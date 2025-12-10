Новини
Асен Василев: И в еврозоната ще влезем, даже и правителството да е подало оставка. И без петел ще съмне

10 Декември, 2025

"Видяхме една жалка имитация на протести вчера, която имаше за цел да раздели България на етноси. Слава Богу това не се случи, защото разделението в България в момента е между такива, които крадат народа и българските граждани, които казват - не искаме повече да ни крадат", добави лидерът на ПП

Асен Василев: И в еврозоната ще влезем, даже и правителството да е подало оставка. И без петел ще съмне - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Разбрах, че Бойко Борисов казал, че щели да чакат до 1 януари България да влезе в еврозоната и чак тогава щели да подадат оставка. Спомняте си как миналата година Бойко Борисов ни обясняваше, че ако няма редовно правителство, няма да влезем в сухопътния Шенген - влязохме. И в еврозоната ще влезем, даже и правителството да е подало оставка. Казано по народному - и без петел ще съмне.

Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Асен Василев, цитиран от novini.bg.

"Това правителство трябва да си подаде оставката, никой не ги иска. Видяхме една жалка имитация на протести вчера, която имаше за цел да раздели България на етноси. Слава Богу това не се случи, защото разделението в България в момента е между такива, които крадат народа и българските граждани, които казват - не искаме повече да ни крадат", добави той.

"Вчера ясно заявих, че новият бюджет отлага, а не поправя безобразията от стария бюджет. А на всичкото отгоре има и ново безобразие, защото виждате, че медицинските сестри от цялата страна излизат на протест. 200 млн. от 260 млн. евро, които бяха предвидени за тях, ги няма. Силно се надявам, че управляващите няма да ги излъжат за девети път, но като гледам как Атанас Зафиров каза, че проблемът ще е решен до юли, а премиерът Желязков каза, че ще е решен до септември, а проблемът все още не е решен. И не е решен, защото от тях двамата нищо не зависи. Отиват на инструктаж в стая 222 и правят, каквото им се нареди. Същото важи и за "Има такъв народ", завърши Асен Василев.


  • 1 честен ционист

    58 40 Отговор
    Асен отдавна не чува петеля.

    Коментиран от #66

    14:18 10.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Историк психолог

    62 30 Отговор
    Прав си Асенка, ще ВЛЕЗНЕМ В ЕВРО ЗОНАТА, НО БЕЗ ТЕБ И КИРЧО ЛЪЖЕЦА

    14:19 10.12.2025

  • 4 Феникс

    56 9 Отговор
    И тук се питам за какво ни е изобщо правителство щом е така? Ние не сме колония, даже не сме и резерват вече , ние сме територия със кетъринг персонал!

    14:20 10.12.2025

  • 5 Да освиркаме корумпираните Асен и Корил

    62 25 Отговор
    Корумпираният Кирил Петков който напусна ППДБ след разкритията че е покровителствал и организирал корупционни схеми във всички общини управлявани от псевдодемократите от ППДБ, тоя същият ли ще бъде на митинга и ще говори против корупция? Или оня обратният Асен Василев организирал контрабандните канали по Митниците, който изпразни хазната и незнайно къде потънаха десетки милиарди лева от резервите и фондовете през последните 4 години и който изтегли не 20 милиона а 20 молиатда нов дълг. Този измамник ли? Който е осъден за измами на съдружниците си в 3 различни държави на 3 различни континента. И той ли щял да ходи на митинг?
    Не на мене тия. Аз никога повече няма да гласувам за обратни хора и шарлатани от либералната секта. Никога повече няма да подкрепя ППДБ. Мене няма да могат да ме излъжат тези корумпирани лъжци и шарлатани.

    Коментиран от #8, #9, #14

    14:21 10.12.2025

  • 6 КзББ и ДП

    20 6 Отговор
    Аа,не.Без Баце ,няма как да стане

    14:22 10.12.2025

  • 7 Стая 222

    26 4 Отговор
    От НСО ли се пази и колко плащаме на ден?

    14:23 10.12.2025

  • 8 ППДБ защитават илигарсите а не хората

    41 18 Отговор

    До коментар #5 от "Да освиркаме корумпираните Асен и Корил":

    ППДБ защитава олигархията а не българите. Дефакто данък дивидент е този който олигархията която ограби България не иска да се увеличава, защото ще им се бръкне в джоба с 5 %, което е нищо. Но олигарсите които са окрали България като са присвоили бившите държавни предприятия веднъж и втори път като не плащат данъци, са спонсорите и създателите на политическата мафия за изнудване и покровителстване на олигарсите от ППДБ. Васил Божков, Бобокови, Прокопиев, Баневи, Маджо, Сик, Тим във Варна, всички те са спонсори на ППДБ и на протестите и преди и сега, защото върхушката на ППДБ са обвързани с тях и защитават олигархичните им мафиотски интереси. Всички хора които са на протестите не знаят защо са там и де факто подкрепят своето си ограбвани. Чудя се дали са останали разумни хора в страната че толкова лесно могат да се хванат като шарани и да бъдат манипулирани излъгани и използвани са интересите на мафиотската олигархия която ограбва Българският народ и стои зад ППДБ, Румен Радев и други предатели на Българският народ.

    Коментиран от #103

    14:24 10.12.2025

  • 9 Асен и Денков са обратни

    34 20 Отговор

    До коментар #5 от "Да освиркаме корумпираните Асен и Корил":

    Вън обратните от Парламента. Асена и Денкова да се махат от Парламента. Както и Бонбончо от Софийска община. Няма да се оставим на обратни като тях да ни управляват. ПП (Партията на пе…те) да се маха от Парламента

    Коментиран от #21, #26, #53

    14:25 10.12.2025

  • 10 Ти да видиш

    37 14 Отговор
    Асене, "спряхте кражбите" на 8 млрд. годишно. С тях щяхте мостове над Дунав да правите, тунели да прокарвате. Отделно от това и ние - народа щяхме да живеем по- добре. А каква стана тя - нито инфраструктура насреща, нито пари, че изсмука и къде що имаше заделено. А пари - НЯМА. На теб ли да вярвам, на джоба си ли, на по- добрия си живот ли? На инфлацията която направи последните години ли?

    14:26 10.12.2025

  • 11 Наши пари

    16 18 Отговор
    Коалицията на желаещите ни е поставила задача да подарим 1,2 милиарда евро на Украйна за 2026г. Затова се бърза да има приет нов бюджет. С 1/12 от стария бюджет не се получава издръжката ни за войната.

    Коментиран от #17

    14:26 10.12.2025

  • 12 Разделението е между Мутро ДС Олигархия,

    7 7 Отговор
    и Българският Народ.

    Разделението Днес е между,

    To Have and Have Not.
    М/у 1% Имащи и 99% Нямащи!

    14:26 10.12.2025

  • 13 Защо трябва

    19 15 Отговор
    Да влизаме в еврозоната?
    Та там всичко е батак..или защото има още какво да крадът от нас???

    14:26 10.12.2025

  • 14 Шарлатаните

    23 14 Отговор

    До коментар #5 от "Да освиркаме корумпираните Асен и Корил":

    Шарлатаните от Дай България се разбързаха с оставка, защото съзряха че те бяха МАЛОБРОЙНИТЕ на протеста, а повечето бяха противници на еврото, русофили и платени ултраси. След първи Януари ППДБ пак ще си останат с 500 човека на протест както обикновено, понеже тези корумпирани сектанти ги разбрахме че нищо не могат и въртят корупционни далавери по същият начин както другите. Неслучайно Кирил Петков беше на протеста защото иска да отърве затвора също както черепа и Бобокови.

    14:26 10.12.2025

  • 15 Манджукич

    18 14 Отговор
    Абе ние, че ще влезем, ще влезем, ама дано не е с измамници като теб.

    14:28 10.12.2025

  • 16 павела митова

    11 10 Отговор
    ТО ПО ТЪПО ОТ БОЙЧЕТО ИМА ЛИ ....ДА МАЖЕ ХАЛКАТА ,ЧЕ ДЪЛГО И НАПОИТЕЛНО ШЕ ГО РАБОТЯТ ,НЕКА ВЛЕЗЕМ В ЗОНАТА НА ЗДРАЧА И ПЪРВИТЕ СМЕТКИ .ШЕ МУ ПРЪСНАТ ОТЗОДЗЕТО НЕУМА ДЕ ДА СЕ СКРИЕ МИШОКА

    14:28 10.12.2025

  • 17 Нашите пари

    19 9 Отговор

    До коментар #11 от "Наши пари":

    Са за нас,а не за Украйна.
    Урсула да си гледа работата.

    14:28 10.12.2025

  • 18 провинциалист

    9 8 Отговор
    Да, то се видя, че от еврозоната няма измъкване.

    Коментиран от #28

    14:30 10.12.2025

  • 19 Ме на шарлатаните

    13 13 Отговор
    ПП ДС,не на еврото ,искаме референдум мошеници,сглобкаджии .булекзит вън от този бардак ессср

    14:31 10.12.2025

  • 20 Абе ние обаче атлантенца

    11 10 Отговор
    пак питаме: някой няма ли най после да каже на каква стойност са напечатаните "български евра" като номинал ? На колко е оценена България? За колко я продадоха? Колко ? Говорим глупости а на основният въпрос никой не е отговорил до сега...Еврозона..Събираме всички левове във общият казан преди да ги пратим за унищожаване и се пита във задачата когато се напълни на около половина после същият казан със евро дали ще е на половина ? Ако е така то всички хора теоритично трябва да могат да си изтеглят парите в брой нали? Примерно във злато или във каквото искат да ги вложат. Колко ще са напечатаните "български евра" питаме. Някой отговор ще ни даде ли най на края ?

    14:32 10.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Едните предатели

    12 8 Отговор
    И другите предатели, все за еврозоната и НАТЮ , все малоумни русофоби и все Украйна им е по мила от България

    14:34 10.12.2025

  • 23 Лудият от портиерната

    24 7 Отговор
    И без вашата жалка партийка пп ще съмне, след няколко години и вас няма да ви има. Колкото по рано толкова по добре

    14:34 10.12.2025

  • 24 Гледам с насмешка

    8 7 Отговор
    Как се бият две атлантенца. Радост за окото. Дано да се избият съвместно че да се отървем от тази атлантическа сган на куп

    14:36 10.12.2025

  • 25 ХАХАХА

    7 4 Отговор
    Абе, Венко, бяхте ли вчера на бюджетна комисия с Асеня и М. Димитров, или не бяхте?
    За един приятел питам, че спорим. Той каза, че сте били - видял ви по телевизиите, аз му казвам че не сте били - така каза Асеня. Та ... кажи ми каква е истЕната. ;)

    14:37 10.12.2025

  • 26 Аз за пе…р…и не гласувам

    19 7 Отговор

    До коментар #9 от "Асен и Денков са обратни":

    За каква оставка бълнува тоя пе…р…т. Да не би да си е внушил че митинга беше на ППДБ? На предните митинги се видя че ППДБ не могат да съберат хиляда души. А сега по-голямата част бяха от Възраждане, ултраси , Величие и хора на Радев.

    Коментиран от #113

    14:38 10.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Защо да няма

    11 11 Отговор

    До коментар #18 от "провинциалист":

    Измъкване?
    Няма да се дадем!
    Ще я съсипем!
    Протести и бунтове до дупка!
    Искаме РЕФЕРЕНДУМ!

    14:38 10.12.2025

  • 29 ха,ха

    17 7 Отговор
    Народът не искал това правителство - истерично пищи псевдофинансистът Асен Василев. А тях, шарлатаните, кой ги иска? Платените протестъри, футболните хулигани и незнаещите в кой свят живеят претенциозни пубери?

    14:39 10.12.2025

  • 30 8888

    4 8 Отговор
    В случая е прав!

    14:41 10.12.2025

  • 31 Братя Роми, братя сестри и братя жени

    4 5 Отговор
    БСП умря. А пък Шиши го зарежете и той е нацист ционист. Направете си спешно партия. Борисов пък нарече Натаняху: "моят най голям приАтел" а Денков декларира "Пълна безусловна подкрепа" за израелският нацистки режим. Такива ли хора искате да ви управляват? Не ви ли е страх какво Ви мислят тези хора? Не виждате ли че геноцид подкрепят на практика и може и спрямо вас да го извършат? Това ли искате? Братя роми Партия спешно си направете ! Минимум втора политическа сила ще сте, категорично. И този вреден атлантизъм трябва да му видите сметката в най кратък срок и на мястото на американските бази едни хубави ромски квартали да си направите. Бъдещето е ваше не си продавайте гласа а Спешно Ромска Лява Партия си направете.НАТЮ тихо се подготвя за война и ще ви прави да умиргате братя роми. Да изгоним НАТЮ от България. Да му откраднем като начало тенекиите и да го саботираме. Борисов иска да стои в бяло и да не носи отговорност... но ще я носи! ...и Шиши ще я носи и ДБ-ПП ще я носи

    14:43 10.12.2025

  • 32 Наско

    7 7 Отговор
    От пееаараси акъл не искам

    Коментиран от #99

    14:43 10.12.2025

  • 33 Не съм за пп

    3 7 Отговор
    Но честно това момче ми се вижда и умно и добро и кадърно. ДАНО ДАНО ДАНО ДА НЕ БЪРКАМ И ДА ИЗЛЕЗЕ ИСТИНА. ЗА ИСТИНАТА МОЛЯ + ЗА ЛЪЖА Е - .

    14:45 10.12.2025

  • 34 Атлантизма може да съществува

    6 8 Отговор
    Единствено и само в недемократична среда, без референдуми, с фалшифицирани избори, корумпирани политолози, без аргументация и в режим на цензура и парламентарна атлантическа диктатура! Управляван от рядко крадливи, продажни, корумпирани и най-важното рядко глупави хора, Това е истината. За съжаление от нацисти, ционисти и атлантици друго не може да се очаква. Това е положението хора Ако не ви харесва Нацистка Атлантическа Лудост го заявете ясно и се борете с нея. Иначе страдайте и си мълчете. Продължавайте да гласувате за млади и неграмотни атлантически нацисти и се радвайте после на парламентарната им нацистка диктатура. Непряката демокрация е форма на ДИКТАТУРА ! Разберете го хора. !!!! Непряката демокрация е ПАРЛАМЕНТАРНА ДИКТАТУРА !!! Спомнете си какво каза Йордан Цонев: ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат. НИЕ ще правим каквото си решим и сметнем че ни е изгодно и за това за което ни е платено ...и точно същото виждаме и сега от тези самозабравили се атлантически боклуци... А вие това ли желаете да ви питам? Брутална атлантическо нацистка парламентарна диктатура дошла с измама на власт и обслужвана естествено от подобни политикани, пишман "експерти" и политически изроооди и жандармерия . ПОЗОР....

    Коментиран от #39, #44

    14:45 10.12.2025

  • 35 Гориил

    12 4 Отговор
    Българският елит отказа да изгради суверенна и независима държава. Това би изисквало безкористен и интензивен труд, изоставяне на тихия и размерен живот, забравяне за почивката и удоволствията. Това би изисквало национални лидери и патриоти. Тази мисия се оказа отвъд възможностите на българския елит.

    14:46 10.12.2025

  • 36 Без прасета и корупция

    9 3 Отговор
    Спрете парите на мафията!

    Коментиран от #82

    14:47 10.12.2025

  • 37 Да, така е Асенчо

    5 11 Отговор
    Това правителство трябва да си подаде оставката, никой не ги иска. Но основното е защото е Атлантическо. Не Борисов и Пеевски са основният враг а престъпният Атлантизъм и русофобия !

    Коментиран от #41

    14:48 10.12.2025

  • 38 Промяна

    7 6 Отговор
    САБОТАЖНИК НАЕТ ОТ ЧЕРЕПИТЕЗАЩО ТОЗИ ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕЕ ОМРОЗА ДА ЗАПЛАШВА С МЕТЕЖИ ДЪРЖАВАТА НИ КОЙ Е ТОЗИИ ЗАЩО НИКОЙ НЕ МУ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ

    14:50 10.12.2025

  • 39 Ууууу

    4 4 Отговор

    До коментар #34 от "Атлантизма може да съществува":

    Какви атлантици? В България има безмозъчни либерало-руски корумпирани паразити с липса на сиво вещество и способности за развитие.

    14:50 10.12.2025

  • 40 Абе копейки....

    9 5 Отговор
    Какви са тези истерии пак?, това ли са новите ви опорни точки от Митрофанова?, всички на амбразурата стещу Асен, Киро и Денков🤣, протеста не се влияе от тях, дори и неприпозна руската подлога Радев, не се напъвайте протеста не е партиен, многопластов е, там има всякакви хора с различни политически възгледи, различен е от другите протести, за това спокойно копейки, това не е вашият протест, на протеста се развяват български знамена и знамето на ЕС 👍🇧🇬🇪🇺, руските знамена ги няма🤣👎.

    14:51 10.12.2025

  • 41 Не е атлантическо

    2 8 Отговор

    До коментар #37 от "Да, така е Асенчо":

    Либерало-руско правителство е! На грантаджиите и безделниците.

    Коментиран от #47

    14:51 10.12.2025

  • 42 не човек

    4 0 Отговор
    а изрод

    14:51 10.12.2025

  • 43 Гориил

    8 5 Отговор
    По същество България преминава към окупационни райхсмарки.

    14:52 10.12.2025

  • 44 Европа

    9 6 Отговор

    До коментар #34 от "Атлантизма може да съществува":

    В днешния свят не може да си единак. Ние сме част от Европа. Вече сме почти част и от еврозоната. Европейските интереси са наши интереси. Но това не означава, че трябва на всичко да се казва да. България също трябва да участва в ядрото, което управлява и възпроизвежда тези интереси. Като Полша! Не сме част нито от Русия, нито от Америка, че да им защитаваме тяхните. Особено когато Америка реши да се съюзяват с Русия. Недейте да играете по свирката на лешоядите, на които всичко им е криво и по всякакъв начин се опитват да рушат, било то и европейския съюз. Били срещу Европа, искали излизане от Европа, протестират срещу еврозоната. Това са едни крайно наивни и глупави хора. Нали като разрушиш Европейския съюз, разрушаваш и икономическите взаимовръзки между страните членки включително и България? Кой ще понесе вредите от такива действия? България естествено. Ама как нямате аналитична мисъл. Това че нещо не ви харесва в Европа, борете се и го променете! Вие имате това право да участвате в ежедневните европейски процеси на Европа. Европа трябва да бъде единен икономически, политически и военен блок на всички държави, който има възможността да се противопостави на Америка и на Русия по един неопровержим начин. Държави, като България, Румъния, Македония, Гърция, Чехия, Словения, Норвегия, скандинавските държави могат да бъдат икономически мотор за Европа. Където да се върнат много производства от Китай и да дадат прехрана и работа на местните в съответните държав

    Коментиран от #45, #49, #52, #59, #71

    14:52 10.12.2025

  • 45 Европа

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Европа":

    Където да се върнат много производства от Китай и да дадат прехрана и работа на местните в съответните държави. Европа трябва да може да се конкурира с Русия и Америка. Според вас кой няма полза от това, държавите да са единни? Случайно да си прочел че съм написал Европа пази корупцията? Защото това в вярно. Европа се унесе в охолството си на капитализма и роди много пишман бизнесмени селяндури, които вместо да прилагат и развиват производствени мощности, те ги изнесоха извън Европа и се правеха на прекупвачи. В България с лопата да ги ринеш. Това трябва да се промени. И тази промяна зависи от всички, и от теб!

    14:53 10.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Излишно е

    4 6 Отговор

    До коментар #41 от "Не е атлантическо":

    Да защитаваш "Атлантизма" ! Престъпна идеология е на 100%

    14:53 10.12.2025

  • 48 Тагарев Тошко

    0 1 Отговор
    Бе то по добре май още да не пресичаме този праг кучето е скъсало синджира, но уви!

    14:54 10.12.2025

  • 49 Така са говорили и нацистите ни

    3 5 Отговор

    До коментар #44 от "Европа":

    В парламента 1941 г ...... Ама едно към еднно, но примерно Турция остана неутрална и спечели от това нали ?

    Коментиран от #55

    14:56 10.12.2025

  • 50 Абсурдистан

    5 5 Отговор
    Кокорчо отново лъже. Без правителство ще влезем в кучи... Те точно това целят.

    14:57 10.12.2025

  • 51 Асен Василев е виновен

    6 6 Отговор
    Няма по некадърни от ГЕРБ Ново начало. Нямат капацитет, вижте им дипломите, образованието и професионалната реализация преди да станат депутати - тройкаджии, лyзъpи и некадърници.
    Kато делю фактурата, некадърник завърши финанси в Свищов с успех Добър, подбутван през цялата му кариера от майка си.
    Или пък мyчaщия с мъка Пеевски, чийто речник е от не повече от 150 думи.

    14:57 10.12.2025

  • 52 👏............

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "Европа":

    +++++++++++.... Нищо повече не може да се добави🇧🇬🇪🇺👍.....

    14:58 10.12.2025

  • 53 Ами то

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "Асен и Денков са обратни":

    Най-голямата пederaстия се шири из еврозоната.Затова бързат към нея.

    14:58 10.12.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Млъкнете русисти

    8 4 Отговор

    До коментар #49 от "Така са говорили и нацистите ни":

    Заминавайте си за Москва на вагони! От вас по-големи нацисти, фашисти и българофоби няма! Били нацисти, хайде спрете лъжите на Москва и техните съветски възпитаници.

    Коментиран от #58

    14:59 10.12.2025

  • 56 Ако отново Асенчо

    2 5 Отговор
    Ще ни предлагаш див атлантизъм просто забрави. Пет пари не давам, дали младо или старо ще е атлантенцето. Еднакво вредни са. Ако ще дава парите ни за Украйна, НАТО, тенекии или други простотии по добре е според мен да ги открадне ! Че толкова относно корупцията и атлантизма

    15:01 10.12.2025

  • 57 Възpожденец 🇧🇬

    7 7 Отговор
    България може!
    Може:
    - Без Борисов да е премиер.
    - Без руски газ.
    - Без руски петрол.
    - Без мyтpи да ни извозват боклука на двойни цени.
    А дали точно те не са спъвали развитието на България ?!
    Като погледнем към Румъния, как за няколко години ни издухаха след като се отърваха от руснаците и тяхната корупция, май ще се окаже, че носителя на орден Ломоносов е бил воденичен камък за България и златна кокошка за рашистите на Путин.
    Числата показват по брутен продукт на глава от населението, 2021 - 2023 България правим най-добрите си години. Въпреки кризата с Ковид, Вероломното нахлуване на Путлер в Украйна, незаконното спиране на доставките на газ, енергийна и политическа криза ... но бе Боко и Шиши.
    А през 2024 изпреварваме Унгария, като покупателна способности.
    Ако продължим без Боко и Шиши, до няколко години ще достигнем средните европейски доходи 🙂

    Коментиран от #64, #67, #93

    15:02 10.12.2025

  • 58 Няма да говориш така, лоши неща

    2 3 Отговор

    До коментар #55 от "Млъкнете русисти":

    За 85% от българите ! Ще се съобразяваш с това което ти казват по възрастните

    15:04 10.12.2025

  • 59 Ти добре ли си?

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Европа":

    Тези,които вече са си изнесли производствата, никога повече няма да се върнат.

    15:04 10.12.2025

  • 60 И този ли

    3 3 Отговор
    иска да ни вкарва в еврозоната. Много глупаво, че го каза. Те повече от половината протестират срещу еврозоната, нали тя ще ни съсипе , А, това кой ще управлява е без значение, тъй като ще изпълнява каквото му наредят отвън . България преминава в режим на свободно падане- без национална валута , без собствена финансова политика, банкова система напълно подчинена на ЕЦБ

    15:05 10.12.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Гориил

    9 2 Отговор
    Закъсняваш и живееш със стереотипите от миналото. Бъдещето на Европейския съюз е противоречиво и несигурно. Няма единство в този съюз. Не е ясно с кого да се сключват политически сделки и държавни договори. Берлин няма да позволи на Брюксел да изразява германските интереси, а Брюксел ще ограничи способността на по-бедните членове на ЕС да защитават и запазват своите ресурси и права.

    15:05 10.12.2025

  • 63 Дзън-дзън

    4 3 Отговор
    Ако още се чудите какво е това животно ПП-дал/взел с осем милиарда / лъжи/ под мишницата - погледнете снимката, живинката е там.
    Заредено с нови осем милиарда.
    А после - знаете!
    Нито пари, нито нещо построено с тях.
    Това е предложението.

    15:06 10.12.2025

  • 64 Може-може

    3 4 Отговор

    До коментар #57 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Без руски газ и Без руски петрол и Без нефтохим даже ама няма да ти е любезно когато цените са ти по 5. А защо трябва да си го причиняваш освен ако не си с някакви ментални проблеми? А?

    15:07 10.12.2025

  • 65 На бас 👍

    3 4 Отговор
    При предсрочни избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. ДПС ще са най-вероятно вторите. Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    Коментиран от #73

    15:09 10.12.2025

  • 66 Сухопътна еврозона -

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    - политически инат.

    15:09 10.12.2025

  • 67 Дзън-дзън

    6 2 Отговор

    До коментар #57 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Разкажи ни, моля те, как оплетохте България в магистрали с ония осем милиарда на Кокоран!
    Разкажи ни пак колко е хубаво в Румъния, държавата, която вече е в технически фалит!
    Разказвай, разказвай, овациите от клуб "Фламинго" не ти мърдат

    Коментиран от #90

    15:09 10.12.2025

  • 68 Дедовия

    7 1 Отговор
    Ко стаа джензита, рипа ли фъстъка :)

    15:10 10.12.2025

  • 69 Гориил

    11 1 Отговор
    Най-малкото несъгласие с Брюксел неминуемо ще доведе до намаляване на субсидиите. И все пак субсидиите са единственият фактор за просперитета на малките и бедни страни в Европейския съюз.

    15:11 10.12.2025

  • 70 Не се коси,

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "ахаа":

    само в пламналия ти и изгорял от дрога мозък са тези мечти

    15:13 10.12.2025

  • 71 Ох малеее

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Европа":

    Чета те и се чудя верно верваш ли си ? Ама честно? ще станеш ти мотор на икономиката, света ще смаяш с чудеса..... взаимовръзки между страните членки и заводи за барути и пръдни. ....

    15:13 10.12.2025

  • 72 йюри

    3 4 Отговор
    Боклок , не ви щем еврото

    Коментиран от #74, #76

    15:14 10.12.2025

  • 73 Ти откъде знаеш...

    4 1 Отговор

    До коментар #65 от "На бас 👍":

    Кой колко процента ще спечели, и колко ще е активността?, ти да не си Ванга?

    Коментиран от #81

    15:14 10.12.2025

  • 74 Тебе пък кой те пита....

    3 2 Отговор

    До коментар #72 от "йюри":

    Какво искаш, и какво не искаш?

    15:15 10.12.2025

  • 75 БОЛГЪ

    3 1 Отговор
    КЪЛВЕ ТЕ ПЕТЕЛА ТЕБЕ, ОТРПКА ДЛНА!
    трябва на всички, които измамиха нас и еврейопейците за готовността да се влезе е казана ( еврозона)
    да ви чипират, за да се знае утре къде сте и да ви се търси отговорност за предателствата!

    15:16 10.12.2025

  • 76 Гориил

    8 2 Отговор

    До коментар #72 от "йюри":

    Закъсняваш. Зад гърба ти са се случили катастрофални събития, на които преди не си отдавал никакво значение.

    15:17 10.12.2025

  • 77 Дедо ви...

    2 1 Отговор
    НИмой тъй....само под мъдрото ръководство на „патриарха на нацията“

    Коментиран от #84

    15:18 10.12.2025

  • 78 мъдро каза

    4 2 Отговор
    най-големият крадец в държавата, за който това е нормална практика за властимащите, когато той е на власт обаче - ако са другите, те са доказани крадци!

    15:19 10.12.2025

  • 79 Ъхъъъъ....

    1 1 Отговор
    ( разделението в България в момента е между такива, които крадат народа и българските граждани, които казват - не искаме повече да ни крадат", добави той. ) .... Ами като се замислиш след като мина приватизацията на 100% атлантици ни крадат нали Асенчо ? Тоест спокойно можеше да кажеш: народа и българските граждани, казват - не искаме повече да ни крадат атлантическите престъпници, предатели и подлоги. Нали така?

    15:19 10.12.2025

  • 80 Манол от Чуричене

    2 3 Отговор
    Абе в този форум само копейки са се намърдали. Заминавайте за МаЦква бе, нямаме нужда от вашето мнение. Само реват срещу еврото, протестите не са срещу еврото, а срещу кражбите на прасето и тиквата.

    Коментиран от #94

    15:21 10.12.2025

  • 81 знае,знае

    5 1 Отговор

    До коментар #73 от "Ти откъде знаеш...":

    ала-балата с машините му дава тази сигурност и затова искат гласуване само с машини! Тези промянкаджии винаги са прави, а нормалните хора винаги са криви и лоши

    Коментиран от #111

    15:21 10.12.2025

  • 82 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Без прасета и корупция":

    36 НЕЩО ДРУГО ЗНАЕШЛИ КОЛКО ТИ ПЛАЩА РОЗОВИЯТ ЗА ДА РАЗПРОСТРАНЯВАШ ГЛУПОСТИ А АЗ ЩЕ КАЖА ВЪН НА РОЗОВИТЕ САБОТАЖНИЦИ СЪД ЗА ТЕЗИ ЧЕРЕПНИ

    15:21 10.12.2025

  • 83 Гориил

    7 0 Отговор
    Европа не е ласкателна към Източните Балкани и се отнася към тези страни с лошо прикрито презрение и надменост.

    15:22 10.12.2025

  • 84 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Дедо ви...":

    ПРОСТОТИЯ НЕВЕЖЕСТВО ПРОСТАЩИНА 77 НУЛА КАПАЦИТЕТ С ТЕЗИ ЛИ ГЛУПОСТИ ЛОВИТЕ МАЛОУМНИЦИТЕ ХАХАХАХАХА

    15:23 10.12.2025

  • 85 Братя Роми, братя сестри и братя жени

    2 4 Отговор
    Истина ви казвам! БСП умря. А пък Шиши го зарежете и той е нацист ционист. Направете си спешно партия. Борисов пък нарече Натаняху: "моят най голям приАтел" а Денков декларира "Пълна безусловна подкрепа" за израелският нацистки режим. Такива ли хора искате да ви управляват? Не ви ли е страх какво Ви мислят тези хора? Не виждате ли че геноцид подкрепят на практика и може и спрямо вас да го извършат? Това ли искате? Братя роми Партия спешно си направете ! Минимум втора политическа сила ще сте, категорично. И този вреден атлантизъм трябва да му видите сметката в най кратък срок и на мястото на американските бази едни хубави ромски квартали да си направите. Бъдещето е ваше не си продавайте гласа а Спешно Ромска Лява Партия си направете.НАТЮ тихо се подготвя за война и ще ви прави да умиргате братя роми. Да изгоним НАТЮ от България. Да му откраднем като начало тенекиите и да го саботираме. Борисов иска да стои в бяло и да не носи отговорност... но ще я носи! ...и Шиши ще я носи и ДБ-ПП ще я носи

    15:23 10.12.2025

  • 86 тази жалка имитация

    2 1 Отговор
    на държавник, който ни докара 18 млрд заеми, които сегашното правителство трябва да измисли как да плаща без ущърб за хората и затова бюджетът е толкова тежък! но точно това се използва да се насъскват хората и да искат и невъзможното при тази база, оставена от мошеника, разчитащ на късата хорска памет и желанието на всеки да има по-добър доход

    15:24 10.12.2025

  • 87 кратун

    1 1 Отговор
    шарлатани знаем защо езоната да гепите парите ог фонда

    15:25 10.12.2025

  • 88 Ни срам, ни очи

    0 1 Отговор
    Тоя наистина заслужава всички определения, които му се лепят като гербова марка!😂😂😂След всичко, което Балабанов посочи за Асенка в НС днес, той продължава да се прави на велик!😂😂😂

    15:26 10.12.2025

  • 89 кратун

    0 0 Отговор
    който еумен щ еси тръгне сам днес

    15:26 10.12.2025

  • 90 точно

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Дзън-дзън":

    да ни разкаже и къде отидоха парите от митниците е милионите му, които не е декларирал като доход ,а само мижава левова сменчица - а Киро публично ни информира, че той е милионер!

    15:27 10.12.2025

  • 91 Хей за тези

    0 0 Отговор
    Твои твърдения ЩЕ ГУБИТЕ подкрепа...и то...масова!

    15:28 10.12.2025

  • 92 Младите събудете се !

    2 0 Отговор
    Лъжат ви брутално и това е истината и ДБ-ПП също ви използват ! .... Вие девиденти не получавате ! Грабят ви тези изедници олигарси. Закон е нужен спешно поне 20-25-30 % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите преди облагане с данъци да се разпределя задължително по закон като 13,14,15,16,17 и т.н заплата между работниците и служителите в тези фирми и корпорации. И да се премахнат ваучерите естествено. Върху допълнителните заплати естествено и осигуровки ще се платят което е допълнителен бонус към системата. Елементарно е да се направи. Цели клъстъри в САЩ под една или друга форма са на този принцип. ... Статуквото на олигархията не е вашият път младежи !

    Коментиран от #102

    15:28 10.12.2025

  • 93 ежко

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Май не си ходил скоро в Румъния!Май отдавна никъде не си ходил.

    15:32 10.12.2025

  • 94 От Маноле

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Манол от Чуричене":

    А ти от там де си излязал преди да вдишаш въздух...

    15:32 10.12.2025

  • 95 Изчезнете вкупом атлантенца ! Всички !

    1 1 Отговор
    Ако отново Асенчо ще ни предлагаш див атлантизъм просто забрави. Пет пари не давам, дали младо или старо ще е атлантенцето. Еднакво вредни са. Ако ще дава парите ни за Украйна, НАТО, тенекии или други простотии по добре е според мен да ги открадне ! Че толкова относно корупцията и атлантизма

    15:33 10.12.2025

  • 96 Иван

    2 0 Отговор
    Тази мека китка е голям некадърник и превратаджия. В момента правителството оправя неговите бакии.

    15:36 10.12.2025

  • 97 Гориил

    7 2 Отговор
    Как може България да защити правата си, ако ѝ липсват атрибутите на държавен суверенитет под формата на национална валута? Надмена и горда (като перуанска алпака), Полша например запази националната си валута, очевидно осъзнавайки, че в Европа е заобиколена от хищници, които са си разделили територията ѝ три пъти и постоянно я предават в трудни времена.

    Коментиран от #118

    15:37 10.12.2025

  • 98 Братя Роми, братя сестри и братя жени

    1 2 Отговор
    За атлантици ционисти не гласувайте без значения от коя партия са. Ще ви правят на палестини. Ще ви правят да умиргате. Само лява ромска партия ви е спаението. Време няма

    Коментиран от #104

    15:37 10.12.2025

  • 99 Тогава

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Наско":

    Връй в свинекомплекса да ти го набиват и турско кафе да ти наливат!

    15:39 10.12.2025

  • 100 МИНУС ДО МИНУС

    0 0 Отговор
    НАИСТИНА ЛИ АСЕНЧО Е МАСКАРА. И ПРИМЕР ДАЙТЕ. И СРАВНЕНИЕ СЪС ШИШКО ТУУУЛУПА И ПЕТКОВ ЩО Е ТОЙ.

    15:39 10.12.2025

  • 101 асанка

    0 0 Отговор
    питух

    15:39 10.12.2025

  • 102 Дъртииии

    1 1 Отговор

    До коментар #92 от "Младите събудете се !":

    Не манипулирайте. Тук няма дърти и млади. Вие също сте олигархията от селяндури! 36 години!!!!!!!!!!!

    15:40 10.12.2025

  • 103 о.к.

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "ППДБ защитават илигарсите а не хората":

    Много точно написано. Браво!
    Това трябва да се пусне по ФБ и другите там "социални" мрежи където пепедеебейците тровят мозъците на хората. Особено на младите.

    15:40 10.12.2025

  • 104 мдааа

    0 2 Отговор

    До коментар #98 от "Братя Роми, братя сестри и братя жени":

    И на теб фффооосссстата, сестро!

    Коментиран от #107

    15:40 10.12.2025

  • 105 Кой уби Алексей бре?

    2 0 Отговор
    Разкриха ли убиеца на Алексей Петров

    Коментиран от #110

    15:41 10.12.2025

  • 106 Майора

    4 1 Отговор
    По голям разединител от издигналия в Радев няма Кокорчо! И вместо дасе засрамиш че с тоталния провал на управлението и безобразното харчрне на пари докара страната до това положение , ти се правиш на света вода ненапита! Нямадастане вашата да хвърлите страната в хаос и безредици о с проруските партии да не приемете еврото и страната вЕвразия!Кеша свърши , касичката ви спря , какво ще правите некадърници!

    Коментиран от #117

    15:42 10.12.2025

  • 107 Братко сестро

    2 1 Отговор

    До коментар #104 от "мдааа":

    Не се говори така с една дама

    Коментиран от #112

    15:42 10.12.2025

  • 108 Веселяка

    2 1 Отговор
    Аз искам пак избори и пак да гласувам само за майтапа 🤪 за Волен или Лупи например 😆 или за Пеевски като последния път 🤣

    15:42 10.12.2025

  • 109 Асан

    2 0 Отговор
    Ама се надявате на обратното!Затова са протестите!Направихте народа опитни мишлета,през 6 месеца избори!

    15:42 10.12.2025

  • 110 Щирлиц

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "Кой уби Алексей бре?":

    Фесебе....

    15:44 10.12.2025

  • 111 Само гласуване с машини ще ви излекува!

    1 2 Отговор

    До коментар #81 от "знае,знае":

    Неграмотната гмеж няма право да избира, тя сама се е изключила от обществото!

    Коментиран от #120

    15:47 10.12.2025

  • 112 Прав си, обаче

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Братко сестро":

    Ти не си дама!

    15:49 10.12.2025

  • 113 Петър

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Аз за пе…р…и не гласувам":

    Май си скрит такъв но не си признаваш.

    15:49 10.12.2025

  • 114 Петър

    0 0 Отговор
    Май си скрит такъв но не си признаваш.

    15:49 10.12.2025

  • 115 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 116 На Дедо

    1 2 Отговор
    Довечера Розовите павета, ще докажат, че са по - твърдо глави от ЖЪЛТИТЕ ПАВЕТА!!! Започва София прайд!? На Родопите понита, Розовите Фламинга, Розовите пантери, Розовите надрусани Соросоидни сектанти от ПП ДБ. Начело с Розовия Кокорчо, дето не е гей!?

    Коментиран от #119

    15:51 10.12.2025

  • 117 Нахалството не води до прогрес

    1 0 Отговор

    До коментар #106 от "Майора":

    Ти си тотален провал! 3 пъти ти искаха оставката, а сега ви е за 4-ти път!

    15:51 10.12.2025

  • 118 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "Гориил":

    Нашето валута ли беше при три хиляди за долар , или бяха хартийки с нарисувани образи.

    15:53 10.12.2025

  • 119 1111

    1 0 Отговор

    До коментар #116 от "На Дедо":

    Сърбай си мазното турско кафе и не се вълнувай! Емоциите не са полезни за дедовците...

    15:53 10.12.2025

  • 120 с машини ще ни излекува

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "Само гласуване с машини ще ви излекува!":

    Както в Белгия преди 3-4 седмици нали? 30% фалшифициране през софтуер. Гласуваш за един, гласа ти отива за друг. Я провери в Белгия какво се случи. Нашите медии естествено мълчат

    15:54 10.12.2025

  • 121 На бас 👍

    0 0 Отговор
    Ако има предсрочни избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. ДПС най-вероятно ще са втори. Демек - файдата от протести и избори както винаги ще е нулева 😆

    15:55 10.12.2025

