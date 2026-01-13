Новини
Любопитно »
Носителят на „Еми“ Тимъти Бъсфийлд е обвинен в сексуално посегателство над деца

Носителят на „Еми“ Тимъти Бъсфийлд е обвинен в сексуално посегателство над деца

13 Януари, 2026 09:24 747 6

  • тимъти бъсфийлд-
  • обвинение-
  • сексуално посегателство-
  • деца-
  • еми

Разследването срещу актьора започва през 2024 г.

Носителят на „Еми“ Тимъти Бъсфийлд е обвинен в сексуално посегателство над деца - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският актьор и носител на награда „Еми“ Тимъти Бъсфийлд е обвинен в сексуално посегателство над деца. Според The ​​New York Times, в Съединените щати вече е издадена заповед за арест.

„Съдия от Ню Мексико издаде в петък заповед за арест на актьора и режисьор Тимъти Бъсфийлд по обвинения в сексуално посегателство над деца“, се казва в статията. Обвиненията са свързани със сексуалното насилие над две момчета, които са били колеги на Бъсфийлд на снимачна площадка.

Разследването срещу актьора започва през 2024 г., когато лекар в болница се свързва с полицията, като иска разследване за сексуално насилие. Той твърди, че момчетата са били принуждавани към сексуални действия. Децата са били разпитани и са съобщили, че Бъсфийлд „ги е докосвал неподходящо“.

Тимъти Бъсфийлд се е появявал в телевизионните сериали „Закон и ред“, „Западното крило“ и „Тридесет и нещо“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ревизор

    6 0 Отговор
    Тимъти Бъзфийлд не е добре психически,обратен е сигурно.Щом пипа момчета.

    09:27 13.01.2026

  • 2 Механик

    7 0 Отговор
    Бааа, то остана ли някой редовен, бе?

    09:30 13.01.2026

  • 3 стоян георгиев

    9 0 Отговор
    Педофилията ,хомосексуализма и сатанизма са запазената марка на Холивуд и глобалист-либерастите на Сорос и Родшилд в ЕС и щатите..
    Ето ви един виден представител на тия.
    Премиера на Ингилизия Стармър,за Макрон вече всички знаем..
    Общото между глобалист-либерастите ционисти и сатанисти е бясната им омраза към Православна Русия и Православието.

    Коментиран от #6

    09:32 13.01.2026

  • 4 Суха съчка

    5 0 Отговор
    И това е най развитата демокрация която управлява света.

    09:34 13.01.2026

  • 5 той е голяма звезда

    5 0 Отговор
    тук му въртят филмите . да го съдят . там има такива традиции . накъдето погледнеш си тиражират сериини убиици , клинтънови минуети . някакви обратни богаташи , 80 те с коката най-разпространен е спина и обратните в юса . не се учудвам .

    09:37 13.01.2026

  • 6 Тръмп е като него.

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    ЩОМ И ТРЪМП Е ХОДИЛ НА ОСТРОВА НА ЕБЩАЙ ЛИ БЕШЕ. ДА ПОРИ МАЛКИ МОМИЧЕНЦА?

    10:35 13.01.2026