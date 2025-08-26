Теодор Славев: Напълно възможно е да има предсрочни парламентарни избори преди президентските

Напълно възможно е да има тактически предсрочни парламентарни избори преди президентските. Тандемът Борисов - Пеевски ще го реши. Усещането за престълно институционално нехайство и за корупция се трупат на сметката на правителството. Това каза политологът Теодор Славев в студиото на "Здравей, България" по Нова телевизия.
"От законодателната програма за втората половина на годината най-важно е приемането на Закона за държавния бюджет. Дефицитът гони 6%, а инфлацията расте. Същевременно ще има социални искания за увеличаване на доходите в социалната сфера. Правителството е изправено пред две несъвместими задачи - да отговори популистки и да увеличи дефицита, което ще доведе до ръст и на данъците или рязане на осигуровки, или да не се поддаде на исканията. Но това ще се пише на сметката на политиците за следващ вот", коментира той.
По думите му ключов ще бъде изборът на Пеевски как парламентарната му група да гласува за членове на Антикорупционната комисия - защото искат тя да се закрие. "Това решение е част от ПВУ, по който е подадено искане за второ плащане, което е забавено в очакване на развитието на казуса с КПК. Европа може да откаже плащане или то да бъде частично", добави Славев.
На свой ред политологът Цветанка Андреева смята, че повишаването на доходите, несъобразено с икономическите реалности, води до последствия, каквито се виждат в Румъния. "Едно продемократично правителство трябва да говори за финансова дисциплина, а не ръст на харчовете. Приемането ни в еврозоната събира все повече подкрепа, а това означава, че сблъсъкът между управляващите и Радев е с резултат 1:0. Президентът беше "набутан" в ъгъла на евроскептицизма. Хората се опасяваха от ръста на цените под влияние на думите на еврозоната. Обществото може да бъде контролирано чрез информация. Ако властта се справи с това, то правителството ще е стабилно и напролет", подчерта Андреева.
Според нея Антикорупционната комисия е била изобличена, че се използва за трупане на политически активи. "Тя беше мислена при създаването си като част от антикорупционната политика на ПП, под ръководството на Бойко Рашков. Закриването на комисията ще бъде по-естествен изход, в опит да не се обвърже с плащанията по ПВУ", посочи тя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
Коментиран от #7
09:34 26.08.2025
2 глоги
09:38 26.08.2025
4 Правителството е отговорно
09:40 26.08.2025
5 Правителството е отговорно
09:40 26.08.2025
6 36 Години !
Самодейност !
Стигат !
Самодейците !
Вън !
От Сцената !
09:41 26.08.2025
7 ТОВА ЦВЕТЕ
До коментар #1 от "гост":ОТДАВНА Е ИЗСЪХНАЛО-----ХЕРБАРИИ
Коментиран от #14, #23
09:50 26.08.2025
8 Ефирните гербаджийки масово в депесе
09:51 26.08.2025
9 трясъ
09:53 26.08.2025
10 Джамбaза
Защо мислите, че започнаха да бутат цигански къщи?
Коментиран от #12, #26
09:54 26.08.2025
11 Кои са тея хора нямам представа
09:58 26.08.2025
12 Защото са незаконни
До коментар #10 от "Джамбaза":Не само циганските. Има много незаконни постройки. Но като се замисля Герб може да искат избори още сега. За да изпреварят дпс .
10:02 26.08.2025
13 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
Коментиран от #16
10:07 26.08.2025
14 Само това ли
До коментар #7 от "ТОВА ЦВЕТЕ":Другото и то. Тая година цветята масово вехнат от сушата. Розите дето имат дълбоки корени че и те издъхнали спарушили са се.
10:09 26.08.2025
15 Реалист
Коментиран от #18
10:15 26.08.2025
16 Щом според теб.....
До коментар #13 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Демокрацията е фалшива, ти каква предлагаш?, не е фалшива демокрацията, фалшиви са тези които я конструираха такава, с любезното съдействие на "мъдрият" български народ.
10:17 26.08.2025
17 еврозонист от бивша държава
10:17 26.08.2025
18 Вярно е.....
До коментар #15 от "Реалист":И това е пагубно, дай алтернатива, кой да е след тези престъпници, кой политик или политическа сила в момента може да ги замени?
Коментиран от #21, #22
10:19 26.08.2025
19 пери
10:28 26.08.2025
20 инжектопляктора
10:28 26.08.2025
21 ??????
До коментар #18 от "Вярно е.....":Божков, и който краде ще бъде поръчан
10:29 26.08.2025
22 Алтернативата
До коментар #18 от "Вярно е.....":са истинските реформаторски и патриотични партии като ДБ.
10:31 26.08.2025
23 Само това цвете ли се е спарушило
До коментар #7 от "ТОВА ЦВЕТЕ":Другото цвете и то спарушено. Язък ама са доста зле.
10:35 26.08.2025
24 Няма кой да въведе
10:40 26.08.2025
25 Напълно възможно е да има предсрочно
10:40 26.08.2025
27 Всички незаконни постройки
10:48 26.08.2025