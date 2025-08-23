Майката на 8-годишния Иван, който загина в Несебър: Очаквам да има наказани. Ние вече сме обречени

Малък мечтател, момче, което е оставило следа и е помагало на когото може. Гордостта на родителите си. Така описва пред NOVA 8-годишния Иван от Разлог, загинал при падане от парашут на атракциона парасейлинг в Несебър, почернената му майка Мария Данева. Жената пожела да говори, за да помогне на други родители.
„Ако може да спасим децата в бъдеще по някакъв начин, затова правя и всичко. Ние вече сме обречени", казва Мария Данева.
„Обожаваше морето, цяла година събираше пари, броеше ги и беше щастлив, че има за едно море, може би и за второ. Правеше планове къде ще ходим. Толкова му харесваше морето, че искаше да живее там. Тръгвате трима на почивка и се връщате двама. Остана ни един празен дом, без смях, тропане, без щастие, без нищо. Взеха смисъла на живота ми, той изчезна. Опитвах се да предпазя Иван от всичко, но накрая от това, което си мислиш, че е безопасно, се получава трагедия. Не е имало инциденти досега, затова качихме Иван на парашута. Отгледахме го с много любов, а го загубихме без да можем да му помогнем", споделя още разстроената майка.
„Най-много ми повлия, че пишеше от 3 години нагоре и аз продължавам да го ограничавам за това и онова, а той толкова много иска”, разказва тя.
„Опитали сме се с баща му да го направим да бъде човек, да помогне на който може, да бъде съпричастен, беше нашата гордост”, разказва Мария Данева. Предстояло му е да започне втори клас. Детето мечтаело да стане полицай като баща си.
„Очаквам да има наказани, да се знае кой е виновен. Ако може да предотвратим случаи със смърт на деца, което е най-страшното, ние сме обречени вече. Да отгледаш едно дете с толкова любов и да го загубиш и да не можеш да му помогнеш в последния момент. И се прибираш вкъщи и всичко е празно и тихо и където и да погледнеш е той само спомени страшна картинка”, разказва Мария Данева.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дедо
Коментиран от #3
10:06 23.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ех дЕдо!
До коментар #1 от "Дедо":Съвети се дават лесно!
А тя горката,едва ли има нужда от твоите ,,изключително ценни" съвети...!
Гледай си пенЦийката и викай-,,Пази Боже"!
10:18 23.08.2025
4 истината
Нямам доверие на тези съоръжения и техните хора.
Коментиран от #11
10:20 23.08.2025
5 все пак е съмнително
Коментиран от #8, #9
10:21 23.08.2025
6 Може
10:23 23.08.2025
7 Защо обаче
10:23 23.08.2025
8 Може би..
До коментар #5 от "все пак е съмнително":Полиграф?!
Коментиран от #10
10:25 23.08.2025
9 Наистина е...съмнително,че си...
До коментар #5 от "все пак е съмнително":...,,в ред"...?!
Какъв е пък тоя...,,фотограф",на който препоръчваш да бъдат подложени всички...?!?!
10:25 23.08.2025
10 Не бъркай човека!
До коментар #8 от "Може би..":Той каза-,,всички на фотограф"...😝🤣😆!
10:27 23.08.2025
11 Това си е риск!
До коментар #4 от "истината":Аз също! И не бих се качила на такова нещо!
Майката е поела този риск за себе си и детето сама.
Трябва да се подписва декларация за поемане на риска преди да се качат на такива рискови атракции. Така е в цивилизованите страни!
10:27 23.08.2025