Борисов отиде в Германия, за да благодари за инвестиция

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отиде в Германия, за да се срещне с ръководството на оръжейния концерн „Райнметал“ и да благодари, че компанията ще инвестира в България. Това стана ясно от видео, публикувано във фейсбук от политика.
Председателят на борда на директорите на германския концерн Армин Папергер обясни, че българското правителство и германската компания ще инвестират над 1 млрд. евро в два завода – за артилерийски снаряди и за барут.
„Много се радвам да поздравя като наш гост председателя на партия ГЕРБ и един важните хора в България - Бойко Борисов. България е изключително важна страна за „Райнметал". Връзките и взаимоотношенията, които имаме са благодарение на нашите изключително успешни лични такива. „Райнметал“ ще построи в България най-малко два завода - единият ще е за артилерийски снаряди. Още по-важно обаче е нашето съвместно предприятие за барут, което ще бъде построено", каза Армин Папергер.
По думите му в тези заводи ще се произвежда голяма част от мунициите, които ще използват натовските войски през следващите години. Това пък ще допринесе за позиционирането на страната ни като стратегически партньор на Алианса.
„Viele Danke. Благодаря за екипите, които пращахте регулярно през тези месеци – от март до сега. В следващите 3 седмици трябва да бъдат подготвени двата договора за общо съвместно предприятие. Заводът за барут ще бъде колкото два немски завода в Европа. Това е най-дефицитната стока в момента и аз съм изключително благодарен, че избраха терена на Вазовските заводи за този проект“, коментира Борисов.
По думите на Борисов заводът за снарядите, които са „натовски калибър“ ще бъде изключително важен и за българската армия, не само за Европа. Целта е да се произвеждат по 100 хил. бройки.
Лидерът на ГЕРБ каза още, че Европейската комисия е запозната с инвестиционните проекти. Предстои договорите са се ратифицират в парламента. Борисов съобщи, че с германския концерн са обсъждали и изграждането на филиали за производство на дронове у нас.
По-рано днес президентът Румен Радев заяви, че той е намерил ключовия инвеститор: „В началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като „Райнметал“, за които управляващите могат само да мечтаят, да посети България и да инвестира тук. Днес те са в Германия за тази инвестиция, която аз съм осигурил и в същото време говорят, че ги саботирам“, коментира държавният глава.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иуфаа
14:07 25.08.2025
2 Боко телефон не знае ли как се ползва
Май му се е ходело на екскурзия на тиквуна
Коментиран от #22, #44
14:08 25.08.2025
3 Пич
14:09 25.08.2025
4 честен ционист
14:09 25.08.2025
5 Хмм
Коментиран от #82
14:10 25.08.2025
6 Бою
14:11 25.08.2025
7 Морски
14:13 25.08.2025
8 123456
14:14 25.08.2025
9 Вълк единак
14:16 25.08.2025
10 Последния Софиянец
Коментиран от #24, #25
14:17 25.08.2025
11 КОЛКО ТЪПО КОЛКО
14:17 25.08.2025
12 Бойко Разбойко
14:18 25.08.2025
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
14:19 25.08.2025
14 Синя София
14:19 25.08.2025
15 провинциалист
Коментиран от #19
14:20 25.08.2025
16 Дика
14:20 25.08.2025
17 Велин
14:20 25.08.2025
18 пешо
14:21 25.08.2025
19 честен ционист
До коментар #15 от "провинциалист":Ти как си представяш, че медведицата ще налита на мръшаво яре? Трябва си захранка.
14:21 25.08.2025
20 Пипи
14:23 25.08.2025
21 Гласове от зайчарника в Банкя
14:23 25.08.2025
22 оня с коня
До коментар #2 от "Боко телефон не знае ли как се ползва":За какви държ. пари говориш,след като ББ е единствено Лидер на Партия,а не Държ. Служител?А не може ли да отиде с пари от Касата на Партията,или не знаеш че Държ. Субсидия за ГЕРБ е най-голяма поради смазващото Количество Проценти спечелени на Изборите и се получава Ежегодно?А не може ли да отида с Лични пари,или пачките Евро и кюлчетата злато няма да стигнат?И възниква въпроса:ЗАЩО точно Борисов Е ПОКАНЕН да отиде в Германия от Немската фирма която вкарва такива внушителни инвестиции в Държавата ни а не Радев,Председатеря на НС,Племиера или който и да е друг?Отговорът е ясен:Защото ЕДИНСТВЕНО БОРИСОВ КАТО най-важно ПОЛИТИЧЕСКО ЛИЦЕ в БГ може да гарантира Сигурността на немската Инвестиция в дългосрочен план!
Коментиран от #49
14:24 25.08.2025
23 Перо
Коментиран от #27
14:26 25.08.2025
24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Тръмпича спря парите, каза на ЕсеС да се оправя и сега швабите ще ни изтръскат нас❗
14:26 25.08.2025
25 Митрофанова
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Моладец,днеска отново тролна доста статийки!
14:27 25.08.2025
26 Данко Харсъзина
Коментиран от #47
14:28 25.08.2025
27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #23 от "Перо":От Кауфланд и ЛИДЛ, България ли печели или оня немец "инвеститор"❓❗
14:28 25.08.2025
28 Мутата
Коментиран от #41
14:28 25.08.2025
29 Лозенград
Коментиран от #36
14:31 25.08.2025
30 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
Като рупор на ковчежника на руската мафия Шишо наМагнитски ли е там ?
Коментиран от #31
14:34 25.08.2025
31 Йонов
До коментар #30 от "Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?":Кичка е наследниците на Хитлер, СС и Гестапо
14:35 25.08.2025
32 Ту Тууу, Тро..тре..три ..кре нетчо 🥳
14:37 25.08.2025
33 Хайде вече
14:37 25.08.2025
35 Тома
14:39 25.08.2025
36 Абвер
До коментар #29 от "Лозенград":И Кобурга Радер е помогнал много за този „хуманистки“ завод за смърт
14:40 25.08.2025
37 Василев
Коментиран от #42, #43
14:40 25.08.2025
38 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап
БОЙКО, всички родители сме виновни, че позволихме боклyци като теб да превърнат държавата ни в кочина и гробище!
Всички родители сме виновни, че позволихме децата ни да бъдат управлявани от изpoди като теб!
Всички родители сме виновни, че търпим престъпници и мyтри да превземат властта.
Всички родители сме виновни, че оставихме мафията и нещacтници като Пеевски и теб да ни давят в корупция и беззаконие!
Всички родители сме виновни, че вместо да изринем отпaдъците като теб търпим и гледаме как мафията и корупцията yбиват децата ни.
Ще плащаш за всяка сълза, за всеки погубен човешки живот, за всички затрити бизнеси, съдби и мечти. Ще плащаш, изpoде!
14:41 25.08.2025
39 Да, дааа
14:41 25.08.2025
41 хе хе
До коментар #28 от "Мутата":Второ качество.
14:42 25.08.2025
44 1357
До коментар #2 от "Боко телефон не знае ли как се ползва":А Денков искал да си лети говореше навремето, тиква,мисли че сме прости,ама има и такива като му дават власт
14:43 25.08.2025
45 Сталин
Коментиран от #57, #79
14:44 25.08.2025
46 К.К
14:46 25.08.2025
47 посмалИ
До коментар #26 от "Данко Харсъзина":По-скоро твоето благоденствие се дължи на това!
14:47 25.08.2025
48 9689
14:48 25.08.2025
49 шопа
До коментар #22 от "оня с коня":Най-май си падАл отконьо амнайсе пати , дока тие аварирала тимберицата ми сечини. Типичнио лизач-подмазка со робско величаене наедин ...световноизвестен убавец , каде от Космосо го знаат що е и без да имагюейч , не одинийде. Беги насело а пасеш четириногуту ил пущашбоб и не драскай глупотевини. Аман-заман от таквиз величаещи...
Коментиран от #74
14:48 25.08.2025
50 Марко Тотев
има снаряд вместо глава!
Голяма инвестиция,
Няма какво, снаряди да
правят в родно гнездо!
Срещу Русия, че са
много лоши, Путин
не ви заплашва бе,
ескимоси!
Някой ще лапне тлъст
комисион, живот ще
живее, като сладък
бонбон!
14:48 25.08.2025
51 Кажи честно ... 🤣
До коментар #34 от "Сталин":Пак си ходил без шапчицата от фолио против 5G 🤣🤣🤣
14:49 25.08.2025
53 Гербер
14:52 25.08.2025
54 Анонимен
14:53 25.08.2025
55 Толуп бей
14:53 25.08.2025
56 Минчо
14:53 25.08.2025
58 Моше Честния с "Чесна 208 В"
Дано новия завод на Райнметал е в БАНКЯ ,Бояна или Драгалевци
Коментиран от #62, #67
14:55 25.08.2025
59 Дед
14:57 25.08.2025
60 Радев и Борисов са руски еничари!
14:58 25.08.2025
61 Всъщност
Коментиран от #80
14:58 25.08.2025
62 Бай Коста
До коментар #58 от "Моше Честния с "Чесна 208 В"":Ше е най-добре над Парламента и да се приключва с тва куцо, но пък и крадливо поколение парламентаристи.
15:00 25.08.2025
63 Прасета Тикви и Идиоти!!
15:05 25.08.2025
64 Отлично
15:08 25.08.2025
65 Пак да обясним
Коментиран от #81
15:09 25.08.2025
66 отиде при райхметал, за да благодари
и нови цели на Русия
15:10 25.08.2025
67 Може и да паднат
До коментар #58 от "Моше Честния с "Чесна 208 В"":върху т.н.нужник в двора ти, тъкмо като го ползваш!
15:12 25.08.2025
68 Борисов немя ли да каже
15:12 25.08.2025
70 Даката
Не бива да допускаме русофили в политиката, президентството и изпълнителната власт... това винаги е водело след себе си проблеми разруха... Няма такива продажници, като българските русофили.
15:14 25.08.2025
71 Буда-орденонососеца за заслуги към Путин
И трябва да ви кажа, че Стамболов е постигнал всички тия успехи с помощта само на един вестник. Ако беше имал една телевизия поне, друга щеше да е историята…
15:15 25.08.2025
72 Борисов ще си отмъщава на Русия
Нема лабаво
15:16 25.08.2025
73 Енгелс
15:16 25.08.2025
74 оня с коня
До коментар #49 от "шопа":Не си ми на нивото ПО РОЖДЕНИЕ бе Аркадаш,няма ли кой да ти набие в тиква че трябва да си знаеш мястото с Килийното си образование?Нейсе - в скоро време ще излезе Закон на такива като тебе ДА СЕ ЗАБРАНИ да гласуват поради Неадекватност и Плиткоумие.
15:17 25.08.2025
75 путин пак утече
15:18 25.08.2025
78 Мутрата от Банкя
15:23 25.08.2025
79 ДА да
До коментар #45 от "Сталин":Дадоха ни да облжем
Лъжица
15:28 25.08.2025
80 Абсолютно
До коментар #61 от "Всъщност":Нищо,!?
15:33 25.08.2025
81 Оппааа
До коментар #65 от "Пак да обясним":Я пак
15:37 25.08.2025
82 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #5 от "Хмм":ЕТО КОЙ ДЪРПА КОНЦИТЕ НА КУКЛИТЕ НА КОНЦИ ОТ ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО.
15:46 25.08.2025