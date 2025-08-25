Новини
Корнелия Нинова: "Вижте списъка на частните ВЕЦ, които източват язовирите. Спрете ги!" СНИМКИ

25 Август, 2025 15:25

Няма как да продължава така - за едни милиони, за народа геноцид

Корнелия Нинова: "Вижте списъка на частните ВЕЦ, които източват язовирите. Спрете ги!" СНИМКИ - 1
Снимки: Фейсбук
Мария Атанасова

Това е списъкът на частните ВЕЦ, които точат вода от язовирите. Отделно са тези на реките. (общо над 200):
Язовирите пресъхват, а собствениците им печелят милиони, докато 260 000 българи мизерстват, нямат вода за пиене, къпят се с канчета, мъкнат кофи и пълнят бидони. Списъкът е от 2024 г. и го имам официално от министерствата, защото още като бях депутат се борех с тази гигантска несправедливост.

Това пише във "Фейсбук" Корнелия Нинова.

Вода към тези язовири се подава според утвърден годишен и месечен график и количества от министъра на околната среда и водите Манол Генов (от БСП). Същият, който ни убеждава, че водната криза е стабилна и ще се реши само ако оставим доматите си в двора да изсъхнат. Нека журналистите да го намерят и да го питат колко вода е разрешил, на колко частни ВЕЦ и чия собственост са те. Това е ключов въпрос в момента!

Вчера Борисов, който управлява държавата 15 г. и при чието управление се нарязаха "Напоителни системи", и който е главният виновник за кризата, обещава тепърва да се правят сондажи край Плевен. Колко да чакат хората - година, две, пет? И накрая да стане като с водопровода в Перник - парите откраднати, водопроводът не работи.

А и докато хората чакат, милионите текат към частните вецове и никой дума не обелва за тях.
Защо ли? Дали има сред собствениците депутати, бивши министри, семействата им, балдъзи и шуранайки? Кои са собствениците и свързаните лица?

Хора, лъжат ви, докато ви крадат! Вода има, но тя изтича и се влива като милиони в джобовете на властници и приближени.

Една от мерките, която ще даде най-бърз резултат е веднага да се спрат частните вецове.
Няма как да продължава така - за едни милиони, за народа геноцид.

България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    11 14 Отговор
    Забрави ли сте да сложите снимката на партията й. А като беше на власт нямаше ли ги тези договори и вецове?

    15:28 25.08.2025

  • 2 Тома

    39 1 Отговор
    Ега си.Колко много има за народен съд в България

    15:29 25.08.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    2 28 Отговор
    Ганьо си полива доматито в градинката!
    А Ганка цветята!
    Затова няма вода!

    15:29 25.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Иуфаа

    22 0 Отговор
    А напиши и собствениците!

    15:31 25.08.2025

  • 6 Магазини ОриБебе

    10 1 Отговор
    ЙОРДАНКА ЛАЗАРОВА ДИМОВА - свързани фирми

    15:31 25.08.2025

  • 7 Путинее, памаги

    8 2 Отговор
    Ние в Плевен сме все русофили да ге!

    15:31 25.08.2025

  • 8 оня с коня

    6 8 Отговор
    Нинова освен че не може да докара вода в Плевен,ще ни остави и без Ток

    Коментиран от #10

    15:31 25.08.2025

  • 9 българина

    8 0 Отговор
    българите са като плевенчани, чакат до самия край и после протестират..... не народ а мър ша

    15:33 25.08.2025

  • 10 Иуфаа

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Днес ти ги няма колегите, що?

    15:33 25.08.2025

  • 11 Дрът русофил

    4 4 Отговор
    Това са Вецове на комуняги- русофили!

    Коментиран от #20

    15:35 25.08.2025

  • 12 Красимир Петров

    6 1 Отговор
    От 35 години няма депутат който да няма собствен бизнес .

    15:35 25.08.2025

  • 13 Айде

    8 0 Отговор
    А нещо за собствениците!? И колко от тях са във властта!?

    15:35 25.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 няма такава държава

    2 1 Отговор
    Разрухата в територията е тотална ,а като дойде еврото ще падне и мафиотското управление

    15:36 25.08.2025

  • 16 Иван Попов

    4 0 Отговор
    Всички управлявали България от 1989г са 8абъркани с престъпният бизнес.

    15:37 25.08.2025

  • 17 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷

    0 2 Отговор
    има ли учудени, че ПлаТенка, освен че е част от ОПГ, краде пари по програми.... заплашва, изнудва, лъжесвидетелства ..... краде и електричество, което плащаме всички ние. На 25.04.23 г. ПлаТенка е осъдена да заплати за откраднат ток 26 766 лв.

    15:37 25.08.2025

  • 18 На Искъра

    3 0 Отговор
    7 ВЕЦ-а направиха от Искъра блато! Вижте между Церово и Желен - жабарник!
    Екологична катастрофа!

    15:38 25.08.2025

  • 19 Даката

    1 0 Отговор
    Няма закони, които да мислят за обикновения човек... Антикорупционната комисия окошари един корумпиран кмет и лакеите му във Варна и продажните боклуци се вдигнаха на протест, за да го пуснат, заради едните 30лева се продадохте, сега плачите, че нямало вода.... нали все от някъде трябваше да се започне... сега ако окошарят тези с ВЕЦовете, отново излезте на протест в тяхна защита, гиди боклуци с боклуците непоръбени.

    15:38 25.08.2025

  • 20 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дрът русофил":

    ама сега са върли демократи атлантици русофоби

    15:44 25.08.2025

  • 21 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    0 0 Отговор
    "ПП-ДБ"-Варна поискаха колегите им от ОбС-Варна да се обявят срещу откриване на Руско консулство на 50м от щаба на флота. Пълна тишина. И най-силно мълчат "Евроатлантиците" от Герб-Варна! А всъщност се потвърди факта, че ОбС-Варна е доминиран от ярко проруско мнозинство начело с Герб и Възраждане...... Данчо ментата и сие от Ново начало разхождат руския гражданин Портни като панаирджийска мечка по кметствата, за да демонстрират, КОЙ управлява в ГЕРБ.
    Докато природонаселението гласуващо и словославещо ГЕРБ и Пеевски не разбере, че те го водят към руска губерния и диктатура (на крачка сме) не към Европа и цивилизовани свят, оправия няма да има‼️‼️И затова трябва всички заедно и всеки ден да обясняваме, да не спираме и за миг, да сме обединени и непримирими‼️‼️Не, последното не е лозунг, призив е, защото утре ще е късно, трябва днес‼️‼️

    15:45 25.08.2025

  • 22 Никой

    0 0 Отговор
    И ще оставим сравнително млади хора - в разцвета на възрастта си - да нямат да краднат от къде. Защо - това е нечувано, доказано е наячно - ако един човек не краде - повечевеч от 3 дни престой - кожата се състарява, акне, стрии, може и да се появи и най-лошото - желание за работа.

    15:46 25.08.2025

  • 23 Да се

    0 0 Отговор
    Обесят всичките 240 и един месец да стоят там за назидание. После новите, кошто дойдат много добре да си помислят дали ще пипат.

    15:46 25.08.2025

