Новини
България »
Борисов отиде в Германия, за да благодари за инвестиция

25 Август, 2025 14:05 2 613 82

  • бойко борисов-
  • райнметал-
  • завод за барут

Германският концерн „Райнметал“ и българското правителство ще изградят заводи за артилерийски снаряди и за барут

Борисов отиде в Германия, за да благодари за инвестиция - 1
Снимка: фейсбук
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отиде в Германия, за да се срещне с ръководството на оръжейния концерн „Райнметал“ и да благодари, че компанията ще инвестира в България. Това стана ясно от видео, публикувано във фейсбук от политика.

Председателят на борда на директорите на германския концерн Армин Папергер обясни, че българското правителство и германската компания ще инвестират над 1 млрд. евро в два завода – за артилерийски снаряди и за барут.

„Много се радвам да поздравя като наш гост председателя на партия ГЕРБ и един важните хора в България - Бойко Борисов. България е изключително важна страна за „Райнметал". Връзките и взаимоотношенията, които имаме са благодарение на нашите изключително успешни лични такива. „Райнметал“ ще построи в България най-малко два завода - единият ще е за артилерийски снаряди. Още по-важно обаче е нашето съвместно предприятие за барут, което ще бъде построено", каза Армин Папергер.

По думите му в тези заводи ще се произвежда голяма част от мунициите, които ще използват натовските войски през следващите години. Това пък ще допринесе за позиционирането на страната ни като стратегически партньор на Алианса.

„Viele Danke. Благодаря за екипите, които пращахте регулярно през тези месеци – от март до сега. В следващите 3 седмици трябва да бъдат подготвени двата договора за общо съвместно предприятие. Заводът за барут ще бъде колкото два немски завода в Европа. Това е най-дефицитната стока в момента и аз съм изключително благодарен, че избраха терена на Вазовските заводи за този проект“, коментира Борисов.

По думите на Борисов заводът за снарядите, които са „натовски калибър“ ще бъде изключително важен и за българската армия, не само за Европа. Целта е да се произвеждат по 100 хил. бройки.

Лидерът на ГЕРБ каза още, че Европейската комисия е запозната с инвестиционните проекти. Предстои договорите са се ратифицират в парламента. Борисов съобщи, че с германския концерн са обсъждали и изграждането на филиали за производство на дронове у нас.

По-рано днес президентът Румен Радев заяви, че той е намерил ключовия инвеститор: „В началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като „Райнметал“, за които управляващите могат само да мечтаят, да посети България и да инвестира тук. Днес те са в Германия за тази инвестиция, която аз съм осигурил и в същото време говорят, че ги саботирам“, коментира държавният глава.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 34 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Иуфаа

    49 4 Отговор
    Главния гърнец на Републиката!

    14:07 25.08.2025

  • 2 Боко телефон не знае ли как се ползва

    76 6 Отговор
    Що гори държавни пари да иде до Германия за едно Благодаря?
    Май му се е ходело на екскурзия на тиквуна

    Коментиран от #22, #44

    14:08 25.08.2025

  • 3 Пич

    64 7 Отговор
    Урсула дали ще го погали по главницата ? Двама кухи , но крадливи ! Но понеже са тъпи за нормални бандити крадат като политици !!!

    14:09 25.08.2025

  • 4 честен ционист

    66 7 Отговор
    Баце не можа да ви накара, да ставате овчари, обаче по окопите със сигурност ще ви вкара.

    14:09 25.08.2025

  • 5 Хмм

    54 5 Отговор
    никой като не го кани никъде, сам се натриса и като какъв, нито е премиер, нито министър

    Коментиран от #82

    14:10 25.08.2025

  • 6 Бою

    56 6 Отговор
    говори за мир , мята на внуците "туртонетките" да не се почупят и отива в Германия да благодари за един милиард евро за производство на средства за смърт в България !

    14:11 25.08.2025

  • 7 Морски

    61 5 Отговор
    Този тюфлек като какъв ходи на такива срещи? Или търси комисионни или индулгенции!

    14:13 25.08.2025

  • 8 123456

    35 8 Отговор
    Докъде стигнаха ! Бай Тошо ще излезе от гроба за 2-3 дена и ще ги сложи на място най-накрая !

    14:14 25.08.2025

  • 9 Вълк единак

    45 3 Отговор
    Отишал за да проси комисионна за чекмеджето.

    14:16 25.08.2025

  • 10 Последния Софиянец

    30 7 Отговор
    Росен Желязков отпуска 1 млрд на Райнметал да строи завод в Сопот.

    Коментиран от #24, #25

    14:17 25.08.2025

  • 11 КОЛКО ТЪПО КОЛКО

    37 5 Отговор
    ПОШЛО НЕ МОРАЛНО И ПРЕТИСНИТЕЛНО. МУТРАТА ОТИШЛА ДА БЛАГОДАРИ ЗА ЗАВОД ЗА ОРЪЖИЕ СНАРЯДИ. ТА ТИ ТУУУПКО НАЛИ ОБИЖДАШ БОГА НАШ И СЕГА ГО ДОКАЗА. НЕ СТРОИШ БОЛНИЦИ ДОМОВЕ ЗА БОЛНИ ХОРА НЕЩО КОЕТО ЩЕ ПОДОБРИ ЖИВОТА НИ А БЛАГОДАРИШ ЗА НАПРАВА НА ОРЪЖИЯ ЗА УБИЙСТВА. Е ТОВА МИ ИДВА В МНОГО ГРАБВАМ КАЛЪЧКАТА И У ШУМАТА.

    14:17 25.08.2025

  • 12 Бойко Разбойко

    23 2 Отговор
    Търсят се бели роби за бране на памук.

    14:18 25.08.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    18 1 Отговор
    Значи като си купя гарсониера на Златните и я пусна към букинг за да печеля - съм инвеститор в комплекса🤔🤔🤔

    14:19 25.08.2025

  • 14 Синя София

    46 1 Отговор
    Борисов ходи само където има келепир,що не отиде в Плевен,знае че ще го линчуват и няма да припари там докато е жив

    14:19 25.08.2025

  • 15 провинциалист

    36 4 Отговор
    Райнметал ще инвестират големи мишени в територията. Баце ще гушне некое рушветче. Запълнилите новооткритите работни места ще получат възнаграждения, "съобразени с региона" (изразът е от немски инвеститор в завод на наша територия).

    Коментиран от #19

    14:20 25.08.2025

  • 16 Дика

    26 1 Отговор
    Мерси, данке. Абе френски, немски, говори ги Боко.

    14:20 25.08.2025

  • 17 Велин

    31 3 Отговор
    Като какъв е там!?!? Да благодари или да си получи полагащото се!?!?

    14:20 25.08.2025

  • 18 пешо

    36 2 Отговор
    като какъв отива тиквата , от тоя боклук умиране има отърване няма

    14:21 25.08.2025

  • 19 честен ционист

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "провинциалист":

    Ти как си представяш, че медведицата ще налита на мръшаво яре? Трябва си захранка.

    14:21 25.08.2025

  • 20 Пипи

    25 3 Отговор
    Тулупа вместо да подкрепят Гебрев да построи завода, ходи да лиже зад...ците на чужди инвеститори. Позор, мyтро!

    14:23 25.08.2025

  • 21 Гласове от зайчарника в Банкя

    17 3 Отговор
    Нищо не става без благословията на Дон Бацо и дял от плячката😉

    14:23 25.08.2025

  • 22 оня с коня

    7 23 Отговор

    До коментар #2 от "Боко телефон не знае ли как се ползва":

    За какви държ. пари говориш,след като ББ е единствено Лидер на Партия,а не Държ. Служител?А не може ли да отиде с пари от Касата на Партията,или не знаеш че Държ. Субсидия за ГЕРБ е най-голяма поради смазващото Количество Проценти спечелени на Изборите и се получава Ежегодно?А не може ли да отида с Лични пари,или пачките Евро и кюлчетата злато няма да стигнат?И възниква въпроса:ЗАЩО точно Борисов Е ПОКАНЕН да отиде в Германия от Немската фирма която вкарва такива внушителни инвестиции в Държавата ни а не Радев,Председатеря на НС,Племиера или който и да е друг?Отговорът е ясен:Защото ЕДИНСТВЕНО БОРИСОВ КАТО най-важно ПОЛИТИЧЕСКО ЛИЦЕ в БГ може да гарантира Сигурността на немската Инвестиция в дългосрочен план!

    Коментиран от #49

    14:24 25.08.2025

  • 23 Перо

    10 5 Отговор
    Всяка чужда инвестиция е добра за БГ, независимо от политическите партии, но означава ли това, че войната в Украйна ще продължи до безкрайност?

    Коментиран от #27

    14:26 25.08.2025

  • 24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    16 6 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Тръмпича спря парите, каза на ЕсеС да се оправя и сега швабите ще ни изтръскат нас❗

    14:26 25.08.2025

  • 25 Митрофанова

    8 4 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Моладец,днеска отново тролна доста статийки!

    14:27 25.08.2025

  • 26 Данко Харсъзина

    9 7 Отговор
    Благоденствието на българите в момента се дължи на Военно промошления комплекс и на търговията с оръжие.

    Коментиран от #47

    14:28 25.08.2025

  • 27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    15 4 Отговор

    До коментар #23 от "Перо":

    От Кауфланд и ЛИДЛ, България ли печели или оня немец "инвеститор"❓❗

    14:28 25.08.2025

  • 28 Мутата

    17 2 Отговор
    В какво качество е там?

    Коментиран от #41

    14:28 25.08.2025

  • 29 Лозенград

    16 6 Отговор
    Демократите и миротворци Росен Очите и Боко Кобурга уредиха България със завод за смърт.

    Коментиран от #36

    14:31 25.08.2025

  • 30 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    11 4 Отговор
    И в каква роля "един обикновен дyneДат" се среща с ключов инвеститор ?
    Като рупор на ковчежника на руската мафия Шишо наМагнитски ли е там ?

    Коментиран от #31

    14:34 25.08.2025

  • 31 Йонов

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?":

    Кичка е наследниците на Хитлер, СС и Гестапо

    14:35 25.08.2025

  • 32 Ту Тууу, Тро..тре..три ..кре нетчо 🥳

    10 2 Отговор
    Пак е имало " Ъъъъ ... , аз имам ... ъъъъ. .. торта .. ъъъ .. имам ... тоРтааа Сахар 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    14:37 25.08.2025

  • 33 Хайде вече

    4 1 Отговор
    да спрете с подвеждащи заглавия. Офактили сте се от всякъде

    14:37 25.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Тома

    10 1 Отговор
    Много хубава реклама.Питали кой от България най хубаво благодари,целува и прегръща и кмета на Симитли предложил бойчето.

    14:39 25.08.2025

  • 36 Абвер

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "Лозенград":

    И Кобурга Радер е помогнал много за този „хуманистки“ завод за смърт

    14:40 25.08.2025

  • 37 Василев

    4 24 Отговор
    Лайте си колкото искате русофилски ПОмия ри. Бойко е най-великият и голям политик на съвременна България! А ГЕРБ е най-голямата партия в България. Това е положението колкото и да не ви харесва.

    Коментиран от #42, #43

    14:40 25.08.2025

  • 38 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    25 2 Отговор
    мyтрата Борисов обвини родителите за смъртта на детето, което загина в Несебър при трагедията с парашута!
    БОЙКО, всички родители сме виновни, че позволихме боклyци като теб да превърнат държавата ни в кочина и гробище!
    Всички родители сме виновни, че позволихме децата ни да бъдат управлявани от изpoди като теб!
    Всички родители сме виновни, че търпим престъпници и мyтри да превземат властта.
    Всички родители сме виновни, че оставихме мафията и нещacтници като Пеевски и теб да ни давят в корупция и беззаконие!
    Всички родители сме виновни, че вместо да изринем отпaдъците като теб търпим и гледаме как мафията и корупцията yбиват децата ни.
    Ще плащаш за всяка сълза, за всеки погубен човешки живот, за всички затрити бизнеси, съдби и мечти. Ще плащаш, изpoде!

    14:41 25.08.2025

  • 39 Да, дааа

    10 1 Отговор
    Ходи в Германия като му кажат, че рейтингът му копае дъното.

    14:41 25.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 хе хе

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Мутата":

    Второ качество.

    14:42 25.08.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 1357

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Боко телефон не знае ли как се ползва":

    А Денков искал да си лети говореше навремето, тиква,мисли че сме прости,ама има и такива като му дават власт

    14:43 25.08.2025

  • 45 Сталин

    14 2 Отговор
    Значи другите държави произвеждат ,ракети , дронове и модерни оръжия,а ни е в България само барут и фишеци като най изостаналите африкански държави

    Коментиран от #57, #79

    14:44 25.08.2025

  • 46 К.К

    12 3 Отговор
    Пак слушаме и гледаме лъжите и манипулациите на Борисов. " отишъл да благодари за инвестицията"! Това не е инвестиция, България ще тегли нов заем от 3млрд евро за строежа на този завод. Познайте дали Борисов или Радев, лично ще ги връщат тези пари - ще ги връщаме ние и внуците ни пак няма да имаме вода и детска болница и всичко останало. Толкова дебелокож и нагъл човек не се е раждал в държавата, колкото и да се мазни и лези на Европа, всички вече знаят какво представлява и вече е бита карта. Негодник!

    14:46 25.08.2025

  • 47 посмалИ

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "Данко Харсъзина":

    По-скоро твоето благоденствие се дължи на това!

    14:47 25.08.2025

  • 48 9689

    12 2 Отговор
    Тиквата пак се изпъчи..........печалбата в Германия,тук евтина работна ръка.

    14:48 25.08.2025

  • 49 шопа

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "оня с коня":

    Най-май си падАл отконьо амнайсе пати , дока тие аварирала тимберицата ми сечини. Типичнио лизач-подмазка со робско величаене наедин ...световноизвестен убавец , каде от Космосо го знаат що е и без да имагюейч , не одинийде. Беги насело а пасеш четириногуту ил пущашбоб и не драскай глупотевини. Аман-заман от таквиз величаещи...

    Коментиран от #74

    14:48 25.08.2025

  • 50 Марко Тотев

    4 1 Отговор
    Бацето целуна наци ръка,
    има снаряд вместо глава!
    Голяма инвестиция,
    Няма какво, снаряди да
    правят в родно гнездо!
    Срещу Русия, че са
    много лоши, Путин
    не ви заплашва бе,
    ескимоси!
    Някой ще лапне тлъст
    комисион, живот ще
    живее, като сладък
    бонбон!

    14:48 25.08.2025

  • 51 Кажи честно ... 🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Сталин":

    Пак си ходил без шапчицата от фолио против 5G 🤣🤣🤣

    14:49 25.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Гербер

    9 1 Отговор
    Сега ще рекетираме завода с делта гард и после ще му продадем оборудването на вторичните🤑🤑🤑 поредна победа за герб!😍🤩🥰

    14:52 25.08.2025

  • 54 Анонимен

    14 4 Отговор
    Тази "инвестиция" е повод за срам, а не за гордост. Да се молим за България - друго не ни остава.

    14:53 25.08.2025

  • 55 Толуп бей

    12 2 Отговор
    За какво ще им благодари, че ни правят законна цел? В Банкя да ги построи, да плюскат шопите!

    14:53 25.08.2025

  • 56 Минчо

    6 2 Отговор
    Добре плануват от страна на Германия а нашия пльожник се бие в гърците че постигнал нещо защо не правят това в германия а при нас танкове поредната глупащина знаем в арсенал кво става по цехоеете с барут

    14:53 25.08.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    12 3 Отговор
    ОРЕШНИК и ИСКАНДЕР много обичат да падат над такива Германски заводи.
    Дано новия завод на Райнметал е в БАНКЯ ,Бояна или Драгалевци

    Коментиран от #62, #67

    14:55 25.08.2025

  • 59 Дед

    8 2 Отговор
    Той Борисов най-обича друг да му свърши работата, а той да реже...реже...резачкааа!

    14:57 25.08.2025

  • 60 Радев и Борисов са руски еничари!

    3 4 Отговор
    Муньо и Боко са кремълски шпиони, антиевропейци и не трябва да бъдат допускани в заводите на НАТО!

    14:58 25.08.2025

  • 61 Всъщност

    5 3 Отговор
    някой разбира ли какво означава това за сигурността на България???

    Коментиран от #80

    14:58 25.08.2025

  • 62 Бай Коста

    6 2 Отговор

    До коментар #58 от "Моше Честния с "Чесна 208 В"":

    Ше е най-добре над Парламента и да се приключва с тва куцо, но пък и крадливо поколение парламентаристи.

    15:00 25.08.2025

  • 63 Прасета Тикви и Идиоти!!

    11 2 Отговор
    Голяма радост, ще имаме голям завод за Барут и СНАРЯДИ!!! РАДВАЙТЕ СЕ идиоти!! Ще Гърми някой ден много Силно!!

    15:05 25.08.2025

  • 64 Отлично

    4 0 Отговор
    И в тази връзка много трябва да се внимава срещу рушляшките саботажи и диверсии.

    15:08 25.08.2025

  • 65 Пак да обясним

    3 5 Отговор
    на копейките - ЕС, БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА имат да водят война за защита от агресора Русия. За целта всички усилено се въоръжаваме! Това е начинът Путин да бъде спрян в Донбас и да не се налага да го спираме другаде! Спрете да ревете, и вас това ви чака! Ето че дори Радев го е разбрал, БСП. го разбраха, само най отчаяните копейки още квичат!

    Коментиран от #81

    15:09 25.08.2025

  • 66 отиде при райхметал, за да благодари

    6 2 Отговор
    за новите чекмеджета
    и нови цели на Русия

    15:10 25.08.2025

  • 67 Може и да паднат

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "Моше Честния с "Чесна 208 В"":

    върху т.н.нужник в двора ти, тъкмо като го ползваш!

    15:12 25.08.2025

  • 68 Борисов немя ли да каже

    2 1 Отговор
    Долен данке за Дойче марката

    15:12 25.08.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Даката

    2 4 Отговор
    Защо Румен Радев не каже нещо и за "Боташ", защо не спомене, че той е помогнал, за този заробващ договор, където трябва да плащаме по милион на ден на Турция, без да получаваме нищо... този толкова удачен на Русия договор осигурен от русофила в президентството Румен Радев... целта на всички български русофили е България да бъде поставена на колене и да бъде удобна на Русия.
    Не бива да допускаме русофили в политиката, президентството и изпълнителната власт... това винаги е водело след себе си проблеми разруха... Няма такива продажници, като българските русофили.

    15:14 25.08.2025

  • 71 Буда-орденонососеца за заслуги към Путин

    4 0 Отговор
    БСК сравниха строителните програми на Стамболов и Борисов. И се получи малко неудобно. Щото, при онуй ниво на техниката и технологиите, Стамболов построил 5343 км пътища, срещу 418 км през двата мандата на Борисов. Стамболов изградил 529 км жп линии, Борисов хич. На Арена „Армеец“ Стамболов противопоставя 1672 училища, 32 болници, 12 сгради на банки, 38 обществени бани, жп гари, пристанищата във Варна и Бургас, сградите на НС, БАН, БНБ и т.н. и т.н.
    И трябва да ви кажа, че Стамболов е постигнал всички тия успехи с помощта само на един вестник. Ако беше имал една телевизия поне, друга щеше да е историята…

    15:15 25.08.2025

  • 72 Борисов ще си отмъщава на Русия

    3 0 Отговор
    Заради рускинята Елена Йончева която издаде къщата в Барселона
    Нема лабаво

    15:16 25.08.2025

  • 73 Енгелс

    3 0 Отговор
    Много срамно

    15:16 25.08.2025

  • 74 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "шопа":

    Не си ми на нивото ПО РОЖДЕНИЕ бе Аркадаш,няма ли кой да ти набие в тиква че трябва да си знаеш мястото с Килийното си образование?Нейсе - в скоро време ще излезе Закон на такива като тебе ДА СЕ ЗАБРАНИ да гласуват поради Неадекватност и Плиткоумие.

    15:17 25.08.2025

  • 75 путин пак утече

    0 3 Отговор
    у каналя!

    15:18 25.08.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Мутрата от Банкя

    1 0 Отговор
    Тоя Бай Ганя там ли отиде за мерси. Скъпичко Мерси за данъкоплатците не за него

    15:23 25.08.2025

  • 79 ДА да

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Сталин":

    Дадоха ни да облжем
    Лъжица

    15:28 25.08.2025

  • 80 Абсолютно

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Всъщност":

    Нищо,!?

    15:33 25.08.2025

  • 81 Оппааа

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Пак да обясним":

    Я пак

    15:37 25.08.2025

  • 82 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хмм":

    ЕТО КОЙ ДЪРПА КОНЦИТЕ НА КУКЛИТЕ НА КОНЦИ ОТ ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО.

    15:46 25.08.2025

