Румен Радев: Не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството

Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството. Това заяви президентът Румен Радев, цитиран от бТВ.
„В началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като „Рейнметал“, за които управляващите могат само да мечтаят, да посети България и да инвестира тук. Днес те са в Германия за тази инвестиция, която аз съм осигурил и в същото време говорят, че ги саботирам“, коментира държавният глава.
По повод на критиката, че той умишлено бави назначенията в сектор „Сигурност“, президентът заяви, че това категорично не е вярно:
„Два месеца правителството мълча за моето предложение за началника на НСО, което опровергава претенциите за спешност при назначаване в службите. Посланиците са съгласувани миналата седмица, но и с компромиси от моя страна, защото аз продължавам да чакам техните предложения за ключови столици“.
Радев призова тенденцията за „временно управляващи“ в посолствата да не се превръща в норма.
„МВР е сериозна институция с отговорни задачи, затова, както съм казал – главен секретар, ще има тази седмица. Името ще разберете съвсем скоро с указ“, допълни Радев.
По думите му той е изпратил редица писма до кабинета за негови инициативи, за които отговор няма. Радев отказа да коментира избора на председател антикорупционната комисия преди да е приключила процедурата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Президент хвърчилко
12:48 25.08.2025
2 Боко
12:48 25.08.2025
3 Как
Коментиран от #6
12:51 25.08.2025
4 То правителството
12:56 25.08.2025
5 Уважаеми...
12:58 25.08.2025
6 До ком 3
До коментар #3 от "Как":Абе друго си е,на Дондуков да има ирландска пастирка! Или поне,пловдивски адвокат,по бракоразводни дела!
Коментиран от #8
12:59 25.08.2025
7 А комисионни приемаш ли???!!!
13:07 25.08.2025
8 Васко жабата
До коментар #6 от "До ком 3":Гоце цървула забрави, два мандата беше.
13:08 25.08.2025
9 АПЕЛ
13:11 25.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Нервак
13:16 25.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Нервак
13:16 25.08.2025
14 Не се отказвай
13:18 25.08.2025
15 .......
13:21 25.08.2025
16 А ВИЕ ФАКТУРАЦИ
Коментиран от #19
13:22 25.08.2025
17 !!!?
..единственото му постижение е "Крим е руски"...!!!
13:24 25.08.2025
18 12345
13:28 25.08.2025
19 Бай Орков
До коментар #16 от "А ВИЕ ФАКТУРАЦИ":ОБИЧАМ ХОРАТА,ОБИЧАМ ЖИВОТНИТЕ, НО ЧОВЕКОПОДОБНИЯ МУНЧО ,СЪБРАЛ ЗЛОБАТА КЪМ ВСИЧКО ЗАОБИКАЛЯЩО НЕ МИ ДАВА МИРА!
13:29 25.08.2025
20 румен кРадев БОгаТАШа
Лично той се похвали след среща с Ердоган, че го е уредил.
13:37 25.08.2025
21 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
13:40 25.08.2025
22 Иван рилски
13:41 25.08.2025
23 Въпрос
13:53 25.08.2025
24 гост
14:05 25.08.2025