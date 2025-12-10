Новини
България »
Румен Радев за протестите: Моят избор е ясен! Хората изпревариха парламента и гласуваха недоверие на кабинета!

Румен Радев за протестите: Моят избор е ясен! Хората изпревариха парламента и гласуваха недоверие на кабинета!

10 Декември, 2025 22:40, обновена 10 Декември, 2025 22:56 2 289 83

  • румен радев-
  • оставка-
  • правителство-
  • бойко борисов-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • протести

Сториха го незапомнен брой българи от всички възрасти и партии по площадите на София, Пловдив, Варна, Бургас...в цяла България и в Европа

Румен Радев за протестите: Моят избор е ясен! Хората изпревариха парламента и гласуваха недоверие на кабинета! - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Хората изпревариха парламента и тази вечер гласуваха недоверие на кабинета. Сториха го незапомнен брой българи от всички възрасти и партии по площадите на София, Пловдив, Варна, Бургас...в цяла България и в Европа.

Това написа във "Фейсбук" президентът Румен Радев.

Протестът роди широк народен консенсус анти-мафия, който е по-важен от всички различия, от всички опити за присвояване на надеждата.

Уважаеми народни представители,

Утре избирате между достойнството на свободния вот и позора на зависимостите.

Между гласа на народа и страха от мафията. Чуйте площадите!

Вие сте на ход!

Моят избор е ясен.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Промяна

    20 33 Отговор
    ИМПИЙЧМЪНТ ИМПИЙЧМЪНТИМПИЙЧМЪН

    22:43 10.12.2025

  • 4 Пич

    21 26 Отговор
    Я гле...?! Не съм очаквал толкова страхливо изказване !!! Като ти е ясен избора - защо шикалкавиш ?!

    Коментиран от #15

    22:43 10.12.2025

  • 5 Ганя Путинофила

    16 23 Отговор
    Тиквата хариза на путин 4 милиарда пари на племето за турската тръба!
    Румен Резидента хариза на Боташ 6 милиарда!
    Кой сега е №1 ?

    Коментиран от #57

    22:43 10.12.2025

  • 6 Гечо

    35 6 Отговор
    Дебелото Д е готово да хвърли България в гражданска война по-скоро отколкото да пусне кокала. За него няма надежда и оцеляване без власт в България.

    Коментиран от #75

    22:43 10.12.2025

  • 7 ПОЖЕЛАНИЕ

    23 17 Отговор
    Прави партия и помети тази мафиотска крадлива сган , и тиквата и свинята да са в най-лощата кочина в затвора ! !!

    Коментиран от #13

    22:43 10.12.2025

  • 8 От Протеста

    25 25 Отговор
    Радев, и теб не те искаме!

    Коментиран от #26, #43, #60

    22:44 10.12.2025

  • 9 Промяна

    18 27 Отговор
    ИМПИЙЧМЪНТ ИМПИЙЧМЪНТ ИМПИЙЧМЪНТ

    22:44 10.12.2025

  • 10 Тиквата да не се крие.

    18 7 Отговор
    А да си прибере Джелязко и да си ходят.

    22:44 10.12.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    9 18 Отговор
    Изборът е Боташ.

    22:44 10.12.2025

  • 12 Г-Н ПРЕЗИДЕНТ

    18 16 Отговор
    ВИЕ СТЕ НА ХОД!

    22:44 10.12.2025

  • 13 Промяна

    9 15 Отговор

    До коментар #7 от "ПОЖЕЛАНИЕ":

    РОБИТЕ ЧАКАТ МЕСИЯТА СИ 2025 ГОДИНА ХАХАХАХАХАХА

    Коментиран от #47, #49

    22:45 10.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Прочети статията

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Поне.

    Коментиран от #59

    22:45 10.12.2025

  • 16 бай Даньо

    16 20 Отговор
    Тоя kaтил Рундьо до сега трябваше да е импичван 3 пъти ако България имаше управление! Не сме имали такъв президент разеденител.

    22:45 10.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Генерал Решетников

    17 13 Отговор
    Ние от КГБ ви го избрахме!
    Вицето ни даде много бг паспорти да си щъкаме из Европа!

    Коментиран от #27

    22:46 10.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Промяна

    5 10 Отговор
    БЪЛГАРСКИ ПРЕЗИДЕНТ ЯСНО И ОТКРИТО НАРИЧА БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО И БЪЛГАРСКИ ПАРЛАМЕНТ ИЗБРАНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

    Коментиран от #46

    22:46 10.12.2025

  • 21 На вниманието

    9 7 Отговор
    На протестиращите!
    В този час - 22, 45 ч по Цариградското има маса от мирно протестиращи!
    Не пречат на никого, но изразяват недоволствието си срещу управляващите!
    Със съседите кучкари, излизаме да ги подкрепим!

    22:46 10.12.2025

  • 22 Хм...

    14 14 Отговор
    Твоят избор е расия. Остави българите да се оправят!

    22:47 10.12.2025

  • 23 Промяна

    12 12 Отговор
    ЗАЩО ОБИЖДАТЕ БЪЛГАРСКИТЕ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ ИМПИЙЧМЪНТ ЗА ВАС БОТАШ КОГА УДОБНО СЕ КРИЕТЕ В ПРЕЗИДЕНСТВОТО НЕДОСЕГАЕМ ИМУНИТЕТ

    22:49 10.12.2025

  • 24 Исторически парк

    12 18 Отговор
    РАДЕВ ПРЕМИЕР!

    Коментиран от #32

    22:49 10.12.2025

  • 25 Ивелин Михайлов

    9 20 Отговор
    Румен Радев е бъдещият министър-председател на България! 🔥🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    22:50 10.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Програмист

    6 13 Отговор

    До коментар #18 от "Генерал Решетников":

    Пък вие от цру ни набутахте бойко българоубиеца

    22:51 10.12.2025

  • 28 Българин

    7 17 Отговор
    РАДЕВ ПОБЕДА!

    22:52 10.12.2025

  • 29 Гечко

    14 6 Отговор
    Скрийте го и тоя …от народната любов.

    22:52 10.12.2025

  • 30 ЕДГАР КЕЙСИ

    14 7 Отговор
    МУНЧО , ТВОЯТ ИZБОР ОТ ОДАВНА Е ЯСЕН ..................... РЕZИДЕНТ НА КГБ И УБИЕЦА ПУТЛЕР ..................... ФАКТ !

    22:52 10.12.2025

  • 31 Хжгххййбф

    9 8 Отговор
    Боко и шиши ги е страх от Радев!

    22:52 10.12.2025

  • 32 Промяна

    3 5 Отговор

    До коментар #24 от "Исторически парк":

    Няма как да стане тази работа

    Коментиран от #37

    22:52 10.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Военен

    7 6 Отговор
    Радев да изпрати 61ва Стрямска механизирана бригада да бомбардира зайчарника в банкя с артилерийския дивизион!

    22:53 10.12.2025

  • 35 Хаха

    8 7 Отговор
    Плешо, Плешо. Кой докара шарлатаните? Кой се ослушваше вместо да подкрепи референдума? Кой строи завод за барут? Натовско мишоче.

    22:53 10.12.2025

  • 36 Людмил

    14 4 Отговор
    И тоя и ППтата се надяват да спечелят от протестите. Ние не искаме Бойко и Пеевски, но не искаме и Кирчо, Кокорчо и Руменчо!!!

    Коментиран от #45, #55

    22:53 10.12.2025

  • 37 Исторически парк

    3 6 Отговор

    До коментар #32 от "Промяна":

    Има как да стане тая работа, гербавче

    Коментиран от #61

    22:53 10.12.2025

  • 38 Льотчика ще кацне

    9 5 Отговор
    без колесник, по корем!

    22:54 10.12.2025

  • 39 Боташев

    12 4 Отговор
    Не трябваше ли да е в пандиза. Губим по милион на ден от договора които скалъпи.

    22:54 10.12.2025

  • 40 Бойко Българоубиец

    4 5 Отговор
    СТРАХ МЕ Е ОТ РАДЕВ! ЩЕ СТИСКАМ КОКАЛА СЪС ШИШИ!

    22:54 10.12.2025

  • 41 Исторически парк

    6 3 Отговор
    РАДЕВ ДА НАРЕДИ СУ-25 ДА БОМБАРДИРАТ ПАРЛАМЕНТА И МВР!

    22:55 10.12.2025

  • 42 Офф

    8 6 Отговор
    Ей, руско ччуччелло, ти да не се обаждаш, че ако знаеш какво те чака от същите тези хора, а си се опитал да ни побутваш към руснята, ще квичиш като .... Най-некачествения президент в човешката история, това си ти, само Тръмп дементния те бие. Скрий се!

    22:56 10.12.2025

  • 43 Българин

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "От Протеста":

    А кого искате бе мшкиии или и вие не знаете

    22:56 10.12.2025

  • 44 не на еврото

    7 12 Отговор
    Ако Радев спре влизането на еврото , само за него ще гласувам ! Има такава възможност ! Държавата може да поиска отлагане за една година например. Потъпкаха референдума и народа скочи , ако вкарат еврото ,народа ще поиска излизане от ЕС . Не слушат народа нашите политици , ама лошо им се пише ....

    22:57 10.12.2025

  • 45 Гечко

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Людмил":

    Това е истината!

    22:57 10.12.2025

  • 46 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Промяна":

    ГАЛИТЕ ОТ ОСТРОВ МАН НЕ СА БЪЛГАРИ!

    22:57 10.12.2025

  • 47 Журналист

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Промяна":

    А гербавите си чакате тиквата

    Коментиран от #63

    22:58 10.12.2025

  • 48 Абсолютно

    3 1 Отговор
    нищо конкретно ! Нещо , което се знае и вижда от всеки . А в завършека е с оставени и прозорци , и врати.... Типично чиновнически , а не лидерски и волево .

    22:58 10.12.2025

  • 49 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Промяна":

    Бъркаш ! В случая той се позиционира като лидер , а го е страх да го заяви !!!

    22:59 10.12.2025

  • 50 Ивелин Михайлов

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Тракиец 🇺🇦":

    Говори за ционисти пък си сложил знамето на еврейската държава украйна 😅🤣😂🤣🤣🤣

    22:59 10.12.2025

  • 51 Павел

    6 6 Отговор
    Радев, прави я най-после тая твоя партия и да изметем крадливите свински мафиоти!

    Коментиран от #68

    22:59 10.12.2025

  • 52 точно така

    3 7 Отговор
    Незабавно отлагане на еврото ! Какво евро ще приемаме без бюджет и евентуално със служебно правителство ? Ако няма бюджет , а то няма да има , се ползва стария бюджет и се прилага една -дванадесета , до приемането на нов бюджет .Стария бюджет си е в лева , значи продължава една-дванадесета пак в лева

    23:00 10.12.2025

  • 53 Хаха

    4 5 Отговор
    Има няма 1% от българите са излезли на протестите. Останалите 99% не протестираме.

    23:01 10.12.2025

  • 54 Даката

    8 2 Отговор
    Няма такъв президент, такова разочарование.

    23:02 10.12.2025

  • 55 Програмист

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "Людмил":

    А знаете ли какво искате?!

    23:02 10.12.2025

  • 56 Чии е Крим?

    8 2 Отговор
    Кажи бе, руска подлого!

    Коментиран от #71

    23:02 10.12.2025

  • 57 Опа

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    Разликата е, че тръбата е българска и от нея печатаме по половин милиард на година от транзитни такси. А Радев ужили България с 11 милиарда и няма да видим нищо от боташ.

    23:04 10.12.2025

  • 58 Стефанов

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Асена василева":

    Пак ли със същите опорки.

    Коментиран от #64

    23:05 10.12.2025

  • 59 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Прочети статията":

    Съжалявам , не съм виновен аз че четеш , и нищо не разбираш !

    23:07 10.12.2025

  • 60 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "От Протеста":

    Ами кой искате? Бойко Рашков ли?

    23:08 10.12.2025

  • 61 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Исторически парк":

    С вашите измами с ала балата с черепите ли еееее тук не е Москва объркал си се

    Коментиран от #67

    23:10 10.12.2025

  • 62 Ново 20

    1 1 Отговор
    А протестиращите не искат ли да приемеме рублата вместо еврото,

    Коментиран от #73

    23:11 10.12.2025

  • 63 Промяна

    4 2 Отговор

    До коментар #47 от "Журналист":

    Предпочитам Борисов пред шарлатаните ала балата черепите че даже и Пеевски

    Коментиран от #69, #70

    23:11 10.12.2025

  • 64 Асена василева

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Стефанов":

    Пепейке, признай си,че ме желаеш 😉😘

    23:13 10.12.2025

  • 65 Дрън,дрън

    0 0 Отговор
    Пак само празни приказки и клишета.

    23:14 10.12.2025

  • 66 Мда

    1 1 Отговор
    Радефф тримореца! Потоците парични от Копринков продължават да текат !
    Какво ще кажеш Радвфф и ти си част от магията! Стани да седна аз!

    23:15 10.12.2025

  • 67 Исторически парк

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Промяна":

    С вашите мутренски схеми е свършени всички гласували за герб ще ви натикаме в белене при прасетата

    23:15 10.12.2025

  • 68 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Павел":

    Я България не е твоя нито на Радев България е на всички българи кога ще го разберете Виждам че черепите плащат да бунят да рушат да крадат

    Коментиран от #74

    23:16 10.12.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Учител

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Промяна":

    Ми ква промяна искаш тогава като сте от 16 години на власт бе герберино дрът

    23:17 10.12.2025

  • 71 Радев

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "Чии е Крим?":

    КРИМ Е РУСКИ ЗАВИНАГИ БЕ АМЕРИКАНСКА ПОДЛОГО!!!

    23:18 10.12.2025

  • 72 Протестър

    0 1 Отговор
    Чест и почитания за всички! Българите сме Велик народ и не трябва НИКОГА да го забравяме!

    23:19 10.12.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Протестър

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гечо":

    Такава война не съществува. Хората си живеят дружно. Заради амбициите на крадците увеличиха полицията да ги пази. Но! Народа ще ги помете е като лавина заедно с престъпните им елементи.

    23:24 10.12.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 сайко килър

    0 1 Отговор
    Как мислите , че Делян и Бойко ще изпуснат кокала ? Да не са луди ?

    23:29 10.12.2025

  • 78 Този президент не можа ли

    2 0 Отговор
    Да направи форуми на Президентството и министерски съвет и народното събрание
    Ами трябва през фейсбук да използва частни социални мрежи

    23:29 10.12.2025

  • 79 Рамбо

    1 1 Отговор
    Другаря Баташ пак се изтърва, чак замириса. Шарлатаните които ги домъкна от лудницата са 100 000 тъпанара. Но Боташ си мисли, че ще му се размине.

    23:31 10.12.2025

  • 80 Румен Радев в затвора

    0 2 Отговор
    Радев, Ти да не си мислиш че ще управляваш. Само да ти падне имунитетът и си в затвора заради контрабандните канали по Митниците от които си получавал кеш, фалшифицирането на избори и най-вече за далаверата на век Боташ. С която си откраднал милиарди и сега ние младите от протестите трябва да ги връщаме. Ти се за затворът повече от всеки друг.

    23:34 10.12.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор
    Тез тълпи на работа не ходят ли? Не ми е ясно кого искат? Може ли някой да каже? Кого не искат разбрах. Но кой ще го замени? Кирчо? Кокорчо? Дано да не стане като в Украйна. И там започна с протести.

    23:38 10.12.2025

  • 83 Ото фон Бломберг

    0 0 Отговор
    Твоят избор ще бъде дабпикнеш дано час по скоро изчадие долно ..мразя лойко и шиши ,но и вас мразя комсомолска сган цял живот от чужда трапеза ядете ..измет

    23:39 10.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове