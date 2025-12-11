Крисия откровено за болката от предателството и силата да обичаш себе си

Крисия Тодорова – момичето, което плени сърцата на цяла България още като дете, днес вече е уверена млада жена, която не се страхува да говори за трудните уроци на живота. На 21 години, талантливата певица споделя, че славата и успехът са я накарали да порасне по-бързо, отколкото е очаквала.

В откровено интервю Крисия разкрива, че е преживяла болезнено предателство, което е оставило дълбока следа в душата ѝ.

„Най-тежко е, когато ударът идва от хора, на които си вярвал безрезервно, които си смятал за истински приятели“, споделя тя. За щастие, семейството ѝ и любимият ѝ Никола Цолов – изгряващата звезда във Формула 2, не са сред тези, които са я наранили.

„Да дадеш сърцето си, да се раздадеш докрай, а после да разбереш, че си бил използван – това е опустошително. Но именно тези моменти ме научиха, че най-важното е да се обичам и ценя. Само така мога да привлека истинска, чиста любов в живота си“, казва Крисия с мъдрост, която рядко се среща у младите хора.

Днес певицата е щастливо влюбена в Никола Цолов, с когото неотдавна обявиха връзката си публично. Крисия не крие възхищението си от неговата амбиция и отдаденост, и обещава да бъде негова опора във всяко начинание. Освен че се радва на личното си щастие, Крисия мечтае да вдъхновява и подкрепя децата, които тепърва тръгват по пътя на изкуството.

„Искам да покажа на малките таланти, че с вяра и постоянство мечтите се сбъдват, въпреки трудностите и разочарованията“, споделя тя.