Около 22 часа протестът в София приключи. "Орлов мост" е блокиран

Около 22 часа протестът в София приключи. Движението на автомобили в района на "Триъгълника на властта" все още е блокирано, въпреки че беше обявен край на протеста срещу правителството, уточни БНТ.

Протестиращите срещу правителството в центъра на София изпяха заедно химна на България.

От сцената пяха химна и Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП - ДП).

Организаторите призоваха гражданите да се приберат тихо и спокойно и да внимават за провокатори, които са се слели с потока от хора.

От сцената звучи музика и групи хора танцуват и пеят.

Продължава да има полицейско присъствие, а на входовете на Народното събрание и Министерския съвет има полиция.

Част от протестиращите блокираха "Орлов мост" и кръстовището на Ректората, съобщи бТВ.

Блокиран е градският транспорт. Чуха се и няколко димки.

По-рано от СДВР съобщиха, че тази вечер има 33 задържани, в които са намерени бомбички, ножове, някои са били без документи. В един е от тях е намерена сумата от 10 000 лева. Има задържано и лице, обявено за издирване.