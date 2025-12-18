Новини
България »
София »
Полицията със сериозна организация за протеста довечера. Ще има близо 20 КПП-та

18 Декември, 2025 13:25 563 7

Ще има и оперативни лица сред протестиращите, които ще следят за нередности, каза още директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов

Полицията със сериозна организация за протеста довечера. Ще има близо 20 КПП-та - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Готова е организацията на предстоящия довечера протест в Триъгълника на властта в центъра на София. Това заяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов, цитиран от Dariknews.bg.

Ще има близо 20 контролно-пропускателни пунктове, през които ще бъдат проверявани главно хора, които са с профил на провокатори. Ще има и оперативни лица сред протестиращите, които ще следят за нередности.

„Ще целим да идентифицираме такива хора или чрез други способи да бъдат демотивирани да присъстват на протеста, тъй като на такива мирни протести се появяват лица, които създават напрежение и се повишава ескалацията“, допълни комисар Николов.

Ще има шествие от Съдебната палата до Триъгълника на властта от „Правосъдие за всеки“, но организаторите на големия протест не предвиждат шествие.

„Не подценяваме протеста и се готвим добре, както и на 1 и 10 декември“, допълни той и уточни, че винаги има данни за провокации, които се проверяват.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 протеста

    4 0 Отговор
    Оказа се , че кабинет 222 А не е освободен както каза Мирчев .Задкулисието също ! Протеста не постига нищо !

    13:39 18.12.2025

  • 2 Маваши Гери тип МЕЧ в муцуната

    3 1 Отговор
    на Олигархията на Двете Прасета Борисов и Пеевски!
    Довечера Протест на Демокрацията dispatching Двете Прасета на Българската Олигархия и Корупция.

    18:00 на 18.12.25 Zа Демокрация❤️🇧🇬

    13:39 18.12.2025

  • 3 Джаго

    2 0 Отговор
    Сокерес, брачеди! Некой БабА да каже ко ша искат тез дувечера? И Ко ши дават, да мой и ний да откинем нящу.

    13:40 18.12.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 1 Отговор
    И ДОБРЕ ДА ОХРАНЯВАТЕ ДВАТА ШОПАРА,ЧЕ МНОГО СА НИ СКЪПИ.
    И ДА БИЕТЕ МИРНИТЕ ГРАЖДАНИ АКО НЕ СЛУШАТ,НИЩО ЧЕ ВИ ПЛАЩАТ ЗАПЛАТИТЕ.

    13:42 18.12.2025

  • 5 123456

    3 1 Отговор
    Цели 20 КПП , това означава ,че имат информация за още по големи протести .Миналия път бяха 19 КПП

    13:52 18.12.2025

  • 6 Кирил

    1 0 Отговор
    Давайте и направо да продадете от матряла дето разпространявате.

    13:55 18.12.2025

  • 7 Сто КПП ТА ПО ДОБРЕ

    1 0 Отговор
    И ВАГИНАЛНоСКРОТУМНО ПРОВЕРКИ

    13:56 18.12.2025

