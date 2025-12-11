Депутатите разглеждат бюджетите на ДОО и НЗОК

Сметките на общественото осигуряване и парите за здраве ще бъдат разгледани в пленарната зала в четвъртък, посочи "Нова телевизия".
Какво е заложено? Общо приходите за 2026 г. ще бъдат 50 млрд. евро, а разходите - 54 млрд. Тоест дефицитът е в допустимите 3%.
Минималната заплата става 620 евро, а максималният осигурителен праг - 2300 евро. Промяна на данъци и осигуровки не се предвижда, поне за тази година. В средносрочната прогноза за следващите две години обаче подобно увеличение е заложено.
Припомняме, че на 9 декември бюджетите на Държавното обществено осигуряване, Здравната каса и държавният минаха на първо четене в ресорната комисия в парламента, след като параметрите бяха съгласувани между правителство, синдикати и бизнес.
След официалното заседание на Тристранния съвет социалните партньори се обединиха и излязоха пред медиите, а веднага след това кабинетът одобри бюджетите, давайки зелена светлина за парламентарното им разглеждане.
1 Промяна
07:29 11.12.2025
2 Никой
Тоест - искат на ръка.
07:40 11.12.2025
3 сецдфр
07:41 11.12.2025
4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НЕ ЧУВАТ И НЕ ВИЖДАТ КАКВО ИМ КАЗВАМЕ И
СЕДНАЛИ С БЮДЖЕТ ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАТ.
О С Т А В К А БЕЕЕ!
НЕ ВИ ИСКАМЕ!
СТИГА СТЕ НИ КРАЛИ И ЛЪГАЛИ!
ОМРАЗАТА И НЕПРИЯЗЪНТА КЪМ ВАС Е МНОГО ГОЛЯМА!
07:55 11.12.2025
5 Разглеждат увеличението
Депутатите ще си актуализират заплатите на всеки 3 месеца. Бюджетници с месечни доходи от 9000 лева до 24 000 лв. с десет процента увеличение. Част от колегите им в аминистрацията с доходи до 1800 лв. ще получат минимално увеличение. 650 000 бюджетници при 6 милиона народ. 99 000 не си плащат осигуровките. 17 милиарда лева за НЗОК? Да не забравим голяма част от бивши и настоящи депутати, имат интереси в здравеопазването. Как наличавт милиарди в нереформирани сектори, и то с тегленето на милиарди заеми.
08:02 11.12.2025
6 Да се готвят
08:02 11.12.2025
7 Протестиращ
Ние протестираме, ония отвътре ни се хилят и НИКОЙ не те взема и е-е дори и за 5 стотинки !!!
На държавата трябва да и се вземе страха и ония в София да разберат,че сметката за техните престъпления срещу народа ще бъде платена от тях !
А как да го разберат това ???
С хумористични полит-коректни плакати и скандиране ,,оставка" ???
Ами че то честно казано аз немога като протестиращ по ТОЗИ начин да се взема несериозно ,а чакам ония доказани престъпници и социопати да се съобразят с мнението на народа.
08:07 11.12.2025