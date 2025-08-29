Новини
Близки на загиналия в машина за смилане търсят истината за смъртта му

29 Август, 2025 14:06 2 687 26

Инцидентът стана през юли

Близки на загиналия в машина за смилане търсят истината за смъртта му - 1
Снимка: БГНЕС
Повече от месец измина от една трагедия, случила се в ТЕЦ „Бобов дол”. Работник загина в машина за смилане, като информацията тогава беше, че той в влязъл в съоръжението, за да го инспектира, но то внезапно се задействало. По-късно стана ясно, че дистанционното за задействането му било у жертвата. Близки на загиналия търсят истината за инцидента.

"Не беше безотговорен човек, който да влезе и сам да сложи край на живота си. Някой направил ли му е инструктаж? Следил ли е как е влязъл в машината? Неговите колеги казаха, че дистанционното е било здраво. От него ми върнаха три части, а дистанционното цяло”, заяви Йордан Йончев, племенник на загиналия.

"За да влизат да почистват машината, има някой който им нарежда. Не може да го правиш на своя глава”, коментира приятел на загиналия.

Йончев каза още, че от фирмата, за която е работел чичо му, не са се обадили, за да изкажат съболезнования.

"Работеше там от две години, имаше достатъчно опит, обучаваше и други хора”, разказа още племенникът.

От ТЕЦ „Бобов дол” излязоха с позиция. От там подчертават, че случаят се разследва от компетентните органи.

„Загиналият мъж преди месец на площадката на ТЕЦ „Бобов дол” е бил служител на партньорска фирма - „Хийт Енерджи" ЕООД, а не на самата централа. За пореден път двете дружества изказват своите най-искрени съболезнования на близките. Случаят се разследва от компетентните органи. Всички служители и присъствали на нелепия инцидент съдействат на разследващите власти”, се казва в позицията.

"Случилото се е трагедия. Пренебрегването на правилата за безопасност има фатални последици и днес всички ние скърбим за един добър човек, приятел и колега“, казват от „Хийт Енерджи" и ТЕЦ „Бобов дол", цитирани от пресцентъра на централата.

От компанията казват, че близки на нелепо загиналия не са се свързали с тях, а по информация на негови колеги той е живеел сам. „На този етап на разследването, можем само да ги уверим, че изясняването на обективната истина е изключително важно както за разследващите органи, така и всеки един от екипа на компанията”, се казва в позицията. „Спазването на правилата за безопасност и производствените стандарти е задължително условие във всеки производствен процес, което спасява животи”, добавят от ТЕЦ-а.


България
  • 1 Търсете в тази

    14 2 Отговор
    Машина, следи от тримата нагли...

    14:07 29.08.2025

  • 2 По улиците на цяла София

    20 1 Отговор
    стърчат кабели. Много деца загинаха!

    Коментиран от #4

    14:16 29.08.2025

  • 3 Сталин

    23 3 Отговор
    Абе не се косете ,в България живота е евтин ,един като падне друг ще го смени ,важно е банани да има

    Коментиран от #6

    14:21 29.08.2025

  • 4 Видьо Видев

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "По улиците на цяла София":

    Да сте чули някога тарикатът Иво Инджев да протестира, че ЦИК обявява
    2 670 преференции за повече от 30 310 ?Аз не съм! А ти?

    Коментиран от #24

    14:23 29.08.2025

  • 5 през просото

    15 0 Отговор
    С опасни машини трябва да се работи само по протокол. Кой държи дистанционното, кой влязъл и кой му наредил, трябва да се знае и да се прави по един и същи начин, за да няма после въпроси без отговор!

    14:24 29.08.2025

  • 8 Ивелин Михайлов

    9 1 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна, ковачки е гербав убиец!

    14:30 29.08.2025

  • 10 Лекар

    16 1 Отговор
    В тецовете на ковачки е АД! Работниците му умират от рак и белодробни емболии преди пенсия!

    14:33 29.08.2025

  • 16 Сталин

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Марш в Турция, червен парцал!":

    Аз съм роден тука, а ти си роден в кравария!

    14:40 29.08.2025

  • 17 ОХРАНАТА НА ТРУДА ВИНОВНА!

    3 1 Отговор
    ГОУЕМА грешка е направил тоя , дистанционно в джеба и го е натиснал без да иска. И аз така заключвам колата, дистанционното в джеба с ключове цел килограм . Носим щайги и кофи. Сутринта колата отключена. Ключовете от джеба са натиснали дистанционното. Фатална грешка. В БМФ един трети механик проверил колко гориво има в.цистерната като си светнал с запалката и изхвърча КАО тапа но загинал.

    14:40 29.08.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 3 Отговор
    Един лидер на партия с инициали в началото на азбуката беше заплашил преди години близките на един свидетел, че машините за смилане работят 🤔

    14:42 29.08.2025

  • 19 Грубо нарушаване

    5 2 Отговор
    на правилата за безопасност от работника, според мен. Да влезеш в машината с дистанционното за управление, което може да задействаш неволно, или да се задейства само, все пак е техника, си е направо самоубийство!!!??? Истината, която търсят е в дистанционното вероятно. Неволно е допуснал грешка вероятно, която му е коствала живота.

    14:45 29.08.2025

  • 20 Жалко за човека

    6 3 Отговор
    При работа със индустриални машини, ремонт, инспекция или оглед всеки работник е длъжен да обезопаси машината( изключване на главен шалтер) и да съобщи на прекия си началник за дейността която ще извърши.
    Винаги отговорността е на пострадалия, неспазване на инструкции за безопастност и неправилно боравене със специални индустриални машини. За съжаление е така.

    14:47 29.08.2025

  • 21 Застрахователя

    4 2 Отговор
    Търсят пари роднините от трудова злополука.Боли ги шмайзера за загиналия, парата им е в главата.

    14:53 29.08.2025

  • 22 анонимен

    6 1 Отговор
    За да ремонтираш съоръжение е необходимо да имаш протокол, разписан от дежурния ел.техник, че е снето напрежението на съоръжението и този протокол трябва да е в извършващия ремонт - така се работи по инструкции в тежката промишленост - това е азбучна истина в промишленоста.

    14:59 29.08.2025

  • 23 Обществена тайна

    2 0 Отговор
    Да искате от кабалът да изкаже съболезнования е като да очаквате лисицата да изкаже съболезнования на оцелелите кокошки.

    15:04 29.08.2025

  • 24 чичо

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Видьо Видев":

    И тука ли дойде да мяташ екстременти?

    15:13 29.08.2025

  • 25 Истина

    0 0 Отговор
    Гербаджиите са го смлели !

    15:15 29.08.2025

  • 26 Тити

    0 0 Отговор
    Правосъдие у нас забравете

    15:22 29.08.2025

