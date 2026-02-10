Майката на Ивайло Калушев: Повече от убедена съм, че синът ми е невинен

Майката на Ивайло Калушев - една от жертвите по случая "Петрохан" говори пред БНТ. Според нея, синът ѝ е невинен и всичко, което се е случило е неочаквано за нея.
Стела Димитрова - Майсторова - майка на Ивайло Калушев: "Единственото, което мога да кажа е, че съм повече от убедена, че синът ми е невинен, че той не може да извърши всичко това, което се пише, излива по всички възможни канали. Потресена съм, честна дума ви казвам, не съм очаквала. Обичала съм България, бях щастлива, когато той се върна от Мексико в България, че тук ще живее и вече искрено ви казвам - съжалявам за това."
Стела Димитрова - Майсторова: "Всичко знам с какво се занимава."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Либерален жълтопаветник
15:38 10.02.2026
2 С какво
Коментиран от #76
15:39 10.02.2026
3 много мътна
15:39 10.02.2026
5 БеГемот
15:40 10.02.2026
6 Иван
Коментиран от #17, #58, #66
15:42 10.02.2026
7 Защо ,
Коментиран от #30, #72
15:42 10.02.2026
8 Каквото си посееш ...
15:42 10.02.2026
9 Последния Софиянец
Коментиран от #26, #44
15:42 10.02.2026
10 НЕМОЖЕ
Коментиран от #14
15:43 10.02.2026
11 Сталин
Коментиран от #56, #70
15:44 10.02.2026
12 Тити на Кака
Знаела е за момченцата-булки?
И си е трайкала, от обич към България, може би?
А когато детенцето й убива чуждите дечица - моментална плюнка по България?
Без думичка, без сянка на мисъл за погубените невинни?
Характерна мама, характерна мама...
15:44 10.02.2026
13 Така де
15:45 10.02.2026
14 Доказателства колкото искаш ...
До коментар #10 от "НЕМОЖЕ":То не пита, имоти, пари, слава ... всичко може да подтикне, а не да спре самоубиеца ...
15:45 10.02.2026
15 123
15:45 10.02.2026
16 Венци
Коментиран от #48
15:46 10.02.2026
17 таксиджия 🚖
До коментар #6 от "Иван":В последния сезон Декстър ми стана колега таксиджия 🚖, но във Ню Йорк
15:47 10.02.2026
19 МАЙКА ВСЕ ПАК!
Коментиран от #23
15:49 10.02.2026
20 Ти да видиш
15:49 10.02.2026
21 Будистка антилогика
Коментиран от #24
15:49 10.02.2026
23 Искам и аз ...
До коментар #19 от "МАЙКА ВСЕ ПАК!":Колко пък оръжия да е имал - револвер Колт и Глок, какво толкова? Добър избор за всеки мислещ ,,,
Коментиран от #29
15:52 10.02.2026
25 Аве
15:53 10.02.2026
26 най
До коментар #9 от "Последния Софиянец":вероятно е открил пещера със злато а разсипника дето е работил за росатом е извикал руские....Нали в началото беше убил тримата в петрохан, пък послле си взел доВиждане и до нови срещи на околчица.. и КОЙ УБИ тримата в петрохан и направи предположение че и другите ги е избил...И защо да ги убива като са му най близките хора в живота.Освен това познава бащата на 15 г младеж от бебе И КАК ПОЧЕРКА НА УБИЙСТВАТА Е ЕДИН И СЪЩ а убитите на петрохан не ги е убил ИВАЙЛО
15:53 10.02.2026
27 не е трудно
15:53 10.02.2026
28 Пен дел ска История
Коментиран от #32
15:54 10.02.2026
29 Последния Софиянец
До коментар #23 от "Искам и аз ...":Намерили три гилзи а Колта не оставя гилзи.
Коментиран от #35, #43
15:55 10.02.2026
30 Изтъкват че демокрацията и сигурността
До коментар #7 от "Защо ,":в Мексико е на много по-ниско ниво отколкото в Европейския съюз и България а то какво се оказва.
Вие какво мислите
15:55 10.02.2026
31 Голям
Коментиран от #38, #42
15:56 10.02.2026
32 Последния Софиянец
До коментар #28 от "Пен дел ска История":Имало е и малки момиченца.Сирачета от Украйна.Изнасял и деца за Брюксел по европрограми.
Коментиран от #34
15:56 10.02.2026
33 Обикновен Ляв Долен Педал
Коментиран от #37
15:57 10.02.2026
35 Бъркаме двете локации ...
До коментар #29 от "Последния Софиянец":Как да не оставя, седят си в барабана докато не ги изкараш...
15:58 10.02.2026
36 И ние помним
15:58 10.02.2026
37 Последния Софиянец
До коментар #33 от "Обикновен Ляв Долен Педал":Човека е пещерняк.Те са железни.
Коментиран от #39
15:58 10.02.2026
40 КАРАЛАЙНА
СЕГА НА ВТОРИ ЮНИ И
НЕГОВТО ИМЕ ЛИ ЩЕ СЕ ПОЧИТА НА ОКОЛЧИЦА......
16:00 10.02.2026
41 знаем че има
До коментар #22 от "Ей Големи Луп пе ни":хора като теб всяко стадо си има безмозъчни овце които се мислят за умни…! трябва да си адски тъп за да повярваш на подобна глупост сервирана от полицията и разминаваща се във “сигурните” им версии
16:01 10.02.2026
42 МВР знае повече, ама ...
До коментар #31 от "Голям":Всичко може да се манипулира, всичко подлежи на съмнение, голяма част от информацията не се разгласява по съоражения на следствието. Натискат ги отгоре да говорят, а те не могат нито да кажат всичко, нито да промълчат!
16:02 10.02.2026
43 Лаик
До коментар #29 от "Последния Софиянец":Всяко огнестрелно оръжие стреля с патрон, а той е състои от гилза, капсул детонатор и куршум,наричан от криминалистите проектил.За разлика от пистолетите, револверите не изхвърлят гилзите навън, а си остават в барабана му.
Коментиран от #50
16:03 10.02.2026
44 Даката
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Като предния месец е ремонтирал една от къщите и аз мисля така, че са убити. Това което знам, за будистите е че са светли хора и на мравката път правят, всяко живо същество е свято, за тях и не се убива... абсурдно е да се твърди, че един будист е масов убиец.
16:04 10.02.2026
45 Истината
16:05 10.02.2026
46 Така е в днешно време
Добре е че не са имали и парно да плащат че отдавна да са си заминали.
16:06 10.02.2026
47 Цвете
16:08 10.02.2026
48 Ей венци
До коментар #16 от "Венци":Никой не се е самоубил два пъти, явно този дето се е гърмял с пушката под брадата,не е насочил правилно посоката и най много да се размазал лицето си,и може би някой от другите двама преди да се гръмнат му е помогнал като го е довършил с пистолет, затова е убит с две оръжия,аз така предполагам,анадънмо Венци?!!!
16:08 10.02.2026
49 Цвете
Коментиран от #53
16:09 10.02.2026
50 МВР - знаят, но мълчат ...
До коментар #43 от "Лаик":Капсул детонатор е малко друго, просто капсул или капсул възпламенител е по-коректно. Отделно пропускате барутният заряд ;)
Коментиран от #54
16:12 10.02.2026
51 Голям
До коментар #38 от "Със сигурност":Знаели били повече, ама не били сигурни... и от време на време, тези знаещите току излюят някаква "новина"... която си противоречи на предишната, така както се хвърляш с гърди на амбразурата и плюеш на автоматична, мога да предположа, че си един от тези хубостници, които си мислят, че мислят.
16:14 10.02.2026
52 ай ся
Коментиран от #69
16:16 10.02.2026
53 Ама
До коментар #49 от "Цвете":Четирима от шестимата убити са се самоубили сочат данните до момента, а убийството и самоубийството е нарушение на една от 10те Бож.заповеди да не отнемаш живот, сроред юдаизма и християнството.
16:18 10.02.2026
54 Лаик
До коментар #50 от "МВР - знаят, но мълчат ...":Приемам по-правилната терминология, но нали пиша, че съм лаик:)
16:24 10.02.2026
55 кемпер
Вярвам на доцент по съдебна медицина,а не на професор по пиано .
Коментиран от #59
16:32 10.02.2026
56 Ако беше
До коментар #11 от "Сталин":По тошово време , нямаше и да се разбере за такъв случай. Щеше да е пълно затъмнение. А коментиращите нямаше и да си помислят да дадат гласност. И който говори ще го чака Белене, и бой и е ...... Та не дрънкайте глупости каква правова държава беше преди 30 г. Колкото пишеше за Жоро павето, толкова и за това щеше да пише
16:41 10.02.2026
57 Анализатор
Коментиран от #64
16:44 10.02.2026
59 И пак
До коментар #55 от "кемпер":И пак да се видят спътниковите снимки иначе за какво са ,само да ни пазят от извънземните ли....?!?
16:52 10.02.2026
60 Гей педофилската дружинка
Нещо като тамплиери от последния най- висш ранг.
Като илюминати!
Тези култове почитат хомосексуализма и педофилията. Има много изследвания по този въпрос.
Всички те вярват в прераждането на душата и колкото кармата по време на земния им цикъл е по- добра, толкова по напред отива душата по пътя към Вечното Божие Царство.
Самоубийството за тях не е грях, не е и нещо фатално, понеже душата им очаква ново прераждане.
Самоубийството не е края, а само кратка болка.
16:54 10.02.2026
61 Били са сектанти психари
17:16 10.02.2026
62 Психов
17:18 10.02.2026
63 Четете проф. Шипковенски
17:20 10.02.2026
65 Никоя майка не допуска
17:42 10.02.2026
66 Само дето серийния убиец
До коментар #6 от "Иван":Си има тип жертва, а пред близките си не издава такова поведение. А тек точно най- близките са жертви. И защо серийния убиец се е самоубил накрая? Защо не е отишъл да убива още хора? Майка си, леля си примерно? Докато не го хванат? Нещо не се връзва?
17:44 10.02.2026
69 Туин Пийкс
До коментар #52 от "ай ся":В крайна сметка какво са работили тия хора? Някои се самоубиват от преситеност, безделие и скука.Някои го наричат меланхолия, депресия, тиха лудост, интровентен психарлък.
17:59 10.02.2026
70 КВО СА ЧУДИШ
До коментар #11 от "Сталин":ЗАБРАВИ ЛИ ИВАНЧЕВА КАК Я НАСАДИХА......
18:02 10.02.2026
71 Напомнящ
18:28 10.02.2026
72 Напомнящ
До коментар #7 от "Защо ,":Той,каушев не се е върнал от Мексико по лично желание,а е бил изгонен от там!!! Пак заради разните му "екстри",които се е опитал да практикува и там! Но номерът му не е минал и са го натирили мексиканците!
18:36 10.02.2026
73 е и аз
18:38 10.02.2026
74 Чатаджия
19:13 10.02.2026
75 Стела Димитрова-Майсторова
Аз бях до тук, повече изявления няма да правя.
19:15 10.02.2026
76 Стела Димитрова-Майсторова
До коментар #2 от "С какво":Казах го вече.
19:15 10.02.2026
77 е и аз
19:23 10.02.2026
79 Дзак
19:56 10.02.2026
81 А50
20:37 10.02.2026
82 Когато се е върнал от Мексико
20:40 10.02.2026
83 В България е пълно с престъпници
Не е лошо хората да се замислят за това.
20:44 10.02.2026
84 Обществена тайна
Каквото и да пишете, България вече разбра, че най-опасни са службите за безопасност, най-добре е да бягаш когато те търсят, ако искаш да останеш жив, както и че ако медиите и техните армии от тролове, пък че и службите, плюят по някого, то той им засегнал интереса.
Не мина номерът и с будизма, 21 век е, всички сме достатъчно информирани и не успяхте да ни пробутате лъжите си.
Хора, пазете се от "пазителите на реда"! Те пазят сатанистите от елита, техните богатства и интереси, не са тук за да пазят вас!
21:06 10.02.2026
85 зрител на филми
21:11 10.02.2026