Задържаха учител за сексуални контакти със седмокласничка в София

Задържаха учител за педофилия в София, научи NOVA от свои източници.
Акцията е проведена днес от Първо РУ на СДВР. Твърди се, че той имал продължителни сексуални отношения със своя ученичка.
По неофициална информация 30-годишният учител по физическо възпитание 6-7 пъти посещавал хостел с малолетното момиче. По-късно тя подала жалба в полицията.
Момичето е в 7 клас и е на 13 години.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 е па тоя чак на хотел да я води?
ама и ученичката е ходила с кеф.. да види що е тъй нещо секс
18:38 25.08.2025
2 даскал по физическо
даже в аспуха се работят
Коментиран от #11
18:39 25.08.2025
3 че някой следи ли обявите във ало ало?
Коментиран от #17
18:40 25.08.2025
4 айде маро
гледша ли 13 годшни вече и са във бранша па ти си вече пенсионерка кои ще ти се върже
Коментиран от #10
18:41 25.08.2025
5 Варна
Коментиран от #14
18:42 25.08.2025
6 къде ги тия 13 годишните цепенячета?
18:43 25.08.2025
7 Добре го е изработила
18:44 25.08.2025
8 ...........
18:45 25.08.2025
9 Архимандрисандрит Бибиян
18:45 25.08.2025
10 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #4 от "айде маро":Ма тя Мара е Милен бе бавен!
18:46 25.08.2025
11 Нека да пиша
До коментар #2 от "даскал по физическо":Те от майка ти, вземат пример. Тя дъртата скумрия, е бая разплопана.
Коментиран от #16
18:46 25.08.2025
12 ама 5 месеца яко секс а?
18:47 25.08.2025
13 Освалдо Риос
18:47 25.08.2025
14 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #5 от "Варна":Ние от Възраждане обичаме детска плът
18:47 25.08.2025
15 Хипотетично
18:47 25.08.2025
16 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #11 от "Нека да пиша":моля приберете вашата майка от магистралата че тираджийте я разчекнаха вече
Коментиран от #18, #20
18:48 25.08.2025
17 Да ти го напиша
До коментар #3 от "че някой следи ли обявите във ало ало?":В ало,ало обявите са за такива като теб. Льохмани,
Коментиран от #22
18:48 25.08.2025
18 име
До коментар #16 от "град КОЗЛОДУЙ":Точен сте господине 👌👌
18:48 25.08.2025
19 Нищо
18:49 25.08.2025
20 Нека да пиша
До коментар #16 от "град КОЗЛОДУЙ":Глухар, теб те мъдръсат качествено на дувара бай Амет чобанина и Мюмюн козаря и Стамат магаренцето, и 40-римляни от Лом и околностите.
Коментиран от #25
18:49 25.08.2025
21 Сега
18:50 25.08.2025
22 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #17 от "Да ти го напиша":моля, лъскате ръчноЧЕКИДЖИЯ, на мен пенсията ми стига за платена любов!
Коментиран от #26
18:50 25.08.2025
23 Тя ли
18:51 25.08.2025
24 В Русия се
18:51 25.08.2025
25 Що бе
До коментар #20 от "Нека да пиша":Ти да не му завиждаш,ах тииии
Коментиран от #27
18:52 25.08.2025
26 Нека да пиша
До коментар #22 от "град КОЗЛОДУЙ":То само платен секс ,понеже си грозен чичак, със виснал инструмент,не може да вдигнеш самолета.
18:53 25.08.2025
27 Нека да пиша
До коментар #25 от "Що бе":Не му завиждам,.
18:54 25.08.2025
28 Бриджит Макрон
19:01 25.08.2025