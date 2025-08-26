Новини
Близки на починалата родилка в Русе нахлуха в болницата

26 Август, 2025 21:10

Наложи се намеса на специални части

Близки на починалата родилка в Русе нахлуха в болницата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Само два дни след като роди второто си дете, 21-годишната Габриела Георгиева почина в русенската болница "Канев". Трагичният случай отприщи вълна от недоволство, която ескалира до нахлуване в лечебното заведение и сблъсъци, наложили намесата на полиция и спецчасти.

Съпругът на починалата жена - Светлин Георгиев, разказа своята версия за случилото се в часовете преди смъртта ѝ. "Всички казват, че са направили всичко възможно да спасят жена ми, но в 5:30-6:00 часа никой не беше в болницата с мен, за да види. Аз обиколих четири етажа, докато намеря жена ми в интензивното. От безпомощност стигнах до това да звъня на 112, а хората започнаха да ми се смеят по телефона", сподели през сълзи Георгиев. Той допълни, че на срещата с ръководството на болницата са се опитали да го "успокояват и манипулират".

По време на протеста и други граждани разказаха за свои трагични преживявания в същата болница. Една от жените сподели, че преди осем години, след раждане и последвал кюртаж, в тялото ѝ е била забравена марля с дължина 50 см. Тя останала там в продължение на 12 дни, което довело до отравяне на кръвта. "Нямахме възможности тогава и си замълчахме", каза тя. Друга протестираща предположи, че причината за смъртта на Габриела може да е останало парче плацента, което е отровило кръвта ѝ.

От своя страна, ръководството на УМБАЛ "Канев" даде пресконференция, на която заяви, че е назначена вътрешна проверка, а случаят е предаден на прокуратурата.

"Не можем да ви дадем категоричен отговор на въпроса защо е настъпила смъртта. Предполагаме каква е причината, но подробности не можем да дадем, тъй като е сезирана прокуратурата. Имаме своето обяснение, но чакаме резултатите от аутопсията", заяви д-р Лидия Стефанова, директор "Медицински дейности" в болницата.

Изпълнителният директор Иван Иванов допълни, че е поискана втора съдебно-медицинска експертиза. "Решени сме да стигнем докрай и ако наистина има виновни, те да понесат отговорност", категоричен беше той.

Първоначално протестиращите заявиха, че ще продължат с мирно шествие до сградата на Съдебната палата в Русе, където ще продължат да настояват за истината за смъртта на Габриела.

Минути по-късно намеса на специалните части се наложи пред болница "Канев". Събралите се роднини и близки нахлуха във фоайето на акушеро-гинекологичния комплекс, за да търсят отговорност от екипа на родилното отделение. Полиция спря протестиращите пред рецепцията.

Недоволните изпотрошиха част от декорацията във фоайето, скандирайки с викове да слезе някой при тях. Малко по-късно тълпата бе изтеглена пред сградата на здравното заведение. Там заплахите към медиците продължиха, като бяха отправени и закани за вандализъм.

Множество полицейски патрули пристигнаха в подкрепа на колегите си, а по-късно се наложи и намесата на екип от звеното за тактически операции, за да предотвратят ново нахлуване в болницата.

Директорът на здравното заведение слезе при недоволните, за да обясни, че прокуратурата вече е започнала проверка по случая и че докато не излязат медицинските резултати от пробите, не може да се даде заключение за смъртта на младата жена.

Два часа след началото на протеста ситуацията се успокои.

„Случаят е изключително трагичен, но той няма да се разреши чрез подобна агресия и нарушаване на правото на лична неприкосновеност на медиците, които работят, както и на спокойствието на пациентите в болницата”, посочи експертът по медицинско право адвокат Мария Шаркова в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Бившият министър на здравеопазването Мими Виткова и Шаркова заявиха, че не могат да коментират случая преди да бъде извършена аутопсия, както и да спекулират смъртта на 21-годишната родилка. Експертите обаче настояват за по-бързо разследване и по-близка комуникация с близките на починалата жена.

„Не смятам, че съдебните власти трябва да решават проблемите на здравеопазването. Случаят трябва да бъде решен първо от здравната система. От лечебното заведение са длъжни да дадат информация на семейството”, каза Виткова.

„Истината трябва да се намери извън съдебната зала, защото в противен случай хората ги очакват дълги дела, които средно продължават по 4-5 години”, добави адвокатът.

Свекърът на Габриела, Цанко Георгиев, настоя отговорните лекари и сестри да излязат и да дадат обяснение пред камерите.

Пред протестиращите изпълнителният директор на УМБАЛ "Канев" Иван Иванов обясни, че текат няколко проверки – вътрешна, от прокуратурата и от Изпълнителна агенция "Медицински надзор", и призова за търпение до излизането на резултатите от аутопсията и изпратените за изследване проби във ВМА.


