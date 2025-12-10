Румен Радев за протестите: Моят избор е ясен! Хората изпревариха парламента и гласуваха недоверие на кабинета!

Хората изпревариха парламента и тази вечер гласуваха недоверие на кабинета. Сториха го незапомнен брой българи от всички възрасти и партии по площадите на София, Пловдив, Варна, Бургас...в цяла България и в Европа.
Това написа във "Фейсбук" президентът Румен Радев.
Протестът роди широк народен консенсус анти-мафия, който е по-важен от всички различия, от всички опити за присвояване на надеждата.
Уважаеми народни представители,
Утре избирате между достойнството на свободния вот и позора на зависимостите.
Между гласа на народа и страха от мафията. Чуйте площадите!
Вие сте на ход!
Моят избор е ясен.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Промяна
22:43 10.12.2025
4 Пич
Коментиран от #15
22:43 10.12.2025
5 Ганя Путинофила
Румен Резидента хариза на Боташ 6 милиарда!
Кой сега е №1 ?
Коментиран от #57
22:43 10.12.2025
6 Гечо
Коментиран от #75
22:43 10.12.2025
7 ПОЖЕЛАНИЕ
Коментиран от #13
22:43 10.12.2025
8 От Протеста
Коментиран от #26, #43, #60
22:44 10.12.2025
9 Промяна
22:44 10.12.2025
10 Тиквата да не се крие.
22:44 10.12.2025
11 Данко Харсъзина
22:44 10.12.2025
12 Г-Н ПРЕЗИДЕНТ
22:44 10.12.2025
13 Промяна
До коментар #7 от "ПОЖЕЛАНИЕ":РОБИТЕ ЧАКАТ МЕСИЯТА СИ 2025 ГОДИНА ХАХАХАХАХАХА
Коментиран от #47, #49
22:45 10.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Прочети статията
До коментар #4 от "Пич":Поне.
Коментиран от #59
22:45 10.12.2025
16 бай Даньо
22:45 10.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Генерал Решетников
Вицето ни даде много бг паспорти да си щъкаме из Европа!
Коментиран от #27
22:46 10.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Промяна
Коментиран от #46
22:46 10.12.2025
21 На вниманието
В този час - 22, 45 ч по Цариградското има маса от мирно протестиращи!
Не пречат на никого, но изразяват недоволствието си срещу управляващите!
Със съседите кучкари, излизаме да ги подкрепим!
22:46 10.12.2025
22 Хм...
22:47 10.12.2025
23 Промяна
22:49 10.12.2025
24 Исторически парк
Коментиран от #32
22:49 10.12.2025
25 Ивелин Михайлов
22:50 10.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Програмист
До коментар #18 от "Генерал Решетников":Пък вие от цру ни набутахте бойко българоубиеца
22:51 10.12.2025
28 Българин
22:52 10.12.2025
29 Гечко
22:52 10.12.2025
30 ЕДГАР КЕЙСИ
22:52 10.12.2025
31 Хжгххййбф
22:52 10.12.2025
32 Промяна
До коментар #24 от "Исторически парк":Няма как да стане тази работа
Коментиран от #37
22:52 10.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Военен
22:53 10.12.2025
35 Хаха
22:53 10.12.2025
36 Людмил
Коментиран от #45, #55
22:53 10.12.2025
37 Исторически парк
До коментар #32 от "Промяна":Има как да стане тая работа, гербавче
Коментиран от #61
22:53 10.12.2025
38 Льотчика ще кацне
22:54 10.12.2025
39 Боташев
22:54 10.12.2025
40 Бойко Българоубиец
22:54 10.12.2025
41 Исторически парк
22:55 10.12.2025
42 Офф
22:56 10.12.2025
43 Българин
До коментар #8 от "От Протеста":А кого искате бе мшкиии или и вие не знаете
22:56 10.12.2025
44 не на еврото
22:57 10.12.2025
45 Гечко
До коментар #36 от "Людмил":Това е истината!
22:57 10.12.2025
46 Българин
До коментар #20 от "Промяна":ГАЛИТЕ ОТ ОСТРОВ МАН НЕ СА БЪЛГАРИ!
22:57 10.12.2025
47 Журналист
До коментар #13 от "Промяна":А гербавите си чакате тиквата
Коментиран от #63
22:58 10.12.2025
48 Абсолютно
22:58 10.12.2025
49 Пич
До коментар #13 от "Промяна":Бъркаш ! В случая той се позиционира като лидер , а го е страх да го заяви !!!
22:59 10.12.2025
50 Ивелин Михайлов
До коментар #14 от "Тракиец 🇺🇦":Говори за ционисти пък си сложил знамето на еврейската държава украйна 😅🤣😂🤣🤣🤣
22:59 10.12.2025
51 Павел
Коментиран от #68
22:59 10.12.2025
52 точно така
23:00 10.12.2025
53 Хаха
23:01 10.12.2025
54 Даката
23:02 10.12.2025
55 Програмист
До коментар #36 от "Людмил":А знаете ли какво искате?!
23:02 10.12.2025
56 Чии е Крим?
Коментиран от #71
23:02 10.12.2025
57 Опа
До коментар #5 от "Ганя Путинофила":Разликата е, че тръбата е българска и от нея печатаме по половин милиард на година от транзитни такси. А Радев ужили България с 11 милиарда и няма да видим нищо от боташ.
23:04 10.12.2025
58 Стефанов
До коментар #26 от "Асена василева":Пак ли със същите опорки.
Коментиран от #64
23:05 10.12.2025
59 Пич
До коментар #15 от "Прочети статията":Съжалявам , не съм виновен аз че четеш , и нищо не разбираш !
23:07 10.12.2025
60 Хаха
До коментар #8 от "От Протеста":Ами кой искате? Бойко Рашков ли?
23:08 10.12.2025
61 Промяна
До коментар #37 от "Исторически парк":С вашите измами с ала балата с черепите ли еееее тук не е Москва объркал си се
Коментиран от #67
23:10 10.12.2025
62 Ново 20
Коментиран от #73
23:11 10.12.2025
63 Промяна
До коментар #47 от "Журналист":Предпочитам Борисов пред шарлатаните ала балата черепите че даже и Пеевски
Коментиран от #69, #70
23:11 10.12.2025
64 Асена василева
До коментар #58 от "Стефанов":Пепейке, признай си,че ме желаеш 😉😘
23:13 10.12.2025
65 Дрън,дрън
23:14 10.12.2025
66 Мда
Какво ще кажеш Радвфф и ти си част от магията! Стани да седна аз!
23:15 10.12.2025
67 Исторически парк
До коментар #61 от "Промяна":С вашите мутренски схеми е свършени всички гласували за герб ще ви натикаме в белене при прасетата
23:15 10.12.2025
68 Промяна
До коментар #51 от "Павел":Я България не е твоя нито на Радев България е на всички българи кога ще го разберете Виждам че черепите плащат да бунят да рушат да крадат
Коментиран от #74
23:16 10.12.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Учител
До коментар #63 от "Промяна":Ми ква промяна искаш тогава като сте от 16 години на власт бе герберино дрът
23:17 10.12.2025
71 Радев
До коментар #56 от "Чии е Крим?":КРИМ Е РУСКИ ЗАВИНАГИ БЕ АМЕРИКАНСКА ПОДЛОГО!!!
23:18 10.12.2025
72 Протестър
23:19 10.12.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Протестър
До коментар #6 от "Гечо":Такава война не съществува. Хората си живеят дружно. Заради амбициите на крадците увеличиха полицията да ги пази. Но! Народа ще ги помете е като лавина заедно с престъпните им елементи.
23:24 10.12.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 сайко килър
23:29 10.12.2025
78 Този президент не можа ли
Ами трябва през фейсбук да използва частни социални мрежи
23:29 10.12.2025
79 Рамбо
23:31 10.12.2025
80 Румен Радев в затвора
23:34 10.12.2025
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Пенсионер 69 годишен
23:38 10.12.2025
83 Ото фон Бломберг
23:39 10.12.2025