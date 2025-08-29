Близки на загиналия в машина за смилане търсят истината за смъртта му

Повече от месец измина от една трагедия, случила се в ТЕЦ „Бобов дол”. Работник загина в машина за смилане, като информацията тогава беше, че той в влязъл в съоръжението, за да го инспектира, но то внезапно се задействало. По-късно стана ясно, че дистанционното за задействането му било у жертвата. Близки на загиналия търсят истината за инцидента.
"Не беше безотговорен човек, който да влезе и сам да сложи край на живота си. Някой направил ли му е инструктаж? Следил ли е как е влязъл в машината? Неговите колеги казаха, че дистанционното е било здраво. От него ми върнаха три части, а дистанционното цяло”, заяви Йордан Йончев, племенник на загиналия.
"За да влизат да почистват машината, има някой който им нарежда. Не може да го правиш на своя глава”, коментира приятел на загиналия.
Йончев каза още, че от фирмата, за която е работел чичо му, не са се обадили, за да изкажат съболезнования.
"Работеше там от две години, имаше достатъчно опит, обучаваше и други хора”, разказа още племенникът.
От ТЕЦ „Бобов дол” излязоха с позиция. От там подчертават, че случаят се разследва от компетентните органи.
„Загиналият мъж преди месец на площадката на ТЕЦ „Бобов дол” е бил служител на партньорска фирма - „Хийт Енерджи" ЕООД, а не на самата централа. За пореден път двете дружества изказват своите най-искрени съболезнования на близките. Случаят се разследва от компетентните органи. Всички служители и присъствали на нелепия инцидент съдействат на разследващите власти”, се казва в позицията.
"Случилото се е трагедия. Пренебрегването на правилата за безопасност има фатални последици и днес всички ние скърбим за един добър човек, приятел и колега“, казват от „Хийт Енерджи" и ТЕЦ „Бобов дол", цитирани от пресцентъра на централата.
От компанията казват, че близки на нелепо загиналия не са се свързали с тях, а по информация на негови колеги той е живеел сам. „На този етап на разследването, можем само да ги уверим, че изясняването на обективната истина е изключително важно както за разследващите органи, така и всеки един от екипа на компанията”, се казва в позицията. „Спазването на правилата за безопасност и производствените стандарти е задължително условие във всеки производствен процес, което спасява животи”, добавят от ТЕЦ-а.
