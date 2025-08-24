Новини
Спорт »
Бг футбол »
Направиха първата копка на новото осветление на стадиона в Добрич пред погледа на Георги Иванов и Бойко Борисов

Направиха първата копка на новото осветление на стадиона в Добрич пред погледа на Георги Иванов и Бойко Борисов

24 Август, 2025 14:59 739 16

  • георги иванов-
  • герб-
  • бойко борисов-
  • добруджа-
  • футбол-
  • осветление

Министерството на младежта и спорта съобщи, че на Добруджа са отпуснати  2 218 788 лв. за новото осветление на стадион "Дружба"

Направиха първата копка на новото осветление на стадиона в Добрич пред погледа на Георги Иванов и Бойко Борисов - 1
Снимка: pronewsdobrich.bg
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов бяха гости на символичната първа копка за стартиране на изпълнение на проект за изграждане на осветлението на стадион „Дружба“.

Присъстваха още кметът Йордан Йорданов, Деница Сачева – народен представител от ПП ГЕРБ, председателят на Общинския съвет Красимир Николов, областният управител Живко Желязков, общински съветници, представители на БФС.

Архиерейският наместник на Добричка духовна околия Георги Дочев освети начинанието.

Министерството на младежта и спорта съобщи, че на Добруджа са отпуснати 2 218 788 лв. за новото осветление на стадион "Дружба".

В 17:45 ч. Добруджа излиза срещу Ботев Враца в първи мач на стадион "Дружба" в елита от 22 години насам.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хаха

    29 1 Отговор
    Дуууу над 2 милиона за осветление на никому непотребен селски стадион ? Баце все по-нагло краде…

    15:06 24.08.2025

  • 3 Разбирач

    16 1 Отговор
    Първо - в качеството на какви се явяват баце и Сачева? И второ - защо осмокласникът нарушава собствената Наредба на БФС относно лицензите на стадионите където ясно е записано, че не може да се домакинства на мач от А група без стадиона да има осветление. Защо тогава през есента на 2018 г. Ботев Враца домакинства на най-силните отбори Левски, ЦСКА, Лудогорец, Черно море, Ботев Пд, Локо Пд и Етър на мижавия стадион Огоста в Монтана и не беше направен компромис за него? За "нашите хора" може, за други не.

    15:08 24.08.2025

  • 4 Територията

    25 1 Отговор
    Събрали се двама толупи с 8 клас да кажат, че са откраднали 2 млн. лева за един обор!

    15:10 24.08.2025

  • 5 Интересно,

    22 1 Отговор
    Сача за какво я води, да не е най-глупавия на снимката или?

    15:10 24.08.2025

  • 6 Попето

    17 2 Отговор
    И двамата са си лика - прилика, тъпи, тъпи, та чак вдлъбнати.

    15:11 24.08.2025

  • 7 Никой

    0 2 Отговор
    Но - имам 2 световни титли и 14 европейски - защо не дадем шанс и на други нации.

    Не е честно някак - сега правим но в стадион - то значи и следващият сезон - да спечелим от раз.

    15:13 24.08.2025

  • 8 ПО ТОЧНО

    9 1 Отговор
    АМА ТИКВАТА И МАЗНАТА НА САЧ КАТО КАКВИ КОПАТ У ДОБРИЧ 🤦‍♀️😆........?

    15:18 24.08.2025

  • 9 Велик успех

    11 0 Отговор
    А първа копка на пребоядисване на оградата на стадиона, кога?

    15:23 24.08.2025

  • 10 Дааас

    6 1 Отговор
    Някога "скъпи гости" беше обръщение, а сега отвращение.

    15:33 24.08.2025

  • 11 Комедиа!

    9 1 Отговор
    Егати държавата!

    15:34 24.08.2025

  • 12 Въпрос

    12 0 Отговор
    Бокича къв го дири там,за комисиона ли?

    15:41 24.08.2025

  • 13 Сталин

    8 0 Отговор
    Политици ,попове ,спиртисти ,само негодници останаха на тая територия ,пак държавна пара за крадене от мутрите на Гроб

    15:49 24.08.2025

  • 14 Промяна

    5 0 Отговор
    2 МИЛИОНА ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ НА СТОДИЖН БОРИСОВ СЪБУДИ СЕ 2025 ГОДИНА Е КАКЪВ СТАДИОН ЧОВЕК ТО ХОРА НЕ ОСТАНАХА ВМЕСТО ДА СЕ ДАДАТ ТЕЗИ ПАРИ ЗА ВИК МРЕЖАТА

    15:53 24.08.2025

  • 15 Обективен

    2 0 Отговор
    А градът Добрич има ли осветление?

    16:13 24.08.2025

  • 16 Пурко

    1 0 Отговор
    Голям успех, няма що. Даваме 2млн за няколко лампи на стадион, на който ходят по 1-2хил и догодина пак ще са в Б група

    16:20 24.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ