"Възраждане": ГЕРБ, БСП, ИТН и Ново начало отварят вратите за разграбване на железниците

24 Август, 2025 10:37 610

  • партия възраждане-
  • железници-
  • разграбване-
  • герб-
  • бсп-
  • итн-
  • дпс- ново начало

Позицията на “Възраждане”  е категорична: време е това правителство да си подаде оставката. България има нужда от управление, което да защитава интересите на народа и държавата, а не да служи на олигархични и чужди интереси.

"Възраждане": ГЕРБ, БСП, ИТН и Ново начало отварят вратите за разграбване на железниците - 1
Снимка: Възраждане
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Българската държавност за пореден път е поставена на изпитание. Управляващата коалиция между ГЕРБ, БСП, ИТН и Ново начало предприе още едно национално предателство - либерализацията на пътническите превози в железопътния транспорт.

След като през последните десетилетия в частни ръце преминаха летищата, товарните превози, пристанища, мобилни оператори и дори пазарът на пощенските услуги, днес на прицел е гръбнакът на националния транспорт, а именно железницата.

Това се казва в позиция на партия "Възраждане", изпратена до медиите. Ето и още от становището на формацията:

От самото си създаване “Възраждане” се бори срещу подобна антидържавна политика, която отнема стратегически отрасли от народа и го подарява на икономически кръгове, близки до властта. Железопътният транспорт не е просто услуга, а е жизненоважна инфраструктура, която гарантира мобилност, свързаност и сигурност на България. Дори Конституцията ясно поставя железницата под закрилата на държавата. В чл. 18, ал. 4 е записано: „Със закон може да се установява държавен монопол върху железопътния транспорт, националните пощенски и далекосъобщителни мрежи, използването на ядрена енергия…“. С други думи, върху железницата се гради националният интерес и се крепи суверенитетът на страната.

Историята ни също е свидетелство за това. Още през 1866 година на територията на днешна България е изградена първата железопътна линия. Веднага след Освобождението младата българска държава осъзнава стратегическото значение на железопътния транспорт и започва активно да развива мрежата. Благодарение на държавната политика са построени над 4 000 километра жп линии - артерии, които и до днес са основният гръбнак на транспорта в страната.

Към днешна дата обаче Министерството на транспорта, оглавявано от ИТН, под контрола на министър-председателя от ГЕРБ, предлага политика, която, вместо реформа и развитие, води единствено до облагодетелстване на частни фирми. Схемата е ясна: държавата закупува нови локомотиви и вагони, които след това ще бъдат предоставяни за експлоатация на частни компании за срок от 12 години. Формулата за изчисляване на субсидиите пък гарантира печалба на частните оператори, без те да поемат какъвто и да е риск. Това е подарък за частния сектор и удар по българските граждани. Железницата не е само транспорт, тя е въпрос на национална сигурност и стратегическо бъдеще.

Либерализацията е прикрита форма на приватизация, която ще лиши държавата от контрол върху жизненоважна обществена услуга и ще доведе единствено до обогатяване на малцина.

Позицията на “Възраждане” е категорична: време е това правителство да си подаде оставката. България има нужда от управление, което да защитава интересите на народа и държавата, а не да служи на олигархични и чужди интереси.


България
