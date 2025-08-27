След пожара: Оглеждат електрическата инсталация в урологичното отделение на хасковската болница

Днес ще се направи оглед на електрическата инсталация в урологичното отделение на хасковската болница, предаде БНТ.

Едва тогава евакуираните пациенти заради снощния пожар ще бъдат върнати обратно в отделението.



Пожарът снощи е тръгнал от вътрешното тяло на климатик в приемния кабинет на урологичното отделение. Заради огъня се наложи 11 пациенти да бъдат преместени в други отделения на болницата.



При инцидента няма пострадали хора.

Санитарка е под наблюдение, след като е вдишала дим.

Огънят е пламнал малко след 19 часа.

"Сутринта са ремонтирали климатика, който след това е оставен да работи пробно и да охлажда помещението. Но явно се е случило нещо - появил се е дим и вътрешното тяло се е самозапалило", заяви управителят на МБАЛ-Хасково д-р Георги Гелов.

БНТ съобщи късо снощи за пожар в благоевградското село Селище.

Запалили са се сухи треви в махала "Белашовска". В близост има няколко къщи, хората са изведени и опасност за тях няма.

В гасенето участват два екипa на пожарната служба в Благоевград, както и доброволци от селото.

Огънят е обхванал гориста, труднодостъпна местност, което затруднява работата на екипите.

Пожарът е локализиран. Засегнати са само стари и необитаеми постройки.

На място остават дежурни екипи, които следят обстановката.

Причината за възникването на пожара се изяснява, но вероятно става въпрос за човешка небрежност.