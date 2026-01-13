Носителят на „Еми“ Тимъти Бъсфийлд е обвинен в сексуално посегателство над деца

Американският актьор и носител на награда „Еми“ Тимъти Бъсфийлд е обвинен в сексуално посегателство над деца. Според The ​​New York Times, в Съединените щати вече е издадена заповед за арест.

„Съдия от Ню Мексико издаде в петък заповед за арест на актьора и режисьор Тимъти Бъсфийлд по обвинения в сексуално посегателство над деца“, се казва в статията. Обвиненията са свързани със сексуалното насилие над две момчета, които са били колеги на Бъсфийлд на снимачна площадка.

Разследването срещу актьора започва през 2024 г., когато лекар в болница се свързва с полицията, като иска разследване за сексуално насилие. Той твърди, че момчетата са били принуждавани към сексуални действия. Децата са били разпитани и са съобщили, че Бъсфийлд „ги е докосвал неподходящо“.

Тимъти Бъсфийлд се е появявал в телевизионните сериали „Закон и ред“, „Западното крило“ и „Тридесет и нещо“.