Около 22 часа протестът в София приключи. "Орлов мост" е блокиран

10 Декември, 2025 22:09, обновена 10 Декември, 2025 23:01 2 338 49

Част от протестиращите блокираха "Орлов мост" и кръстовището на Ректората

Около 22 часа протестът в София приключи. "Орлов мост" е блокиран - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Около 22 часа протестът в София приключи. Движението на автомобили в района на "Триъгълника на властта" все още е блокирано, въпреки че беше обявен край на протеста срещу правителството, уточни БНТ.

Протестиращите срещу правителството в центъра на София изпяха заедно химна на България.

От сцената пяха химна и Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП - ДП).

Организаторите призоваха гражданите да се приберат тихо и спокойно и да внимават за провокатори, които са се слели с потока от хора.

От сцената звучи музика и групи хора танцуват и пеят.

Продължава да има полицейско присъствие, а на входовете на Народното събрание и Министерския съвет има полиция.

Част от протестиращите блокираха "Орлов мост" и кръстовището на Ректората, съобщи бТВ.

Блокиран е градският транспорт. Чуха се и няколко димки.

По-рано от СДВР съобщиха, че тази вечер има 33 задържани, в които са намерени бомбички, ножове, някои са били без документи. В един е от тях е намерена сумата от 10 000 лева. Има задържано и лице, обявено за издирване.


България
Оценка 4.4 от 19 гласа.
Оценка 4.4 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    25 17 Отговор
    Утре в 12 часа пред парламента

    Коментиран от #2, #3, #10, #21, #32

    22:14 10.12.2025

  • 2 Ко стана е?

    13 22 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нали София щеше да пламне бе фурлама?

    Коментиран от #6, #31

    22:15 10.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Промяна

    15 26 Отговор
    ТИЯ БЕДЕЛНИЦИ СА БЕЗРАБОТНИ КОЙ НОРМАЛЕН ПОСРЕД НОЩ ТИЧА КРЕЩИ ПО УЛИЦИТЕ

    Коментиран от #16, #29

    22:17 10.12.2025

  • 5 Колко познато

    20 7 Отговор
    Ултрасите на Тиквата и Свинята пак ще организират безредици

    Коментиран от #24

    22:17 10.12.2025

  • 6 Гошо

    6 11 Отговор

    До коментар #2 от "Ко стана е?":

    Тъпо говедо с балканска кратуна,

    22:19 10.12.2025

  • 7 Така се започва

    24 9 Отговор
    Всичко трябва да се блокира, банки, банкомати, улиците на които живеят Борисов Пеевски Радев

    Коментиран от #13

    22:19 10.12.2025

  • 8 Делян Паша

    2 12 Отговор
    идва с башибозука да усмири гя урите!

    22:21 10.12.2025

  • 9 смехоран

    21 13 Отговор
    гледам интервюта по тв с протестиращи,и те както много от тук списващите не знаят какво следва след Оставка,оставка.Питат ги журналята,те мигат на парцали и сричат глупости в ефира.И всеки вика че иска някой да го оправи.Егати и смешниците

    Коментиран от #12, #35, #49

    22:21 10.12.2025

  • 10 Орколюб

    2 12 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Такива протести, на които не се веят външнокенефни знамена и георгиевски лентички - не ми ги хвали!

    22:22 10.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ами те са оправени

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "смехоран":

    Затова мигат на парцали.

    22:24 10.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Данко Харсъзина

    7 11 Отговор
    Едни дихатели, които не знаят какво искат.

    Коментиран от #20

    22:24 10.12.2025

  • 15 ПРОТЕСТА приключи

    16 3 Отговор
    В 21,20 мин. И всичко бе мирно и спокойно. По Евроком най точната телевизия го излъчиха целият. Хората си тръгнаха усмихнати и с вяра за по добро бъдеще.

    Коментиран от #18, #22, #45

    22:26 10.12.2025

  • 16 Да те светна по въпроса:

    17 6 Отговор

    До коментар #4 от "Промяна":

    Най безработен човек в България е Тиквоча Борисов. И все пак, ако на кражбите им казват работа, значи че той е най-работния.

    22:30 10.12.2025

  • 17 Някой сети ли се...?!

    15 3 Отговор
    Да занесе по един кашон хавлии на Боко и Шиши...,да си попиват потока от сълзи,гледайки по тв ...,,народната любов" към тях...!

    22:30 10.12.2025

  • 18 Браво на Евроком

    12 2 Отговор

    До коментар #15 от "ПРОТЕСТА приключи":

    Журналистката им Златина беше брилянтна.

    22:31 10.12.2025

  • 19 Пич

    8 4 Отговор
    Паветни истории ! Послушаха музика , загубиха си децата , и си тръгнаха !!! Но....... ако Кирчовците искаха сваляне на правителството , нямаше да си тръгнат първи , а щяха да са там и да зомбират тълпата ! А протеста щеше да бъде около парламента , и то - когато работи !!!

    22:33 10.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Шефа

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Без теб. Ще миеш кухнята.

    22:33 10.12.2025

  • 22 ТОЧНО ТАКА...!

    15 2 Отговор

    До коментар #15 от "ПРОТЕСТА приключи":

    Само тв-,, Евро Ком" излъчиха изцяло първият,а сега и вторият още по-грандиозен протест...!

    22:33 10.12.2025

  • 23 Ти голям обсебен натегач

    9 3 Отговор
    Обработен от две близнета с по 200. А нека те съберат без да платят 110 000 човека на протест. То и вчера се видя на шиш прас магнит колко бяха платени със автобуси сто човека на протест за по 30 минути. Младежта народа човеците в България вече са сплотени и отърване за вас няма. Следствие прокурор съд и при БАЙ СТАВРИ.

    22:34 10.12.2025

  • 24 Човека КоZа

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Колко познато":

    Със скромната подкрепа на Боян Расатенко.. И скинарите ни такива 🫣😅

    22:35 10.12.2025

  • 25 Изпърдян гербераст

    6 2 Отговор
    Когато сърбите протестират срещу Вучич, всичко е наред и Вучич трябва да си ходи, но когато в БГ се протестира, отново се намесва Москва и Путин.....Ах ти олигофренията....

    22:36 10.12.2025

  • 26 Дежа вю

    6 2 Отговор
    Агитките изпратени от Тиквата пак ще палят и ще трошат

    22:38 10.12.2025

  • 27 ООрана държава

    10 2 Отговор
    Гербара от тихо и кротко не разбира

    22:38 10.12.2025

  • 28 оня с питон.я

    9 9 Отговор
    В никакъв случай фашистите от ппдб отново във властта! Вън теляците на Бойко и Шиши! Долу пепедебейските илитерати, които поругаха Конституцията!

    Коментиран от #33, #36, #48

    22:39 10.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Родина

    8 4 Отговор
    Пак ги излъгаха и използваха. Наивен народ.
    Искат оставка , но са за еврото . За това са тези
    протести , като падне борда други да си пълнят
    гушата . Ще теглят заеми и ще крадат. Само че ,
    сега Кирчо и Кокорчо ще крадат . Срам за България!

    22:41 10.12.2025

  • 31 Хайде

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ко стана е?":

    Кой, откъде дошъл, че утре някои на работа, а други на лекции. Който скачал, скачал, но заплати дават за свършена работа, а оценки пишат за знания.

    22:42 10.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 пламен

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "оня с питон.я":

    Пак ли троле защитаваш за пари Борисов .

    22:58 10.12.2025

  • 34 трой унция

    1 1 Отговор
    Защо хората протестират срещу Пеевски и Борисов ? Та те са толкоз читави , свестни и добри люде. Така ги обиждате и наранявате крехките им души ! Те заслужават ли таквоз нещо ?

    23:01 10.12.2025

  • 35 Злобараки

    0 6 Отговор

    До коментар #9 от "смехоран":

    Следва сглобка2 или проруски президентски проект с оглед на геополитическите размествания напоследък и нЕкои проблеми на ЕС. Предполагам, че всички се стягат за избори вече. Президентът има уникален шанс да прибере гласовете на всички избиратели, които усетиха сериозни прецаквации на гърба си.

    Коментиран от #39

    23:01 10.12.2025

  • 36 Патриот

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "оня с питон.я":

    Българско чудо! Путлеристите Възраждане са национални предатели, а претендират да са български патриоти!

    23:03 10.12.2025

  • 37 Извод

    2 1 Отговор
    Демек, в София е имало купон.

    23:05 10.12.2025

  • 38 Само Питам

    8 0 Отговор
    Само да питам - защо народа е дарил видните юнаци Бойко и Делян със звучните прякори Тиква , Тулуп , Мутрата , Ту Туууу-то , Шиши , Шопара , Прасето , Магнита ?
    Как не ги надариха с нещо по-красиво и възвишено , красиво и елегантно ?
    Заради просташко-дебелашкия им натюрел ли ?

    23:05 10.12.2025

  • 39 Боташ

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "Злобараки":

    Българско чудо! Путлеристите Възраждане и Радев са национални предатели, а претендират да са български патриоти!

    Коментиран от #41

    23:06 10.12.2025

  • 40 сидероДРОМОС

    1 0 Отговор
    "ОКОНЧАТЕЛНОТО РЕШЕНИЕ" , решение ли е за ББ и ДП и ШАЙКАТА им ? Каквото и да се крие зад това понятие ?

    23:10 10.12.2025

  • 41 дебеЛ Лебед

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Боташ":

    Ако Радев и другите са предатеЛИ , как ли ще наречеш ПеевсКИ и БойКО - светци , богове , възрожденци , будители ?
    Опитай , та да се посмеем малко !

    23:14 10.12.2025

  • 42 УнгуТилски ТронгоТап

    0 0 Отговор
    Най-лошото е , че ще махнем ШАЙКАТА на Бойо и Шишо , за да могат след новите избори пак да дойдат на власт !
    Звучи много отчайващо и обезсърчително !
    Само те имат финансовия и властови ресурс да СПЕЧЕЛЯТ следващи избори !

    23:17 10.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Пийпинг ТОМ

    0 0 Отговор
    Ама че сме гадни хора , вместо да сме щастливи , че Бойко и Делян ни управляват в сговор и съглашателство , ние ги ругаем , обиждаме и хулим ! Как може такова нещо ? Срамота !
    Та те вече са си самоизградили статута не на хора , а на полуБОЖЕСТВА !

    23:22 10.12.2025

  • 45 Хахахаха😂😂😂😂

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "ПРОТЕСТА приключи":

    Искрено ме разсмя! Ментален дефицит!😂😂😂

    23:22 10.12.2025

  • 46 Хаха

    0 1 Отговор
    ФАКТИ ПОДЛОГИ НЕ ТРИЙТЕ
    50 лева толко плащат Пълната простотия на поколението дето обувките не може да си върже

    23:23 10.12.2025

  • 47 Стига тикай

    0 0 Отговор
    Тия предатели като организатори . Бях там мнозинството от хората са отвратените от партийте …..

    23:24 10.12.2025

  • 48 Джак Спароу

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "оня с питон.я":

    Заври си питония в най -милото си

    23:28 10.12.2025

  • 49 иво

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "смехоран":

    Унищожаване на този модел на управление, който допуска корупция и власт на организираната престъпност, който допуска такива като Дебелия и Тиквата на власт. Нова конституция със система за граждански контрол върху парламента, съдебната система и МВР. Изцяло нов модел на функциониране на прокуратура, МВР, ДАНС.

    23:30 10.12.2025

