Новини
България »
Боят заради скоба: Според полицията служителят на „Градска мобилност“ пръв е нанесъл удар

Боят заради скоба: Според полицията служителят на „Градска мобилност“ пръв е нанесъл удар

28 Август, 2025 12:46 1 764 46

  • побой-
  • паркиране-
  • цгм-
  • софия-
  • полиция

Двамата от гражданите и един от служителите са пострадали

Боят заради скоба: Според полицията служителят на „Градска мобилност“ пръв е нанесъл удар - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След побоя заради поставена скоба на автомобил в София, от полицията заявиха, че служителят на „Градска мобилност“ пръв е нанесъл удар. Иззети са още записи, които предстои да бъдат изследвани.

Спорът вчера следобед в центъра на столицата между граждани и служители на Центъра за градска мобилност рязко ескалира.

„Има размяна и на удари между участниците в този спор. По отношение на това кой започва пръв динамиката на ситуацията е трудно проследима, но физическите удари биват нанесени за първи път от служителя на „Градската мобилност“, коментира комисар Стефан Тотев - зам. началник на Пето районно управление към СДВР.

Предстои материалите да бъдат докладвани на прокуратурата.

„Гражданите казват, че е неправомерно поставена скобата на автомобила им. От своя страна служителите заявяват че скобата е поставена правомерно. Имало е размяна на обидни думи и реплики между тях“, посочва комисарят.

Днес от Центъра за градска мобилност отказаха коментар, но в позиция от вчера завяват, че строго осъждат всякакви форми на агресия.

„Наш мобилен екип е провокиран от водач на автомобил. Един от служителите ни е пострадал сериозно при този сблъсък. При доказване на вина, ще бъде санкциониран от дружеството по съответния ред“, коментираха от общинското дружество.

„Двамата граждани и един от служителите имат наранявания. Всичките са прегледани в различни болнични заведения в столицата, като предстоят и повече изследвания относно състоянията им, но нараняванията им са по-скоро леки“, заяви Стефан Тотев.

Единият от гражданите, опитали се да премахнат скобата, е имал и други провинения. Служителят на Центъра за градска мобилност е задържан за 24 часа.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мутрата бияч

    30 7 Отговор
    5 години вътре и при рецидив 15 нови

    12:48 28.08.2025

  • 2 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    29 10 Отговор
    Мутрослужителя е още на работа?!

    12:48 28.08.2025

  • 3 Скобаджите са мухлювци големи

    28 8 Отговор
    Ама тоя голия до кръста беше мн бабаит и псуваше

    Коментиран от #7

    12:49 28.08.2025

  • 4 Гост

    38 7 Отговор
    Какво значи бил е провокиран значи да погледнеш някой на криво и има право да те пребие ? Народа всекидневно е биван провокиран от шaйката Боко и Шиши.

    Коментиран от #13

    12:50 28.08.2025

  • 5 Ха,ха

    15 0 Отговор
    Къв боксов мач за 30 лв. Мутро - де,,,билски екшън на примати.

    12:50 28.08.2025

  • 6 А не бе

    25 35 Отговор
    Селяндура няма 20 лв да си плати скобата. Трябва той да е задържания.

    Коментиран от #11, #15

    12:51 28.08.2025

  • 7 псувал е

    20 0 Отговор

    До коментар #3 от "Скобаджите са мухлювци големи":

    рекетьора от банкя

    12:52 28.08.2025

  • 8 Рекетьорска схема

    24 4 Отговор
    ЦГМ, цицачи рекетьори безполезни толупи

    12:53 28.08.2025

  • 9 България - гордостта на Европа!

    23 5 Отговор
    Република България е горда членка на ЕС, НАТО, Шенген, скоро и еврозоната! Свобода за побоища по улиците, газене на семейства по курортите, блудстване с малолетни от изтъкнати съдии -председатели на областен съд и т.н. Да не искате като в комунистическа Корея да се тормозят гражданите със някакви ненужни закони за обществен ред? Свобода и пазарна икономика на всяка цена!

    12:54 28.08.2025

  • 10 Стара чанта

    17 21 Отговор
    Правилата са за това - ДА СЕ СПАЗВАТ !
    С такива тарикатчета - така ! Това е начина българчетата , тип ,,Андрешко" да се научат, да го съблюдават !

    Коментиран от #12

    12:54 28.08.2025

  • 11 Хаха

    18 2 Отговор

    До коментар #6 от "А не бе":

    И какво като има скоба да го пребият ли какво, вие психопат ли сте ?

    Коментиран от #32, #35, #44

    12:54 28.08.2025

  • 12 Прокуратурата

    31 3 Отговор

    До коментар #10 от "Стара чанта":

    Ма скобите законни ли са в ЕС? Или тва е местна мутро рекетьорска схема

    12:56 28.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 мобилни хиени

    27 2 Отговор
    Скобарите са като хиени! Явно заплатата им зависи от броя поставени скоби!

    12:58 28.08.2025

  • 15 ,,,,,,

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "А не бе":

    Ти рекетьорче ли си?

    12:58 28.08.2025

  • 16 Новичок

    24 1 Отговор
    ЦГМ- са "Център за Гербаджийски Мурафети" Пфу... измет.

    12:58 28.08.2025

  • 17 Перо

    20 4 Отговор
    Служителят на градска мобилност пръв посегна! Всно се вижда на записа! Тоя дебил и мутрафон, авно е неграмотен и не може да си намери друга работа! МВР да си свърши работата с досъдебното производство и прокуратурата! До тогава, мутрафона трябва да бъде отстранен от работа!

    12:59 28.08.2025

  • 18 Гост

    12 4 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    И какво, като го е псувал значи другия също трябва да му отвърне вербално, аз така да те гръмна ли щом скачаш на бой ?

    Коментиран от #23

    13:00 28.08.2025

  • 19 Е такива

    8 2 Отговор
    ДПС-НН поема контрол над ДАНС, като заменя директорите на ключови позиции с хора от кръга на Пеевски. Формират се екипи, лоялни на назначения от Пеевски директор, а останалите служители са премествани или принуждавани да напуснат. След уволнението на бившия директор на "Човешки ресурси" е съставен списък с 400 служители в пенсионна възраст, които да бъдат пенсионирани.В "оптимизацията" на агенцията участват и близки на Бойко Борисов. Ежеседмично се проверява облеклото на служителите, като за неносене на костюм (например) се налагат дисциплинарни наказания, което затруднява работата на агентите на терен.Администрацията на ДАНС нараства за сметка на оперативните възможности, а критериите за подбор са значително занижени. Планът на Пеевски - отстраняват се непослушните и тези пред пенсия, за да се осигурят свободни места за лоялните на "голямото момче", които да бъдат важна част от тоталното превземане на контраразузнаването ни.

    13:00 28.08.2025

  • 20 Скобата е престъпление по закон

    24 5 Отговор
    Поставяне на скоба е незаконно посегателство върху частна собственост и подлежи на съд. Представете си, че шофьорът има точно насрочена среща за сделка с имот, или трябва да посети болен близък за даване на кръв след операция, или полет със самолет и т.н. Скобата е чист държавен рекет, както постоянното вдигането на цените на ток, вода, парно и прочее. Все пак радостно е, че търпението на наивния народецвече привършва - виж запалването на вратата на сградата на ЕС. Засега скромно, малко, но с тенденция за бурно развитие.

    Коментиран от #21

    13:02 28.08.2025

  • 21 Гост

    17 4 Отговор

    До коментар #20 от "Скобата е престъпление по закон":

    Не само представи си дойдат хора от провинцията от немай къде болни на лекар и ни са чували за скобите на мутрите и тях ли ще пребият или убият ?

    Коментиран от #24, #34, #45

    13:04 28.08.2025

  • 22 Айзомби

    14 5 Отговор
    Айде сега скобаджията едни 20 години натопло , да му се радват там мъжете с топчета на едно място.

    13:06 28.08.2025

  • 23 оня с коня

    6 11 Отговор

    До коментар #18 от "Гост":

    Ти не разбираш - Служителитена Общината не са назвачени СЪС ЗАПЛАТИ за да отвръщат Вербално на Сульо и Пульо, а за да ЗАЩИТАВАТ Обществено имущество от Криминални посегателства които ти одобряваш!А иначе сте първи когато става въпрос за оплюване на БГ че била като "Дивия запад" без всякакви закони и страх от Наказание.

    Коментиран от #29

    13:11 28.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 рашко

    17 1 Отговор
    ТАЯ СЛУЖА СЪБИРА ОТ ЕС ЕМ ЕСИ ПО 5 МИЛИОНА ВСЕКИ МЕСЕЦ И ОЩЕ ТОЛКОВА ОТ СКОБИ, С ТЕЗИ ПАРИ ТРЯБВА ДА СЕ СТРОЕТ ПОДЗЕМНИ ПАРКИНГИ , КЪДЕ СА ПАРКИНГИТЕ КЪДЕ СА ПАРИТЕ

    13:20 28.08.2025

  • 26 ха ха

    8 1 Отговор
    в държавата бандит е така , всеки служител иска пари по измислен закон и пее за ред и правосъдие , напълно откачиха от алчност

    13:23 28.08.2025

  • 27 БАРС

    14 2 Отговор
    ЕАКВИ СКОБИ,ТОВА Е НАПРАВЕНО СПЕЦИЯЛНО ЗА ДА СЕ ЗАНИМАВАТ ЧАСТНИ ФИРМИ НА МУТРИТЕ.ЗАЩО НЕ ВЗЕМЕМ ПРИМЕР ОТ НЕМЦИТЕ.СПЕЦИЯЛНА ГРАДСКА НЕ ВЪОРЪЖЕНА ДЪРЖАВНА ПОЛИЦИЯ .МИНАВАТ СЛАГАД ПОД ЧИСТАЧКИТЕ КАРТОН С ОТБЕЛЯЗАНО КВАДРАЧЕ КАКВО си нарошил ,ВЕДНАГА СНИМКА КОЯТО ДИРЕКТНО Я ИЗПРАЩАТ В ДЪРЖАВНАТА СЛУЖБА И ГЛОБАТАТИ ИДВА ПО ПОЩАТА .ИМАЙТЕ ПРЕДВИД ЧЕ ОТЪРВАНЕ НЯМА И СВОЙ ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ .ВСИЧКО Е СВЪРЗАНО СЪС ФИНАНСА.

    13:26 28.08.2025

  • 28 665

    16 1 Отговор
    Скобаджията тъп та дрънка. Вдига прозореца и звъни на куките. Точно в тоя район са на всеки ъгъл. Щяха пристигнат за секунди, набият по устав голите простаци и после ги съдерат от глоби. Сега скобаджията ще го уволнят а и ще плаща обезщетение.

    Коментиран от #31

    13:27 28.08.2025

  • 29 провинциалист

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    "Служителитена Общината ... са назвачени ... да ЗАЩИТАВАТ Обществено имущество от Криминални посегателства" - ако някой открадне коня пред народното събрание, на тях ли да звънна?

    Коментиран от #36, #38

    13:29 28.08.2025

  • 30 1-20

    3 6 Отговор
    Медал за служителя на ЦГМ

    Коментиран от #33

    13:29 28.08.2025

  • 31 Сила

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "665":

    Е то требва и акъл и по здрави нерви , ама нали ги виде , че и двамата са нерваци и биткаджии ....но явно псувните на голото джудже са били много брутални и тоя от ЦГМ то не му издържаха нервите , а отделно малкия го и сръга няколко пъти !!! И още , не се разправят за първи път , от много време е скандала за нерегламентирано паркиране там на тия наглеци от магазина за цигари и алкохол ....

    Коментиран от #46

    13:34 28.08.2025

  • 32 фюууууууу

    8 5 Отговор

    До коментар #11 от "Хаха":

    абе байхуй, селяндура почна да се зевзечи още щом спря колата на ЦГМ, а преди това и кабел бяха опънали за да режат може би, и човъркаха по скобата дълго време, така ли трябва да правят двамата кавала, а не да изчакат и да си платят глобата...

    13:34 28.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Пълен смях

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хаха":

    Не просто да си плати глобата. Не че оправдавам събирането на пари от какво ли не!

    13:40 28.08.2025

  • 36 Факт е че

    3 3 Отговор

    До коментар #29 от "провинциалист":

    тоя голия глупак го е предизвикал с псувни и какво ли не.

    Коментиран от #43

    13:42 28.08.2025

  • 37 Ха,ха,ха

    5 0 Отговор
    Накрая на територията ще останат само долнопробни плъхове които ще почнат да се самоизяждат

    13:43 28.08.2025

  • 38 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "провинциалист":

    Няма да звъниш на никой,щото е абсурдно някой да открадне Каменен кон.Верно че не яде,ама и не върши работа.

    Коментиран от #42

    13:43 28.08.2025

  • 39 Тома

    5 0 Отговор
    Чудя се защо намирате махна на боко тиквата когато каза аз съм п.рост и вие сте п.рости.Вчера видяхме нагледен пример за това

    13:48 28.08.2025

  • 40 Чичо

    3 0 Отговор
    Абе кой победи стана ли ясно ?

    13:50 28.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "оня с коня":

    Само че не е каменен, а е бронзов. А и трябва да настигаме развитите демокрации. Прилагам машинен превод от гугъл при търсене на "monument theft in usa": "Кражбата на паметници в САЩ е сериозен проблем, често обусловен от високата стойност на металите, особено медта и бронза, които се използват за създаване на статуи и плакети."

    13:56 28.08.2025

  • 43 провинциалист

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Факт е че":

    Предизвикал го е какво точно да направи? Саморазправата откога се толерира?

    14:02 28.08.2025

  • 44 Ъъъъ

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хаха":

    Ами не трябва да го прибиват, ама човека като работи за паркирането, трябва да го псуват ли? Я обърнете малко палачинката и вижте реално ситуацията! Голия сваля скобата, тези идват той започва да им вика и да блъска колата на скобаджиите! Голия започва да ги псува и вика, макар че всъщност той е паркирал неправилно! Не виждате ли, че голия всъщност е по-агресивен от скобаджиите? А тези които защитават голия, пичове вие обичате да ви лъжат ли? Значи всички могат и трябва да си плащат синя зона, а някой тарикати искат да си режат скобите? И вие ги защитавате? А той не е ли знаел, че паркира неправилно, като не си е платил синя зона? Защитавайте истината, след като всички си плащат синя зона, той също трябва да си плати, наместо да е агресивен.

    14:16 28.08.2025

  • 45 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Гост":

    Ако "ни са чували " предполагам могат да четат ....СИНЯ ЗОНА ....с големи букви ....НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ... !!!! Аман от" гости " в София еле па в Центъра на София !!!

    14:28 28.08.2025

  • 46 от мааалата

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Сила":

    значи като има рецидив, обаждат се живущите или цгм-то на паяк и го дигат и така докато се научи да си плаща зоната - ама да се бият глави и тупалки, че някакъв кретен те е напсувал е много глупаво - сега ще си го отнесат и двете страни

    14:31 28.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове