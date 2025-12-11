Депутатите разглеждат бюджетите на ДОО и НЗОК

Сметките на общественото осигуряване и парите за здраве ще бъдат разгледани в пленарната зала в четвъртък, посочи "Нова телевизия".

Какво е заложено? Общо приходите за 2026 г. ще бъдат 50 млрд. евро, а разходите - 54 млрд. Тоест дефицитът е в допустимите 3%.

Минималната заплата става 620 евро, а максималният осигурителен праг - 2300 евро. Промяна на данъци и осигуровки не се предвижда, поне за тази година. В средносрочната прогноза за следващите две години обаче подобно увеличение е заложено.

Припомняме, че на 9 декември бюджетите на Държавното обществено осигуряване, Здравната каса и държавният минаха на първо четене в ресорната комисия в парламента, след като параметрите бяха съгласувани между правителство, синдикати и бизнес.

След официалното заседание на Тристранния съвет социалните партньори се обединиха и излязоха пред медиите, а веднага след това кабинетът одобри бюджетите, давайки зелена светлина за парламентарното им разглеждане.