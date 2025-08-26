Премиерът Желязков обяви предложението на МС за главен секретар на МВР

Временно изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Мирослав Рашков ще бъде предложен за титуляр на поста по време на заседанието на Министерския съвет в сряда. Това обяви премиерът Росен Желязков, който потвърди, че президентът Румен Радев вече е дал своето предварително съгласие за номинацията, съобщават от Нова телевизия.

Според него предложението се базира на три основни мотива: добрата работа на професионалното ръководство на МВР, политическата неутралност на Рашков и неговия потенциал да ръководи структурите на вътрешното министерство, стоейки "далеч от политическите препирни".

Желязков обясни, че процедурата за ключови назначения изисква предварително съгласуване с държавния глава, за да се "синхронизират вижданията на президента и правителството" по важни за страната въпроси.

"Ние отдавна сме изпратили имената в президентската институция. Радостното е, че президентът съгласува тези имена и утре, с решение на Министерски съвет, ще му ги предложим", заяви премиерът. Той уточни, че в сряда ще бъдат направени и предложенията за нови посланици, които също са получили одобрението на Радев.

Единственият пост, за който все още се очаква решение от държавния глава, е този за председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). "Все още очакваме президентът да се произнесе по отношение на съгласуването с предложението за председател на ДАНС", допълни Желязков.