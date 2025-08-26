Продължава борбата за живота на 4-годишния Мартин, пометен от АТВ

Лекарите в „Пирогов” продължават борбата за живота на 4-годишния Мартин, който беше пометен от АТВ в „Слънчев бряг". След 10 дни в кома и усилена работа на лекарите в Бургас, вчера детето беше транспортирано в София с медицински хеликоптер. Малкият пациент бе превозен по въздух до площадката на УМБАЛ „Света Екатерина“, а оттам - с линейка до „Пирогов", където беше настанен в Детската реанимация на спешната болница.
„Направен е скенер, който потвърждава, че водещото е тежка черепно-мозъчна травма. Предстоят още изследвания. Следваме алгоритъм. Състоянието му отговаря на тази диагноза - той е в кома. Не е контактен, не издава звуци. Следваме плана за консервативно лечение. Правим всичко възможно, но никой не може да даде прогноза”, заяви д-р Христо Пседерски.
Детето диша самостоятелно, не се е наложило да бъде интубирано.
След инцидента майката на Мартин - 35-годишната Христина, изпадна в мозъчна смърт, като жизнените ѝ показатели се поддържат по изкуствен път.
Медицински хеликоптер транспортира до София детето, прегазено от АТВ
Междувременно по разпореждане на министъра на вътрешните работи Даниел Митов започва втора проверка на действията на полицейските органи и длъжностните лица, отзовали се на сигнала за катастрофата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Карлос Друсар
18:50 26.08.2025
2 А ТАТЕ И МАМА ЗАМИТАТ ЛИ СЛЕДИТЕ
18:57 26.08.2025
3 Жалко е за токова много животи
19:02 26.08.2025
4 Съд и затвор доживот
19:03 26.08.2025
5 Думи нямам
А мисирките по всички СМИ говорят за...АТВ...
АТВ-то е четириколесно МПС задвижвано ,от мотоциклетен двигател,управлявано с мотоциклетно кормило и всички ръчки за управление...със седалка ,като на мотоциклет...
Това НЕ Е АТВ...РАЗБЕРЕТЕ ГО!
Повече е...БЪГИ...управлявано с...ВОЛАН и задвижвано с Ел.мотор...
19:04 26.08.2025
6 След броени дни
19:05 26.08.2025
7 Цвете
19:06 26.08.2025
8 Как
19:10 26.08.2025
9 Цвете
19:11 26.08.2025
10 Да, бе!
Коментиран от #17
19:12 26.08.2025
11 Цвете
19:14 26.08.2025
12 Цвете
19:15 26.08.2025
13 Цвете
19:16 26.08.2025
14 Бай Хюсеин
19:16 26.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Напомнящ
19:20 26.08.2025
17 Много точно
До коментар #10 от "Да, бе!":Кат са просто бирници и събират парички, безопасността на пътя е последната им грижа
19:26 26.08.2025