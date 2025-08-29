Новини
България »
"Възраждане" посреща Урсула фон дер Лайен с протест. "Елате, за да ѝ покажем, че не е добре дошла в нашата страна"

"Възраждане" посреща Урсула фон дер Лайен с протест. "Елате, за да ѝ покажем, че не е добре дошла в нашата страна"

29 Август, 2025 12:38 1 154

  • възраждане-
  • протест-
  • урсула фон дер лaйен-
  • пристигане-
  • българия

"Урсула е срам за Европа, позор за своя народ и символ на деградацията на европейската цивилизация. Тя няма място в България!", коментира още Костадин Костадинов. 

"Възраждане" посреща Урсула фон дер Лайен с протест. "Елате, за да ѝ покажем, че не е добре дошла в нашата страна" - 1
Снимка: Възраждане
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"В късния следобед на вчерашния ден стана ясно, че Урсула фон дер Лайен щяла да идва на посещение в България в неделя. Местните колониални власти щели да я карат като панаирджийска мечка във военния завод в Сопот.", написа Костадин Костадинов в социалната мрежа фейсбук.

Той съобщи още, че по повод на идването на председателя на Европейската комисия в България, "Възраждане" организира протест, който ще започне още в 9:00 ч., за да принудим всички властимащи цял ден да чуват и виждат обществените нагласи, за които остават с широко затворени очи от години.

"Урсула обаче не е добре дошла в България! Това го знаят и местните урсули, които неслучайно са пазили в тайна до последния момент нейното идване, защото знаят какво ще последва. Уверен съм, че няма нужда от излишни призиви, но все пак ще се обърна към всички свободни, нормални и достойни българи - елате да посрещнем заедно Урсула в Сопот. Елате, за да ѝ покажем, че не е добре дошла в нашата страна. Елате, за да разбере, че колониалните власти не представляват българския народ, а само себе си.”, допълни още Костадинов в призива си за подкрепа на протеста.

Той приканва всички българи, на които им е писнало да не ги чуват по важни въпроси; потърпевши са от управленски своеволия, от беззаконието и отсъствието на държавата, която абдикира във всички сфери; всички, на които им омръзна страната ни да се управлява от политици, които просто изпълняват; всички, които не желаят да продължаваме да бъдем въвличани във военния конфликт в Украйна; от властта, която иска да продължава да изпраща военна помощ натам - елате в неделя в 9 ч. пред входа на "ВМЗ" Сопот!

"Урсула е срам за Европа, позор за своя народ и символ на деградацията на европейската цивилизация. Тя няма място в България!", завършва призива си Костадинов.

Пред "ВМЗ" Сопот ще бъдат и народните представители на "Възраждане" - Искра Михайлова, Кръстьо Врачев и Даниел Проданов, които очакват българския народ, за да покажем на българските и европейски урсули, че не са желани тук, че България е наша, а не тяхна, че не сме съгласни повече да решават вместо нас!


България
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове