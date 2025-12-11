Избират новия ad hoc прокурор на 12 декември

Новият ad hoc прокурор ще бъде избран в петък, 12 декември 2025 г. Това предаде правният портал Lex.bg. Основната задача на този магистрат е да разследва престъпления, извършени от главния прокурор.

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е изразил желание да присъства на избора на новия ad hoc прокурор, уточни news.bg. Срокът на изпълнение на функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор, не може да бъде повече от две години. След изтичането на този срок, магистратът се възстановява на предишната си длъжност.

Съгласно Закона за съдебната власт, ако производството срещу главния прокурор или срещу негов заместник продължи повече от две години, се определя друг съдия, който се назначава от Прокурорската колегия за прокурор във Върховната касационна прокуратура.

Желаещите да станат ad hoc прокурор са Георги Ушев и Маргаритка Шербанова от Софийски апелативен съд, съдиите от СГС Мирослава Тодорова, Петя Крънчева, Даниела Борисова, Антон Урумов, Тони Гетов и Вилислава Ангелова, както и колегите им от ОС-Варна Деян Денев, Асен Попов и Петър Петров.