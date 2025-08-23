Новини
Майката на 8-годишния Иван, който загина в Несебър: Очаквам да има наказани. Ние вече сме обречени

23 Август, 2025 09:42

Опитвах се да предпазя Иван от всичко, но накрая от това, което си мислиш, че е безопасно, се получава трагедия, споделя Мария Данева

Майката на 8-годишния Иван, който загина в Несебър: Очаквам да има наказани. Ние вече сме обречени - 1
Снимка: Нова телевизия
Малък мечтател, момче, което е оставило следа и е помагало на когото може. Гордостта на родителите си. Така описва пред NOVA 8-годишния Иван от Разлог, загинал при падане от парашут на атракциона парасейлинг в Несебър, почернената му майка Мария Данева. Жената пожела да говори, за да помогне на други родители.
„Ако може да спасим децата в бъдеще по някакъв начин, затова правя и всичко. Ние вече сме обречени", казва Мария Данева.
„Обожаваше морето, цяла година събираше пари, броеше ги и беше щастлив, че има за едно море, може би и за второ. Правеше планове къде ще ходим. Толкова му харесваше морето, че искаше да живее там. Тръгвате трима на почивка и се връщате двама. Остана ни един празен дом, без смях, тропане, без щастие, без нищо. Взеха смисъла на живота ми, той изчезна. Опитвах се да предпазя Иван от всичко, но накрая от това, което си мислиш, че е безопасно, се получава трагедия. Не е имало инциденти досега, затова качихме Иван на парашута. Отгледахме го с много любов, а го загубихме без да можем да му помогнем", споделя още разстроената майка.

„Най-много ми повлия, че пишеше от 3 години нагоре и аз продължавам да го ограничавам за това и онова, а той толкова много иска”, разказва тя.

„Опитали сме се с баща му да го направим да бъде човек, да помогне на който може, да бъде съпричастен, беше нашата гордост”, разказва Мария Данева. Предстояло му е да започне втори клас. Детето мечтаело да стане полицай като баща си.

„Очаквам да има наказани, да се знае кой е виновен. Ако може да предотвратим случаи със смърт на деца, което е най-страшното, ние сме обречени вече. Да отгледаш едно дете с толкова любов и да го загубиш и да не можеш да му помогнеш в последния момент. И се прибираш вкъщи и всичко е празно и тихо и където и да погледнеш е той само спомени страшна картинка”, разказва Мария Данева.


  • 1 Дедо

    10 5 Отговор
    Имало е да става ,станало е. Жената е млада , да се вземе в ръце и да направят още две деца ,защото иначе ще потъне психически . Държавата да и плати психолози ,които да и помогнат ,да не се оставя сама и забравена. Но задължително трябва да има още деца , а не да се затваря с чувство за вина.

    Коментиран от #3

    10:06 23.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ех дЕдо!

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дедо":

    Съвети се дават лесно!
    А тя горката,едва ли има нужда от твоите ,,изключително ценни" съвети...!
    Гледай си пенЦийката и викай-,,Пази Боже"!

    10:18 23.08.2025

  • 4 истината

    5 0 Отговор
    Никога, никога, никога не бих качила дори и 16 годишно дете на този парашут!
    Нямам доверие на тези съоръжения и техните хора.

    Коментиран от #11

    10:20 23.08.2025

  • 5 все пак е съмнително

    0 2 Отговор
    Всички трябва да се подложат на фотограф.

    Коментиран от #8, #9

    10:21 23.08.2025

  • 6 Може

    0 3 Отговор
    Може и така да му е било писано на момченцето. Ако в това си прераждане е нямал други грехове от предишни животи, душата му е била готова да отиде при Бог.

    10:23 23.08.2025

  • 7 Защо обаче

    1 1 Отговор
    Защо все се подчертава, че всички инциденти стават с полицаи и цигани?

    10:23 23.08.2025

  • 8 Може би..

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "все пак е съмнително":

    Полиграф?!

    Коментиран от #10

    10:25 23.08.2025

  • 9 Наистина е...съмнително,че си...

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "все пак е съмнително":

    ...,,в ред"...?!
    Какъв е пък тоя...,,фотограф",на който препоръчваш да бъдат подложени всички...?!?!

    10:25 23.08.2025

  • 10 Не бъркай човека!

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Може би..":

    Той каза-,,всички на фотограф"...😝🤣😆!

    10:27 23.08.2025

  • 11 Това си е риск!

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "истината":

    Аз също! И не бих се качила на такова нещо!
    Майката е поела този риск за себе си и детето сама.
    Трябва да се подписва декларация за поемане на риска преди да се качат на такива рискови атракции. Така е в цивилизованите страни!

    10:27 23.08.2025

