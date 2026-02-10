Новини
България »
Майката на Ивайло Калушев: Повече от убедена съм, че синът ми е невинен

Майката на Ивайло Калушев: Повече от убедена съм, че синът ми е невинен

10 Февруари, 2026 15:36 3 373 85

  • ивайло калушев-
  • майка-
  • убийство-
  • хижа-
  • петрохан

Потресена съм, честна дума ви казвам, не съм очаквала. Обичала съм България, бях щастлива, когато той се върна от Мексико в България, че тук ще живее и вече искрено ви казвам - съжалявам за това

Майката на Ивайло Калушев: Повече от убедена съм, че синът ми е невинен - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Майката на Ивайло Калушев - една от жертвите по случая "Петрохан" говори пред БНТ. Според нея, синът ѝ е невинен и всичко, което се е случило е неочаквано за нея.

Стела Димитрова - Майсторова - майка на Ивайло Калушев: "Единственото, което мога да кажа е, че съм повече от убедена, че синът ми е невинен, че той не може да извърши всичко това, което се пише, излива по всички възможни канали. Потресена съм, честна дума ви казвам, не съм очаквала. Обичала съм България, бях щастлива, когато той се върна от Мексико в България, че тук ще живее и вече искрено ви казвам - съжалявам за това."

Стела Димитрова - Майсторова: "Всичко знам с какво се занимава."


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Либерален жълтопаветник

    39 26 Отговор
    Всички, всички сме убедени, че е невинен!🤥

    15:38 10.02.2026

  • 2 С какво

    45 14 Отговор
    Се е занимавал ?????? Ами кажи

    Коментиран от #76

    15:39 10.02.2026

  • 3 много мътна

    65 2 Отговор
    замесени политици........ големи уайна а знаещите мълчат.....

    15:39 10.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 БеГемот

    25 36 Отговор
    Беше добро дете ....викаше ми мамо това. ...мамо онова...жалко че не е спасил и нея...

    15:40 10.02.2026

  • 6 Иван

    31 38 Отговор
    Психолози от цял свят са категорични,че серийните убийци са винаги добре приемани в обществото. Винаги са усмихнати, помагат на хората и никой дори не предполага на какво са способни. И понеже много филми гледат някои хора ви предлагам да изгледате сериала Декстър. Там е подобно положението.

    Коментиран от #17, #58, #66

    15:42 10.02.2026

  • 7 Защо ,

    62 16 Отговор
    бе жено , ходиш в студиата да им даваш излишно материал ? Така или иначе пак ще изфабрикуват свои съчини версии . А що се отнася за завръщането от Мексико , наистина се е оказало голяма грешка . Фатална грешка .

    Коментиран от #30, #72

    15:42 10.02.2026

  • 8 Каквото си посееш ...

    34 4 Отговор
    Мда... МВР през годините преход поизгуби доверито на гражданите, сега и с пистолет в ръката да го бяха заловили, пак въпроси, въпроси ...

    15:42 10.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    57 11 Отговор
    Човека си купил 21 имота и изведнъж решил да се самоубие.

    Коментиран от #26, #44

    15:42 10.02.2026

  • 10 НЕМОЖЕ

    73 16 Отговор
    ЧОВЕК С ТОЛКОВА ИМОТА И СПАСИТЕЛ НА 7 ЧОВЕКА ДА ИЗВЪРШИ ТОВА...НЯМА ЛОГИКА...ПЪРЗАЛЯТ НИ КАКТО ИМ Е УДОБНО...

    Коментиран от #14

    15:43 10.02.2026

  • 11 Сталин

    52 17 Отговор
    Само забележете цялото "разследване" на хижата Петрохан се изразяваше в това разни експерти ,специалисти ,ченгета и Деветото джудже да оплюват убитите цял ден по медиите,все едно колко големи престъпници са били и заслужавали да бъдат убити,и нито веднъж да не се говори за възможните убиици,Едно е ясно всичко което казват от МВР е лъжа.Само си представете мащабите на криминалната хунта във високите етажи на властта,щом корумпираните държавни служби убиват хора които се борят срещу корупцията ,в България всеки който се бори срещу корупцията влиза в затвора или бива убит ,и всичко това е със съдействието на корумпираната съдебната власт в България,не случайно почти всички съдии и прокурори са жени ,това са държанки и проститутки на бандитите които са ги назначили на тези постове да упражняват чадър над криминалната дейност на тези бандити .Само си помислете в каква държава живеем щом корумпираните държавни служби могат да убиват всеки който пречи на криминалната дейност на властта,за 30 години западна демокрация България беше трансформирана от правова държава в политически криминален картел който убива ,корумпира и тероризира всеки който пречи на тези бандити.Демокрацията е проказа която бавно убива България.

    Коментиран от #56, #70

    15:44 10.02.2026

  • 12 Тити на Кака

    24 57 Отговор
    Мама е знаела?
    Знаела е за момченцата-булки?
    И си е трайкала, от обич към България, може би?
    А когато детенцето й убива чуждите дечица - моментална плюнка по България?
    Без думичка, без сянка на мисъл за погубените невинни?
    Характерна мама, характерна мама...

    15:44 10.02.2026

  • 13 Така де

    63 17 Отговор
    Нещо хич не ми се вярва, човек с 21 имота, на 50 години и в разцвета на силите си да се самоубие.

    15:45 10.02.2026

  • 14 Доказателства колкото искаш ...

    12 20 Отговор

    До коментар #10 от "НЕМОЖЕ":

    То не пита, имоти, пари, слава ... всичко може да подтикне, а не да спре самоубиеца ...

    15:45 10.02.2026

  • 15 123

    23 13 Отговор
    Както е обичайно, близките и роднините се потресени и нищо не знаят. И това не обичайната реакция на кръгова защита, това е факт, най-трудно е да опознаеш себе си.

    15:45 10.02.2026

  • 16 Венци

    47 16 Отговор
    Според гербавите милиционери некадърници с раздути заплати, единият дори се е самоубил два пъти. С две различни оръжия.

    Коментиран от #48

    15:46 10.02.2026

  • 17 таксиджия 🚖

    7 6 Отговор

    До коментар #6 от "Иван":

    В последния сезон Декстър ми стана колега таксиджия 🚖, но във Ню Йорк

    15:47 10.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 МАЙКА ВСЕ ПАК!

    26 27 Отговор
    Добре е обаче да си зададе тази майка едно просто въпросче…по какви причини моето любимо момченце са му били необходими толкова огнестрелни оръжия?!

    Коментиран от #23

    15:49 10.02.2026

  • 20 Ти да видиш

    10 4 Отговор
    нормално е нервотипичните да не приемат това което правят нерводивергентните, последните си имат свой си начин за всичко и затова са в конфликт с обичайното битие на другите

    15:49 10.02.2026

  • 21 Будистка антилогика

    32 5 Отговор
    За кого е ремонтирал къщата в с.Българи с двамата любовника, след като ден по-късно тръгвайки оттам се самоубиват масово.

    Коментиран от #24

    15:49 10.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Искам и аз ...

    23 8 Отговор

    До коментар #19 от "МАЙКА ВСЕ ПАК!":

    Колко пък оръжия да е имал - револвер Колт и Глок, какво толкова? Добър избор за всеки мислещ ,,,

    Коментиран от #29

    15:52 10.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Аве

    13 19 Отговор
    Тия ПП-ДБейци верно до един са любители на мъжката любов.

    15:53 10.02.2026

  • 26 най

    22 8 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    вероятно е открил пещера със злато а разсипника дето е работил за росатом е извикал руские....Нали в началото беше убил тримата в петрохан, пък послле си взел доВиждане и до нови срещи на околчица.. и КОЙ УБИ тримата в петрохан и направи предположение че и другите ги е избил...И защо да ги убива като са му най близките хора в живота.Освен това познава бащата на 15 г младеж от бебе И КАК ПОЧЕРКА НА УБИЙСТВАТА Е ЕДИН И СЪЩ а убитите на петрохан не ги е убил ИВАЙЛО

    15:53 10.02.2026

  • 27 не е трудно

    12 6 Отговор
    добре де като знаеш всичко с което се е занимавал започвай да изброяваш и ще се разбере кое ги е убило…! ама май на теб също ти се живее?

    15:53 10.02.2026

  • 28 Пен дел ска История

    16 25 Отговор
    Майка му не го ли е разпознала ,че е един Пен дел живее само с мъже.Д....ба и пен дел ска та история.

    Коментиран от #32

    15:54 10.02.2026

  • 29 Последния Софиянец

    20 7 Отговор

    До коментар #23 от "Искам и аз ...":

    Намерили три гилзи а Колта не оставя гилзи.

    Коментиран от #35, #43

    15:55 10.02.2026

  • 30 Изтъкват че демокрацията и сигурността

    20 1 Отговор

    До коментар #7 от "Защо ,":

    в Мексико е на много по-ниско ниво отколкото в Европейския съюз и България а то какво се оказва.
    Вие какво мислите

    15:55 10.02.2026

  • 31 Голям

    30 4 Отговор
    Ало, разследващите... знаете ли, че съществуват такива неща, като експертизи от натривки и че веднага може да се установи дали лицето е стреляло с огнестрелно оръжие или не... какви са тези половинчати изказвания, че огнестрелните рани били "удобни" за самопросрелване... нямате ли експерти... ами поискайте помощ от която и да е европейска страна, те ще ви кажат. Това ми било български професионалисти???

    Коментиран от #38, #42

    15:56 10.02.2026

  • 32 Последния Софиянец

    8 14 Отговор

    До коментар #28 от "Пен дел ска История":

    Имало е и малки момиченца.Сирачета от Украйна.Изнасял и деца за Брюксел по европрограми.

    Коментиран от #34

    15:56 10.02.2026

  • 33 Обикновен Ляв Долен Педал

    14 20 Отговор
    Това е синът ти.За жалост е погубил още такива като него.Лабави психически.Искам сега да го питам оня лум пен жащата на момчето ,чий го дири сина му при тоя пен дел.

    Коментиран от #37

    15:57 10.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Бъркаме двете локации ...

    6 2 Отговор

    До коментар #29 от "Последния Софиянец":

    Как да не оставя, седят си в барабана докато не ги изкараш...

    15:58 10.02.2026

  • 36 И ние помним

    30 1 Отговор
    че като пребиха до смърт ПАРЦАЛЕВ заговориха за това колко любовници имал, А тихомълком изчезнаха картини ,икони от 14 век и много злато на АРТИСТА и никой не го защити .Същото и с Денди

    15:58 10.02.2026

  • 37 Последния Софиянец

    13 4 Отговор

    До коментар #33 от "Обикновен Ляв Долен Педал":

    Човека е пещерняк.Те са железни.

    Коментиран от #39

    15:58 10.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 КАРАЛАЙНА

    2 15 Отговор
    САМО ДА ПОПИТАМ МОЛЯ МАКЯ МУ
    СЕГА НА ВТОРИ ЮНИ И
    НЕГОВТО ИМЕ ЛИ ЩЕ СЕ ПОЧИТА НА ОКОЛЧИЦА......

    16:00 10.02.2026

  • 41 знаем че има

    10 6 Отговор

    До коментар #22 от "Ей Големи Луп пе ни":

    хора като теб всяко стадо си има безмозъчни овце които се мислят за умни…! трябва да си адски тъп за да повярваш на подобна глупост сервирана от полицията и разминаваща се във “сигурните” им версии

    16:01 10.02.2026

  • 42 МВР знае повече, ама ...

    7 1 Отговор

    До коментар #31 от "Голям":

    Всичко може да се манипулира, всичко подлежи на съмнение, голяма част от информацията не се разгласява по съоражения на следствието. Натискат ги отгоре да говорят, а те не могат нито да кажат всичко, нито да промълчат!

    16:02 10.02.2026

  • 43 Лаик

    14 0 Отговор

    До коментар #29 от "Последния Софиянец":

    Всяко огнестрелно оръжие стреля с патрон, а той е състои от гилза, капсул детонатор и куршум,наричан от криминалистите проектил.За разлика от пистолетите, револверите не изхвърлят гилзите навън, а си остават в барабана му.

    Коментиран от #50

    16:03 10.02.2026

  • 44 Даката

    25 7 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Като предния месец е ремонтирал една от къщите и аз мисля така, че са убити. Това което знам, за будистите е че са светли хора и на мравката път правят, всяко живо същество е свято, за тях и не се убива... абсурдно е да се твърди, че един будист е масов убиец.

    16:04 10.02.2026

  • 45 Истината

    15 7 Отговор
    Шестима еколози природозащитници са убити при терористичен акт!

    16:05 10.02.2026

  • 46 Така е в днешно време

    7 2 Отговор
    не са могли да си платят тока и са се принесли в жертва на НЕК или там както се казва.
    Добре е че не са имали и парно да плащат че отдавна да са си заминали.

    16:06 10.02.2026

  • 47 Цвете

    15 4 Отговор
    ТРАГЕДИЯТА ЗА МАЙКАТА ЩЕ ОСТАНЕ. НО И ИЗСИПАНИТЕ ЛЪЖИ ОТТЕКВАТ В УШИТЕ МИ ОТ МВР. ЩЕ СЕ РАЗГАДАЕ МИСТЕРИЯТА ,НО ЖАЛКО ЗА ШЕСТИМА НЕВИННИ.КОЙ ГИ УБИ Е ВЪПРОСЪТ? 🤔🇧🇬🤔

    16:08 10.02.2026

  • 48 Ей венци

    9 12 Отговор

    До коментар #16 от "Венци":

    Никой не се е самоубил два пъти, явно този дето се е гърмял с пушката под брадата,не е насочил правилно посоката и най много да се размазал лицето си,и може би някой от другите двама преди да се гръмнат му е помогнал като го е довършил с пистолет, затова е убит с две оръжия,аз така предполагам,анадънмо Венци?!!!

    16:08 10.02.2026

  • 49 Цвете

    8 5 Отговор
    ТРАГЕДИЯТА ЗА МАЙКАТА ЩЕ ОСТАНЕ. НО И ИЗСИПАНИТЕ ЛЪЖИ ОТТЕКВАТ В УШИТЕ МИ ОТ МВР. ЩЕ СЕ РАЗГАДАЕ МИСТЕРИЯТА ,НО ЖАЛКО ЗА ШЕСТИМА НЕВИННИ.КОЙ ГИ УБИ Е ВЪПРОСЪТ? 🤔🇧🇬🤔

    Коментиран от #53

    16:09 10.02.2026

  • 50 МВР - знаят, но мълчат ...

    5 0 Отговор

    До коментар #43 от "Лаик":

    Капсул детонатор е малко друго, просто капсул или капсул възпламенител е по-коректно. Отделно пропускате барутният заряд ;)

    Коментиран от #54

    16:12 10.02.2026

  • 51 Голям

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Със сигурност":

    Знаели били повече, ама не били сигурни... и от време на време, тези знаещите току излюят някаква "новина"... която си противоречи на предишната, така както се хвърляш с гърди на амбразурата и плюеш на автоматична, мога да предположа, че си един от тези хубостници, които си мислят, че мислят.

    16:14 10.02.2026

  • 52 ай ся

    14 15 Отговор
    Г-жо, вие сте уважаван пианистка, но защо защитавате един безделник и схемаджия. Това че ви е син не го прави автоматично добър човек. Очевидно, че нещата са много мръсни около тоя случай. 21 имота...как се придобиват, от нищонеправене? Наркотисии?

    Коментиран от #69

    16:16 10.02.2026

  • 53 Ама

    13 0 Отговор

    До коментар #49 от "Цвете":

    Четирима от шестимата убити са се самоубили сочат данните до момента, а убийството и самоубийството е нарушение на една от 10те Бож.заповеди да не отнемаш живот, сроред юдаизма и християнството.

    16:18 10.02.2026

  • 54 Лаик

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "МВР - знаят, но мълчат ...":

    Приемам по-правилната терминология, но нали пиша, че съм лаик:)

    16:24 10.02.2026

  • 55 кемпер

    7 5 Отговор
    Най- добре е да замълчи,нека фактите говорят !
    Вярвам на доцент по съдебна медицина,а не на професор по пиано .

    Коментиран от #59

    16:32 10.02.2026

  • 56 Ако беше

    9 9 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    По тошово време , нямаше и да се разбере за такъв случай. Щеше да е пълно затъмнение. А коментиращите нямаше и да си помислят да дадат гласност. И който говори ще го чака Белене, и бой и е ...... Та не дрънкайте глупости каква правова държава беше преди 30 г. Колкото пишеше за Жоро павето, толкова и за това щеше да пише

    16:41 10.02.2026

  • 57 Анализатор

    11 7 Отговор
    Ами той е написал научен труд за духовно извисяване, чрез сексуални практики с малолетни и това е световен принос в науката и е доразвил Будизма в тази привлекателна за ПП посока.

    Коментиран от #64

    16:44 10.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 И пак

    8 0 Отговор

    До коментар #55 от "кемпер":

    И пак да се видят спътниковите снимки иначе за какво са ,само да ни пазят от извънземните ли....?!?

    16:52 10.02.2026

  • 60 Гей педофилската дружинка

    10 8 Отговор
    са се изживявали като посветени адепти на древни езотерични знания и тайни.
    Нещо като тамплиери от последния най- висш ранг.
    Като илюминати!
    Тези култове почитат хомосексуализма и педофилията. Има много изследвания по този въпрос.
    Всички те вярват в прераждането на душата и колкото кармата по време на земния им цикъл е по- добра, толкова по напред отива душата по пътя към Вечното Божие Царство.
    Самоубийството за тях не е грях, не е и нещо фатално, понеже душата им очаква ново прераждане.
    Самоубийството не е края, а само кратка болка.

    16:54 10.02.2026

  • 61 Били са сектанти психари

    9 9 Отговор
    Бил е психар. Цяла България сега се занимава с тая извратена секта, вместо всеки да си гледа работата.

    17:16 10.02.2026

  • 62 Психов

    7 1 Отговор
    Имали са свои хора в МОСВ.Там нрябва да се разследва, освен Сандов, кой е бил техен човек?

    17:18 10.02.2026

  • 63 Четете проф. Шипковенски

    6 3 Отговор
    Меланхолично самоубийство. Този феномен е открит от големия учен психиатър проф.д-р Никола Шипковенски.

    17:20 10.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Никоя майка не допуска

    4 5 Отговор
    Никоя майка не допускам, че нейното дете е нещо по-малко от другите деца, че е по-малко умно, честно, красиво, силно и т.н. Детенцето е нейната представа за идеалния човек, за най-рошавото гардже. Затова няма да допусне въху него да падне и прашинка съмнение. А доколко е права животът ни го показва. Хитлер и Чикатило са били прекрасни деца в очите на майките си.

    17:42 10.02.2026

  • 66 Само дето серийния убиец

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Иван":

    Си има тип жертва, а пред близките си не издава такова поведение. А тек точно най- близките са жертви. И защо серийния убиец се е самоубил накрая? Защо не е отишъл да убива още хора? Майка си, леля си примерно? Докато не го хванат? Нещо не се връзва?

    17:44 10.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Туин Пийкс

    7 2 Отговор

    До коментар #52 от "ай ся":

    В крайна сметка какво са работили тия хора? Някои се самоубиват от преситеност, безделие и скука.Някои го наричат меланхолия, депресия, тиха лудост, интровентен психарлък.

    17:59 10.02.2026

  • 70 КВО СА ЧУДИШ

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    ЗАБРАВИ ЛИ ИВАНЧЕВА КАК Я НАСАДИХА......

    18:02 10.02.2026

  • 71 Напомнящ

    5 7 Отговор
    Коментарът на тази жена показва ясно,че изобщо не е познавала сина си,или лъже безобразно!!! Защото ако е знаела с какво точно се занимава,би следвало и да очаква,че края му ще се случи по този начин!!! Сексуалното "духовно извисяване" стига точно до куршум в главата!!! Единственото тъжно нещо е смъртта на младежите,защото те наистина са жертви и на невинните животинки!!!

    18:28 10.02.2026

  • 72 Напомнящ

    5 6 Отговор

    До коментар #7 от "Защо ,":

    Той,каушев не се е върнал от Мексико по лично желание,а е бил изгонен от там!!! Пак заради разните му "екстри",които се е опитал да практикува и там! Но номерът му не е минал и са го натирили мексиканците!

    18:36 10.02.2026

  • 73 е и аз

    2 4 Отговор
    да съм майка тэй ще кажа за тоя садист мазохист и педофил

    18:38 10.02.2026

  • 74 Чатаджия

    7 3 Отговор
    Чудя се как все още от МВР и Прокуратурата не са открили и малко пръснат ориз в хижата или в кемпера,че да забъркат и китайци а не само индийски махараджи.Изстрела под брадичката на едната от жертвите при хижата опровергава всички тези на органите на власта за дамоубиство.Убийците са действали със съзнанието,че никога няма да отговарят за делата си.Това са обучени убийци действали хладнокръвно и безжалостно. Всичко друго е замъскиране на убийствата и на шестимата по поръчка на овластени хора.Причината все още е неизвестна ,но ще излезе наяве.Все някой от тях ще ги натопи здравата.Факт ли е,че Епщейн е бил издаден от съучастник и умъртвен в затвора като се изтъква самоубийство. Това е и любимата теза на сатанистите,да обвинявате жертвите си в самоубийство.

    19:13 10.02.2026

  • 75 Стела Димитрова-Майсторова

    5 3 Отговор
    Знам го аз че се занимава с а.....н с.....кс с мунченца, ама какво искате да ви каже една майка?
    Аз бях до тук, повече изявления няма да правя.

    19:15 10.02.2026

  • 76 Стела Димитрова-Майсторова

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "С какво":

    Казах го вече.

    19:15 10.02.2026

  • 77 е и аз

    4 4 Отговор
    да съм майка тэй ще кажа за тоя садист мазохист и педофил и мафиот

    19:23 10.02.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Дзак

    0 1 Отговор
    Груповото практикуване на заблуди при липсата на емоционална връзка, обикновено влошава всяка мания. Можеше спокойно и самотно да се гмурка.

    19:56 10.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 А50

    0 0 Отговор
    Всички лъжат

    20:37 10.02.2026

  • 82 Когато се е върнал от Мексико

    3 0 Отговор
    Защо не е започнал нормална работа като всеки друг човек ?!? Аз лично отговор не чакам. Прекалено много хора в България имат самочувствие без покритие. Лошото е че в либералната демокрация ги прикриват.

    20:40 10.02.2026

  • 83 В България е пълно с престъпници

    4 0 Отговор
    Които не просто са на свобода но и са душата на компанията.
    Не е лошо хората да се замислят за това.

    20:44 10.02.2026

  • 84 Обществена тайна

    1 1 Отговор
    Тук е пълно с платени тролове, някой от които са и на служба да трият мненията, които не се харесват на пропагандата.
    Каквото и да пишете, България вече разбра, че най-опасни са службите за безопасност, най-добре е да бягаш когато те търсят, ако искаш да останеш жив, както и че ако медиите и техните армии от тролове, пък че и службите, плюят по някого, то той им засегнал интереса.
    Не мина номерът и с будизма, 21 век е, всички сме достатъчно информирани и не успяхте да ни пробутате лъжите си.
    Хора, пазете се от "пазителите на реда"! Те пазят сатанистите от елита, техните богатства и интереси, не са тук за да пазят вас!

    21:06 10.02.2026

  • 85 зрител на филми

    2 1 Отговор
    Има един филм Чистачът се казва. Сещате се значи. Прости са нещата. Чакри макри, али-бали, тантри-мантри, няма такова нещо. За престъпленията има две главни причини - секс и пари. Тука обаме не е секса, а кинтите. Наркотисите.

    21:11 10.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове