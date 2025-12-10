Асен Василев: И в еврозоната ще влезем, даже и правителството да е подало оставка. И без петел ще съмне

Разбрах, че Бойко Борисов казал, че щели да чакат до 1 януари България да влезе в еврозоната и чак тогава щели да подадат оставка. Спомняте си как миналата година Бойко Борисов ни обясняваше, че ако няма редовно правителство, няма да влезем в сухопътния Шенген - влязохме. И в еврозоната ще влезем, даже и правителството да е подало оставка. Казано по народному - и без петел ще съмне.
Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Асен Василев, цитиран от novini.bg.
"Това правителство трябва да си подаде оставката, никой не ги иска. Видяхме една жалка имитация на протести вчера, която имаше за цел да раздели България на етноси. Слава Богу това не се случи, защото разделението в България в момента е между такива, които крадат народа и българските граждани, които казват - не искаме повече да ни крадат", добави той.
"Вчера ясно заявих, че новият бюджет отлага, а не поправя безобразията от стария бюджет. А на всичкото отгоре има и ново безобразие, защото виждате, че медицинските сестри от цялата страна излизат на протест. 200 млн. от 260 млн. евро, които бяха предвидени за тях, ги няма. Силно се надявам, че управляващите няма да ги излъжат за девети път, но като гледам как Атанас Зафиров каза, че проблемът ще е решен до юли, а премиерът Желязков каза, че ще е решен до септември, а проблемът все още не е решен. И не е решен, защото от тях двамата нищо не зависи. Отиват на инструктаж в стая 222 и правят, каквото им се нареди. Същото важи и за "Има такъв народ", завърши Асен Василев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #66
14:18 10.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Историк психолог
14:19 10.12.2025
4 Феникс
14:20 10.12.2025
5 Да освиркаме корумпираните Асен и Корил
Не на мене тия. Аз никога повече няма да гласувам за обратни хора и шарлатани от либералната секта. Никога повече няма да подкрепя ППДБ. Мене няма да могат да ме излъжат тези корумпирани лъжци и шарлатани.
Коментиран от #8, #9, #14
14:21 10.12.2025
6 КзББ и ДП
14:22 10.12.2025
7 Стая 222
14:23 10.12.2025
8 ППДБ защитават илигарсите а не хората
До коментар #5 от "Да освиркаме корумпираните Асен и Корил":ППДБ защитава олигархията а не българите. Дефакто данък дивидент е този който олигархията която ограби България не иска да се увеличава, защото ще им се бръкне в джоба с 5 %, което е нищо. Но олигарсите които са окрали България като са присвоили бившите държавни предприятия веднъж и втори път като не плащат данъци, са спонсорите и създателите на политическата мафия за изнудване и покровителстване на олигарсите от ППДБ. Васил Божков, Бобокови, Прокопиев, Баневи, Маджо, Сик, Тим във Варна, всички те са спонсори на ППДБ и на протестите и преди и сега, защото върхушката на ППДБ са обвързани с тях и защитават олигархичните им мафиотски интереси. Всички хора които са на протестите не знаят защо са там и де факто подкрепят своето си ограбвани. Чудя се дали са останали разумни хора в страната че толкова лесно могат да се хванат като шарани и да бъдат манипулирани излъгани и използвани са интересите на мафиотската олигархия която ограбва Българският народ и стои зад ППДБ, Румен Радев и други предатели на Българският народ.
Коментиран от #103
14:24 10.12.2025
9 Асен и Денков са обратни
До коментар #5 от "Да освиркаме корумпираните Асен и Корил":Вън обратните от Парламента. Асена и Денкова да се махат от Парламента. Както и Бонбончо от Софийска община. Няма да се оставим на обратни като тях да ни управляват. ПП (Партията на пе…те) да се маха от Парламента
Коментиран от #21, #26, #53
14:25 10.12.2025
10 Ти да видиш
14:26 10.12.2025
11 Наши пари
Коментиран от #17
14:26 10.12.2025
12 Разделението е между Мутро ДС Олигархия,
Разделението Днес е между,
To Have and Have Not.
М/у 1% Имащи и 99% Нямащи!
14:26 10.12.2025
13 Защо трябва
Та там всичко е батак..или защото има още какво да крадът от нас???
14:26 10.12.2025
14 Шарлатаните
До коментар #5 от "Да освиркаме корумпираните Асен и Корил":Шарлатаните от Дай България се разбързаха с оставка, защото съзряха че те бяха МАЛОБРОЙНИТЕ на протеста, а повечето бяха противници на еврото, русофили и платени ултраси. След първи Януари ППДБ пак ще си останат с 500 човека на протест както обикновено, понеже тези корумпирани сектанти ги разбрахме че нищо не могат и въртят корупционни далавери по същият начин както другите. Неслучайно Кирил Петков беше на протеста защото иска да отърве затвора също както черепа и Бобокови.
14:26 10.12.2025
15 Манджукич
14:28 10.12.2025
16 павела митова
14:28 10.12.2025
17 Нашите пари
До коментар #11 от "Наши пари":Са за нас,а не за Украйна.
Урсула да си гледа работата.
14:28 10.12.2025
18 провинциалист
Коментиран от #28
14:30 10.12.2025
19 Ме на шарлатаните
14:31 10.12.2025
20 Абе ние обаче атлантенца
14:32 10.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Едните предатели
14:34 10.12.2025
23 Лудият от портиерната
14:34 10.12.2025
24 Гледам с насмешка
14:36 10.12.2025
25 ХАХАХА
За един приятел питам, че спорим. Той каза, че сте били - видял ви по телевизиите, аз му казвам че не сте били - така каза Асеня. Та ... кажи ми каква е истЕната. ;)
14:37 10.12.2025
26 Аз за пе…р…и не гласувам
До коментар #9 от "Асен и Денков са обратни":За каква оставка бълнува тоя пе…р…т. Да не би да си е внушил че митинга беше на ППДБ? На предните митинги се видя че ППДБ не могат да съберат хиляда души. А сега по-голямата част бяха от Възраждане, ултраси , Величие и хора на Радев.
Коментиран от #113
14:38 10.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Защо да няма
До коментар #18 от "провинциалист":Измъкване?
Няма да се дадем!
Ще я съсипем!
Протести и бунтове до дупка!
Искаме РЕФЕРЕНДУМ!
14:38 10.12.2025
29 ха,ха
14:39 10.12.2025
30 8888
14:41 10.12.2025
31 Братя Роми, братя сестри и братя жени
14:43 10.12.2025
32 Наско
Коментиран от #99
14:43 10.12.2025
33 Не съм за пп
14:45 10.12.2025
34 Атлантизма може да съществува
Коментиран от #39, #44
14:45 10.12.2025
35 Гориил
14:46 10.12.2025
36 Без прасета и корупция
Коментиран от #82
14:47 10.12.2025
37 Да, така е Асенчо
Коментиран от #41
14:48 10.12.2025
38 Промяна
14:50 10.12.2025
39 Ууууу
До коментар #34 от "Атлантизма може да съществува":Какви атлантици? В България има безмозъчни либерало-руски корумпирани паразити с липса на сиво вещество и способности за развитие.
14:50 10.12.2025
40 Абе копейки....
14:51 10.12.2025
41 Не е атлантическо
До коментар #37 от "Да, така е Асенчо":Либерало-руско правителство е! На грантаджиите и безделниците.
Коментиран от #47
14:51 10.12.2025
42 не човек
14:51 10.12.2025
43 Гориил
14:52 10.12.2025
44 Европа
До коментар #34 от "Атлантизма може да съществува":В днешния свят не може да си единак. Ние сме част от Европа. Вече сме почти част и от еврозоната. Европейските интереси са наши интереси. Но това не означава, че трябва на всичко да се казва да. България също трябва да участва в ядрото, което управлява и възпроизвежда тези интереси. Като Полша! Не сме част нито от Русия, нито от Америка, че да им защитаваме тяхните. Особено когато Америка реши да се съюзяват с Русия. Недейте да играете по свирката на лешоядите, на които всичко им е криво и по всякакъв начин се опитват да рушат, било то и европейския съюз. Били срещу Европа, искали излизане от Европа, протестират срещу еврозоната. Това са едни крайно наивни и глупави хора. Нали като разрушиш Европейския съюз, разрушаваш и икономическите взаимовръзки между страните членки включително и България? Кой ще понесе вредите от такива действия? България естествено. Ама как нямате аналитична мисъл. Това че нещо не ви харесва в Европа, борете се и го променете! Вие имате това право да участвате в ежедневните европейски процеси на Европа. Европа трябва да бъде единен икономически, политически и военен блок на всички държави, който има възможността да се противопостави на Америка и на Русия по един неопровержим начин. Държави, като България, Румъния, Македония, Гърция, Чехия, Словения, Норвегия, скандинавските държави могат да бъдат икономически мотор за Европа. Където да се върнат много производства от Китай и да дадат прехрана и работа на местните в съответните държав
Коментиран от #45, #49, #52, #59, #71
14:52 10.12.2025
45 Европа
До коментар #44 от "Европа":Където да се върнат много производства от Китай и да дадат прехрана и работа на местните в съответните държави. Европа трябва да може да се конкурира с Русия и Америка. Според вас кой няма полза от това, държавите да са единни? Случайно да си прочел че съм написал Европа пази корупцията? Защото това в вярно. Европа се унесе в охолството си на капитализма и роди много пишман бизнесмени селяндури, които вместо да прилагат и развиват производствени мощности, те ги изнесоха извън Европа и се правеха на прекупвачи. В България с лопата да ги ринеш. Това трябва да се промени. И тази промяна зависи от всички, и от теб!
14:53 10.12.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Излишно е
До коментар #41 от "Не е атлантическо":Да защитаваш "Атлантизма" ! Престъпна идеология е на 100%
14:53 10.12.2025
48 Тагарев Тошко
14:54 10.12.2025
49 Така са говорили и нацистите ни
До коментар #44 от "Европа":В парламента 1941 г ...... Ама едно към еднно, но примерно Турция остана неутрална и спечели от това нали ?
Коментиран от #55
14:56 10.12.2025
50 Абсурдистан
14:57 10.12.2025
51 Асен Василев е виновен
Kато делю фактурата, некадърник завърши финанси в Свищов с успех Добър, подбутван през цялата му кариера от майка си.
Или пък мyчaщия с мъка Пеевски, чийто речник е от не повече от 150 думи.
14:57 10.12.2025
52 👏............
До коментар #44 от "Европа":+++++++++++.... Нищо повече не може да се добави🇧🇬🇪🇺👍.....
14:58 10.12.2025
53 Ами то
До коментар #9 от "Асен и Денков са обратни":Най-голямата пederaстия се шири из еврозоната.Затова бързат към нея.
14:58 10.12.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Млъкнете русисти
До коментар #49 от "Така са говорили и нацистите ни":Заминавайте си за Москва на вагони! От вас по-големи нацисти, фашисти и българофоби няма! Били нацисти, хайде спрете лъжите на Москва и техните съветски възпитаници.
Коментиран от #58
14:59 10.12.2025
56 Ако отново Асенчо
15:01 10.12.2025
57 Възpожденец 🇧🇬
Може:
- Без Борисов да е премиер.
- Без руски газ.
- Без руски петрол.
- Без мyтpи да ни извозват боклука на двойни цени.
А дали точно те не са спъвали развитието на България ?!
Като погледнем към Румъния, как за няколко години ни издухаха след като се отърваха от руснаците и тяхната корупция, май ще се окаже, че носителя на орден Ломоносов е бил воденичен камък за България и златна кокошка за рашистите на Путин.
Числата показват по брутен продукт на глава от населението, 2021 - 2023 България правим най-добрите си години. Въпреки кризата с Ковид, Вероломното нахлуване на Путлер в Украйна, незаконното спиране на доставките на газ, енергийна и политическа криза ... но бе Боко и Шиши.
А през 2024 изпреварваме Унгария, като покупателна способности.
Ако продължим без Боко и Шиши, до няколко години ще достигнем средните европейски доходи 🙂
Коментиран от #64, #67, #93
15:02 10.12.2025
58 Няма да говориш така, лоши неща
До коментар #55 от "Млъкнете русисти":За 85% от българите ! Ще се съобразяваш с това което ти казват по възрастните
15:04 10.12.2025
59 Ти добре ли си?
До коментар #44 от "Европа":Тези,които вече са си изнесли производствата, никога повече няма да се върнат.
15:04 10.12.2025
60 И този ли
15:05 10.12.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Гориил
15:05 10.12.2025
63 Дзън-дзън
Заредено с нови осем милиарда.
А после - знаете!
Нито пари, нито нещо построено с тях.
Това е предложението.
15:06 10.12.2025
64 Може-може
До коментар #57 от "Възpожденец 🇧🇬":Без руски газ и Без руски петрол и Без нефтохим даже ама няма да ти е любезно когато цените са ти по 5. А защо трябва да си го причиняваш освен ако не си с някакви ментални проблеми? А?
15:07 10.12.2025
65 На бас 👍
Коментиран от #73
15:09 10.12.2025
66 Сухопътна еврозона -
До коментар #1 от "честен ционист":- политически инат.
15:09 10.12.2025
67 Дзън-дзън
До коментар #57 от "Възpожденец 🇧🇬":Разкажи ни, моля те, как оплетохте България в магистрали с ония осем милиарда на Кокоран!
Разкажи ни пак колко е хубаво в Румъния, държавата, която вече е в технически фалит!
Разказвай, разказвай, овациите от клуб "Фламинго" не ти мърдат
Коментиран от #90
15:09 10.12.2025
68 Дедовия
15:10 10.12.2025
69 Гориил
15:11 10.12.2025
70 Не се коси,
До коментар #54 от "ахаа":само в пламналия ти и изгорял от дрога мозък са тези мечти
15:13 10.12.2025
71 Ох малеее
До коментар #44 от "Европа":Чета те и се чудя верно верваш ли си ? Ама честно? ще станеш ти мотор на икономиката, света ще смаяш с чудеса..... взаимовръзки между страните членки и заводи за барути и пръдни. ....
15:13 10.12.2025
72 йюри
Коментиран от #74, #76
15:14 10.12.2025
73 Ти откъде знаеш...
До коментар #65 от "На бас 👍":Кой колко процента ще спечели, и колко ще е активността?, ти да не си Ванга?
Коментиран от #81
15:14 10.12.2025
74 Тебе пък кой те пита....
До коментар #72 от "йюри":Какво искаш, и какво не искаш?
15:15 10.12.2025
75 БОЛГЪ
трябва на всички, които измамиха нас и еврейопейците за готовността да се влезе е казана ( еврозона)
да ви чипират, за да се знае утре къде сте и да ви се търси отговорност за предателствата!
15:16 10.12.2025
76 Гориил
До коментар #72 от "йюри":Закъсняваш. Зад гърба ти са се случили катастрофални събития, на които преди не си отдавал никакво значение.
15:17 10.12.2025
77 Дедо ви...
Коментиран от #84
15:18 10.12.2025
78 мъдро каза
15:19 10.12.2025
79 Ъхъъъъ....
15:19 10.12.2025
80 Манол от Чуричене
Коментиран от #94
15:21 10.12.2025
81 знае,знае
До коментар #73 от "Ти откъде знаеш...":ала-балата с машините му дава тази сигурност и затова искат гласуване само с машини! Тези промянкаджии винаги са прави, а нормалните хора винаги са криви и лоши
Коментиран от #111
15:21 10.12.2025
82 Промяна
До коментар #36 от "Без прасета и корупция":36 НЕЩО ДРУГО ЗНАЕШЛИ КОЛКО ТИ ПЛАЩА РОЗОВИЯТ ЗА ДА РАЗПРОСТРАНЯВАШ ГЛУПОСТИ А АЗ ЩЕ КАЖА ВЪН НА РОЗОВИТЕ САБОТАЖНИЦИ СЪД ЗА ТЕЗИ ЧЕРЕПНИ
15:21 10.12.2025
83 Гориил
15:22 10.12.2025
84 Промяна
До коментар #77 от "Дедо ви...":ПРОСТОТИЯ НЕВЕЖЕСТВО ПРОСТАЩИНА 77 НУЛА КАПАЦИТЕТ С ТЕЗИ ЛИ ГЛУПОСТИ ЛОВИТЕ МАЛОУМНИЦИТЕ ХАХАХАХАХА
15:23 10.12.2025
85 Братя Роми, братя сестри и братя жени
15:23 10.12.2025
86 тази жалка имитация
15:24 10.12.2025
87 кратун
15:25 10.12.2025
88 Ни срам, ни очи
15:26 10.12.2025
89 кратун
15:26 10.12.2025
90 точно
До коментар #67 от "Дзън-дзън":да ни разкаже и къде отидоха парите от митниците е милионите му, които не е декларирал като доход ,а само мижава левова сменчица - а Киро публично ни информира, че той е милионер!
15:27 10.12.2025
91 Хей за тези
15:28 10.12.2025
92 Младите събудете се !
Коментиран от #102
15:28 10.12.2025
93 ежко
До коментар #57 от "Възpожденец 🇧🇬":Май не си ходил скоро в Румъния!Май отдавна никъде не си ходил.
15:32 10.12.2025
94 От Маноле
До коментар #80 от "Манол от Чуричене":А ти от там де си излязал преди да вдишаш въздух...
15:32 10.12.2025
95 Изчезнете вкупом атлантенца ! Всички !
15:33 10.12.2025
96 Иван
15:36 10.12.2025
97 Гориил
Коментиран от #118
15:37 10.12.2025
98 Братя Роми, братя сестри и братя жени
Коментиран от #104
15:37 10.12.2025
99 Тогава
До коментар #32 от "Наско":Връй в свинекомплекса да ти го набиват и турско кафе да ти наливат!
15:39 10.12.2025
100 МИНУС ДО МИНУС
15:39 10.12.2025
101 асанка
15:39 10.12.2025
102 Дъртииии
До коментар #92 от "Младите събудете се !":Не манипулирайте. Тук няма дърти и млади. Вие също сте олигархията от селяндури! 36 години!!!!!!!!!!!
15:40 10.12.2025
103 о.к.
До коментар #8 от "ППДБ защитават илигарсите а не хората":Много точно написано. Браво!
Това трябва да се пусне по ФБ и другите там "социални" мрежи където пепедеебейците тровят мозъците на хората. Особено на младите.
15:40 10.12.2025
104 мдааа
До коментар #98 от "Братя Роми, братя сестри и братя жени":И на теб фффооосссстата, сестро!
Коментиран от #107
15:40 10.12.2025
105 Кой уби Алексей бре?
Коментиран от #110
15:41 10.12.2025
106 Майора
Коментиран от #117
15:42 10.12.2025
107 Братко сестро
До коментар #104 от "мдааа":Не се говори така с една дама
Коментиран от #112
15:42 10.12.2025
108 Веселяка
15:42 10.12.2025
109 Асан
15:42 10.12.2025
110 Щирлиц
До коментар #105 от "Кой уби Алексей бре?":Фесебе....
15:44 10.12.2025
111 Само гласуване с машини ще ви излекува!
До коментар #81 от "знае,знае":Неграмотната гмеж няма право да избира, тя сама се е изключила от обществото!
Коментиран от #120
15:47 10.12.2025
112 Прав си, обаче
До коментар #107 от "Братко сестро":Ти не си дама!
15:49 10.12.2025
113 Петър
До коментар #26 от "Аз за пе…р…и не гласувам":Май си скрит такъв но не си признаваш.
15:49 10.12.2025
114 Петър
15:49 10.12.2025
115 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
116 На Дедо
Коментиран от #119
15:51 10.12.2025
117 Нахалството не води до прогрес
До коментар #106 от "Майора":Ти си тотален провал! 3 пъти ти искаха оставката, а сега ви е за 4-ти път!
15:51 10.12.2025
118 Анджо
До коментар #97 от "Гориил":Нашето валута ли беше при три хиляди за долар , или бяха хартийки с нарисувани образи.
15:53 10.12.2025
119 1111
До коментар #116 от "На Дедо":Сърбай си мазното турско кафе и не се вълнувай! Емоциите не са полезни за дедовците...
15:53 10.12.2025
120 с машини ще ни излекува
До коментар #111 от "Само гласуване с машини ще ви излекува!":Както в Белгия преди 3-4 седмици нали? 30% фалшифициране през софтуер. Гласуваш за един, гласа ти отива за друг. Я провери в Белгия какво се случи. Нашите медии естествено мълчат
15:54 10.12.2025
121 На бас 👍
15:55 10.12.2025