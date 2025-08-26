Новини
България »
Продължава борбата за живота на 4-годишния Мартин, пометен от АТВ

Продължава борбата за живота на 4-годишния Мартин, пометен от АТВ

26 Август, 2025 18:42 780 17

  • 4-годишен-
  • марти-
  • атв-
  • слънчев бряг

Не се налага операция на мозъка му

Продължава борбата за живота на 4-годишния Мартин, пометен от АТВ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лекарите в „Пирогов” продължават борбата за живота на 4-годишния Мартин, който беше пометен от АТВ в „Слънчев бряг". След 10 дни в кома и усилена работа на лекарите в Бургас, вчера детето беше транспортирано в София с медицински хеликоптер. Малкият пациент бе превозен по въздух до площадката на УМБАЛ „Света Екатерина“, а оттам - с линейка до „Пирогов", където беше настанен в Детската реанимация на спешната болница.

„Направен е скенер, който потвърждава, че водещото е тежка черепно-мозъчна травма. Предстоят още изследвания. Следваме алгоритъм. Състоянието му отговаря на тази диагноза - той е в кома. Не е контактен, не издава звуци. Следваме плана за консервативно лечение. Правим всичко възможно, но никой не може да даде прогноза”, заяви д-р Христо Пседерски.

Детето диша самостоятелно, не се е наложило да бъде интубирано.

След инцидента майката на Мартин - 35-годишната Христина, изпадна в мозъчна смърт, като жизнените ѝ показатели се поддържат по изкуствен път.

Медицински хеликоптер транспортира до София детето, прегазено от АТВ

Междувременно по разпореждане на министъра на вътрешните работи Даниел Митов започва втора проверка на действията на полицейските органи и длъжностните лица, отзовали се на сигнала за катастрофата.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карлос Друсар

    8 0 Отговор
    Дано да оживее детенцето. За него има надежда да стане човек за разлика от мен - друсания анаболен ливански наркоман.

    18:50 26.08.2025

  • 2 А ТАТЕ И МАМА ЗАМИТАТ ЛИ СЛЕДИТЕ

    13 0 Отговор
    На синчето си ???????

    18:57 26.08.2025

  • 3 Жалко е за токова много животи

    6 0 Отговор
    Загубени на пътя , жалко е , че умират много младежи които са бъдещето на България , жалко е , че управляващите позволяват да се разпространява дрога , жалка е цялата наша държава !!!!!!!!

    19:02 26.08.2025

  • 4 Съд и затвор доживот

    5 0 Отговор
    за извършителя на това убийство. Да, това е чисто убийство. Двойно при това. В любимите му САЩ ще му дадат 2 доживотни, там се събират.

    19:03 26.08.2025

  • 5 Думи нямам

    8 0 Отговор
    Думи нямам...а обвинението е все още за ,,средна телесна повреда"...
    А мисирките по всички СМИ говорят за...АТВ...
    АТВ-то е четириколесно МПС задвижвано ,от мотоциклетен двигател,управлявано с мотоциклетно кормило и всички ръчки за управление...със седалка ,като на мотоциклет...
    Това НЕ Е АТВ...РАЗБЕРЕТЕ ГО!
    Повече е...БЪГИ...управлявано с...ВОЛАН и задвижвано с Ел.мотор...

    19:04 26.08.2025

  • 6 След броени дни

    2 0 Отговор
    от Перогов ще кажат, че са направили всичко необходимо, но са изгубени 10 дни ценно време--!

    19:05 26.08.2025

  • 7 Цвете

    7 0 Отговор
    КАКВО НАПРАВИ ТОЗИ КРЕТЕН????? НИКОГА ДА НЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ ЗАТВОРА. ТОВА Е ИСТИНСКИ УБИЕЦ. НИКАКВА МИЛОСТ, НИКАКВА ЖАЛОСТ КЪМ ТОВА ДОЛНО ЖИВОТНО. И МАЙКАТА И ДЕТЕТО, ТОВА МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПРЕЖАЛИ?????

    19:06 26.08.2025

  • 8 Как

    3 0 Отговор
    Електрическо АТВ. Навил масура ускорението е рязко , докато реагира да пусне масура и да натисне спирачката , отиде коня в реката. Не трябва да карат неопитни в градска зона. Трябва първо на полигон! Да усети машината.

    19:10 26.08.2025

  • 9 Цвете

    5 1 Отговор
    КАКВО НАПРАВИ ТОЗИ КРЕТЕН????? НИКОГА ДА НЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ ЗАТВОРА. ТОВА Е ИСТИНСКИ УБИЕЦ. НИКАКВА МИЛОСТ, НИКАКВА ЖАЛОСТ КЪМ ТОВА ДОЛНО ЖИВОТНО. И МАЙКАТА И ДЕТЕТО, ТОВА МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПРЕЖАЛИ?????

    19:11 26.08.2025

  • 10 Да, бе!

    8 0 Отговор
    Откакто започнаха акциите на лицето Никола Попов за недопускане повече да загиват деца по пътищата, техния брой се увеличава! Една от причините е, че усилията не са насочени към партидата, известна като ,,келеш на пътя", а срещу средностатистическия гражданин, превишил скоростта 20 км при ограничение 50 на път, който няма нужда от такова ограничение! Келешите не се интересуват от новини! Те затова са келеши и тяхната грижа е да бъдат келеши, да дрифтят, бръмчат с децибели и показват голяма мощ с коли, мотори, АТВ - та, БМВ - та, бъгита, джетове и да се надрусат като наркомани!

    Коментиран от #17

    19:12 26.08.2025

  • 11 Цвете

    6 0 Отговор
    И НА ВСИЧКОТО ОТГОРЕ Е БИЛ ДРОГИРАН. НАЛИ РОДИТЕЛИТЕ МУ СА ЧЕНГЕТА ТЕ НЕЗНАЯТ ЛИ, ЧЕ СИНА ИМ СЕ ДРОГИРА ???? УЖАСНО МНОГО СЪМ ВЪЗМУТЕНА, КАТО РОДИТЕЛ.

    19:14 26.08.2025

  • 12 Цвете

    6 1 Отговор
    И НА ВСИЧКОТО ОТГОРЕ Е БИЛ ДРОГИРАН. НАЛИ РОДИТЕЛИТЕ МУ СА ЧЕНГЕТА ТЕ НЕЗНАЯТ ЛИ, ЧЕ СИНА ИМ СЕ ДРОГИРА ???? УЖАСНО МНОГО СЪМ ВЪЗМУТЕНА, КАТО РОДИТЕЛ.

    19:15 26.08.2025

  • 13 Цвете

    3 0 Отговор
    КАКВО НАПРАВИ ТОЗИ КРЕТЕН????? НИКОГА ДА НЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ ЗАТВОРА. ТОВА Е ИСТИНСКИ УБИЕЦ. НИКАКВА МИЛОСТ, НИКАКВА ЖАЛОСТ КЪМ ТОВА ДОЛНО ЖИВОТНО. И МАЙКАТА И ДЕТЕТО, ТОВА МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПРЕЖАЛИ?????

    19:16 26.08.2025

  • 14 Бай Хюсеин

    3 0 Отговор
    Изр@да още ли не е При Бай Ставри,Дано горкото дете го спасят.

    19:16 26.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Напомнящ

    3 0 Отговор
    Бог и Богородичка да са му на помощ на това невинно дртенце,пометено от един неадекватен боклук!!! Дано се намери и лекар със златни ръце и добро сърце,който да даде всичко от себе си за спасението на Марти!!! Много нормални хора в страната ни се молим денонощно за това детенце и неговата майчица! Дано оцелеят,стават чудеса и ние се молим за тях!!!

    19:20 26.08.2025

  • 17 Много точно

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Да, бе!":

    Кат са просто бирници и събират парички, безопасността на пътя е последната им грижа

    19:26 26.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове