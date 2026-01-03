Новини
България »
Български рибар загина в Северна Гърция след като лодката му се преобърна

Български рибар загина в Северна Гърция след като лодката му се преобърна

3 Януари, 2026 21:22 765 13

  • загинал-
  • рибар-
  • северна гърция

Вторият българин в лодката е бил спасен от група доброволци, които се включили в спасителната операция въпреки риска

Български рибар загина в Северна Гърция след като лодката му се преобърна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Рибар от България е загинал, след като лодката му се преобърнала в района на устието на река Струма в Северна Гърция, съобщават гръцките медии.

Както пише информационният портал iefimerida, на борда на лодката имало двама души. Според показанията на очевидци и двамата са от България. Според наличната информация лодката им се е преобърнала заради силния южен вятър, докато се приближавала към пристанището на селището Кердилия.

Вторият българин в лодката е бил спасен от група доброволци, които се включили в спасителната операция въпреки риска. В спасяването са участвали три рибарски лодки, както и служители на бреговата охрана.

Спасеният българин е бил изваден от водата с хипотермия.

На мястото е изпратен и хеликоптер заради непотвърдени сведения, че е възможно в лодката да е имало и трети човек, предаде БТА.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 плевен

    5 0 Отговор
    Не разбрах. Тези са били рибари защото така са си изкарвали хляба, или защото са си правели кефа?

    Коментиран от #4

    21:34 03.01.2026

  • 3 Ще помоля пъновете

    2 0 Отговор
    От статията за падналото дърво на Витоша да се изкажат и тук по темата за вината и чия е тя.

    21:35 03.01.2026

  • 4 Е как ще разбереш

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "плевен":

    Виж, коя е мисирката писала статията к не се чуди.

    Коментиран от #5

    21:36 03.01.2026

  • 5 Опааа

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Е как ще разбереш":

    Мара-тЪ пото!

    Коментиран от #10

    21:39 03.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Спецназ

    2 0 Отговор
    На мен ми е интересно- ИМАЛИ ли са надянати спасителни жилетки?

    Ако не- оцелелия от нашите ще плаща и едни дебели евраки на м.ляките за хеликоптера!

    21:45 03.01.2026

  • 9 Фърлят се на 8 бала

    0 1 Отговор
    Кило риба е 60 евро. Една лодка е 1000 евро

    Коментиран от #11

    21:47 03.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Егати

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Фърлят се на 8 бала":

    Тия риби навярно са с по 5-6 грама злато в търбусите бре

    21:55 03.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Шопо

    2 0 Отговор
    Гърците са велики мореплаватели, техните лодки не потъват.

    22:00 03.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове