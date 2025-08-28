Боят заради скоба: Според полицията служителят на „Градска мобилност“ пръв е нанесъл удар

След побоя заради поставена скоба на автомобил в София, от полицията заявиха, че служителят на „Градска мобилност“ пръв е нанесъл удар. Иззети са още записи, които предстои да бъдат изследвани.
Спорът вчера следобед в центъра на столицата между граждани и служители на Центъра за градска мобилност рязко ескалира.
„Има размяна и на удари между участниците в този спор. По отношение на това кой започва пръв динамиката на ситуацията е трудно проследима, но физическите удари биват нанесени за първи път от служителя на „Градската мобилност“, коментира комисар Стефан Тотев - зам. началник на Пето районно управление към СДВР.
Предстои материалите да бъдат докладвани на прокуратурата.
„Гражданите казват, че е неправомерно поставена скобата на автомобила им. От своя страна служителите заявяват че скобата е поставена правомерно. Имало е размяна на обидни думи и реплики между тях“, посочва комисарят.
Днес от Центъра за градска мобилност отказаха коментар, но в позиция от вчера завяват, че строго осъждат всякакви форми на агресия.
„Наш мобилен екип е провокиран от водач на автомобил. Един от служителите ни е пострадал сериозно при този сблъсък. При доказване на вина, ще бъде санкциониран от дружеството по съответния ред“, коментираха от общинското дружество.
„Двамата граждани и един от служителите имат наранявания. Всичките са прегледани в различни болнични заведения в столицата, като предстоят и повече изследвания относно състоянията им, но нараняванията им са по-скоро леки“, заяви Стефан Тотев.
Единият от гражданите, опитали се да премахнат скобата, е имал и други провинения. Служителят на Центъра за градска мобилност е задържан за 24 часа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мутрата бияч
12:48 28.08.2025
2 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
12:48 28.08.2025
3 Скобаджите са мухлювци големи
Коментиран от #7
12:49 28.08.2025
4 Гост
Коментиран от #13
12:50 28.08.2025
5 Ха,ха
12:50 28.08.2025
6 А не бе
Коментиран от #11, #15
12:51 28.08.2025
7 псувал е
До коментар #3 от "Скобаджите са мухлювци големи":рекетьора от банкя
12:52 28.08.2025
8 Рекетьорска схема
12:53 28.08.2025
9 България - гордостта на Европа!
12:54 28.08.2025
10 Стара чанта
С такива тарикатчета - така ! Това е начина българчетата , тип ,,Андрешко" да се научат, да го съблюдават !
Коментиран от #12
12:54 28.08.2025
11 Хаха
До коментар #6 от "А не бе":И какво като има скоба да го пребият ли какво, вие психопат ли сте ?
Коментиран от #32, #35, #44
12:54 28.08.2025
12 Прокуратурата
До коментар #10 от "Стара чанта":Ма скобите законни ли са в ЕС? Или тва е местна мутро рекетьорска схема
12:56 28.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 мобилни хиени
12:58 28.08.2025
15 ,,,,,,
До коментар #6 от "А не бе":Ти рекетьорче ли си?
12:58 28.08.2025
16 Новичок
12:58 28.08.2025
17 Перо
12:59 28.08.2025
18 Гост
До коментар #13 от "оня с коня":И какво, като го е псувал значи другия също трябва да му отвърне вербално, аз така да те гръмна ли щом скачаш на бой ?
Коментиран от #23
13:00 28.08.2025
19 Е такива
13:00 28.08.2025
20 Скобата е престъпление по закон
Коментиран от #21
13:02 28.08.2025
21 Гост
До коментар #20 от "Скобата е престъпление по закон":Не само представи си дойдат хора от провинцията от немай къде болни на лекар и ни са чували за скобите на мутрите и тях ли ще пребият или убият ?
Коментиран от #24, #34, #45
13:04 28.08.2025
22 Айзомби
13:06 28.08.2025
23 оня с коня
До коментар #18 от "Гост":Ти не разбираш - Служителитена Общината не са назвачени СЪС ЗАПЛАТИ за да отвръщат Вербално на Сульо и Пульо, а за да ЗАЩИТАВАТ Обществено имущество от Криминални посегателства които ти одобряваш!А иначе сте първи когато става въпрос за оплюване на БГ че била като "Дивия запад" без всякакви закони и страх от Наказание.
Коментиран от #29
13:11 28.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 рашко
13:20 28.08.2025
26 ха ха
13:23 28.08.2025
27 БАРС
13:26 28.08.2025
28 665
Коментиран от #31
13:27 28.08.2025
29 провинциалист
До коментар #23 от "оня с коня":"Служителитена Общината ... са назвачени ... да ЗАЩИТАВАТ Обществено имущество от Криминални посегателства" - ако някой открадне коня пред народното събрание, на тях ли да звънна?
Коментиран от #36, #38
13:29 28.08.2025
30 1-20
Коментиран от #33
13:29 28.08.2025
31 Сила
До коментар #28 от "665":Е то требва и акъл и по здрави нерви , ама нали ги виде , че и двамата са нерваци и биткаджии ....но явно псувните на голото джудже са били много брутални и тоя от ЦГМ то не му издържаха нервите , а отделно малкия го и сръга няколко пъти !!! И още , не се разправят за първи път , от много време е скандала за нерегламентирано паркиране там на тия наглеци от магазина за цигари и алкохол ....
Коментиран от #46
13:34 28.08.2025
32 фюууууууу
До коментар #11 от "Хаха":абе байхуй, селяндура почна да се зевзечи още щом спря колата на ЦГМ, а преди това и кабел бяха опънали за да режат може би, и човъркаха по скобата дълго време, така ли трябва да правят двамата кавала, а не да изчакат и да си платят глобата...
13:34 28.08.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Пълен смях
До коментар #11 от "Хаха":Не просто да си плати глобата. Не че оправдавам събирането на пари от какво ли не!
13:40 28.08.2025
36 Факт е че
До коментар #29 от "провинциалист":тоя голия глупак го е предизвикал с псувни и какво ли не.
Коментиран от #43
13:42 28.08.2025
37 Ха,ха,ха
13:43 28.08.2025
38 оня с коня
До коментар #29 от "провинциалист":Няма да звъниш на никой,щото е абсурдно някой да открадне Каменен кон.Верно че не яде,ама и не върши работа.
Коментиран от #42
13:43 28.08.2025
39 Тома
13:48 28.08.2025
40 Чичо
13:50 28.08.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 провинциалист
До коментар #38 от "оня с коня":Само че не е каменен, а е бронзов. А и трябва да настигаме развитите демокрации. Прилагам машинен превод от гугъл при търсене на "monument theft in usa": "Кражбата на паметници в САЩ е сериозен проблем, често обусловен от високата стойност на металите, особено медта и бронза, които се използват за създаване на статуи и плакети."
13:56 28.08.2025
43 провинциалист
До коментар #36 от "Факт е че":Предизвикал го е какво точно да направи? Саморазправата откога се толерира?
14:02 28.08.2025
44 Ъъъъ
До коментар #11 от "Хаха":Ами не трябва да го прибиват, ама човека като работи за паркирането, трябва да го псуват ли? Я обърнете малко палачинката и вижте реално ситуацията! Голия сваля скобата, тези идват той започва да им вика и да блъска колата на скобаджиите! Голия започва да ги псува и вика, макар че всъщност той е паркирал неправилно! Не виждате ли, че голия всъщност е по-агресивен от скобаджиите? А тези които защитават голия, пичове вие обичате да ви лъжат ли? Значи всички могат и трябва да си плащат синя зона, а някой тарикати искат да си режат скобите? И вие ги защитавате? А той не е ли знаел, че паркира неправилно, като не си е платил синя зона? Защитавайте истината, след като всички си плащат синя зона, той също трябва да си плати, наместо да е агресивен.
14:16 28.08.2025
45 Сила
До коментар #21 от "Гост":Ако "ни са чували " предполагам могат да четат ....СИНЯ ЗОНА ....с големи букви ....НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ... !!!! Аман от" гости " в София еле па в Центъра на София !!!
14:28 28.08.2025
46 от мааалата
До коментар #31 от "Сила":значи като има рецидив, обаждат се живущите или цгм-то на паяк и го дигат и така докато се научи да си плаща зоната - ама да се бият глави и тупалки, че някакъв кретен те е напсувал е много глупаво - сега ще си го отнесат и двете страни
14:31 28.08.2025