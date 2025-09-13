Васил Терзиев пита столичани за цените на платеното паркиране и обхвата на зоните

Столичният кмет Васил Терзиев пусна онлайн анкета, в която пита граждани и бизнес какви според тях трябва да са цените за платено паркиране в София и следва ли да се обособява нова червена зона за паркиране, предаде bTV. Анкетата е анонимна.
„Искаме да знаем дали да разширим обхвата на зоните, дали да променим цените и времетраенето на паркирането. Ще Ви бъдем благодарни да споделите анкетата с Ваши близки, приятели и съседи, за да чуем мнението на възможно най-много граждани. Това ще ни помогне да вземем най-справедливите решения за паркирането в града“, написа в социалните мрежи столичният кмет.
Въпросите от анкетата са свързани с възрастта, местоживеенето, начина на придвижване и паркиране. Ето и част от тях:
- Ако в квартала, в който живеете, няма зона, бихте ли подкрепили въвеждане на платена зона за паркиране?
- Трябва ли зоните да работят събота и/или неделя?
- Какво да бъде работното време на зоните?
- Подкрепяте ли въвеждане на червена зона (по-скъпа от синя) в най-натоварените места в центъра на София?
- Къде трябва да се разшири зелената зона?
Припомняме, че идея за разширяване на зоните за платено паркиране имаха общинските съветници от „Спаси София“. Проектът им предвиждаше разкриване на „червена зона“ в участъка между булевардите „Евлоги и Христо Георгиеви“, „Пенчо Славейков“, „Христо Ботев“ и „Дондуков“. Там почасовото паркиране се предлагаше да струва 5 лева за час, а абонаментът за хората, които живеят там – 200 лева на година.
Относно разширяването на зелената зона предложението е тя да стига и до „Студентски град“, като обхване района около бул. „Г.М. Димитров“.
Предложението им обаче беше отхвърлено от Столичния общински съвет, с мотива, че не е подробно обсъдено.
