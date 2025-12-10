Новини
Българи протестираха и пред Европейския парламент в Брюксел СНИМКИ

10 Декември, 2025 22:53 652 6

Демонстрацията бе организирана през социалните мрежи

Българи протестираха и пред Европейския парламент в Брюксел СНИМКИ - 1
Снимки: Мария де Брабандере
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тази вечер българи се събраха на протест и пред Европейския парламент в Брюксел, скандирайки "Оставка!" и държейки плакати срещу корупцията в България.

Демонстрацията беше организирана чрез социалните мрежи във връзка с днешните събития у нас.

На мястото се събраха над сто души, сред които и семейства с деца. Присъстваха евродепутатите Радан Кънев (ДСБ/ЕНП) и Никола Минчев (ПП–ДБ/"Обнови Европа").

Българи протестираха и пред Европейския парламент в Брюксел СНИМКИ

Не бяха произнасяни речи, а самият протест беше кратък, тъй като нямаше разрешение от местните власти, информира БТА.

Участниците изпяха познатия рефрен от досегашните протести "Когато падне...", на плакатите се четяха призиви за по-силно гражданско общество, за повече средства за култура, образование и здравеопазване, както и "Мафията вън!".


