10 души са задържани на протеста в Бургас.
Това съобщи за БНТ комисар Марин Димитров, началник на отдел „Охранителна полиция“ към ОД на МВР - Бургас.
Причината е опити за предизвикване на безредици по време на протестното шествие, носене на маски и символи на омразата.
Двама от задържаните са арестувани заради хвърляне на бомбички. В тях са открити пиротехнически средства.
В друга част от арестуваните полицията е открила боксове и палки.
По първоначална информация десетимата задържани са от криминалния контингент.
Край на протеста в Бургас беше обявен в 21.00 ч.
