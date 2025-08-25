20-годишен шофьор загина след удар в стълб в пазарджишко село

Мъж на 20 години е починал при пътен инцидент на улица в пазарджишкото село Сбор, съобщиха от Областна дирекция (ОД) на МВР - Пазарджик.
Сигнал за случилото се е получен около 04:45ч. в Районно управление - Пазарджик. На мястото незабавно са изпратени дежурни екипи на полицейското управление, сектор „Пътна полиция“ и линейка на Спешна помощ.
Пристигайки, органите на реда установили, че движейки се от центъра към изхода на населеното място, 20-годишен мъж от същото село загубил управление над автомобила си. Колата напуснала платното за движение и се блъснала в стоманобетонен стълб от електропреносната мрежа, уточняват от полицията.
Извършен е оглед от дежурна група на районното управление в областния град, тялото е транспортирано за аутопсия в съдебна медицина при Мнопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик.
По случая се води досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
13:47 25.08.2025
2 Данко Харсъзина
13:52 25.08.2025
3 Българин
13:53 25.08.2025
4 Ивелин Михайлов
13:53 25.08.2025
5 Исторически парк
13:55 25.08.2025
6 Хипотетично
Коментиран от #8
13:55 25.08.2025
7 Дървин
13:58 25.08.2025
8 оня с коня
До коментар #6 от "Хипотетично":Абсолютно прав,но още по-хипоптетично е да се размине само с уплаха,ако беше на задната седалка.
14:01 25.08.2025
9 Иуфаа
Като ги въведоха има ли полза?
14:02 25.08.2025
10 Тити
14:04 25.08.2025