Българи протестираха и пред Европейския парламент в Брюксел СНИМКИ

Тази вечер българи се събраха на протест и пред Европейския парламент в Брюксел, скандирайки "Оставка!" и държейки плакати срещу корупцията в България.

Демонстрацията беше организирана чрез социалните мрежи във връзка с днешните събития у нас.

На мястото се събраха над сто души, сред които и семейства с деца. Присъстваха евродепутатите Радан Кънев (ДСБ/ЕНП) и Никола Минчев (ПП–ДБ/"Обнови Европа").

Не бяха произнасяни речи, а самият протест беше кратък, тъй като нямаше разрешение от местните власти, информира БТА.

Участниците изпяха познатия рефрен от досегашните протести "Когато падне...", на плакатите се четяха призиви за по-силно гражданско общество, за повече средства за култура, образование и здравеопазване, както и "Мафията вън!".