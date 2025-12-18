Полицията със сериозна организация за протеста довечера. Ще има близо 20 КПП-та

Готова е организацията на предстоящия довечера протест в Триъгълника на властта в центъра на София. Това заяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов, цитиран от Dariknews.bg.

Ще има близо 20 контролно-пропускателни пунктове, през които ще бъдат проверявани главно хора, които са с профил на провокатори. Ще има и оперативни лица сред протестиращите, които ще следят за нередности.

„Ще целим да идентифицираме такива хора или чрез други способи да бъдат демотивирани да присъстват на протеста, тъй като на такива мирни протести се появяват лица, които създават напрежение и се повишава ескалацията“, допълни комисар Николов.

Ще има шествие от Съдебната палата до Триъгълника на властта от „Правосъдие за всеки“, но организаторите на големия протест не предвиждат шествие.

„Не подценяваме протеста и се готвим добре, както и на 1 и 10 декември“, допълни той и уточни, че винаги има данни за провокации, които се проверяват.