Депутатите ще гласуват вота на недоверие

Вотът на недоверие, който беше поискан от ПП-ДБ и подкрепен от АПС и МЕЧ ще бъде гласуван в 13:30 в Народното събрание, съобщи БНТ.



Това е шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" и е за провала на правителството в икономическата политика. Вчера обсъждането по него продължи около пет часа. Острите политически дебати в пленарната зала бяха, както за формирането на бюджета, така и за управлението на силовите структури. От "Възраждане" и "Величие" също обявиха, че ще го подкрепят, макар и със свои аргументи.

А в кулоарите, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов декларира, че в управлението за оставки може да се говори след 1-ви януари заради приемането на еврото.