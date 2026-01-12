Евелина Славкова: С искането на Радев за референдум по темата за еврото видяхме ясно трупане на политически капитал

С искането на Румен Радев за референдум по темата за еврото видяхме ясно трупане на политически капитал. Оттогава виждаме в неговите послания именно това. Той е единственият голям заподозрян за това, че ще участва на предсрочните парламентарни избори. Такова каза в „Интервюто в Новините на NOVA” социологът Евелина Славкова от изследователски център „Тренд”.
„За него, ако реши да слезе на политическата сцена, това да се яви на предсрочни парламентарни избори е много по-добро, отколкото да се яви например на първи местни избори”, допълни тя.
Според нея на всички вече е ясно, че предсрочен вот ще има, въпросът е кога ще се проведе.
„Още по време на консултациите преди две седмици всяка една от политическите партии каза, че легитимността на това правителство е изчерпана. Когато първата политическа сила не иска да реализира мандат, много трудно втората или третата може да го направи”, поясни Славкова.
По думите ѝ протестиращите срещу кабинета са постигнали целта си – неговата оставка.
„Хората от площада излязоха и казаха ние не харесваме никой от политическата класа, с концентрация в две определени партии. Не смятам, че ролята на протестите е да реализират и създават политически проекти. Тяхната роля е да сигнализират и покажат къде е проблемът”, заключи Славкова.
1 С тоя си популистки ход
21:55 12.01.2026
2 Ха..ха..ха
21:56 12.01.2026
3 факт
Коментиран от #8
21:58 12.01.2026
4 Спецназ
ТОЙ е действащ Президент и Партия нЕма ви направи на
вас за кеф да се упражнявате по него!
ГНИДИ! Да го д.хате!
ДАЖЕ да направи прокски подкрепена от него Партия няма, защото ЗНАЕ каква ПОМИЯ сте му приготвили, ВЕ ПЛУЖЕЦИ!
ТОЯ човек искаше да забави еврото със 6 месеца за да ви запази- вие миу се изсмяхте в лицето!
ФАКТ!
Представям си какъв леген с л.йна сте му приготвили за евентуална Партия!
ТОВА, защото нищожествата се проявявате покрай некой голем.
АРЕ...
22:00 12.01.2026
5 Напазарувана от Шопаря.
22:08 12.01.2026
6 Никой
22:09 12.01.2026
7 От няма на къде.
22:11 12.01.2026
8 Вече няма лев има евро
До коментар #3 от "факт":Честито Евро, шматки заухави 😀😀
22:11 12.01.2026