Константин Вълков: Теорията, че САЩ удря Венецуела заради петрол, е конспиративна

Константин Вълков: Теорията, че САЩ удря Венецуела заради петрол, е конспиративна

4 Януари, 2026 18:44 1 256 37

  • константин вълков-
  • венецуела-
  • петрол-
  • мадуро-
  • тръмп

Пазарите показват, че сега не е момента да се атакува една страна заради нефтените находища

Константин Вълков: Теорията, че САЩ удря Венецуела заради петрол, е конспиративна - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Случващото се във Венецуела е доста интересно, тази операция беше подготвяна доста дълго време. Участваха 150 машини по въздуха. Тази акция първоначално се разглежда като нарушаване на световния ред от страна на Доналд Тръмп – като икономическа перспектива за завладяване на нефтените находища на Венецуела. А те са разработени от три американски компании, като тогава са дадени на концесия по един незаконен начин, така че Тръмп няма как да претендира за това. Това каза журналистът Константин Вълков в „На фокус” по "Нова телевизия".

Той посочи, че около Николас Мадуро има огромен кръг от подкрепящи, които осъждат действията на САЩ срещу него.

„Пазарите показват, че сега не е момента да се атакува една страна заради нефтените находища. Сега цената на петрола е една от най-ниските и има презадоволяване на нуждите. Търсенето е малко по-ниско от очакването, няма сигнали то да се увеличи. Теорията, че САЩ удря Венецуела заради петрол, е малко конспиративна”, обясни той.

„Това, в което не вярва Тръмп, е че международните организации, контролиращи световния дневен ред, са остарели. А те наистина са. Идва времето на локалните организации, а това е опасно”, каза той.

Според него Тръмп "парцелира" света и затова се е ориентирал към Латинска Америка. „А Русия – да се занимава с нейната част”, допълни още журналистът. Той смята още, че за Тръмп „Киев е нещо, което тежи на съзнанието му”.

Вълков каза, че във Венецуела Китай е основният играч, който добива там петрол.

Вълков смята, че Тръмп ще устои на досиетата „Еспийст”. „Кризата „Епстийн” е добра за Тръмп, защото той знае как да се бори с такъв скандал и го е доказал много пъти”, допълни журналистът. Той не очаква, че ще се появят нови материали от досиетата, защото ако има такива „са унищожени отдавна”.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    50 4 Отговор
    Баш за петрол си е всичко. В другата статия Рубио си го казва в прав текст.

    Коментиран от #16

    18:46 04.01.2026

  • 2 Лост

    37 4 Отговор
    Ами Китай да удари Тайван тогава.

    18:46 04.01.2026

  • 3 китайски балон

    31 2 Отговор
    Няма нищо конспиративно в това, че БайДончо за да отвлече внимание от заверките с приятелчето си Епщайн избърза малко с кражбата на петрола за която в прав текст си каза, че е точно това😉

    18:49 04.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    26 1 Отговор
    Тръмп каза че американските компании ще добиват много повече петрол от Мадуро.

    18:49 04.01.2026

  • 5 СВЕТА ЩЕ СВЪРШИ ЛУДИТЕ НЕ

    18 2 Отговор
    И ПУТИН И ТРЪМП СА ЕДНАКВИ , КАКТО И НЕТАНЯХУ И ОЩЕ МНОГО КАТО ТЯХ.ТЕ СА ЕГОЦЕНТРИЦИ И ИСКАТ СВЕТЪТ ДА СЕ ВЪРТИ ОКОЛО ТЯХ. А НИЕ , ОСТАВА САМО ДА ГИ КОМЕНТИРАМЕ И ГЛЕДАМЕ ПОРЕДНИТЕ ИЗЦЕПКИ

    18:50 04.01.2026

  • 6 Радо

    33 2 Отговор
    Тая е амерочифутски дебил.

    18:50 04.01.2026

  • 7 Цъцъцъ

    44 1 Отговор
    Оооо, поредния евролунатик - сляп, глух и тъп

    18:51 04.01.2026

  • 8 Барбалан

    33 0 Отговор
    Велик усвояч си Вулчо, на чужди пари... бедняк си голем!

    18:52 04.01.2026

  • 9 Боздуган

    33 0 Отговор
    Пич, нали Тръмп го каза сам! Ти нали знаеш, какво си?

    18:55 04.01.2026

  • 10 Ми то няма за

    18 0 Отговор
    какво друго...

    18:56 04.01.2026

  • 11 Фен

    23 1 Отговор
    Не е е точно за петрола, а за петродолара. Ако не продаваш петрол в долари ставаш неудобен и биваш отстранен. Справка, Садам, Кадафи сега и Мадуро. Въпросът е как ще се справят краварите с Китай и Брикс, които масово си търгуват в юани и то не през SWIFT.

    Коментиран от #14

    18:58 04.01.2026

  • 12 Деций

    26 1 Отговор
    Да бе,заради чистият въздух е,и щото там няма демокрация" и те ще им я занесат!Интересно ,че само където има нафта и изкопаеми ходят да " помагат " на народите.Те и на нас ни помогнаха с Контур Глобал и договора за мариците,със концесията за златото,с ядреното гориво,с летящата авиационна скраб,с пълзящата също ,за Страйкарите говоря,ще ни помогнат и за разширението в Козлодуй,и там са по проект 35 милиарда,и до като станат готови ще минат 50,а по рано 10 за два руски бяха "много" пари и бяха ненужни питайте за това МаЛтин ДимитЛов,и ГуСина Иван Иванов,все известни либерални подлоги!Та така де.

    19:00 04.01.2026

  • 13 Вълкови мисли

    18 0 Отговор
    Силно объркани.

    19:02 04.01.2026

  • 14 Китай

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Фен":

    Купува с йони, а продава , за долари и евро! Факт!

    19:02 04.01.2026

  • 16 Остави го тоя!

    22 1 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Най жалкият хомосексуалист в медиите на Сорос!

    19:05 04.01.2026

  • 17 малко истински факти

    18 0 Отговор
    Поредния разбирач пишещ статийки за попълване на медийния норматив от глупости

    19:05 04.01.2026

  • 19 идиоти вън

    15 0 Отговор
    Аман от идиоти!!!

    19:09 04.01.2026

  • 20 Онзи

    8 0 Отговор
    На Венецуелците фекалите са лековити,и Тръмп иска да им изгребе всичките кенефи за лек...не е за петрола,споко!!!

    Коментиран от #27

    19:11 04.01.2026

  • 21 Контрол за цените на нефта е гл. ПРИЧИНА

    7 0 Отговор
    Малко са експертите които имат куража и компетентността да коментират темата.Един от тях каза така-Прогнозите за цените на петрола са -50-55 долара за барел 2026г., 30-35 долара за 2027 г.
    Това е изходната точка.Оттук и належащите мерки да да не пропаднат цените на неконтролирано до или под 20-25 долара.
    Парадонс а.Ама си е ключ и за форма на рекет, които държи петрола на Венецуела.

    19:11 04.01.2026

  • 23 Ха ха ха

    12 0 Отговор
    Пръкна се още един Тръмпист. Поне да беше казал за " сините очи" на Мадуро ли беше целия спектакъл, след като американците не се интересуват от петрола на Венецуела. Моля, малко уважение към читателите на този сайт

    19:14 04.01.2026

  • 24 Ахаааа, умно

    16 0 Отговор
    Значи когато Тръмп сам в прав текст казва, че иска да си върне петролът на Венецуела, реферирайки към опита на американски корпорации от 20 в да го овладеят, а след национализацията от страна на Уго Чавес и изритването на янките,това не е истина, а конспиративна теория, нищо че самият американски президент казва, че това е мотивът му???
    Добре че е тоя мухльо Константин Вълков да го обясни и на нас и на Тръмп, защото явно Тръмп се е самозаблудил.

    19:14 04.01.2026

  • 25 еврогрантаджия

    15 0 Отговор
    Ужасно зло човече.

    19:14 04.01.2026

  • 26 факти просто факти

    17 1 Отговор
    Значи Тръмп нахлува в чужда държава, във военна база, отвлича президента по пижама, бомбардира столицата и е борец за мир и справедливост, а Путин е лош терорист. Нещо ми се губи логиката, но едно е ясно - западното лицемерие е безкрайно.

    Коментиран от #32

    19:16 04.01.2026

  • 28 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    9 0 Отговор
    На тоя ли да вярвам или на Тръмп, който го каза съвсем открито

    19:16 04.01.2026

  • 29 Ти си

    7 0 Отговор
    Плъх

    19:18 04.01.2026

  • 30 Спецназ

    9 0 Отговор
    Не ги удрят затова, че имат петрол, Баце!

    Искат каквото изпомпят да го сложат в джоба си!

    ТИ м.лоумен ли си ВЕ??

    19:19 04.01.2026

  • 31 Какъв е този

    9 0 Отговор
    озичлат таласъм

    19:19 04.01.2026

  • 32 Хуц хуц

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "факти просто факти":

    Да, а зеленият наркоман е добър демократ, нищо че вече 2 години управлява с изтекъл мандат

    19:21 04.01.2026

  • 33 КонСпиратор

    5 0 Отговор
    Интересно, как така в последните 10-ина, че и повече години "конспирациите" се оказаха факти. Кеф ти ковидът, кеф ти цифровото евро, кеф ти петролът на Венецуела...😎

    19:22 04.01.2026

  • 34 1616

    4 0 Отговор
    Какво е това жалко журналистче, защо изобщо им публикувате на такива мненията, Тръмп счупи микрофона да от бяснява,че всичко е заради петрола

    19:24 04.01.2026

  • 35 дцсеьд

    4 0 Отговор
    Боклук със боклукати, в тая плешивата кратуна имаш само жълти павета и глупост. За какво според тебе глупак нагъл ги удариха??? За демокрация ли??? Глупак със глупак и лъжец. Слава на Господ Иисус Христос винаги има Видов ден.

    19:27 04.01.2026

  • 36 Софиянец

    4 0 Отговор
    Факти, от къде ги вадите тия откровени дбили, че и сцена им давате!?

    19:34 04.01.2026

  • 37 Реалист

    2 0 Отговор
    До този "журналист" Вълков : То пък бива, бива небивалици , ама този направо изплиска легена . Не било заради петрола !?!? А за какво е целия цирк бе шушляк ? Кого заблуждаваш , платено плямпало ? Като те е страх да казваш истината , ходи да пасеш овце . Пък и преподавател бил , Боже опази !

    19:38 04.01.2026

