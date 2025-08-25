Румен Радев: Не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството

Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството. Това заяви президентът Румен Радев, цитиран от бТВ.

„В началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като „Рейнметал“, за които управляващите могат само да мечтаят, да посети България и да инвестира тук. Днес те са в Германия за тази инвестиция, която аз съм осигурил и в същото време говорят, че ги саботирам“, коментира държавният глава.

По повод на критиката, че той умишлено бави назначенията в сектор „Сигурност“, президентът заяви, че това категорично не е вярно:

„Два месеца правителството мълча за моето предложение за началника на НСО, което опровергава претенциите за спешност при назначаване в службите. Посланиците са съгласувани миналата седмица, но и с компромиси от моя страна, защото аз продължавам да чакам техните предложения за ключови столици“.

Радев призова тенденцията за „временно управляващи“ в посолствата да не се превръща в норма.

„МВР е сериозна институция с отговорни задачи, затова, както съм казал – главен секретар, ще има тази седмица. Името ще разберете съвсем скоро с указ“, допълни Радев.

По думите му той е изпратил редица писма до кабинета за негови инициативи, за които отговор няма. Радев отказа да коментира избора на председател антикорупционната комисия преди да е приключила процедурата.