Важните новини във ФАКТИ на 10.12.2025 г.

Хиляди граждани поискаха на Ларгото: Вън Пеевски и Борисов от властта! ВИДЕО

Хиляди протестират на Ларгото срещу правителството. Издигнати са лозунги срещу Делян Пеевски и Бойко Борисов.



Слави Василев: Историческият момент за президента Радев настъпва

Президентът Румен Радев ясно е показал, че е готов да се включи активно в политическия живот и изказването му, че може да създаде партия „когато най-малко се очаква“, не е изненада за никого. Това коментира политологът Слави Василев в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS.



Социолог предрече предсрочни избори

Протестът е успешен затова, защото са се събрали толкова хора. Виждаме гражданска енергия, която отдавна не сме виждали в нашата страна. Това каза в ефира на БНТ социологът от "Алфа Рисърч" Павел Вълчев.



Николай Василев: Правителството върви по инерция във всички сфери

За толкова десетилетия не си спомням ситуация, в която да е вкарван толкова лош бюджет, срещу когото да са се обявили абсолютно всички. Това каза пред БНР Николай Василев, бивш министър на икономиката.



Драма на протеста в София. Две деца са изгубени

Драма на протеста в София. Две деца са били изгубени на протеста в столицата, който в момента се провежда в Триъгълника на властта.



Евелина Славкова: Ще има изненади при предсрочни избори, ако се намеси нова партия на Румен Радев

Секторното недоволство около бюджета беше първоначалната причина хиляди да излязат на протест, обяви в предаването „Лице в лице след bTV Новините“ социологът Евелина Славкова.



Експерти: Вторият вариант на Бюджет 2026 г. е по-реалистичен, но има риск от свърхдефицит

В предаването „Лице в лице“ на bTV икономистът от Института за пазарна икономика Петър Ганев и Михаил Кръстев от Съюза за стопанска инициатива коментираха втория вариант на проектобюджета за 2026 г.



Първан Симеонов: Бойко Борисов видимо обмисля дали да не "хвърли кърпата" след 1-ви януари

Не бива да очакваме от протеста да ни дава алтернатива. Той е "срещу". Какво трябва да се прави е нещо, което политиците трябва да кажат. Протестът вече е успешен. Това каза в ефира на БНТ политологът и социолог Първан Симеонов от Агенция “Мяра”.



КРС: Няма „заглушаване“ на сигнали на мобилните предприятия в центъра на София

"Във връзка с твърденията на депутати по време на дебата за вот на недоверие към правителството в Народното събрание, че „мобилният сигнал на Ларгото е изкуствено заглушен или претоварен заради протеста“ Комисията за регулиране на съобщенията информира следното:



Призиви "Оставка" и в други градове от страната ВИДЕО

ПЛОВДИВ



Над 25 задържани на антиправителствения протест в София

Полицията задържа над 25 души на антиправителствения протест в София. Част от тях са заловени на контролно-пропускателните пунктове.



Столичната здравна инспекция провери неправомерно поставена станция на мобилен оператор на пл. "Независимост"

Във връзка с постъпил сигнал в Столичната Регионална здравна инспекция (СРЗИ) за поставена неправомерно станция на мобилен оператор, инспекторите на инспекцията направиха проверка на пл. "Независимост", съобщиха от инспекцията.



Михаил Константинов: Когато на улиците излязат студентите – стават революции

Когато на улиците излязат студентите – стават революции. Кой, ако не младите, трябва да е носител на промяната. Това каза математикът и анализатор от „Галъп интернешънъл Болкан” в ефира на "Денят на живо" по NONVA NEWS. Той направи анализ на протестите и контрапротестите, като подчерта, че не бива да бъдат противопоставяне едни българи на други. Експертът посочи, че на протестите има много млади хора, но не само.



Диана Дамянова за протестите: Лавината ще продължава до оставка

Искането за оттегляне на бюджета премина в искане за оставка на правителството и най-вероятно лавината ще продължава до тази оставка. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ пиар експертът Диана Дамянова във връзка с протестите срещу кабинета "Желязков".



Костадин Костадинов: Това правителство пази турските интереси, не българските

„Този кабинет превърна България в една васална държава на Турция.“ - каза Костадин Костадинов в декларация от трибуната на НС, в която описа подробно скандалния случай с дрейфащия танкер край българските брегове и реакцията на институциите, която той определя като безпрецедентно унизителна за държавата.



Протестът на гръцките фермери затвори Кулата - Промахон и Илинден - Ексохи за тирове

Временно е спряно преминаването на тирове през граничния преход Кулата - Промахон в двете посоки заради протестните действия на гръцки фермери, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).



Протестиращите пред Софийския университет "Св. Климент Охридски" тръгнаха на шествие към площад "Независимост"

Протестиращите пред Софийския университет "Св. Климент Охридски" тръгнаха на шествие към площад "Независимост". Движението по бул. "Цар Освободител" е затворено". В района има засилено полицейско присъствие.



Движението по булеварди в Пловдив ще бъде спряно заради граждански протест

Движението по булеварди в Пловдив тази вечер ще бъде спряно заради провеждането на граждански протест от 18:00 ч. на пл. „Съединение“ в Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.



Специалисти по здравни грижи от област Ямбол поискаха 1550 евро стартова заплата за всички в бранша

От години ни лъжат и неглижират труда ни. Настояваме за гарантиране на 1550 евро стартова заплата за всички в бранша. Това казаха излезли на протест специалисти по здравни грижи от областната Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Св. Пантелеймон” в Ямбол.



Почти всеки ден в България умира по едно дете

Коклюшът се завръща с пълна сила в България. Това показа доклад за здравния статус на българите през 2024 г. Броят на заболелите от "магарешка кашлица" е скочил от 20 на 2721 случая за една година – взрив със 136 пъти, какъвто България не е виждала от десетилетия. За сравнение, в Европа подобна тенденция не се наблюдава, съобщава бТВ.



Съдия Емил Дечев се отведе от делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов, бил зам.-министър в тяхното правителство

Съдия Емил Дечев от Софийския градски съд се отведе по делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов. Искането беше направено от Софийската градска прокуратура в началото на разпоредителното заседание, а причината е, че Дечев е бил зам.-министър в правителството на Кирил Петков, а после и на акад. Николай Денков, изброи "24 часа".



Студенти от НАТФИЗ се събраха на антиправителствен протест

В ранния следобед в сряда студенти от НАТФИЗ започнаха да се събират пред сградата на учебното заведение на антиправителствен протест. След това те планират да се отправят към големия антиправителствен протест, който ще се проведе в Триъгълника на властта, съобщи "Нова телевизия".



Мими Виткова разкри заплати от над 50 000 лева за едни лекари и под 2 000 лева за други

Българското здравеопазване продължава да функционира като аритметичен сбор от търговски субекти, а липсата на ясни регулации води до тежки диспропорции в заплащането на медицинските специалисти. Това заяви бившият министър на здравеопазването д-р Мими Виткова в предаването "Lege Artis" по БНР. Според нея натрупаните с години проблеми и неясните механизми за разпределение на средствата създават хаос в системата.



Желязков: Демокрацията изисква да чуваме различното мнение, дори когато то не ни харесва

„Демокрацията изисква умението да се чува и различното мнение, дори когато то не ни харесва, защото така се съхранява изборът, който България е направила преди повече от три десетилетия – пътя на демократичното правово устройство.“ Това заяви премиерът Росен Желязков в началото на днешното правителствено заседание.



В 13.30 ч. утре депутатите ще гласуват шестия вот на недоверие към кабинета "Желязков"

Парламентът ще гласува по проекторешението за недоверие към кабинета "Желязков" утре (четвъртък) в 13:30ч. Това обяви председателят на Народното събрание Рая Назарян след края на дебатите по вота, които продължиха около четири часа, предават от БТА.

