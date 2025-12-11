Депутатите ще гласуват вота на недоверие

Вотът на недоверие, който беше поискан от ПП-ДБ и подкрепен от АПС и МЕЧ ще бъде гласуван в 13:30 в Народното събрание, съобщи БНТ.
Това е шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" и е за провала на правителството в икономическата политика. Вчера обсъждането по него продължи около пет часа. Острите политически дебати в пленарната зала бяха, както за формирането на бюджета, така и за управлението на силовите структури. От "Възраждане" и "Величие" също обявиха, че ще го подкрепят, макар и със свои аргументи.
А в кулоарите, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов декларира, че в управлението за оставки може да се говори след 1-ви януари заради приемането на еврото.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Веднага
07:12 11.12.2025
2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
07:16 11.12.2025
3 Пич
07:17 11.12.2025
4 побърканяк
07:18 11.12.2025
5 Р Радев-Радо прашката
07:18 11.12.2025
6 Промяна
Коментиран от #7
07:19 11.12.2025
7 Ако
До коментар #6 от "Промяна":Си на до 18 години, е допустимо да си инфантилен.
07:23 11.12.2025
8 Протестър
07:29 11.12.2025
9 КАК ПЪК НЯМА И ЕДНА СТАТИЯ
07:32 11.12.2025
10 Къде е референдумът?
Увеличение на заплати в нереформирана бюджетна сфера ДЕСЕТ процента, вклч. на получаващите по 24 000 лв., и 9000 лв. отделно от хиляди левове годишни възнаграждения. 20 милиарда ЗАЕМИ за заплати на БЮДЖЕТНИЦИ. 11 милиарда лева плюс доплащане от пациенти 17 милиарда лева за НЗОК, кацата без дъно на България и увеличаване на Здравни Осигуровки.
Няма как статуквото и СГЛОБКАТА да ме убедят, че действат в името на Българите. След унищожаването на Валутен Борд, партиите стават излишни, отвън одобряват бюджетите на България.
Става въпрос за пари, за преразпределение на милиарди евра.
Резултатът за обикновените хора е увеличени осигуровки, увеличени данъци - преки и косвени, чудовищна инфлация, чудовищни заеми за икономика, която не произвежда стоки с викока добавена стойност, и 80% от храната ни е внос. Бягство на производства, поради увеличени разходи и закриване на Предприятия и фирми.
Половината ни БВП е от печалби на чужди фирми, изнасящи печалбите си извън България. До 2028 дълговете ни ще са сто процента спрямо реален БВП. А младите хора са използвани за съмнителни цели. Тъй
07:33 11.12.2025
11 баоклие
07:37 11.12.2025
12 Референдум
Младите трябваше да протестират срещу забранените Референдуми от ПП, ДБ, СДС, ГЕРБ, ДПС и БКП.
Защото да отнемеш гласът на народа си е вид Диктатура. Диктатура, подкрепена от ПП, ДБ.
А след Сглобката ПП, ДБ нямат моралното право да съществуват в политическото пространство с претенциите, че са по-различни от БКП, ГЕРБ, СДС, ДПС .
Чудовищното теглене на заеми започна от Василев 20 милиарда лева от 2021 до 2023, 2025 още 20 милиарда лева заеми. 2026 г. още 20 милиарда лева заеми.
А валутният борд пречеше на политиците да теглят чудовишни заеми, и унищожиха ВБ. 80% от икономиката на България е сферата на услугите. Което е страшно.
07:38 11.12.2025
13 Йеронимус БОШ
Те сън не спят , за да работят за хората. Вижте ги , останали са само Кожа и Кости , от работа на ПОЛЗУ РОДУ !
Защо негодуват срещу тях ???
07:38 11.12.2025
14 Макс
Коментиран от #16
07:40 11.12.2025
15 хер ФЛИК
Те по принцип са смелчаци , ама май само , когато са оградени от своите слуги.
Вчера куража им се беше изпарил и си стояха нейде на топло , оградени от кохортата охранители , които ги пазят от народната обич !
Коментиран от #20
07:43 11.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 X мен
07:45 11.12.2025
18 Ялова волЯ
Това е типично в стила му. Да стои на гребена на вълната , да лъска имиджа си , да търси рейтинг !
Бай Ганьо от Банкя е готов на всичко , за да ОЦЕЛЕЕ !
07:46 11.12.2025
19 Ялчин
07:46 11.12.2025
20 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #15 от "хер ФЛИК":Буци е гледАл шампионска лига, нали имаше някакви мачове вчера❗
07:46 11.12.2025
21 Никой
07:47 11.12.2025
22 ПАЗИТЕЛИ
Над 2 милиона протестиращи в страната и чужбина!
Борисов, чуваш ли как се вълнува морето?
Чуваш ли как вие вятърът?
Чуваш ли как те подиграват?
Има два пътя:
Първият:
ГЕРБ се оттегля от управлението и още днес подкрепя вота на недоверие. Така ще разбереш реално колко от депутатите на ГЕРБ все още стоят зад теб
Не очаквай Желязков да подаде оставка сам - Пеевски му дърпа конците.
Вторият:
Нови протести, гражданско неподчинение, блокади, окупации…
Историята ще те запомни като „Жан Виденов 2“.
Мирни сме, но сме гневни,
Не предизвиквай яростта ни!
ОСТАВКА!
07:47 11.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 доктор ОХ боли
ТОВА Е СЛЕДВАЩАТА СТЪПКА !
Иначе пак ще получим същото - Тиква и Прасе !
07:50 11.12.2025
25 Стеф
Къде са лозунгите:
-нова форма на управление
-премахване на плоския данък
-таван на надценките
Ама това с гайди не се постига?!?
07:52 11.12.2025
26 да бе, да
07:52 11.12.2025
27 Жаба Кикерица
Възможно е , нали ?
07:53 11.12.2025
28 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК
08:01 11.12.2025
29 ЛегнаЛангеЛ
08:06 11.12.2025
30 Протестиращ
Ние протестираме, ония отвътре ни се хилят и НИКОЙ не те взема и е-е дори и за 5 стотинки !!!
На държавата трябва да и се вземе страха и ония в София да разберат,че сметката за техните престъпления срещу народа ще бъде платена от тях !
А как да го разберат това ???
С хумористични полит-коректни плакати и скандиране ,,оставка" ???
Ами че то честно казано аз немога като протестиращ по ТОЗИ начин да се взема несериозно ,а чакам ония доказани престъпници и социопати да се съобразят с мнението на народа.
08:07 11.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Кален ДАР или календар
08:18 11.12.2025
33 Елементарно
08:44 11.12.2025
34 кратун
08:54 11.12.2025