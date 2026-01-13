Носителят на „Еми“ Тимъти Бъсфийлд е обвинен в сексуално посегателство над деца

Американският актьор и носител на награда „Еми“ Тимъти Бъсфийлд е обвинен в сексуално посегателство над деца. Според The New York Times, в Съединените щати вече е издадена заповед за арест.
„Съдия от Ню Мексико издаде в петък заповед за арест на актьора и режисьор Тимъти Бъсфийлд по обвинения в сексуално посегателство над деца“, се казва в статията. Обвиненията са свързани със сексуалното насилие над две момчета, които са били колеги на Бъсфийлд на снимачна площадка.
Разследването срещу актьора започва през 2024 г., когато лекар в болница се свързва с полицията, като иска разследване за сексуално насилие. Той твърди, че момчетата са били принуждавани към сексуални действия. Децата са били разпитани и са съобщили, че Бъсфийлд „ги е докосвал неподходящо“.
Тимъти Бъсфийлд се е появявал в телевизионните сериали „Закон и ред“, „Западното крило“ и „Тридесет и нещо“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ревизор
09:27 13.01.2026
2 Механик
09:30 13.01.2026
3 стоян георгиев
Ето ви един виден представител на тия.
Премиера на Ингилизия Стармър,за Макрон вече всички знаем..
Общото между глобалист-либерастите ционисти и сатанисти е бясната им омраза към Православна Русия и Православието.
Коментиран от #6
09:32 13.01.2026
4 Суха съчка
09:34 13.01.2026
5 той е голяма звезда
09:37 13.01.2026
6 Тръмп е като него.
До коментар #3 от "стоян георгиев":ЩОМ И ТРЪМП Е ХОДИЛ НА ОСТРОВА НА ЕБЩАЙ ЛИ БЕШЕ. ДА ПОРИ МАЛКИ МОМИЧЕНЦА?
10:35 13.01.2026