Корнелия Нинова: "Вижте списъка на частните ВЕЦ, които източват язовирите. Спрете ги!" СНИМКИ

Това е списъкът на частните ВЕЦ, които точат вода от язовирите. Отделно са тези на реките. (общо над 200):
Язовирите пресъхват, а собствениците им печелят милиони, докато 260 000 българи мизерстват, нямат вода за пиене, къпят се с канчета, мъкнат кофи и пълнят бидони. Списъкът е от 2024 г. и го имам официално от министерствата, защото още като бях депутат се борех с тази гигантска несправедливост.
Това пише във "Фейсбук" Корнелия Нинова.
Вода към тези язовири се подава според утвърден годишен и месечен график и количества от министъра на околната среда и водите Манол Генов (от БСП). Същият, който ни убеждава, че водната криза е стабилна и ще се реши само ако оставим доматите си в двора да изсъхнат. Нека журналистите да го намерят и да го питат колко вода е разрешил, на колко частни ВЕЦ и чия собственост са те. Това е ключов въпрос в момента!
Вчера Борисов, който управлява държавата 15 г. и при чието управление се нарязаха "Напоителни системи", и който е главният виновник за кризата, обещава тепърва да се правят сондажи край Плевен. Колко да чакат хората - година, две, пет? И накрая да стане като с водопровода в Перник - парите откраднати, водопроводът не работи.
А и докато хората чакат, милионите текат към частните вецове и никой дума не обелва за тях.
Защо ли? Дали има сред собствениците депутати, бивши министри, семействата им, балдъзи и шуранайки? Кои са собствениците и свързаните лица?
Хора, лъжат ви, докато ви крадат! Вода има, но тя изтича и се влива като милиони в джобовете на властници и приближени.
Една от мерките, която ще даде най-бърз резултат е веднага да се спрат частните вецове.
Няма как да продължава така - за едни милиони, за народа геноцид.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
15:28 25.08.2025
2 Тома
15:29 25.08.2025
3 Ганя Путинофила
А Ганка цветята!
Затова няма вода!
15:29 25.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Иуфаа
15:31 25.08.2025
6 Магазини ОриБебе
15:31 25.08.2025
7 Путинее, памаги
15:31 25.08.2025
8 оня с коня
Коментиран от #10
15:31 25.08.2025
9 българина
15:33 25.08.2025
10 Иуфаа
До коментар #8 от "оня с коня":Днес ти ги няма колегите, що?
15:33 25.08.2025
11 Дрът русофил
Коментиран от #20
15:35 25.08.2025
12 Красимир Петров
15:35 25.08.2025
13 Айде
15:35 25.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 няма такава държава
15:36 25.08.2025
16 Иван Попов
15:37 25.08.2025
17 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷
15:37 25.08.2025
18 На Искъра
Екологична катастрофа!
15:38 25.08.2025
19 Даката
15:38 25.08.2025
20 факуса
До коментар #11 от "Дрът русофил":ама сега са върли демократи атлантици русофоби
15:44 25.08.2025
21 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!
Докато природонаселението гласуващо и словославещо ГЕРБ и Пеевски не разбере, че те го водят към руска губерния и диктатура (на крачка сме) не към Европа и цивилизовани свят, оправия няма да има‼️‼️И затова трябва всички заедно и всеки ден да обясняваме, да не спираме и за миг, да сме обединени и непримирими‼️‼️Не, последното не е лозунг, призив е, защото утре ще е късно, трябва днес‼️‼️
15:45 25.08.2025
22 Никой
15:46 25.08.2025
23 Да се
15:46 25.08.2025