Около 22 часа протестът в София приключи. "Орлов мост" е блокиран

Около 22 часа протестът в София приключи. Движението на автомобили в района на "Триъгълника на властта" все още е блокирано, въпреки че беше обявен край на протеста срещу правителството, уточни БНТ.
Протестиращите срещу правителството в центъра на София изпяха заедно химна на България.
От сцената пяха химна и Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП - ДП).
Организаторите призоваха гражданите да се приберат тихо и спокойно и да внимават за провокатори, които са се слели с потока от хора.
От сцената звучи музика и групи хора танцуват и пеят.
Продължава да има полицейско присъствие, а на входовете на Народното събрание и Министерския съвет има полиция.
Част от протестиращите блокираха "Орлов мост" и кръстовището на Ректората, съобщи бТВ.
Блокиран е градският транспорт. Чуха се и няколко димки.
По-рано от СДВР съобщиха, че тази вечер има 33 задържани, в които са намерени бомбички, ножове, някои са били без документи. В един е от тях е намерена сумата от 10 000 лева. Има задържано и лице, обявено за издирване.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #3, #10, #21, #32
22:14 10.12.2025
2 Ко стана е?
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нали София щеше да пламне бе фурлама?
Коментиран от #6, #31
22:15 10.12.2025
4 Промяна
Коментиран от #16, #29
22:17 10.12.2025
5 Колко познато
Коментиран от #24
22:17 10.12.2025
6 Гошо
До коментар #2 от "Ко стана е?":Тъпо говедо с балканска кратуна,
22:19 10.12.2025
7 Така се започва
Коментиран от #13
22:19 10.12.2025
8 Делян Паша
22:21 10.12.2025
9 смехоран
Коментиран от #12, #35, #49
22:21 10.12.2025
10 Орколюб
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Такива протести, на които не се веят външнокенефни знамена и георгиевски лентички - не ми ги хвали!
22:22 10.12.2025
12 Ами те са оправени
До коментар #9 от "смехоран":Затова мигат на парцали.
22:24 10.12.2025
14 Данко Харсъзина
Коментиран от #20
22:24 10.12.2025
15 ПРОТЕСТА приключи
Коментиран от #18, #22, #45
22:26 10.12.2025
16 Да те светна по въпроса:
До коментар #4 от "Промяна":Най безработен човек в България е Тиквоча Борисов. И все пак, ако на кражбите им казват работа, значи че той е най-работния.
22:30 10.12.2025
17 Някой сети ли се...?!
22:30 10.12.2025
18 Браво на Евроком
До коментар #15 от "ПРОТЕСТА приключи":Журналистката им Златина беше брилянтна.
22:31 10.12.2025
19 Пич
22:33 10.12.2025
21 Шефа
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Без теб. Ще миеш кухнята.
22:33 10.12.2025
22 ТОЧНО ТАКА...!
До коментар #15 от "ПРОТЕСТА приключи":Само тв-,, Евро Ком" излъчиха изцяло първият,а сега и вторият още по-грандиозен протест...!
22:33 10.12.2025
23 Ти голям обсебен натегач
22:34 10.12.2025
24 Човека КоZа
До коментар #5 от "Колко познато":Със скромната подкрепа на Боян Расатенко.. И скинарите ни такива 🫣😅
22:35 10.12.2025
25 Изпърдян гербераст
22:36 10.12.2025
26 Дежа вю
22:38 10.12.2025
27 ООрана държава
22:38 10.12.2025
28 оня с питон.я
Коментиран от #33, #36, #48
22:39 10.12.2025
30 Родина
Искат оставка , но са за еврото . За това са тези
протести , като падне борда други да си пълнят
гушата . Ще теглят заеми и ще крадат. Само че ,
сега Кирчо и Кокорчо ще крадат . Срам за България!
22:41 10.12.2025
31 Хайде
До коментар #2 от "Ко стана е?":Кой, откъде дошъл, че утре някои на работа, а други на лекции. Който скачал, скачал, но заплати дават за свършена работа, а оценки пишат за знания.
22:42 10.12.2025
33 пламен
До коментар #28 от "оня с питон.я":Пак ли троле защитаваш за пари Борисов .
22:58 10.12.2025
34 трой унция
23:01 10.12.2025
35 Злобараки
До коментар #9 от "смехоран":Следва сглобка2 или проруски президентски проект с оглед на геополитическите размествания напоследък и нЕкои проблеми на ЕС. Предполагам, че всички се стягат за избори вече. Президентът има уникален шанс да прибере гласовете на всички избиратели, които усетиха сериозни прецаквации на гърба си.
Коментиран от #39
23:01 10.12.2025
36 Патриот
До коментар #28 от "оня с питон.я":Българско чудо! Путлеристите Възраждане са национални предатели, а претендират да са български патриоти!
23:03 10.12.2025
37 Извод
23:05 10.12.2025
38 Само Питам
Как не ги надариха с нещо по-красиво и възвишено , красиво и елегантно ?
Заради просташко-дебелашкия им натюрел ли ?
23:05 10.12.2025
39 Боташ
До коментар #35 от "Злобараки":Българско чудо! Путлеристите Възраждане и Радев са национални предатели, а претендират да са български патриоти!
Коментиран от #41
23:06 10.12.2025
40 сидероДРОМОС
23:10 10.12.2025
41 дебеЛ Лебед
До коментар #39 от "Боташ":Ако Радев и другите са предатеЛИ , как ли ще наречеш ПеевсКИ и БойКО - светци , богове , възрожденци , будители ?
Опитай , та да се посмеем малко !
23:14 10.12.2025
42 УнгуТилски ТронгоТап
Звучи много отчайващо и обезсърчително !
Само те имат финансовия и властови ресурс да СПЕЧЕЛЯТ следващи избори !
23:17 10.12.2025
44 Пийпинг ТОМ
Та те вече са си самоизградили статута не на хора , а на полуБОЖЕСТВА !
23:22 10.12.2025
45 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #15 от "ПРОТЕСТА приключи":Искрено ме разсмя! Ментален дефицит!😂😂😂
23:22 10.12.2025
46 Хаха
50 лева толко плащат Пълната простотия на поколението дето обувките не може да си върже
23:23 10.12.2025
47 Стига тикай
23:24 10.12.2025
48 Джак Спароу
До коментар #28 от "оня с питон.я":Заври си питония в най -милото си
23:28 10.12.2025
49 иво
До коментар #9 от "смехоран":Унищожаване на този модел на управление, който допуска корупция и власт на организираната престъпност, който допуска такива като Дебелия и Тиквата на власт. Нова конституция със система за граждански контрол върху парламента, съдебната система и МВР. Изцяло нов модел на функциониране на прокуратура, МВР, ДАНС.
23:30 10.12.2025