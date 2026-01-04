Константин Вълков: Теорията, че САЩ удря Венецуела заради петрол, е конспиративна

Случващото се във Венецуела е доста интересно, тази операция беше подготвяна доста дълго време. Участваха 150 машини по въздуха. Тази акция първоначално се разглежда като нарушаване на световния ред от страна на Доналд Тръмп – като икономическа перспектива за завладяване на нефтените находища на Венецуела. А те са разработени от три американски компании, като тогава са дадени на концесия по един незаконен начин, така че Тръмп няма как да претендира за това. Това каза журналистът Константин Вълков в „На фокус” по "Нова телевизия".
Той посочи, че около Николас Мадуро има огромен кръг от подкрепящи, които осъждат действията на САЩ срещу него.
„Пазарите показват, че сега не е момента да се атакува една страна заради нефтените находища. Сега цената на петрола е една от най-ниските и има презадоволяване на нуждите. Търсенето е малко по-ниско от очакването, няма сигнали то да се увеличи. Теорията, че САЩ удря Венецуела заради петрол, е малко конспиративна”, обясни той.
„Това, в което не вярва Тръмп, е че международните организации, контролиращи световния дневен ред, са остарели. А те наистина са. Идва времето на локалните организации, а това е опасно”, каза той.
Според него Тръмп "парцелира" света и затова се е ориентирал към Латинска Америка. „А Русия – да се занимава с нейната част”, допълни още журналистът. Той смята още, че за Тръмп „Киев е нещо, което тежи на съзнанието му”.
Вълков каза, че във Венецуела Китай е основният играч, който добива там петрол.
Вълков смята, че Тръмп ще устои на досиетата „Еспийст”. „Кризата „Епстийн” е добра за Тръмп, защото той знае как да се бори с такъв скандал и го е доказал много пъти”, допълни журналистът. Той не очаква, че ще се появят нови материали от досиетата, защото ако има такива „са унищожени отдавна”.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #16
18:46 04.01.2026
2 Лост
18:46 04.01.2026
3 китайски балон
18:49 04.01.2026
4 Последния Софиянец
18:49 04.01.2026
5 СВЕТА ЩЕ СВЪРШИ ЛУДИТЕ НЕ
18:50 04.01.2026
6 Радо
18:50 04.01.2026
7 Цъцъцъ
18:51 04.01.2026
8 Барбалан
18:52 04.01.2026
9 Боздуган
18:55 04.01.2026
10 Ми то няма за
18:56 04.01.2026
11 Фен
Коментиран от #14
18:58 04.01.2026
12 Деций
19:00 04.01.2026
13 Вълкови мисли
19:02 04.01.2026
14 Китай
До коментар #11 от "Фен":Купува с йони, а продава , за долари и евро! Факт!
19:02 04.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Остави го тоя!
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Най жалкият хомосексуалист в медиите на Сорос!
19:05 04.01.2026
17 малко истински факти
19:05 04.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 идиоти вън
19:09 04.01.2026
20 Онзи
Коментиран от #27
19:11 04.01.2026
21 Контрол за цените на нефта е гл. ПРИЧИНА
Това е изходната точка.Оттук и належащите мерки да да не пропаднат цените на неконтролирано до или под 20-25 долара.
Парадонс а.Ама си е ключ и за форма на рекет, които държи петрола на Венецуела.
19:11 04.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ха ха ха
19:14 04.01.2026
24 Ахаааа, умно
Добре че е тоя мухльо Константин Вълков да го обясни и на нас и на Тръмп, защото явно Тръмп се е самозаблудил.
19:14 04.01.2026
25 еврогрантаджия
19:14 04.01.2026
26 факти просто факти
Коментиран от #32
19:16 04.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
19:16 04.01.2026
29 Ти си
19:18 04.01.2026
30 Спецназ
Искат каквото изпомпят да го сложат в джоба си!
ТИ м.лоумен ли си ВЕ??
19:19 04.01.2026
31 Какъв е този
19:19 04.01.2026
32 Хуц хуц
До коментар #26 от "факти просто факти":Да, а зеленият наркоман е добър демократ, нищо че вече 2 години управлява с изтекъл мандат
19:21 04.01.2026
33 КонСпиратор
19:22 04.01.2026
34 1616
19:24 04.01.2026
35 дцсеьд
19:27 04.01.2026
36 Софиянец
19:34 04.01.2026
37 Реалист
19:38 04.01.2026