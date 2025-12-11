Новини
Избират новия ad hoc прокурор на 12 декември

11 Декември, 2025 12:18 626 12

Новият ad hoc прокурор ще бъде избран в петък, 12 декември 2025 г. Това предаде правният портал Lex.bg. Основната задача на този магистрат е да разследва престъпления, извършени от главния прокурор.

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е изразил желание да присъства на избора на новия ad hoc прокурор, уточни news.bg. Срокът на изпълнение на функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор, не може да бъде повече от две години. След изтичането на този срок, магистратът се възстановява на предишната си длъжност.

Съгласно Закона за съдебната власт, ако производството срещу главния прокурор или срещу негов заместник продължи повече от две години, се определя друг съдия, който се назначава от Прокурорската колегия за прокурор във Върховната касационна прокуратура.

Желаещите да станат ad hoc прокурор са Георги Ушев и Маргаритка Шербанова от Софийски апелативен съд, съдиите от СГС Мирослава Тодорова, Петя Крънчева, Даниела Борисова, Антон Урумов, Тони Гетов и Вилислава Ангелова, както и колегите им от ОС-Варна Деян Денев, Асен Попов и Петър Петров.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Айде

    7 1 Отговор
    Какъв адхок бе, ненормалници!? Тук е България! А тия от ВСС са пътници! Всичките!

    Коментиран от #10

    12:20 11.12.2025

  • 2 честен ционист

    1 2 Отговор
    Шиши трябва да стане Главен прокурор, а Баце ръководител на МВР.

    12:21 11.12.2025

  • 3 дедо гицко: що е то бре писаре

    4 0 Отговор
    ad hoc прокурор?

    да хока тез с чекмеджетата и крадците ли ?

    12:21 11.12.2025

  • 4 Вече ще взимат 30 000 лева заплата

    2 0 Отговор
    а не 24 000лв. Вече автоматично ще си вдигат заплатите на всеки 3 месеца!

    12:25 11.12.2025

  • 5 Капитан Крийч

    2 0 Отговор
    На ad hoc държава ad hoc прокурор.

    12:26 11.12.2025

  • 6 Цвете

    2 0 Отговор
    САРАФОВ ДА НЕ СИ ПЪХА ГАГАТА, КЪДЕТО НЕ МУ Е МЕСТОТО ОТ ГОДИНИ. ВРЪЩАЙ ОТКРАДНАТОТО ЗЛАТО И СЕ ИЗПАРЯВАЙ.ТИ СИ ДИРЕКТНО ЗА ЗАТВОРА.

    12:31 11.12.2025

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 0 Отговор
    Предната каква работа свърши🤔❓
    А да, отказа да си свърши работат- да следи и разследва глаДния ❗
    Плащаха й да НЕ работи🤔❗

    12:32 11.12.2025

  • 8 Още един

    0 0 Отговор
    Бойкикевски лапач,който ще си бърка в носа и ще зяпа в тавана

    12:33 11.12.2025

  • 9 хок мок

    1 0 Отговор
    пак ще има цапцаросване с модерно название..

    12:35 11.12.2025

  • 11 Дзън-дзън

    0 0 Отговор
    Наслада е да се четат изявите на гениалните улични йористи, които моментално са заявили компетентните си становища и то докато карат такси или пускат коли да влизат и излизат в паркинга, който охраняват!
    Привет, гении 😂😂😂

    12:51 11.12.2025

  • 12 Дзън-дзън

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "ИСТИНАТА":

    Копи пействаш собствената си копи-пейстната глупост?
    Разумно, хахо!

    12:53 11.12.2025

