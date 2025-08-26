ВСС назначи Стоян Лазаров за заместник-министър на правосъдието

На днешното си заседание прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС) единодушно освободи Стоян Лазаров от длъжността „заместник на административния ръководител – заместник военно-апелативен прокурор на Военно-апелативна прокуратура“ и го назначи за заместник-министър на правосъдието.
Освобождаването му като заместник на военно-апелативния прокурор е по молба на премиера Росен Желязков, а кандидатурата му за заместник-министър на правосъдието е предложена от Георги Георгиев, титуляр на позицията. До момента той има двама заместници – Спаска Кинчева и Михаела Мечкунова.
