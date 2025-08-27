Новини
След пожара: Оглеждат електрическата инсталация в урологичното отделение на хасковската болница

27 Август, 2025 22:17, обновена 28 Август, 2025 06:30

След пожара: Оглеждат електрическата инсталация в урологичното отделение на хасковската болница - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес ще се направи оглед на електрическата инсталация в урологичното отделение на хасковската болница, предаде БНТ.

Едва тогава евакуираните пациенти заради снощния пожар ще бъдат върнати обратно в отделението.

Пожарът снощи е тръгнал от вътрешното тяло на климатик в приемния кабинет на урологичното отделение. Заради огъня се наложи 11 пациенти да бъдат преместени в други отделения на болницата.

При инцидента няма пострадали хора.

Санитарка е под наблюдение, след като е вдишала дим.

Огънят е пламнал малко след 19 часа.

"Сутринта са ремонтирали климатика, който след това е оставен да работи пробно и да охлажда помещението. Но явно се е случило нещо - появил се е дим и вътрешното тяло се е самозапалило", заяви управителят на МБАЛ-Хасково д-р Георги Гелов.

БНТ съобщи късо снощи за пожар в благоевградското село Селище.

Запалили са се сухи треви в махала "Белашовска". В близост има няколко къщи, хората са изведени и опасност за тях няма.

В гасенето участват два екипa на пожарната служба в Благоевград, както и доброволци от селото.

Огънят е обхванал гориста, труднодостъпна местност, което затруднява работата на екипите.
Пожарът е локализиран. Засегнати са само стари и необитаеми постройки.
На място остават дежурни екипи, които следят обстановката.

Причината за възникването на пожара се изяснява, но вероятно става въпрос за човешка небрежност.


Хасково
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 лудница

    3 1 Отговор
    Пак безумие. Имало риск за персонала. А за нещастниците с катетрите , оперираните и с болки в бъбеците нямало. Тях ги евакуирали на Луната. Егати животинската ферма,егати новините. Малка Територия на ужасно голям ужас. Аман.

    Коментиран от #3

    22:29 27.08.2025

  • 2 Отиваш Да се Лекуваш !

    1 0 Отговор
    Отиваш Да се Лекуваш !

    А Те Пекат !

    На Шиш !

    Докторска !

    Работа !

    06:56 28.08.2025

  • 3 Каквито Лекарите !

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "лудница":

    Каквито Лекарите !

    Такъв и Министъра !

    Скапани !

    06:58 28.08.2025

  • 4 На здравеопазвянето !

    1 0 Отговор
    На здравеопазвянето !

    Явно Му Трябва !

    Дизайнер !

    Не Профан Лекари !

    Тези Не могат Да си Организират !

    Процеса !

    Трябва му и Юрист !

    Да започне !

    Ред по ред !

    Със Закона !

    От Начало !

    Всичко в Техните Наредби Е ЛЕШ !

    Противозаконно !

    07:06 28.08.2025

  • 5 Сърдете се !

    1 0 Отговор
    Сърдете се !

    На Ония !

    Пи ! К ! Ль ! О !

    Уролога !

    и На Другите Кат Него !

    07:09 28.08.2025

