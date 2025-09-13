Новини
Васил Терзиев пита столичани за цените на платеното паркиране и обхвата на зоните

13 Септември, 2025 19:10 533 19

Това ще ни помогне да вземем най-справедливите решения за паркирането в града, написа столичният кмет

Васил Терзиев пита столичани за цените на платеното паркиране и обхвата на зоните - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столичният кмет Васил Терзиев пусна онлайн анкета, в която пита граждани и бизнес какви според тях трябва да са цените за платено паркиране в София и следва ли да се обособява нова червена зона за паркиране, предаде bTV. Анкетата е анонимна.

„Искаме да знаем дали да разширим обхвата на зоните, дали да променим цените и времетраенето на паркирането. Ще Ви бъдем благодарни да споделите анкетата с Ваши близки, приятели и съседи, за да чуем мнението на възможно най-много граждани. Това ще ни помогне да вземем най-справедливите решения за паркирането в града“, написа в социалните мрежи столичният кмет.

Въпросите от анкетата са свързани с възрастта, местоживеенето, начина на придвижване и паркиране. Ето и част от тях:

- Ако в квартала, в който живеете, няма зона, бихте ли подкрепили въвеждане на платена зона за паркиране?

- Трябва ли зоните да работят събота и/или неделя?

- Какво да бъде работното време на зоните?

- Подкрепяте ли въвеждане на червена зона (по-скъпа от синя) в най-натоварените места в центъра на София?

- Къде трябва да се разшири зелената зона?

Припомняме, че идея за разширяване на зоните за платено паркиране имаха общинските съветници от „Спаси София“. Проектът им предвиждаше разкриване на „червена зона“ в участъка между булевардите „Евлоги и Христо Георгиеви“, „Пенчо Славейков“, „Христо Ботев“ и „Дондуков“. Там почасовото паркиране се предлагаше да струва 5 лева за час, а абонаментът за хората, които живеят там – 200 лева на година.

Относно разширяването на зелената зона предложението е тя да стига и до „Студентски град“, като обхване района около бул. „Г.М. Димитров“.

Предложението им обаче беше отхвърлено от Столичния общински съвет, с мотива, че не е подробно обсъдено.


  • 1 Повечето

    9 3 Отговор
    хора са против това, техните пари да се ползват за тези хрантутници...

    19:12 13.09.2025

  • 2 Пустиняк

    7 2 Отговор
    Тва сеа за референдум ли да го броиме?

    Коментиран от #10

    19:14 13.09.2025

  • 3 Оня с рикията

    7 2 Отговор
    Абе те да направят паркинги, да оправят тротоарите и улиците там, където има зони и тогава да мислят за разширяване на зоните...

    19:15 13.09.2025

  • 4 Българин

    3 5 Отговор
    В София се регистррат по 1000 автомобила дневно. Скоро всичко ще се задръсти с коли. Така че трябва да се разреши паркиране по тротоари, градинки, кръстовища и въобще на всички места. където е удобно!

    Коментиран от #13, #17

    19:15 13.09.2025

  • 5 НИКАКВИ ТАКСИ

    12 1 Отговор
    Парите 100% се крадат. Къде са "ПАРКИНГИТЕ ПОСТРОЕНИ С ПАРИ ОТ ЗОНАТА"

    19:16 13.09.2025

  • 6 Пич

    9 2 Отговор
    И сега някои клакьори които са по съвместителство и вегани и геюви ще ревнат кански - Съдерете кожата на паркиращите че едвам се прибираме вкъщи !!! То на тях вкъщи им е Каспичан или Сусурлево защото от там са се довлекли , но точно такива ще питат !!!

    19:16 13.09.2025

  • 7 Хипотетично

    6 0 Отговор
    Не подкрепям заплащане за паркиране чрез въвеждане на зони. Ако цялата територия на София е платена с по 50лв./час то това няма да освободи паркоместа, защото броя на колите не се променя от цената за паркиране. Просто един нов местен солен данък.

    19:18 13.09.2025

  • 8 дада

    6 1 Отговор
    Някой да му обясни на тоя успешния ДС предприемач, дето е продал за нам си колко милиона софтуерна фирма без нито един продукт, че хората нямат къде да паркират, а не че цената им е проблем. Направи места за паркиране и цената сама ще падне.

    19:18 13.09.2025

  • 9 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    4 6 Отговор
    Напълно сме съгласи за червени, сини и зелени зони да се разширят. Сини и зелени зони задължително около всички метростанции... всички до една ... в кв. Надежда време е за ЗОНА ... цялата Надежда !!!!

    19:18 13.09.2025

  • 10 Коко

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пустиняк":

    Не.
    Това е малко в стил: “Събрахме се и реших…”
    :)))
    Някой има ли илюзии, че те няма да си вземат тяхното?
    А по-зелен град, повече паркинги… някой друг път.

    19:18 13.09.2025

  • 11 Дядо Гъдьо

    1 0 Отговор
    Ако искаш да дойда да ти напиша ценоразписа?

    19:28 13.09.2025

  • 12 Куче касичка

    1 1 Отговор
    В София може да се разреши проблема с паркирането по няколко начина. Да се намали броя на "софиянците". Което няма да стане, защото приходите са по важни от обещанията. Да се построят нови подземни структори, което също няма да стане, защото ЕС няма пари за глупости (тя се готви за война- или по точно да преобразува едни милярди от обществени в частни). Зелена столица София може да стане само с вдигането на таксите бавно, но в пъти,, защото табелите ще са зелени а цените солени и тогава ще се паркира екологично и някак си по европейски.

    19:31 13.09.2025

  • 13 АБЕ ТИ В РЕД ЛИ СИ

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    АЙДЕ БЕГАЙ ВЕДНАГА В КАРЛУКОВО!!!!!!! МА. МА. ТИ МР Ъ СНА.ТИ ПАРКИРАТ В ХОЛА ДАНО.

    19:32 13.09.2025

  • 14 Бананова република

    2 0 Отговор
    Терзиев може да пита хората дали са съгласни дизайнът на уличните дупки да бъде оформен със саксии с палми ? във вспка дупка за красота общината да постави по една палма. Доста екзотичен облик ще добие софийска община ,и ще подсили имиджа ни на Бананова република.

    19:32 13.09.2025

  • 15 ВСИЧКО СЕ КРАДЕ

    1 0 Отговор
    Затова сте толкова бедни.

    19:37 13.09.2025

  • 16 Равноправие

    0 2 Отговор
    София е друга държава, там данъците не са проблем ,така че Терзиев трябва още да им вдигне данъците на столичани и да ги преразпредели пропорционално към бедната провинция.

    19:37 13.09.2025

  • 18 Димитър

    1 0 Отговор
    На всички въпроси не да ви го набия зпна само пред вашите къщи нещасни общинари

    19:38 13.09.2025

  • 19 ДОКОГА ЩЕ ИМА ИНД.КАРУЦИ В СОФИЯ

    2 1 Отговор
    И това е европейска столица!!!

    19:38 13.09.2025

