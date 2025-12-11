Новини
Свят »
Израел »
Израел отново отвори граничния пункт „Алънби”

Израел отново отвори граничния пункт „Алънби”

11 Декември, 2025 07:16 569 0

  • алънби-
  • западен бряг-
  • израел-
  • йордания-
  • палестина

Пунктът бе затворен преди повече от два месеца, след като йордански шофьор на камион застреля там двама израелски войници

Израел отново отвори граничния пункт „Алънби” - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израел отново отвори граничния пункт "Алънби" между окупирания Западен бряг на река Йордан и Йордания за хуманитарни доставки за ивицата Газа, предаде Франс прес, като се позова на израелски и палестински представители, съобщи БТА.

Пунктът бе затворен преди повече от два месеца, след като йорданският шофьор на камион, натоварен с помощи за Газа, застреля там двама израелски войници, преди да бъде убит. Той бе отворен отново вчера, когато през него са били пропуснати 20 камиона.

"Алънби" е единственият граничен пункт между Йордания и Западния бряг. Той дава възможност на палестинците, живеещи на окупираната от 1967 г. територия, да отидат в Йордания, без да им се налага да преминават през Израел.

Пунктът бе отворен отново на фона на дипломатическите усилия за прилагане на втория етап от мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп за Близкия изток.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ