След пожара: Оглеждат електрическата инсталация в урологичното отделение на хасковската болница

Днес ще се направи оглед на електрическата инсталация в урологичното отделение на хасковската болница, предаде БНТ.
Едва тогава евакуираните пациенти заради снощния пожар ще бъдат върнати обратно в отделението.
Пожарът снощи е тръгнал от вътрешното тяло на климатик в приемния кабинет на урологичното отделение. Заради огъня се наложи 11 пациенти да бъдат преместени в други отделения на болницата.
При инцидента няма пострадали хора.
Санитарка е под наблюдение, след като е вдишала дим.
Огънят е пламнал малко след 19 часа.
"Сутринта са ремонтирали климатика, който след това е оставен да работи пробно и да охлажда помещението. Но явно се е случило нещо - появил се е дим и вътрешното тяло се е самозапалило", заяви управителят на МБАЛ-Хасково д-р Георги Гелов.
БНТ съобщи късо снощи за пожар в благоевградското село Селище.
Запалили са се сухи треви в махала "Белашовска". В близост има няколко къщи, хората са изведени и опасност за тях няма.
В гасенето участват два екипa на пожарната служба в Благоевград, както и доброволци от селото.
Огънят е обхванал гориста, труднодостъпна местност, което затруднява работата на екипите.
Пожарът е локализиран. Засегнати са само стари и необитаеми постройки.
На място остават дежурни екипи, които следят обстановката.
Причината за възникването на пожара се изяснява, но вероятно става въпрос за човешка небрежност.
