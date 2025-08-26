Новини
Теодор Славев: Напълно възможно е да има предсрочни парламентарни избори преди президентските

Теодор Славев: Напълно възможно е да има предсрочни парламентарни избори преди президентските

26 Август, 2025

Усещането за престълно институционално нехайство и за корупция се трупат на сметката на правителството

Теодор Славев: Напълно възможно е да има предсрочни парламентарни избори преди президентските - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Напълно възможно е да има тактически предсрочни парламентарни избори преди президентските. Тандемът Борисов - Пеевски ще го реши. Усещането за престълно институционално нехайство и за корупция се трупат на сметката на правителството. Това каза политологът Теодор Славев в студиото на "Здравей, България" по Нова телевизия.

"От законодателната програма за втората половина на годината най-важно е приемането на Закона за държавния бюджет. Дефицитът гони 6%, а инфлацията расте. Същевременно ще има социални искания за увеличаване на доходите в социалната сфера. Правителството е изправено пред две несъвместими задачи - да отговори популистки и да увеличи дефицита, което ще доведе до ръст и на данъците или рязане на осигуровки, или да не се поддаде на исканията. Но това ще се пише на сметката на политиците за следващ вот", коментира той.

По думите му ключов ще бъде изборът на Пеевски как парламентарната му група да гласува за членове на Антикорупционната комисия - защото искат тя да се закрие. "Това решение е част от ПВУ, по който е подадено искане за второ плащане, което е забавено в очакване на развитието на казуса с КПК. Европа може да откаже плащане или то да бъде частично", добави Славев.

На свой ред политологът Цветанка Андреева смята, че повишаването на доходите, несъобразено с икономическите реалности, води до последствия, каквито се виждат в Румъния. "Едно продемократично правителство трябва да говори за финансова дисциплина, а не ръст на харчовете. Приемането ни в еврозоната събира все повече подкрепа, а това означава, че сблъсъкът между управляващите и Радев е с резултат 1:0. Президентът беше "набутан" в ъгъла на евроскептицизма. Хората се опасяваха от ръста на цените под влияние на думите на еврозоната. Обществото може да бъде контролирано чрез информация. Ако властта се справи с това, то правителството ще е стабилно и напролет", подчерта Андреева.

Според нея Антикорупционната комисия е била изобличена, че се използва за трупане на политически активи. "Тя беше мислена при създаването си като част от антикорупционната политика на ПП, под ръководството на Бойко Рашков. Закриването на комисията ще бъде по-естествен изход, в опит да не се обвърже с плащанията по ПВУ", посочи тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 гост

    20 3 Отговор
    Дежурните и добре платени лайкучки отново цъфнаха на екрана, особено "цветето" Цветанка!

    Коментиран от #7

    09:34 26.08.2025

  • 2 глоги

    14 3 Отговор
    политолоЖКАТА Цветанка Андреева

    09:38 26.08.2025

  • 4 Правителството е отговорно

    21 3 Отговор
    За два месеца това лято загинаха може би сто човека. Просто така. Отделно пожари и материални щети. Има някаква паника. Не може така. Нещо са сбъркали.То е очевидно.

    09:40 26.08.2025

  • 5 Правителството е отговорно

    12 2 Отговор
    За два месеца това лято загинаха може би сто човека. Просто така. Отделно пожари и материални щети. Има някаква паника. Не може така. Нещо са сбъркали.То е очевидно.

    09:40 26.08.2025

  • 6 36 Години !

    13 2 Отговор
    36 Години !

    Самодейност !

    Стигат !

    Самодейците !

    Вън !

    От Сцената !

    09:41 26.08.2025

  • 7 ТОВА ЦВЕТЕ

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    ОТДАВНА Е ИЗСЪХНАЛО-----ХЕРБАРИИ

    Коментиран от #14, #23

    09:50 26.08.2025

  • 8 Ефирните гербаджийки масово в депесе

    12 2 Отговор
    Минали са се. Друго си е еничарки да сте.

    09:51 26.08.2025

  • 9 трясъ

    7 2 Отговор
    ръст на харчовете има по морето,в цените на жилищата,в магазините за храни,по пазарите за зелени чуци и плодове,И Т.Н.

    09:53 26.08.2025

  • 10 Джамбaза

    10 2 Отговор
    Разбира се, че ще има избори.
    Защо мислите, че започнаха да бутат цигански къщи?

    Коментиран от #12, #26

    09:54 26.08.2025

  • 11 Кои са тея хора нямам представа

    8 2 Отговор
    Вие знаете ли. Толкова трагични случаи това лято че никога не е било и пак нищо. Изобщо не се отнася за управляващите. Нито за опозицията. Ако са на море втори ешалон нямат ли.

    09:58 26.08.2025

  • 12 Защото са незаконни

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "Джамбaза":

    Не само циганските. Има много незаконни постройки. Но като се замисля Герб може да искат избори още сега. За да изпреварят дпс .

    10:02 26.08.2025

  • 13 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    8 1 Отговор
    ПРЕДИ 36 ГОДИНИ СКАНДИРАХА ,,45 ГОДИНИ КОМУНИЗЪМ СТИГАТ,,ПО ПЛОЩАДИТЕ.ВРЕМЕ Е ДА ПОЧНЕМЕ ОТНОВО ДА СКАНДИРАМЕ ОТНОВО ПО ПЛОЩАДИТЕ ,,36 ГОДИНИ ФАЛШИВА ДЕМОКРАЦИЯ СТИГАТ,,.И ТО ЦЕЛИЯТ БЪЛГАРСКИ НАРОД ТРЯБВА ДА ВЪСТАНЕ ДА СИ СПАСИМЕ РОДИНАТА.

    Коментиран от #16

    10:07 26.08.2025

  • 14 Само това ли

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "ТОВА ЦВЕТЕ":

    Другото и то. Тая година цветята масово вехнат от сушата. Розите дето имат дълбоки корени че и те издъхнали спарушили са се.

    10:09 26.08.2025

  • 15 Реалист

    6 1 Отговор
    Бойко и Пеевски се окопават във властта с намерение да векуват там. Но само народът решава кой и докога.

    Коментиран от #18

    10:15 26.08.2025

  • 16 Щом според теб.....

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Демокрацията е фалшива, ти каква предлагаш?, не е фалшива демокрацията, фалшиви са тези които я конструираха такава, с любезното съдействие на "мъдрият" български народ.

    10:17 26.08.2025

  • 17 еврозонист от бивша държава

    5 1 Отговор
    От БСП направо за ГЕРБ ли да гласуваме или за Пеевски?

    10:17 26.08.2025

  • 18 Вярно е.....

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Реалист":

    И това е пагубно, дай алтернатива, кой да е след тези престъпници, кой политик или политическа сила в момента може да ги замени?

    Коментиран от #21, #22

    10:19 26.08.2025

  • 19 пери

    8 1 Отговор
    Като видя физиономията на Цветанка, всичко свършва. Интересът ми тутакси умира, за четене не става и дума. Щом Цветанка е такава видна политоложка, не е чудно, че всичко в БГ е на такъв хал.

    10:28 26.08.2025

  • 20 инжектопляктора

    3 4 Отговор
    Е,и като има избори какво ще стане?Едно голямо нищо.На последните гласуваха 30% предимно цигани.Така този парламент изобщо не е легитимен.При едни следващи избори числото ще падне до 20%.И кои ще влязат?Пак същите муцуни познати до втръсване.За да се рестартира държавата е нужен период от военна диктатура.Но отиваме към следваща трагедия-ние просто нямаме военни способни на тази стъпка.И това отпада.Затова ще се гърчим и търпим да ни управляват крадци,мутри и простаци които не знаят дума на чужд език.Пример е оня бизон от Банкя който мучи,а не говори.

    10:28 26.08.2025

  • 21 ??????

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Вярно е.....":

    Божков, и който краде ще бъде поръчан

    10:29 26.08.2025

  • 22 Алтернативата

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "Вярно е.....":

    са истинските реформаторски и патриотични партии като ДБ.

    10:31 26.08.2025

  • 23 Само това цвете ли се е спарушило

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "ТОВА ЦВЕТЕ":

    Другото цвете и то спарушено. Язък ама са доста зле.

    10:35 26.08.2025

  • 24 Няма кой да въведе

    5 0 Отговор
    Военната диктатура срещу цивилната такава . От нова година е така. Не ви питат за нищо. Малинки боровинки шест лева за сто грама.

    10:40 26.08.2025

  • 25 Напълно възможно е да има предсрочно

    2 2 Отговор
    разбуждане на бръмбари и заспали калинки на кьор софрица

    10:40 26.08.2025

  • 27 Всички незаконни постройки

    3 0 Отговор
    Трябва да бъдат съборени не само в ромските квартали защото има навсякъде. Катунари между блоковото пространство.

    10:48 26.08.2025

