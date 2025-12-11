Новини
Депутатите разглеждат бюджетите на ДОО и НЗОК

11 Декември, 2025 07:16 546 7

Какво е заложено? Общо приходите за 2026 г. ще бъдат 50 млрд. евро, а разходите - 54 млрд. Тоест дефицитът е в допустимите 3%

Депутатите разглеждат бюджетите на ДОО и НЗОК - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сметките на общественото осигуряване и парите за здраве ще бъдат разгледани в пленарната зала в четвъртък, посочи "Нова телевизия".

Какво е заложено? Общо приходите за 2026 г. ще бъдат 50 млрд. евро, а разходите - 54 млрд. Тоест дефицитът е в допустимите 3%.

Минималната заплата става 620 евро, а максималният осигурителен праг - 2300 евро. Промяна на данъци и осигуровки не се предвижда, поне за тази година. В средносрочната прогноза за следващите две години обаче подобно увеличение е заложено.

Припомняме, че на 9 декември бюджетите на Държавното обществено осигуряване, Здравната каса и държавният минаха на първо четене в ресорната комисия в парламента, след като параметрите бяха съгласувани между правителство, синдикати и бизнес.

След официалното заседание на Тристранния съвет социалните партньори се обединиха и излязоха пред медиите, а веднага след това кабинетът одобри бюджетите, давайки зелена светлина за парламентарното им разглеждане.


  • 1 Промяна

    3 0 Отговор
    Добре е,2-те прасет...а да се качват на Фалкона ,с 10 торби отк..раднати милиа...рди,и да отлетят в неизвестна посока.....Москва,или Куба,или Дубай,........

    07:29 11.12.2025

  • 2 Никой

    1 0 Отговор
    Много са ни талантливи докторите - но защо ни щипят с корупция.

    Тоест - искат на ръка.

    07:40 11.12.2025

  • 3 сецдфр

    4 0 Отговор
    От 36 г все едни и същи разбойници бюджет гледат и ни направиха като африканци. Ограбиха България. Вън и Оставка, боклуци. Доказахте че освен да крадете и лъжете друго не можете. Оставка и после на Съд. ГЕРБ мафия на Съд. Боклуци с боклуци. Слава Богу, времето ви изтече. Не бюджет а килии трябва да гледате отвътре. Оставка.

    07:41 11.12.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    ТЕЗИ НАГЛИТЕ МАЙ СА ГЛУХИ И СЛЕПИ.
    НЕ ЧУВАТ И НЕ ВИЖДАТ КАКВО ИМ КАЗВАМЕ И
    СЕДНАЛИ С БЮДЖЕТ ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАТ.
    О С Т А В К А БЕЕЕ!
    НЕ ВИ ИСКАМЕ!
    СТИГА СТЕ НИ КРАЛИ И ЛЪГАЛИ!
    ОМРАЗАТА И НЕПРИЯЗЪНТА КЪМ ВАС Е МНОГО ГОЛЯМА!

    07:55 11.12.2025

  • 5 Разглеждат увеличението

    2 0 Отговор
    на Здравните Осигуровки, обвързана с МРЗ. Нали нямаше да има увеличение на данъци, вклч. Зравни. Ще налеят още 800 милиона лева официално в кацата без дъно НЗОК, която се източва безобразно. За 2026 11 милиарда лева, бюджет на НЗОК, плюс доплащане от пациенти 6 милиарда лева необявени, общо 17 милиарда лева. След увеличението на бюджетни заплати общо 20 милиарда лева от заеми. Теглим заеми, за да плащаме високте заплати на Бюджетниците. Нямало да увеличават данъци, но лекичко ще повишат Данък сграда, с 40%, и то на стари и основни жилища, в презастроени квартали.
    Депутатите ще си актуализират заплатите на всеки 3 месеца. Бюджетници с месечни доходи от 9000 лева до 24 000 лв. с десет процента увеличение. Част от колегите им в аминистрацията с доходи до 1800 лв. ще получат минимално увеличение. 650 000 бюджетници при 6 милиона народ. 99 000 не си плащат осигуровките. 17 милиарда лева за НЗОК? Да не забравим голяма част от бивши и настоящи депутати, имат интереси в здравеопазването. Как наличавт милиарди в нереформирани сектори, и то с тегленето на милиарди заеми.

    08:02 11.12.2025

  • 6 Да се готвят

    2 0 Отговор
    За последен обяд …

    08:02 11.12.2025

  • 7 Протестиращ

    0 0 Отговор
    НЯМА да стане по този начин и с ТОЯ ВИД протести !
    Ние протестираме, ония отвътре ни се хилят и НИКОЙ не те взема и е-е дори и за 5 стотинки !!!
    На държавата трябва да и се вземе страха и ония в София да разберат,че сметката за техните престъпления срещу народа ще бъде платена от тях !
    А как да го разберат това ???
    С хумористични полит-коректни плакати и скандиране ,,оставка" ???
    Ами че то честно казано аз немога като протестиращ по ТОЗИ начин да се взема несериозно ,а чакам ония доказани престъпници и социопати да се съобразят с мнението на народа.

    08:07 11.12.2025

