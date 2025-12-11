Новини
България »
Депутатите ще гласуват вота на недоверие

Депутатите ще гласуват вота на недоверие

11 Декември, 2025 07:08 919 34

  • парламент-
  • правителство-
  • вот на недоверие

Това е шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков"

Депутатите ще гласуват вота на недоверие - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вотът на недоверие, който беше поискан от ПП-ДБ и подкрепен от АПС и МЕЧ ще бъде гласуван в 13:30 в Народното събрание, съобщи БНТ.

Това е шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" и е за провала на правителството в икономическата политика. Вчера обсъждането по него продължи около пет часа. Острите политически дебати в пленарната зала бяха, както за формирането на бюджета, така и за управлението на силовите структури. От "Възраждане" и "Величие" също обявиха, че ще го подкрепят, макар и със свои аргументи.

А в кулоарите, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов декларира, че в управлението за оставки може да се говори след 1-ви януари заради приемането на еврото.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Веднага

    26 2 Отговор
    ОСТАВКА, ГЛАВОЧИ, ОСТАВКА !!!!

    07:12 11.12.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    15 3 Отговор
    НЕнародните НЕпредставители дали ще оставят НА ИНАТ Сламен Желязков Хаяшито да управлява на инат🤔❗

    07:16 11.12.2025

  • 3 Пич

    5 14 Отговор
    Смешници до дупка - това са паветниците !!! Ако има реална възможност да падне правителството , Киро или Асен ще гласуват - въздържали се ! За да не падне. И протеста им е смешен ! Контролиран , за да не падне правителството. Смешен е и защото протест срещу ЕС и НАТО - Баце и Шиши са най големите Атлантици и Урсулианци !!! А най смешен е защото е бакалски - знаят какво не искат , но никой не посмя да каже какво искат , и за кой трябва да гласуват "симпатизантите им" !!!

    07:17 11.12.2025

  • 4 побърканяк

    11 1 Отговор
    Сретан Йосич е пуснат на свобода баце ще гласува в кафяво.

    07:18 11.12.2025

  • 5 Р Радев-Радо прашката

    6 5 Отговор
    Не на Е Д Р О Т О

    07:18 11.12.2025

  • 6 Промяна

    16 3 Отговор
    Двамата мафи..оти....Меси от Банкя,и шефът му-Делян Първи Самодър..жец да бягат в Дубай,или с милиар..дите,които са отк...раднали....може и в Ку.ба,или в Южна Африка....не може цяла държава,да е заложник на престъп...ници от най-висок ранг.

    Коментиран от #7

    07:19 11.12.2025

  • 7 Ако

    4 8 Отговор

    До коментар #6 от "Промяна":

    Си на до 18 години, е допустимо да си инфантилен.

    07:23 11.12.2025

  • 8 Протестър

    4 2 Отговор
    Когато па...

    07:29 11.12.2025

  • 9 КАК ПЪК НЯМА И ЕДНА СТАТИЯ

    8 2 Отговор
    За протеста снощи. ГОЛЯМО ЕВРОЗАТЪМНЕНИЕ.

    07:32 11.12.2025

  • 10 Къде е референдумът?

    12 3 Отговор
    за запазване на Валутен Борд и лЪв, които пречеха политиците да теглят милиарди заеми, за да покриват текущи разходи. Предвидени заеми от 2021 до 2028 сто милиарда лева. Инфлация при някои храни 41% според шеф на НСИ пред БНР. Намаляване на Покупателна способност. Надценки на минерална вода 135%. Надценки кашкавал 91%. Спекулативни цени и липса на ДЪРЖАВА, която да спре СПЕКУЛАТА.
    Увеличение на заплати в нереформирана бюджетна сфера ДЕСЕТ процента, вклч. на получаващите по 24 000 лв., и 9000 лв. отделно от хиляди левове годишни възнаграждения. 20 милиарда ЗАЕМИ за заплати на БЮДЖЕТНИЦИ. 11 милиарда лева плюс доплащане от пациенти 17 милиарда лева за НЗОК, кацата без дъно на България и увеличаване на Здравни Осигуровки.
    Няма как статуквото и СГЛОБКАТА да ме убедят, че действат в името на Българите. След унищожаването на Валутен Борд, партиите стават излишни, отвън одобряват бюджетите на България.
    Става въпрос за пари, за преразпределение на милиарди евра.
    Резултатът за обикновените хора е увеличени осигуровки, увеличени данъци - преки и косвени, чудовищна инфлация, чудовищни заеми за икономика, която не произвежда стоки с викока добавена стойност, и 80% от храната ни е внос. Бягство на производства, поради увеличени разходи и закриване на Предприятия и фирми.
    Половината ни БВП е от печалби на чужди фирми, изнасящи печалбите си извън България. До 2028 дълговете ни ще са сто процента спрямо реален БВП. А младите хора са използвани за съмнителни цели. Тъй

    07:33 11.12.2025

  • 11 баоклие

    10 1 Отговор
    Българите ви уволниха и ви пращат на борсата за безработни. Вън, боклуци лъжливи и крадливи. Нито 1 ден нямате. Няма как лъжци и крадци да гласуват законите в България. Слава Богу времето ви изтече. Оставка и после на Съд. Ограбихте България. Гарги с гарги.

    07:37 11.12.2025

  • 12 Референдум

    6 2 Отговор
    Младите не притежават мъдростта да оценят цинизмът на Политиците и да се съмняват в икономическите показатели.
    Младите трябваше да протестират срещу забранените Референдуми от ПП, ДБ, СДС, ГЕРБ, ДПС и БКП.
    Защото да отнемеш гласът на народа си е вид Диктатура. Диктатура, подкрепена от ПП, ДБ.
    А след Сглобката ПП, ДБ нямат моралното право да съществуват в политическото пространство с претенциите, че са по-различни от БКП, ГЕРБ, СДС, ДПС .
    Чудовищното теглене на заеми започна от Василев 20 милиарда лева от 2021 до 2023, 2025 още 20 милиарда лева заеми. 2026 г. още 20 милиарда лева заеми.
    А валутният борд пречеше на политиците да теглят чудовишни заеми, и унищожиха ВБ. 80% от икономиката на България е сферата на услугите. Което е страшно.

    07:38 11.12.2025

  • 13 Йеронимус БОШ

    4 1 Отговор
    Какъв вот на НЕдоверие ? Има ли човек , който да не ВЯРВА на тези толкова добри , честни и доблестни мъже , каквито са Бойко и Делян ?
    Те сън не спят , за да работят за хората. Вижте ги , останали са само Кожа и Кости , от работа на ПОЛЗУ РОДУ !
    Защо негодуват срещу тях ???

    07:38 11.12.2025

  • 14 Макс

    10 1 Отговор
    Ако все пак има некорумпирани депутати , дори сред управляващите , то нека гласуват ОСТАВКА !

    Коментиран от #16

    07:40 11.12.2025

  • 15 хер ФЛИК

    7 1 Отговор
    Очаквах Бойко и Делян да дойдат на митинга и да поговорят с хората. Ама на , не се появиха. Уплашени ли са , страх ли ги е , шубе ли ги хвана ?
    Те по принцип са смелчаци , ама май само , когато са оградени от своите слуги.
    Вчера куража им се беше изпарил и си стояха нейде на топло , оградени от кохортата охранители , които ги пазят от народната обич !

    Коментиран от #20

    07:43 11.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 X мен

    7 1 Отговор
    Хората са отвратени. Кражба и само кражба. Няма пътища в топ населени места със септични ями, презастроени градове корупция болни хора, образование. И за капак 1,2 милярда на украйна да крадат. Целия така наречен европейски елит да си ходи докато може!!!

    07:45 11.12.2025

  • 18 Ялова волЯ

    6 1 Отговор
    Щях да се накефя да видя и Борисов на площада , за да протестира СРЕЩУ правителството на Росен ЖЕЛЯЗКОВ !
    Това е типично в стила му. Да стои на гребена на вълната , да лъска имиджа си , да търси рейтинг !
    Бай Ганьо от Банкя е готов на всичко , за да ОЦЕЛЕЕ !

    07:46 11.12.2025

  • 19 Ялчин

    6 1 Отговор
    Оставка днес! точка по въпроса или Нар. съд.

    07:46 11.12.2025

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "хер ФЛИК":

    Буци е гледАл шампионска лига, нали имаше някакви мачове вчера❗

    07:46 11.12.2025

  • 21 Никой

    6 1 Отговор
    Ще трябва да се простим с ГЕРБ и с ДПС - Делян - тире Пеевски. Ретро са пичовете - мафиоти от едно време.

    07:47 11.12.2025

  • 22 ПАЗИТЕЛИ

    31 1 Отговор
    ОСТАВКА!!

    Над 2 милиона протестиращи в страната и чужбина!

    Борисов, чуваш ли как се вълнува морето?
    Чуваш ли как вие вятърът?
    Чуваш ли как те подиграват?

    Има два пътя:

    Първият:
    ГЕРБ се оттегля от управлението и още днес подкрепя вота на недоверие. Така ще разбереш реално колко от депутатите на ГЕРБ все още стоят зад теб
    Не очаквай Желязков да подаде оставка сам - Пеевски му дърпа конците.

    Вторият:
    Нови протести, гражданско неподчинение, блокади, окупации…
    Историята ще те запомни като „Жан Виденов 2“.
    Мирни сме, но сме гневни,
    Не предизвиквай яростта ни!

    ОСТАВКА!

    07:47 11.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 доктор ОХ боли

    3 2 Отговор
    Трябва да се гласува - МАСОВО , ПОВСЕМЕСТНО . Не някакви си 30-35 % само.
    ТОВА Е СЛЕДВАЩАТА СТЪПКА !
    Иначе пак ще получим същото - Тиква и Прасе !

    07:50 11.12.2025

  • 25 Стеф

    3 0 Отговор
    Протест от типа "стани да седна" не решава нищо!
    Къде са лозунгите:
    -нова форма на управление
    -премахване на плоския данък
    -таван на надценките
    Ама това с гайди не се постига?!?

    07:52 11.12.2025

  • 26 да бе, да

    4 1 Отговор
    Никакво гласуване! Българите снощи проведоха референдум и приеха оставката на Желязков, Борисов и Пеевски. На тези, които днес гласуват против вота на недоверие, довечера ще им гласуваме оставките. Позволяват си да се гаврят с българскиа народ, позволяват си да го обиждат и унижават, а оставката е възможно най-леката последица от това. Ако наглостта продължава, последиците ще са по-тежки.

    07:52 11.12.2025

  • 27 Жаба Кикерица

    2 1 Отговор
    А дали и Бойко, и Шиши не са протестирали , но от вкъщи , от масата с кюфтета и кебапчета ! ?
    Възможно е , нали ?

    07:53 11.12.2025

  • 28 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    7 1 Отговор
    БОЙКО и ДЕЛЯН са двете страни на една и съща М0НЕТА - монетата на Корупцията , Лицемерието , Лъжата , Наглостта , Алчността , Властолюбието , Мегаломанията !

    08:01 11.12.2025

  • 29 ЛегнаЛангеЛ

    4 1 Отговор
    Дали и мис Бикини също е била на протеста срещу Бойко ! Със своите искания за нова къща , ако не в Барселона , то поне във Торино , Истанбул или Лисабон поне ?

    08:06 11.12.2025

  • 30 Протестиращ

    5 1 Отговор
    НЯМА да стане по този начин и с ТОЯ ВИД протести !
    Ние протестираме, ония отвътре ни се хилят и НИКОЙ не те взема и е-е дори и за 5 стотинки !!!
    На държавата трябва да и се вземе страха и ония в София да разберат,че сметката за техните престъпления срещу народа ще бъде платена от тях !
    А как да го разберат това ???
    С хумористични полит-коректни плакати и скандиране ,,оставка" ???
    Ами че то честно казано аз немога като протестиращ по ТОЗИ начин да се взема несериозно ,а чакам ония доказани престъпници и социопати да се съобразят с мнението на народа.

    08:07 11.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Кален ДАР или календар

    2 1 Отговор
    ББ и ДП си стоят на топло , чакат бурята да отмине , ще бавят и протакат , ще успиват хората , докато дойдат изборите , в които пак ще гласуват малко хора ! Това работи за тях !

    08:18 11.12.2025

  • 33 Елементарно

    0 1 Отговор
    А бе кой ще гласува срещу правителството , след като таман са си нагласили схемите за "работа" ...

    08:44 11.12.2025

  • 34 кратун

    0 1 Отговор
    оставка веднага т икво или ;;;

    08:54 11.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове