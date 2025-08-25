Новини
Задържаха учител за сексуални контакти със седмокласничка в София

25 Август, 2025

  • учител-
  • секс-
  • ученичка

По неофициална информация 30-годишният учител по физическо възпитание 6-7 пъти посещавал хостел с малолетното момиче

Мария Атанасова

Задържаха учител за педофилия в София, научи NOVA от свои източници.

Акцията е проведена днес от Първо РУ на СДВР. Твърди се, че той имал продължителни сексуални отношения със своя ученичка.

По неофициална информация 30-годишният учител по физическо възпитание 6-7 пъти посещавал хостел с малолетното момиче. По-късно тя подала жалба в полицията.

Момичето е в 7 клас и е на 13 години.


България
  • 1 е па тоя чак на хотел да я води?

    10 4 Отговор
    е па не може ли да я клати на задната седлка?

    ама и ученичката е ходила с кеф.. да види що е тъй нещо секс

    18:38 25.08.2025

  • 2 даскал по физическо

    11 2 Отговор
    че те тия в 7 клас са професионалистки отвсякъде

    даже в аспуха се работят

    Коментиран от #11

    18:39 25.08.2025

  • 3 че някой следи ли обявите във ало ало?

    9 1 Отговор
    цената е 200лв на сеанс, пълно е по обявите с такива от 7 клас!

    Коментиран от #17

    18:40 25.08.2025

  • 4 айде маро

    5 2 Отговор
    маро сваляй училата и бягай да го издyхаш на милен маОФЦОдърта,

    гледша ли 13 годшни вече и са във бранша па ти си вече пенсионерка кои ще ти се върже

    Коментиран от #10

    18:41 25.08.2025

  • 5 Варна

    8 7 Отговор
    Учителя по физическо в 5-та езикова гимназия също тормози момичетата, но никой не смее да се оплаче от посегателства защото е някакъв роднина на корумпираната директорка. Агитира горните класове да гласуват за Костадин Костадинов от Възраждане.

    Коментиран от #14

    18:42 25.08.2025

  • 6 къде ги тия 13 годишните цепенячета?

    7 2 Отговор
    късметлия е даскала! да нацепи нещо тесничко , след това все едни хралупи имат, ужас

    18:43 25.08.2025

  • 7 Добре го е изработила

    4 0 Отговор
    Тая, а е само 7клас...

    18:44 25.08.2025

  • 8 ...........

    3 3 Отговор
    Глу-пак!

    18:45 25.08.2025

  • 9 Архимандрисандрит Бибиян

    4 0 Отговор
    Тоя па, стервите мо малко тръгнал на деца да се качва! Овеличете им заплатите на тея даскали бе,немат пари да си платат на спецеалиски!

    18:45 25.08.2025

  • 10 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "айде маро":

    Ма тя Мара е Милен бе бавен!

    18:46 25.08.2025

  • 11 Нека да пиша

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "даскал по физическо":

    Те от майка ти, вземат пример. Тя дъртата скумрия, е бая разплопана.

    Коментиран от #16

    18:46 25.08.2025

  • 12 ама 5 месеца яко секс а?

    2 1 Отговор
    загорелия даскал е скъсал халката на тая седмокласничка и тя се е похвалила на мама и мама и е завидяла и айде пуснали жалба а преди това 5 месеца са се клатели яко а?

    18:47 25.08.2025

  • 13 Освалдо Риос

    5 0 Отговор
    И по време на Социализма повечето даскали мъже по физическа култура бяха педофили, ама нямаха пари за хостели по онова време.

    18:47 25.08.2025

  • 14 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Варна":

    Ние от Възраждане обичаме детска плът

    18:47 25.08.2025

  • 15 Хипотетично

    0 3 Отговор
    Химическа кастрация и нерезът няма оправдание за незнание на възрастта на девойката. По-реалистично е отнемане на педагогически права за учител доживотно. Обаче с нотариус за адвокат ще си издейства шест месечна условна присъда с осем месечен изпитателен срок , а след него е реабилитиран.

    18:47 25.08.2025

  • 16 град КОЗЛОДУЙ

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Нека да пиша":

    моля приберете вашата майка от магистралата че тираджийте я разчекнаха вече

    Коментиран от #18, #20

    18:48 25.08.2025

  • 17 Да ти го напиша

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "че някой следи ли обявите във ало ало?":

    В ало,ало обявите са за такива като теб. Льохмани,

    Коментиран от #22

    18:48 25.08.2025

  • 18 име

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Точен сте господине 👌👌

    18:48 25.08.2025

  • 19 Нищо

    4 0 Отговор
    необичайно , но премълчавано ! С даскалици те същата работа !

    18:49 25.08.2025

  • 20 Нека да пиша

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Глухар, теб те мъдръсат качествено на дувара бай Амет чобанина и Мюмюн козаря и Стамат магаренцето, и 40-римляни от Лом и околностите.

    Коментиран от #25

    18:49 25.08.2025

  • 21 Сега

    3 0 Отговор
    От малки са палави,а кой мъж ще издържи на агнешко

    18:50 25.08.2025

  • 22 град КОЗЛОДУЙ

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Да ти го напиша":

    моля, лъскате ръчноЧЕКИДЖИЯ, на мен пенсията ми стига за платена любов!

    Коментиран от #26

    18:50 25.08.2025

  • 23 Тя ли

    1 0 Отговор
    му е първата ?

    18:51 25.08.2025

  • 24 В Русия се

    4 0 Отговор
    Плющят на 11 години ,не е забранено ,трябва пушечно месо

    18:51 25.08.2025

  • 25 Що бе

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Нека да пиша":

    Ти да не му завиждаш,ах тииии

    Коментиран от #27

    18:52 25.08.2025

  • 26 Нека да пиша

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "град КОЗЛОДУЙ":

    То само платен секс ,понеже си грозен чичак, със виснал инструмент,не може да вдигнеш самолета.

    18:53 25.08.2025

  • 27 Нека да пиша

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Що бе":

    Не му завиждам,.

    18:54 25.08.2025

  • 28 Бриджит Макрон

    0 0 Отговор
    Какъв е проблема?

    19:01 25.08.2025

