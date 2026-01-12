Новини
Евелина Славкова: С искането на Радев за референдум по темата за еврото видяхме ясно трупане на политически капитал

12 Януари, 2026

Той е единственият голям заподозрян за това, че ще участва на предсрочните парламентарни избори, коментира още социологът от "Тренд"

Евелина Славкова: С искането на Радев за референдум по темата за еврото видяхме ясно трупане на политически капитал - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова

С искането на Румен Радев за референдум по темата за еврото видяхме ясно трупане на политически капитал. Оттогава виждаме в неговите послания именно това. Той е единственият голям заподозрян за това, че ще участва на предсрочните парламентарни избори. Такова каза в „Интервюто в Новините на NOVA” социологът Евелина Славкова от изследователски център „Тренд”.

„За него, ако реши да слезе на политическата сцена, това да се яви на предсрочни парламентарни избори е много по-добро, отколкото да се яви например на първи местни избори”, допълни тя.

Според нея на всички вече е ясно, че предсрочен вот ще има, въпросът е кога ще се проведе.

„Още по време на консултациите преди две седмици всяка една от политическите партии каза, че легитимността на това правителство е изчерпана. Когато първата политическа сила не иска да реализира мандат, много трудно втората или третата може да го направи”, поясни Славкова.

По думите ѝ протестиращите срещу кабинета са постигнали целта си – неговата оставка.

„Хората от площада излязоха и казаха ние не харесваме никой от политическата класа, с концентрация в две определени партии. Не смятам, че ролята на протестите е да реализират и създават политически проекти. Тяхната роля е да сигнализират и покажат къде е проблемът”, заключи Славкова.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С тоя си популистки ход

    3 6 Отговор
    натовския лицемер кРадеff се опита да привлече част от патриотар-електоралните единици.

    21:55 12.01.2026

  • 2 Ха..ха..ха

    7 1 Отговор
    Ех този Радев! Цялата мафиотска глутница начело с Мазно-Дебелите парчета скимти и вие срещу него.

    21:56 12.01.2026

  • 3 факт

    3 0 Отговор
    Референдум трябва да има и ще има.

    Коментиран от #8

    21:58 12.01.2026

  • 4 Спецназ

    2 0 Отговор
    Румен Радев не е ИДИОТ!

    ТОЙ е действащ Президент и Партия нЕма ви направи на
    вас за кеф да се упражнявате по него!

    ГНИДИ! Да го д.хате!

    ДАЖЕ да направи прокски подкрепена от него Партия няма, защото ЗНАЕ каква ПОМИЯ сте му приготвили, ВЕ ПЛУЖЕЦИ!

    ТОЯ човек искаше да забави еврото със 6 месеца за да ви запази- вие миу се изсмяхте в лицето!

    ФАКТ!
    Представям си какъв леген с л.йна сте му приготвили за евентуална Партия!

    ТОВА, защото нищожествата се проявявате покрай некой голем.

    АРЕ...

    22:00 12.01.2026

  • 5 Напазарувана от Шопаря.

    0 0 Отговор
    Обслужена от Данчоу Ментата. Латерна за клевети.

    22:08 12.01.2026

  • 6 Никой

    0 0 Отговор
    Румен Радев дава надежда на хората.

    22:09 12.01.2026

  • 7 От няма на къде.

    0 0 Отговор
    Милата. Трябват и пари , зима е.

    22:11 12.01.2026

  • 8 Вече няма лев има евро

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "факт":

    Честито Евро, шматки заухави 😀😀

    22:11 12.01.2026

