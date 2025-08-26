Премиерът Желязков обяви предложението на МС за главен секретар на МВР

Временно изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Мирослав Рашков ще бъде предложен за титуляр на поста по време на заседанието на Министерския съвет в сряда. Това обяви премиерът Росен Желязков, който потвърди, че президентът Румен Радев вече е дал своето предварително съгласие за номинацията, съобщават от Нова телевизия.
Според него предложението се базира на три основни мотива: добрата работа на професионалното ръководство на МВР, политическата неутралност на Рашков и неговия потенциал да ръководи структурите на вътрешното министерство, стоейки "далеч от политическите препирни".
Желязков обясни, че процедурата за ключови назначения изисква предварително съгласуване с държавния глава, за да се "синхронизират вижданията на президента и правителството" по важни за страната въпроси.
"Ние отдавна сме изпратили имената в президентската институция. Радостното е, че президентът съгласува тези имена и утре, с решение на Министерски съвет, ще му ги предложим", заяви премиерът. Той уточни, че в сряда ще бъдат направени и предложенията за нови посланици, които също са получили одобрението на Радев.
Единственият пост, за който все още се очаква решение от държавния глава, е този за председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). "Все още очакваме президентът да се произнесе по отношение на съгласуването с предложението за председател на ДАНС", допълни Желязков.
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
11:25 26.08.2025
2 Въпросче
11:36 26.08.2025
3 Рашков е изключително
Тоя е дубъл на Калин Стоянов, дондуркан от Пеевски.
Абсолютно компроментирана личност, разполагащ с имоти и средства с неясен произход.
11:38 26.08.2025
4 Последния Софиянец
До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Заради този хотел изсякоха Ловният парк.
11:39 26.08.2025
5 Гост
11:44 26.08.2025
7 Шиши
11:58 26.08.2025
8 МВР служител
11:58 26.08.2025
9 Шиши
11:59 26.08.2025
10 Дедо ви...
12:03 26.08.2025
11 До г-н Пеевски от ГЕРБ
12:17 26.08.2025
12 Последния Софиянец
Не защото снощи с Бойко Рашков в заведението ми се на.......тряскахме като казаци.
Естествено, после го съпроводих до тях.
12:32 26.08.2025
13 Феникс
12:35 26.08.2025
18 55 от Козлодуй
12:41 26.08.2025
19 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР
12:46 26.08.2025
20 Дрифт
12:46 26.08.2025
21 Баба Шинка
12:55 26.08.2025
22 Алабаш Алабашев
12:58 26.08.2025