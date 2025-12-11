Новини
Крисия откровено за болката от предателството и силата да обичаш себе си

Крисия откровено за болката от предателството и силата да обичаш себе си

11 Декември, 2025 07:11 2 258 15

  • крисия-
  • никола цолов-
  • предателство

„Да дадеш сърцето си, да се раздадеш докрай, а после да разбереш, че си бил използван – това е опустошително.", казва Крисия

Крисия откровено за болката от предателството и силата да обичаш себе си - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Крисия Тодорова – момичето, което плени сърцата на цяла България още като дете, днес вече е уверена млада жена, която не се страхува да говори за трудните уроци на живота. На 21 години, талантливата певица споделя, че славата и успехът са я накарали да порасне по-бързо, отколкото е очаквала.

В откровено интервю Крисия разкрива, че е преживяла болезнено предателство, което е оставило дълбока следа в душата ѝ.

„Най-тежко е, когато ударът идва от хора, на които си вярвал безрезервно, които си смятал за истински приятели“, споделя тя. За щастие, семейството ѝ и любимият ѝ Никола Цолов – изгряващата звезда във Формула 2, не са сред тези, които са я наранили.

„Да дадеш сърцето си, да се раздадеш докрай, а после да разбереш, че си бил използван – това е опустошително. Но именно тези моменти ме научиха, че най-важното е да се обичам и ценя. Само така мога да привлека истинска, чиста любов в живота си“, казва Крисия с мъдрост, която рядко се среща у младите хора.

Днес певицата е щастливо влюбена в Никола Цолов, с когото неотдавна обявиха връзката си публично. Крисия не крие възхищението си от неговата амбиция и отдаденост, и обещава да бъде негова опора във всяко начинание. Освен че се радва на личното си щастие, Крисия мечтае да вдъхновява и подкрепя децата, които тепърва тръгват по пътя на изкуството.

„Искам да покажа на малките таланти, че с вяра и постоянство мечтите се сбъдват, въпреки трудностите и разочарованията“, споделя тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лост

    21 3 Отговор
    Аз съм волна пеперуда и летя от цвят на цвят.

    07:13 11.12.2025

  • 2 Дядо Митьоo

    20 0 Отговор
    Га пора̀снаха пилци,га са проеаха...?

    07:19 11.12.2025

  • 3 Горкото

    24 3 Отговор
    Дете! Ако знае колко още има да му вдигат крачетата, и да изчезват...

    07:20 11.12.2025

  • 4 Опааа

    18 2 Отговор
    Оф…Айде стига с тая ве!

    07:23 11.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мисля пе

    16 6 Отговор
    Добре се преориентира златотърсачката - Цолов се очаква да спечели много пари

    Коментиран от #13

    07:29 11.12.2025

  • 7 що така не го либят туй момиченце

    6 4 Отговор
    Ни тука, ни там?

    07:58 11.12.2025

  • 8 Невероятна футболна драма

    14 2 Отговор
    Всички баби пенсионерки, почитателки на романтични турски сериали, пуснаха по една сълза.

    08:00 11.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 1 Отговор
    Тая нали сега опърдява кочана на Коле Цолов!?💋👩🥳🤣🖕

    08:13 11.12.2025

  • 11 Да,да

    5 1 Отговор
    Време е да напише книга.

    08:36 11.12.2025

  • 12 Христиноу,

    3 1 Отговор
    каква драма, какви слъзи, кокошките ми спряха да носят, уджасно гадно

    08:57 11.12.2025

  • 13 ти защо си мислиш

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мисля пе":

    че сега е беден? за да станеш пилот от формула трябват много пари само с умения никъде не може…

    09:06 11.12.2025

  • 14 след като не е гаджето

    0 0 Отговор
    от слави ли се оплаква момата?

    09:06 11.12.2025

  • 15 Никола Цолов

    0 0 Отговор
    Трябва да бяга далеч от певици и актриси

    09:06 11.12.2025