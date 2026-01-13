Времето днес, прогноза за вторник, 13 януари: Облачността се увеличава, слаб сняг на север и в планините

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. На места ще има намалена видимост, а вятърът ще отслабне. Ще е студено с минимални температури в повечето места между минус 10° и минус 5°, за София – около минус 10°, а максималните ще бъдат предимно между 0° и 5°, за София – около 2°.

От запад облачността ще се увеличи. През втората половина на деня, на места, главно в северните райони и планините, ще превали слаб сняг. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от запад-югозапад.

Над планините, след временно изясняване, облачността отново ще се увеличи. Главно в Стара планина и по високите части от масивите на Югозападна България след обяд ще превали слаб сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад.

В сряда максималните температури относително ще се повишат, но отново ще има райони с отрицателни стойности, минималните ще бъдат на места под минус 10°. През следващите два дни и минималните, и максималните температури бързо ще се повишат. През нощта срещу събота ще прониква студен въздух. На места ще има и слаби валежи, отначало от дъжд и сняг, после от сняг.