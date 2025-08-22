Новини
България »
Полицията в Смолян арестува 17-годишен без книжка след гонка

Полицията в Смолян арестува 17-годишен без книжка след гонка

22 Август, 2025 16:28 663 14

  • полиция-
  • гонка-
  • смолян

Младежът управлявал лек автомобил, когато се опитал да осуети полицейската проверка

Полицията в Смолян арестува 17-годишен без книжка след гонка - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След преследване полицията в Смолян арестува 17-годишен неправоспособен шофьор, съобщиха от ОД на МВР в Смолян, предаде БТА.

Младежът управлявал лек автомобил, когато се опитал да осуети полицейската проверка.

Нарушението е извършено сутринта около 02:40 часа на улица „Наталия“ в града. При подадена стоп-палка, звукова и светлинна сигнализация, 17-годишният смолянчанин не спира и продължава движението си, което принудило органите на реда да го преследват и спрат принудително.

Неправоспособният шофьор е задържан за срок до 24 часа в Районното управление на МВР в Смолян.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да го пратят

    5 1 Отговор
    на фронта в Украйна...

    Коментиран от #7

    16:33 22.08.2025

  • 2 гост

    12 1 Отговор
    Тези които са хванати да шофират без СУМПС, независимо на каква възраст са, трабва да влязат в регистрите на КАТ и пожизнено да не получат шофьорска книжка защото са потенциални перманентни нарушители!

    Коментиран от #6

    16:34 22.08.2025

  • 3 Един

    5 0 Отговор
    50 000 умират от калпав живот и липса на здравеопазване - за това дума не се продумва - проблем са 500те жертви на пътя, които и да си сцепиш Дто не можеш да намалиш с повече от 10тина, щото проблемите не са това, а КАТ е на пътя да изкарва пари за бонуси на шефчетата.
    Не, че на тоя пишлегар трябва да му се размине и на такива като него - ама това е нищожно сравнение с всичко всичко друго и само отвлича вниманието от голямата карнина!

    16:35 22.08.2025

  • 4 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    5 1 Отговор
    А ТОЗИ АВТОМОБИЛ ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е КОЙ МУ Е ДАЛ КЛЮЧОВЕТЕ НА АВТОМОБИЛА ЗА ДА КАРА.НЕ ТРЯБВА ЛИ СОБСТВЕНИКА И ТОЙ ДА БЪДЕ НАКАЗАН ЗАЩО Е ОТСТЪПИЛ АВТОМОБИЛА НА НЕПРАВОСТОСОБЕН.АКО БЕШЕ БЛЪСНАЛ НЯКОЙ ЧОВЕК ИЛИ ДА СЕ УДАРИ ВЪВ ДРУГ АВТОМОБИЛ И ДА ИМА ПОСТРАДАЛИ.

    16:35 22.08.2025

  • 5 Сега

    4 2 Отговор
    Да няма право да се явява на шофьорски курсове до живот ! Да отнемат книжките до живот и на родителите му ! Също да полежи някои месец в затвора и разбира се глоба не по - малка от 5 хиляди лева!

    16:36 22.08.2025

  • 6 ДрайвингПлежър

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    Току що обърна цялата концепция за правораздаване с главата на долу!
    Чак се чудя що да спираме там - след като според тебе са "ПОТЕНЦИАЛНИ перманентни", направо да вземем да ги екзекутираме? Така де, те ПОТЕНЦИАЛНО няма да нарушават само ЗдВП...

    Всички сте полудели! Промиват ви мозъците с тия новини - по новини за пътни нарушения на ден, да ви държат нахъсани и да оправдавате нищо правенето и дрането - и мозъчната ви дейност клони към абсолютната нула... Егати държавата!

    Коментиран от #11

    16:39 22.08.2025

  • 7 кокилио

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да го пратят":

    У моргата да чистииииии

    16:41 22.08.2025

  • 8 Абсурдистан

    3 0 Отговор
    Колата да се конфискува, да отиде за скрап и дебели глоби. Това е изходът! Като оня дъбил, ютубърът в София. Смачкайта смотаното му бмв и да видим дали ще си купи друго.

    16:48 22.08.2025

  • 9 Чочо

    1 0 Отговор
    Май най накрая трябва да обесиш някой келеш,че другите да знаят какво ги чака!

    16:50 22.08.2025

  • 10 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Пичове, направо се излагате с тия книжки, глоби и нам си кво - вие сте всички праведници, сигурен съм, че никога не сте нарушавали на пътя и е редно да се събирате и да линчувате провинилите се!
    Е КАТ може да ви се разсърдят, че им ядете приходите, ама кво пък важно е да кълвете на кукичката, която ви хвърлят.

    16:52 22.08.2025

  • 11 Чочо

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Дано не се случи нещо на твой близък,заради такива...... тогава вече друго ще мислиш!

    Коментиран от #14

    16:53 22.08.2025

  • 12 пожелания

    0 0 Отговор
    Боят над такива да стане задължителен със закон.

    17:01 22.08.2025

  • 13 Бай Ставри

    0 0 Отговор
    Пращайте го ,туй свежо мясо

    17:02 22.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

