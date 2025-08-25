Новини
Румен Радев: Не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството

25 Август, 2025 12:44 753 24

Държавният глава коментира, че тази седмица ще бъде ясно името на новия главен секретар на МВР

Румен Радев: Не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството. Това заяви президентът Румен Радев, цитиран от бТВ.

„В началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като „Рейнметал“, за които управляващите могат само да мечтаят, да посети България и да инвестира тук. Днес те са в Германия за тази инвестиция, която аз съм осигурил и в същото време говорят, че ги саботирам“, коментира държавният глава.

По повод на критиката, че той умишлено бави назначенията в сектор „Сигурност“, президентът заяви, че това категорично не е вярно:

„Два месеца правителството мълча за моето предложение за началника на НСО, което опровергава претенциите за спешност при назначаване в службите. Посланиците са съгласувани миналата седмица, но и с компромиси от моя страна, защото аз продължавам да чакам техните предложения за ключови столици“.

Радев призова тенденцията за „временно управляващи“ в посолствата да не се превръща в норма.

„МВР е сериозна институция с отговорни задачи, затова, както съм казал – главен секретар, ще има тази седмица. Името ще разберете съвсем скоро с указ“, допълни Радев.

По думите му той е изпратил редица писма до кабинета за негови инициативи, за които отговор няма. Радев отказа да коментира избора на председател антикорупционната комисия преди да е приключила процедурата.


България
  • 1 Президент хвърчилко

    4 8 Отговор
    Чакам за по голям дял от баницата, Дебелян и Банкята се стискат кат габровци

    12:48 25.08.2025

  • 2 Боко

    2 4 Отговор
    тъй рече !

    12:48 25.08.2025

  • 3 Как

    5 10 Отговор
    Радев е агент на КГБ.Естествено е ,че саботира всичко българско и родно вместо да го тачи и милее!

    Коментиран от #6

    12:51 25.08.2025

  • 4 То правителството

    6 3 Отговор
    Се вижда какво работи. По цели дни плюскачка и лежачка. Няма нужда да ги саботират .

    12:56 25.08.2025

  • 5 Уважаеми...

    6 4 Отговор
    ...Г-н Президент, ще Ви замоля да вземете най-сетне да свикате КСНС за водната криза в Плевенско, че вече не се издържа от олигофрени, моля. Благодаря предварително за разумното поведение!

    12:58 25.08.2025

  • 6 До ком 3

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Как":

    Абе друго си е,на Дондуков да има ирландска пастирка! Или поне,пловдивски адвокат,по бракоразводни дела!

    Коментиран от #8

    12:59 25.08.2025

  • 7 А комисионни приемаш ли???!!!

    2 5 Отговор
    Всички са те разбрали що за стока си!

    13:07 25.08.2025

  • 8 Васко жабата

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "До ком 3":

    Гоце цървула забрави, два мандата беше.

    13:08 25.08.2025

  • 9 АПЕЛ

    5 2 Отговор
    РУМБА,ПРАВИ ПАРТИЯ И ГИ ПОЧВАЙ. СТИГА БЛЯ. САМО БЕЗ ТИЯ ВЕСКИ. ПРОВАЛЯТ ТЕ.

    13:11 25.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Нервак

    4 1 Отговор
    Калпави сте всичките, и ти, и БСП, и Пеевски, но най-калпав от всички е Бойко Борисов.

    13:16 25.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Нервак

    2 1 Отговор
    Калпави сте всичките, и ти, и БСП, и Пеевски, но най-калпав от всички е Бойко Борисов.

    13:16 25.08.2025

  • 14 Не се отказвай

    2 2 Отговор
    Саботирай! Тези са вредни за България.

    13:18 25.08.2025

  • 15 .......

    1 0 Отговор
    Кво е теа УХО веее 😱

    13:21 25.08.2025

  • 16 А ВИЕ ФАКТУРАЦИ

    3 1 Отговор
    НЕРВАЦИ ЗАЩО НЕ ПУЩАТЕ КОМЕНТИТЕ МИ. ПРОСТО И ЯСНО НАПИСАХ НЕ САБОТИРА А ПОКАЗВА НЕДОСТАТЪЦИ. И ТОВА, ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО Е НЕЛИГИТИМНО С КУПЕНИ МАНИПУЛИРАНИ ГЛАСОВЕ И ДА СИ ОДИ. И ВЪВ ДЪРЖАВАТА В МОМЕНТА Е ПЪЛЕН ХАОС. КАКВО ЛОШО НАПИСАХ. ВИЕ СТЕ НЕ ФАКТИ А ПО ЛАКТИ.

    Коментиран от #19

    13:22 25.08.2025

  • 17 !!!?

    3 4 Отговор
    9 години Мистър Кеш саботира българската държава - сведе ролята на Военновъздушните сили до средство за собствена реклама за номинацията му за президент, налагаше перманентно вето на Парламента, вдигна юмрук пред президенството и се скри, служебните му правителства продадоха държавата на "Боташ",...
    ..единственото му постижение е "Крим е руски"...!!!

    13:24 25.08.2025

  • 18 12345

    2 4 Отговор
    По голям срам и позор за европейска държава да има 10 години държавен глава руски агент - НЯМА

    13:28 25.08.2025

  • 19 Бай Орков

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "А ВИЕ ФАКТУРАЦИ":

    ОБИЧАМ ХОРАТА,ОБИЧАМ ЖИВОТНИТЕ, НО ЧОВЕКОПОДОБНИЯ МУНЧО ,СЪБРАЛ ЗЛОБАТА КЪМ ВСИЧКО ЗАОБИКАЛЯЩО НЕ МИ ДАВА МИРА!

    13:29 25.08.2025

  • 20 румен кРадев БОгаТАШа

    1 2 Отговор
    Лично фатмака уреди България да плаща по един милион на ден имперски данък на руско-турския консорциум Боташ.
    Лично той се похвали след среща с Ердоган, че го е уредил.

    13:37 25.08.2025

  • 21 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    1 1 Отговор
    Изпълни ли заповед на Кремъл мyтpaта Борисов като направи националния предател румен радев Президент, като издигне неизбираемата Цачева ?

    13:40 25.08.2025

  • 22 Иван рилски

    0 0 Отговор
    Всите тъпаци на линия.

    13:41 25.08.2025

  • 23 Въпрос

    0 0 Отговор
    А приемаш ли, че си долен лакей на кремълския злодей, полуграмотен селяндур от Славяново и комплексар, с п ростаика маяния за величие, както впореч всяко инщожество?!

    13:53 25.08.2025

  • 24 гост

    0 0 Отговор
    Това не са внушения!

    14:05 25.08.2025

