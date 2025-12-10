Асен Василев: И в еврозоната ще влезем, даже и правителството да е подало оставка. И без петел ще съмне

Разбрах, че Бойко Борисов казал, че щели да чакат до 1 януари България да влезе в еврозоната и чак тогава щели да подадат оставка. Спомняте си как миналата година Бойко Борисов ни обясняваше, че ако няма редовно правителство, няма да влезем в сухопътния Шенген - влязохме. И в еврозоната ще влезем, даже и правителството да е подало оставка. Казано по народному - и без петел ще съмне.

Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Асен Василев, цитиран от novini.bg.

"Това правителство трябва да си подаде оставката, никой не ги иска. Видяхме една жалка имитация на протести вчера, която имаше за цел да раздели България на етноси. Слава Богу това не се случи, защото разделението в България в момента е между такива, които крадат народа и българските граждани, които казват - не искаме повече да ни крадат", добави той.

"Вчера ясно заявих, че новият бюджет отлага, а не поправя безобразията от стария бюджет. А на всичкото отгоре има и ново безобразие, защото виждате, че медицинските сестри от цялата страна излизат на протест. 200 млн. от 260 млн. евро, които бяха предвидени за тях, ги няма. Силно се надявам, че управляващите няма да ги излъжат за девети път, но като гледам как Атанас Зафиров каза, че проблемът ще е решен до юли, а премиерът Желязков каза, че ще е решен до септември, а проблемът все още не е решен. И не е решен, защото от тях двамата нищо не зависи. Отиват на инструктаж в стая 222 и правят, каквото им се нареди. Същото важи и за "Има такъв народ", завърши Асен Василев.