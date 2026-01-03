Български рибар загина в Северна Гърция след като лодката му се преобърна

Рибар от България е загинал, след като лодката му се преобърнала в района на устието на река Струма в Северна Гърция, съобщават гръцките медии.
Както пише информационният портал iefimerida, на борда на лодката имало двама души. Според показанията на очевидци и двамата са от България. Според наличната информация лодката им се е преобърнала заради силния южен вятър, докато се приближавала към пристанището на селището Кердилия.
Вторият българин в лодката е бил спасен от група доброволци, които се включили в спасителната операция въпреки риска. В спасяването са участвали три рибарски лодки, както и служители на бреговата охрана.
Спасеният българин е бил изваден от водата с хипотермия.
На мястото е изпратен и хеликоптер заради непотвърдени сведения, че е възможно в лодката да е имало и трети човек, предаде БТА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 плевен
Коментиран от #4
21:34 03.01.2026
3 Ще помоля пъновете
21:35 03.01.2026
4 Е как ще разбереш
До коментар #2 от "плевен":Виж, коя е мисирката писала статията к не се чуди.
Коментиран от #5
21:36 03.01.2026
5 Опааа
До коментар #4 от "Е как ще разбереш":Мара-тЪ пото!
Коментиран от #10
21:39 03.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Спецназ
Ако не- оцелелия от нашите ще плаща и едни дебели евраки на м.ляките за хеликоптера!
21:45 03.01.2026
9 Фърлят се на 8 бала
Коментиран от #11
21:47 03.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Егати
До коментар #9 от "Фърлят се на 8 бала":Тия риби навярно са с по 5-6 грама злато в търбусите бре
21:55 03.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Шопо
22:00 03.01.2026