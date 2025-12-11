Избират новия ad hoc прокурор на 12 декември

Новият ad hoc прокурор ще бъде избран в петък, 12 декември 2025 г. Това предаде правният портал Lex.bg. Основната задача на този магистрат е да разследва престъпления, извършени от главния прокурор.
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е изразил желание да присъства на избора на новия ad hoc прокурор, уточни news.bg. Срокът на изпълнение на функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор, не може да бъде повече от две години. След изтичането на този срок, магистратът се възстановява на предишната си длъжност.
Съгласно Закона за съдебната власт, ако производството срещу главния прокурор или срещу негов заместник продължи повече от две години, се определя друг съдия, който се назначава от Прокурорската колегия за прокурор във Върховната касационна прокуратура.
Желаещите да станат ad hoc прокурор са Георги Ушев и Маргаритка Шербанова от Софийски апелативен съд, съдиите от СГС Мирослава Тодорова, Петя Крънчева, Даниела Борисова, Антон Урумов, Тони Гетов и Вилислава Ангелова, както и колегите им от ОС-Варна Деян Денев, Асен Попов и Петър Петров.
1 Айде
Коментиран от #10
12:20 11.12.2025
2 честен ционист
12:21 11.12.2025
3 дедо гицко: що е то бре писаре
да хока тез с чекмеджетата и крадците ли ?
12:21 11.12.2025
4 Вече ще взимат 30 000 лева заплата
12:25 11.12.2025
5 Капитан Крийч
12:26 11.12.2025
6 Цвете
12:31 11.12.2025
7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
А да, отказа да си свърши работат- да следи и разследва глаДния ❗
Плащаха й да НЕ работи🤔❗
12:32 11.12.2025
8 Още един
12:33 11.12.2025
9 хок мок
12:35 11.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дзън-дзън
Привет, гении 😂😂😂
12:51 11.12.2025
12 Дзън-дзън
До коментар #10 от "ИСТИНАТА":Копи пействаш собствената си копи-пейстната глупост?
Разумно, хахо!
12:53 11.12.2025