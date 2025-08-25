Новини
20-годишен шофьор загина след удар в стълб в пазарджишко село

25 Август, 2025 13:46 577 10

Извършен е оглед от дежурна група на районното управление в областния град, тялото е транспортирано за аутопсия в съдебна медицина при Мнопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик.

Мъж на 20 години е починал при пътен инцидент на улица в пазарджишкото село Сбор, съобщиха от Областна дирекция (ОД) на МВР - Пазарджик.

Сигнал за случилото се е получен около 04:45ч. в Районно управление - Пазарджик. На мястото незабавно са изпратени дежурни екипи на полицейското управление, сектор „Пътна полиция“ и линейка на Спешна помощ.

Пристигайки, органите на реда установили, че движейки се от центъра към изхода на населеното място, 20-годишен мъж от същото село загубил управление над автомобила си. Колата напуснала платното за движение и се блъснала в стоманобетонен стълб от електропреносната мрежа, уточняват от полицията.

По случая се води досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.


  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    🚔🚔А стълбът как е❓

  • 2 Данко Харсъзина

    Язък за стълба. Сега трябва да го подменят.

  • 3 Българин

    Тамън си мислех днес няма ли да умре поне 1 джигит,че да ми се оправи настроението и хоп! 🥰😍🤩

  • 4 Ивелин Михайлов

    Сега родителите му да платят на хората обезщетение за спрения ток от стълба

  • 5 Исторически парк

    Сър Исак Нютон е най-справедливият съдия за джигитите! 👏

  • 6 Хипотетично

    Ако е спазвал ограничението за 50км/ч в населено място, дори при челен удар би оцелял , ако е с предпазен колан или с изправна въздушна възглавница.

  • 7 Дървин

    А твърдят, че естествения подбор не бил вече валиден.

  • 8 оня с коня

    До коментар #6 от "Хипотетично":

    Абсолютно прав,но още по-хипоптетично е да се размине само с уплаха,ако беше на задната седалка.

  • 9 Иуфаа

    Дръпнаха Дявола за опашката с техните малоумни наказания!
    Като ги въведоха има ли полза?

  • 10 Тити

    Веднага осъдете стълба

