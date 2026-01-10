Тир се обърна на магистрала "Марица"

Автомагистрала „Марица“ е затворена за движение заради обърнал се тир. Тежкотоварният камион с полска регистрация е катастрофирал при 33-и километър край Хасково в посока Пловдив, пише БНТ.

Временно е напълно преустановено движението в участъка, като е насочен към обходен маршрут през пътен възел „Димитровград“ – по път I-8 Хасково – Пловдив, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Шофьорът не е пострадал, пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.