Направиха първата копка на новото осветление на стадиона в Добрич пред погледа на Георги Иванов и Бойко Борисов

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов бяха гости на символичната първа копка за стартиране на изпълнение на проект за изграждане на осветлението на стадион „Дружба“.

Присъстваха още кметът Йордан Йорданов, Деница Сачева – народен представител от ПП ГЕРБ, председателят на Общинския съвет Красимир Николов, областният управител Живко Желязков, общински съветници, представители на БФС.

Архиерейският наместник на Добричка духовна околия Георги Дочев освети начинанието.

Министерството на младежта и спорта съобщи, че на Добруджа са отпуснати 2 218 788 лв. за новото осветление на стадион "Дружба".

В 17:45 ч. Добруджа излиза срещу Ботев Враца в първи мач на стадион "Дружба" в елита от 22 години насам.