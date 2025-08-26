Новини
Премиерът Желязков обяви предложението на МС за главен секретар на МВР

26 Август, 2025 11:18

Това е временно изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Мирослав Рашков

Премиерът Желязков обяви предложението на МС за главен секретар на МВР - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Временно изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Мирослав Рашков ще бъде предложен за титуляр на поста по време на заседанието на Министерския съвет в сряда. Това обяви премиерът Росен Желязков, който потвърди, че президентът Румен Радев вече е дал своето предварително съгласие за номинацията, съобщават от Нова телевизия.
Според него предложението се базира на три основни мотива: добрата работа на професионалното ръководство на МВР, политическата неутралност на Рашков и неговия потенциал да ръководи структурите на вътрешното министерство, стоейки "далеч от политическите препирни".
Желязков обясни, че процедурата за ключови назначения изисква предварително съгласуване с държавния глава, за да се "синхронизират вижданията на президента и правителството" по важни за страната въпроси.

"Ние отдавна сме изпратили имената в президентската институция. Радостното е, че президентът съгласува тези имена и утре, с решение на Министерски съвет, ще му ги предложим", заяви премиерът. Той уточни, че в сряда ще бъдат направени и предложенията за нови посланици, които също са получили одобрението на Радев.

Единственият пост, за който все още се очаква решение от държавния глава, е този за председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). "Все още очакваме президентът да се произнесе по отношение на съгласуването с предложението за председател на ДАНС", допълни Желязков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    32 3 Отговор
    Как е хотелът с водопада, готов ли е вече🤔❓

    Коментиран от #4, #6

    11:25 26.08.2025

  • 2 Въпросче

    25 4 Отговор
    Този Рашков ще обърне ли внимание на слуховете , че съпругата на евроатлантическия ни премиер Желязков , ( която няма никаква значима печалба от бизнес ) , е замесена в големи инвестиционни сделки ? Ако слуховете са лъжа , поне да ги опровергаят !

    Коментиран от #17

    11:36 26.08.2025

  • 3 Рашков е изключително

    27 4 Отговор
    Зависим от свинарнмка.
    Тоя е дубъл на Калин Стоянов, дондуркан от Пеевски.
    Абсолютно компроментирана личност, разполагащ с имоти и средства с неясен произход.

    11:38 26.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    19 3 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Заради този хотел изсякоха Ловният парк.

    11:39 26.08.2025

  • 5 Гост

    24 4 Отговор
    Желязко, откъде ще взимаш вода за водопада?

    11:44 26.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Шиши

    3 1 Отговор
    Ти си никой на1 3 ще разбереш

    11:58 26.08.2025

  • 8 МВР служител

    12 2 Отговор
    Главният секретар на МВР се избира от ружа, от Главболгарстрой и от делта гард. Трябва армията да влезе в това министерство и да натика абсолютно всички в следствието за показания, и точно така ще стане

    11:58 26.08.2025

  • 9 Шиши

    5 1 Отговор
    За нас си амжиказ

    11:59 26.08.2025

  • 10 Дедо ви...

    15 2 Отговор
    „100% човек на Пеевски“: Кабинетът предлагал Мирослав Рашков за главен секретар на МВР :))))))))))))))

    12:03 26.08.2025

  • 11 До г-н Пеевски от ГЕРБ

    11 1 Отговор
    Хайде по-бързо да арестувате руският агент и контрабандист Методиев Борисов, че вчера целият свят разбра къде ще бъде построена най голямата площадка за барут на Райн Метал. Мястото му е Следствието, както сте ни обещали

    12:17 26.08.2025

  • 12 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    "Бойко" е по-хубаво име от "Мирослав"....
    Не защото снощи с Бойко Рашков в заведението ми се на.......тряскахме като казаци.
    Естествено, после го съпроводих до тях.

    12:32 26.08.2025

  • 13 Феникс

    5 0 Отговор
    На тая плешива празна кратуна много ще и отива вратовръзка от конопено въже !

    12:35 26.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 55 от Козлодуй

    4 0 Отговор
    А новият секретар разбира ли от водопади ?

    12:41 26.08.2025

  • 19 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 0 Отговор
    Още хиляди богаташaцци , yppoдливвите и чааветаа, целите и жaaлкки ceммействаа ще отидат на почифка и ще свършат разложени вмирисани и надути с чeppвееи. Стават катастроффи, удавяния, натравяния задушаване от гac и т.н...

    12:46 26.08.2025

  • 20 Дрифт

    5 1 Отговор
    Желязото е сламен човек спуснат от тиквата и свинята. Контролират вота чрез зависимост на пенсии, помощи , вода, дърва, разрешителни и куп други лостове за натиск.

    12:46 26.08.2025

  • 21 Баба Шинка

    3 0 Отговор
    Продажно Американско Мекере

    12:55 26.08.2025

  • 22 Алабаш Алабашев

    3 0 Отговор
    Със заем пари и Баба може да управлява България

    12:58 26.08.2025

