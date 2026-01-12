Цветанка Андреева: Що се отнася до третия мандат, Румен Радев ще го даде на партията, от която ще има полза

"Що се отнася до третия мандат, на мен ми се струва, че президентът Радев ще действа тук като политикът, който ще има определен интерес от партията, на която ще връчи третия мандат, а не толкова ще наблюдаваме президентска стратегия да се види има ли опит, има ли воля да се състави някакъв кабинет. Така че Радев все повече действа като политик, отказвайки се от властта на президента, която Конституцията и духът на закона му дават". Това отбеляза пред БНР политологът Цветанка Андреева:
"Не мога да кажа коя парламентарна група най-много би му свършила работа, ако той се включи в политическата битка. Вероятността да направи коалиция в момента е и към "Възраждане", и към "Продължаваме промяната - Демократична България", така че това са доста различни варианти, които са и донякъде взаимно изключващи се, но предстои да видим. Бих подвела хората, ако се спра на някоя конкретна група".
"Интерпретациите на протеста тепърва ще започват", допълни още в интервю за предаването "Нещо повече" по програма "Хоризонт" Андреева:
"Очакванията, че ще се получи свръх мобилизация и голямо нарастване в гласовете за "Продължаваме промяната - Демократична България" не са на лице", допълни политологът.
