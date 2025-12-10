Новини
За оставка и честни избори, призоваха лидерите на "Продължаваме промяната - Демократична България"

10 Декември, 2025 22:08 681 17

Имаме много ясен план – първо оставка на това „корумпирано управление“, втора точка – провеждане на честни и свободни избори

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

За оставка и честни избори, призоваха лидерите на „Продължаваме промяната-Демократична България“ Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, които се обърнаха към събралите се на протеста в „Триъгълника на властта“ в София тази вечер. Те обещаха, че ако утре правителството не подаде оставка, отново да са на площада и този път да ни си тръгнат. Малко след техните изказвания беше обявен и край на протеста в столицата.

Тази оставка вече е дадена, те още не са го разбрали, обяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов. Гответе се за избори, те трябва да са честни и „тази мафия да бъде изметена“, призова той.

Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“, съобщи, че днес са внесли в Народното събрание нов законопроект, който казва да бъде свалена охраната на Делян Пеевски. „Този мафиот, тази мафия“ няма да ползва повече държавна охрана, НСО, полиция, жандармерия, защото нито един депутат не трябва да ползва НСО", изтъкна Мирчев. Той добави, че предлагат и друг законопроект. Щом САЩ и Великобритания са казали, че Пеевски е корумпиран, както и всички санкционирани по „Магнитски“, тези правила да важат и в България, обясни той. Имаме много ясен план – първо оставка на това „корумпирано управление“, втора точка – провеждане на честни и свободни избори, за да можем да си върнем България такава, каквато трябва да бъде за нашите деца – свободна и европейска, призова политикът. Мирчев се обърна към протестиращите с познатата фраза „Българи, юнаци“.

Последен взе думата председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев. Казахме, че няма да стане по този начин, но те продължават да не ни чуват, опитаха се да ни обяснят, че оставка сме искали само ние, а вие – нов бюджет, каза той на хората на площада. Какво искате вие, попита Василев - събралите се чу отговориха с „оставка“.

Оставката е факт, вие днес, тази вечер, им я взехте. Единственото съобщение към Борисов, Пеевски, към Слави (Трифонов) и Зафиров е - идете си мирно и да отидем на честни избори, защото иначе чухте хората преди малко, продължи Василев. И добави - дайте оставката на това „корумпирано правителство“ още утре. По думите му никой не може да управлява България напук на българските граждани. Имам една молба към всички вас, към цялата страна – обадете се на вашите депутати от БСП и „Има такъв народ“ и им кажете утре, когато гласуват по вота на недоверие, да ви чуят, защото вие сте ги сложили в НС, вие им плащате заплатите и те трябва да ви чуят, поиска лидерът на ПП. Асен Василев, както и Мирчев и Божанов благодариха на хората за подкрепата, за това, че протестът е мирен. Надявам се утре да бъде гласувана оставката, ако не - ще се съберем отново и този път няма да си тръгнем, обяви председателят на „Продължаваме промяната“.


  • 1 Последния Софиянец

    5 7 Отговор
    Една незаконна Хунта взела властта с преврат на изборите ни управлява.

    22:10 10.12.2025

  • 2 Някой

    10 1 Отговор
    И вие участвахте в скалъпването на това правителство, така че и вашата перманентна оставка моля!

    Коментиран от #17

    22:11 10.12.2025

  • 3 Х У И

    5 7 Отговор
    за копейките

    22:11 10.12.2025

  • 4 Пич

    13 0 Отговор
    Когато някой е глупав , то това не е временно !!! ПП и ДБ са се доказали като неможещи да сметнат две и две , и ако Радев се яви на последващи избори , ще го разберат по трудния начин !!!

    22:12 10.12.2025

  • 5 мафия

    1 0 Отговор
    Разговорна употреба за Група за организирана престъпност. Кои са организирани в групи? А податливи ли са на изкушения предлагани при властта?

    22:13 10.12.2025

  • 6 Асен

    3 5 Отговор
    Довиждане Боко и Шиши на никой няма да липсвате.

    22:13 10.12.2025

  • 7 Благой от СОФстрой

    4 2 Отговор
    Някакви си по33еpковци били призовали!!!

    22:14 10.12.2025

  • 8 Медиите са в заговора на Майдана

    2 2 Отговор
    Вече няма съмнение!

    Медиите провалиха квази-държавата "Украина" и виждам как опитват да съсипят и България.

    Само шараните скачат по майданите.

    Срам за нещастната ни и крайно тъпа младеж, подлъгана от продажните ни и коварни медии!

    ЗАЩО НЕ ОТРАЗЯВАХТЕ НАРОДНОТО НЕДОВОЛСТВО ОТ НЕДОПУСНАТИЯ ОТ МАФИЯТА РЕФЕРЕНДУМ!?

    МИЗЕРНИ И ПРОДАЖНИ УЖ БЪЛГАРСКИ МЕДИИ...

    22:17 10.12.2025

  • 9 Протестиращ

    3 0 Отговор
    Лидерите много да внимават в картинката после .

    22:20 10.12.2025

  • 10 Всичко което трябва да знаете

    3 0 Отговор
    Прокопиев ли е платил концертът?? Нито викат против еврото и работниците от Пакистан ВНАСЯНИ ПО 2000 НА СЕДМИЦА? Нито викат Костов в затворът, нито Бойко в затворът. НО ДА, ТЕ С БАЙ СТАВРИ ГО ЗАПЛАШВАХА!!??? И КВО? ........... Няма как този протест да е най-голям за 36 години. Нито вярваме в избори нито в протести, за започване на промяна, опитът ни показа, всичко е измама. НЯМА НАДЕЖДА. ВРЕМЕТО ГО ДОКАЗА. И сме колония на САЩ. протестът е всеки ден, а този не е, с протести няма промяна - историята го доказва, промяната е когато всички сме честни и съвестни - българите и един няма такъв - да показва как прави вредни храни по заповед на работодателят си, да вади статистика против неолибералната държава и икономика и капитал. Да, може да стане нещо от протестът, както срещу Орешарски, Бойко се върна на бял кон. И тогава и сега соросите са начело на протестът. Румен Радев измами хората очакващи той да се опълчи на статуквото и да намери свестни можещи българи. И той имаше много партии и политици и правителства, с некадърници - по скоро мошеници и неолиберални експерти на буржоазната и дясна крайно дясна икономика. Той бе против увеличение на доходите и пенсиите. Негови хора от чиста лакомия и глупост, алчност, подписаха мега голям договор с Боташ, на МНОГО едро за да е "ИЗГОДНО"??????????????!!!!!! - И "ЕВТИНО" .. Асен Василев: Референдумът на Радев за еврото е саботаж! Бившият финансов министър настоя, че българският народ вече се е произнесъл по темата, к

    Коментиран от #16

    22:20 10.12.2025

  • 11 И трето

    5 0 Отговор
    ...НЕ на еврото и на ВСИЧКИ,които са ЗА в т.ч. и на ПП-ДБ-тата,които опорочиха подобаващо протеста с тази ,,музикална" програма...

    22:24 10.12.2025

  • 12 Промяната няма никога

    3 1 Отговор
    да получат гласове достатъчни за да дърпат конците. Не гледайте протеста срещу правителството и те ще пият студена вода.

    22:27 10.12.2025

  • 13 име

    1 1 Отговор
    А ПрocтитеПаpчета готови ли са за избори, ще има ли ала-бала с машините, от посолството дали ли са нови инструкции за овладяване на службите?!

    22:31 10.12.2025

  • 14 оня с питон.я

    3 1 Отговор
    В никакъв случай фашистите от ппдб отново във властта! Вън теляците на Бойко и Шиши! Долу пехесебейските илитерати, които поругаха Конституцията!

    22:33 10.12.2025

  • 15 ?????

    2 1 Отговор
    Аде бе честни избори.
    Прочетете или послушайте оня запис на Радостин Василев от ПП-тата и тогава ми разправяйте за честни избори.
    Или тва е друго? А?

    22:40 10.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 иван костов

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Обвиняемият Божанов се е изказал!😂😂😂 Обвиняемият Киро, май не е! Интересно, Два Пръста Чело и той се има за българин!😂😂😂
    Как ли са му се смяли жълтопаветните българофоби?!😂

    23:31 10.12.2025

