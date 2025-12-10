Българи протестираха и пред Европейския парламент в Брюксел СНИМКИ

Тази вечер българи се събраха на протест и пред Европейския парламент в Брюксел, скандирайки "Оставка!" и държейки плакати срещу корупцията в България.
Демонстрацията беше организирана чрез социалните мрежи във връзка с днешните събития у нас.
На мястото се събраха над сто души, сред които и семейства с деца. Присъстваха евродепутатите Радан Кънев (ДСБ/ЕНП) и Никола Минчев (ПП–ДБ/"Обнови Европа").
Не бяха произнасяни речи, а самият протест беше кратък, тъй като нямаше разрешение от местните власти, информира БТА.
Участниците изпяха познатия рефрен от досегашните протести "Когато падне...", на плакатите се четяха призиви за по-силно гражданско общество, за повече средства за култура, образование и здравеопазване, както и "Мафията вън!".
1 Пич
Коментиран от #6
22:57 10.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Размишления
23:10 10.12.2025
4 ООрана държава
23:29 10.12.2025
5 Кана Рачева
Ще си измислим
Бе как са стигнали до там
Май се виждат червени куфарчета или социал
23:34 10.12.2025
6 та викаш Радан
До коментар #1 от "Пич":Ще се оттърве ли младшия заради тате
23:35 10.12.2025