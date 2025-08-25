Борисов отиде в Германия, за да благодари за инвестиция

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отиде в Германия, за да се срещне с ръководството на оръжейния концерн „Райнметал“ и да благодари, че компанията ще инвестира в България. Това стана ясно от видео, публикувано във фейсбук от политика.

Председателят на борда на директорите на германския концерн Армин Папергер обясни, че българското правителство и германската компания ще инвестират над 1 млрд. евро в два завода – за артилерийски снаряди и за барут.

„Много се радвам да поздравя като наш гост председателя на партия ГЕРБ и един важните хора в България - Бойко Борисов. България е изключително важна страна за „Райнметал". Връзките и взаимоотношенията, които имаме са благодарение на нашите изключително успешни лични такива. „Райнметал“ ще построи в България най-малко два завода - единият ще е за артилерийски снаряди. Още по-важно обаче е нашето съвместно предприятие за барут, което ще бъде построено", каза Армин Папергер.

По думите му в тези заводи ще се произвежда голяма част от мунициите, които ще използват натовските войски през следващите години. Това пък ще допринесе за позиционирането на страната ни като стратегически партньор на Алианса.

„Viele Danke. Благодаря за екипите, които пращахте регулярно през тези месеци – от март до сега. В следващите 3 седмици трябва да бъдат подготвени двата договора за общо съвместно предприятие. Заводът за барут ще бъде колкото два немски завода в Европа. Това е най-дефицитната стока в момента и аз съм изключително благодарен, че избраха терена на Вазовските заводи за този проект“, коментира Борисов.

По думите на Борисов заводът за снарядите, които са „натовски калибър“ ще бъде изключително важен и за българската армия, не само за Европа. Целта е да се произвеждат по 100 хил. бройки.

Лидерът на ГЕРБ каза още, че Европейската комисия е запозната с инвестиционните проекти. Предстои договорите са се ратифицират в парламента. Борисов съобщи, че с германския концерн са обсъждали и изграждането на филиали за производство на дронове у нас.

По-рано днес президентът Румен Радев заяви, че той е намерил ключовия инвеститор: „В началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като „Райнметал“, за които управляващите могат само да мечтаят, да посети България и да инвестира тук. Днес те са в Германия за тази инвестиция, която аз съм осигурил и в същото време говорят, че ги саботирам“, коментира държавният глава.