)
С ТУРСКИЯ ЖУРНАЛИСТ ХРИСТО ГРОЗЕВ И КАРЛ ФОН ХАБСБУРГ :)
08:32 13.01.2026
41 ТО МАЛЧУГАН И ТЕБЕ
08:32 13.01.2026
42 Мата Хари
08:33 13.01.2026
43 Коментар
Коментиран от #63
08:33 13.01.2026
44 Пълен Провал
08:33 13.01.2026
45 Авджия
08:33 13.01.2026
46 Данко Харсъзина
08:34 13.01.2026
47 пипи
До коментар #3 от "Българин":Нещо за агент Буда да кажеш?
08:35 13.01.2026
48 Оправи....
Коментиран от #50
08:35 13.01.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #48 от "Оправи....":ШИШИ ПРАВИ ТОЙ ПО МИЛИОН ЕВРО НА ДЕН
....
САМО ОТ КОНТРОЛА НА ЦИГАРИТЕ И ТЮТЮНА
И ОСТАНАЛИТЕ СИ РАЗПРЕДЕЛЯТ ОЩЕ ПО 2 МИЛИОНА ЕВРО НА ДЕН
........
САМО ОГЪНЯ НА КЛАДАТА МОЖЕ ДА ИЗЧИСТИ ГРЕШНАТА МУ ДУША :)
08:38 13.01.2026
51 влък
08:39 13.01.2026
52 Парадокс БГ
Коментиран от #72
08:47 13.01.2026
53 Кккккккк
08:48 13.01.2026
54 Лахна
08:49 13.01.2026
55 Моряка
До коментар #23 от "ШЕФА":Вярно е,че сме на дъното,но народа направи новата ракия и си мълчи.Свикнал е 500 години.Ф.Димитров и Костов съсипаха България.ама даже и не са съдени.Тиквата и Прасето окрадаха България,но даже не са съдени.Върхушката на Съдебната система с телата си защитават Тиквата и Прасето,но още даже не са уволнени.Всичките заедно съсипаха армията,но армията си мълчи.Даже Луджев,главният палач.на армията си е жив и здрав.Народе???
08:50 13.01.2026
56 Озадачен
08:53 13.01.2026
57 МВР служител
08:55 13.01.2026
58 Мнение
08:56 13.01.2026
59 Охо русофил
До коментар #34 от "честен ционист":Охо русофил, ти си обиколил Русия-та и сега се хвалиш нещо! Ми ходи си там бе! Какво ни занимаваш с глупостите си! Ние говорим как ще се оправи София от мръсотията, пък ти ни занимаваш с Русия-та! Какво ме интересува Русия и САЩ, аз гледам България на какъв хал е!
08:56 13.01.2026
60 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
А БОКО ИЗПОЛЗВА ГЕРБ ЗА ДА ПРИКРИВА ОПГ СИК :)
08:57 13.01.2026
61 истинското дясно
Пеевски.Другите изповядват същото и затова ще управляват в коалиция.Само преди изборите малко спорят за места и позиции.
08:58 13.01.2026
62 Шишилизация
Коментиран от #76
08:59 13.01.2026
63 Е па
До коментар #43 от "Коментар":те тогава софиянци ще го ядат и ще разберат кон боб яде ли и свиня на хоро играе ли!?
09:00 13.01.2026
64 Асен
09:01 13.01.2026
65 браво
09:02 13.01.2026
66 Факт
09:02 13.01.2026
67 избора на българите
09:03 13.01.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 бай Митко
09:04 13.01.2026
70 Верно ли още някой защитава кмета...
09:04 13.01.2026
71 К.К
09:04 13.01.2026
72 Тома
До коментар #52 от "Парадокс БГ":Най-видимият резултат от усилената работа на ДСТерзиев е сметището, което успя да сътвори в Княжеската градина.
Поклон за постижението на тоя гений😂😂😂
09:04 13.01.2026
73 Да. нали имат връзка търсят подкрепа
До коментар #22 от "Обективната истина":С неуспелия телевизионер
Че белким го подкрепят да продължи псувнята
Мина това време
Кой от къде е
Там да го видим дали ще го търпи родата
Има стар виц
Няма мазоли на ръцете на арменеца
09:07 13.01.2026
74 провинциалис
09:07 13.01.2026
75 Охо русофил
До коментар #10 от "честен ционист":Охо русофил, ти си обиколил Русия-та и сега се хвалиш нещо! Ми ходи си там бе! Какво ни занимаваш с глупостите си! Ние говорим как ще се оправи София от мръсотията, пък ти ни занимаваш с Русия-та! Какво ме интересува Русия и САЩ, аз гледам България на какъв хал е!
09:07 13.01.2026
76 Тома
До коментар #62 от "Шишилизация":Споко, София си е на ДС.
Едни сигурни ръце, нали?
09:08 13.01.2026
77 леле
09:08 13.01.2026
78 Факти
09:10 13.01.2026