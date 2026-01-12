Новини
България »
Всички градове »
Цветанка Андреева: Що се отнася до третия мандат, Румен Радев ще го даде на партията, от която ще има полза

Цветанка Андреева: Що се отнася до третия мандат, Румен Радев ще го даде на партията, от която ще има полза

12 Януари, 2026 20:24 417 15

  • цветанка андреева-
  • трети мандат-
  • румен радев-
  • партия-
  • полза

"Не мога да кажа коя парламентарна група най-много би му свършила работа, ако той се включи в политическата битка. Вероятността да направи коалиция в момента е и към "Възраждане", и към "Продължаваме промяната - Демократична България", така че това са доста различни варианти, които са и донякъде взаимно изключващи се, но предстои да видим", коментира още политологът

Цветанка Андреева: Що се отнася до третия мандат, Румен Радев ще го даде на партията, от която ще има полза - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Що се отнася до третия мандат, на мен ми се струва, че президентът Радев ще действа тук като политикът, който ще има определен интерес от партията, на която ще връчи третия мандат, а не толкова ще наблюдаваме президентска стратегия да се види има ли опит, има ли воля да се състави някакъв кабинет. Така че Радев все повече действа като политик, отказвайки се от властта на президента, която Конституцията и духът на закона му дават". Това отбеляза пред БНР политологът Цветанка Андреева:

"Не мога да кажа коя парламентарна група най-много би му свършила работа, ако той се включи в политическата битка. Вероятността да направи коалиция в момента е и към "Възраждане", и към "Продължаваме промяната - Демократична България", така че това са доста различни варианти, които са и донякъде взаимно изключващи се, но предстои да видим. Бих подвела хората, ако се спра на някоя конкретна група".

"Интерпретациите на протеста тепърва ще започват", допълни още в интервю за предаването "Нещо повече" по програма "Хоризонт" Андреева:

"Очакванията, че ще се получи свръх мобилизация и голямо нарастване в гласовете за "Продължаваме промяната - Демократична България" не са на лице", допълни политологът.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    5 0 Отговор
    Унищожената вече клика от ИТН (Имаше Такива Нещастници) е тест за интелигентноста на Българския народ който в началото видя в един полу-грамотен и несъстоятелен чалгар своя спасител. Още февруари месец 2021г.по време на 3-тото правителство на Борисов,Васил Божков който тогава беше в Дубай се обърна към "чалга-месията " славуца - "слави нали си спомняш какво говорихме в моя офис малко преди да замина? Че аз знам за твоите тежки зависимости и че тази "партия" не е твоя". След него бившия зам.председател на ИТН и бивш министър на спорта Радостин Василев заяви " Преди казах че мафията е пробила в ИТН но съм сгрешил. ИТН е проект на самата мафия". След него бившия председател на парламента и министър на културата Вежди Рашидов заяви " ИТН е наш проект и на ДПС. Лично аз съм водил трифонов на събиранията на Мултигруп". Бившия главен прокурор Иван Гешев в студиото на Ивелин Николов заяви " ИТН е проект на ГЕРБ и ДПС". Водещия Николов го попита "Имате ли доказателства", Гешев "Имам разбира се. Един бизнесмен (Орлин Алексиев) финансира създаването на ИТН (бивш ковчежник на ГЕРБ в СОС) и после взе на концесия столична община" , водещия го попита " за тези факти кой ви е информирал" и Гешев " да кажем че е документирано" ,вече привършват символите да изброя всички. Да информират народа председател на НС, бивш гл.прокурор,заместник предс.на мафията ИТН и въпреки всичко в тази гнycнa oтпадъчна клика да видите спасител е трагично. За радост са убити и скоро ще връщат в

    Коментиран от #6

    20:24 12.01.2026

  • 2 Е да

    7 0 Отговор
    Видите, неоправяна жена какви глупости говори!

    20:25 12.01.2026

  • 3 От цвят на цвят

    5 0 Отговор
    Цветанка е като пчеличка

    20:25 12.01.2026

  • 4 Да,да

    4 1 Отговор
    Ох-ох, Цветанке!

    20:25 12.01.2026

  • 5 Абе Цветанке

    2 4 Отговор
    С никой няма да прави коалиция Радев! Няма да се яви. Изборите ще бъдат спечелени от най честната партия с най достойния лидер Слави Трифонов. Коалицията ще е Европейска с премиер от ИТН и партньорите ни Европейци ГЕРБ и ДПС.

    Коментиран от #8

    20:27 12.01.2026

  • 6 У бре

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Това докато Маджо тазпореждаше на ПП и ДБ ли?

    Коментиран от #9

    20:27 12.01.2026

  • 7 боико борисуф

    4 0 Отговор
    ми да ма цветанке ма много си прозрачна ма това ярко червило мога да го обера както съм го правил цеце

    20:28 12.01.2026

  • 8 Даааа

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Абе Цветанке":

    Общо Европейците и Атлантици ИТН с ГЕРБ и ДПС ще имаме над 130 народни представители о ще продължим курса на управление на правителството на Желязков. ИТН ще спечели убедително изборите този път

    Коментиран от #12

    20:29 12.01.2026

  • 9 Муууу бе

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "У бре":

    Питай Божков ,Радо Василев ,Иван Гешев ,Вежди Рашидов ,Корнелия Нинова и другите за най долното същество на Българска територия, най продажния зулус и най мразения крадец и гнусен лъжец славуца трифоновска

    20:31 12.01.2026

  • 10 Абе моме умна

    1 0 Отговор
    Тая ме кефи, какъв интелект лъха от всяка нейна мисъл!?

    20:32 12.01.2026

  • 11 Да бе

    0 0 Отговор
    А стига с този Радев по герб опорки. Аман!

    20:33 12.01.2026

  • 12 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 13 Това

    2 0 Отговор
    Ружа игнатова ли е на снимката?

    20:34 12.01.2026

  • 14 Пеевски

    1 0 Отговор
    А где же Слави? Слави нельзя выбрасывать! Он герой, он работал с Бойко! Слави сбогом! Дано си научи урока!

    Коментиран от #15

    20:36 12.01.2026

  • 15 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол