Полицията в Смолян арестува 17-годишен без книжка след гонка

След преследване полицията в Смолян арестува 17-годишен неправоспособен шофьор, съобщиха от ОД на МВР в Смолян, предаде БТА.
Младежът управлявал лек автомобил, когато се опитал да осуети полицейската проверка.
Нарушението е извършено сутринта около 02:40 часа на улица „Наталия“ в града. При подадена стоп-палка, звукова и светлинна сигнализация, 17-годишният смолянчанин не спира и продължава движението си, което принудило органите на реда да го преследват и спрат принудително.
Неправоспособният шофьор е задържан за срок до 24 часа в Районното управление на МВР в Смолян.
1 Да го пратят
Коментиран от #7
16:33 22.08.2025
2 гост
Коментиран от #6
16:34 22.08.2025
3 Един
Не, че на тоя пишлегар трябва да му се размине и на такива като него - ама това е нищожно сравнение с всичко всичко друго и само отвлича вниманието от голямата карнина!
16:35 22.08.2025
4 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
16:35 22.08.2025
5 Сега
16:36 22.08.2025
6 ДрайвингПлежър
До коментар #2 от "гост":Току що обърна цялата концепция за правораздаване с главата на долу!
Чак се чудя що да спираме там - след като според тебе са "ПОТЕНЦИАЛНИ перманентни", направо да вземем да ги екзекутираме? Така де, те ПОТЕНЦИАЛНО няма да нарушават само ЗдВП...
Всички сте полудели! Промиват ви мозъците с тия новини - по новини за пътни нарушения на ден, да ви държат нахъсани и да оправдавате нищо правенето и дрането - и мозъчната ви дейност клони към абсолютната нула... Егати държавата!
Коментиран от #11
16:39 22.08.2025
7 кокилио
До коментар #1 от "Да го пратят":У моргата да чистииииии
16:41 22.08.2025
8 Абсурдистан
16:48 22.08.2025
9 Чочо
16:50 22.08.2025
10 ДрайвингПлежър
Е КАТ може да ви се разсърдят, че им ядете приходите, ама кво пък важно е да кълвете на кукичката, която ви хвърлят.
16:52 22.08.2025
11 Чочо
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":Дано не се случи нещо на твой близък,заради такива...... тогава вече друго ще мислиш!
Коментиран от #14
16:53 22.08.2025
12 пожелания
17:01 22.08.2025
13 Бай Ставри
17:02 22.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.